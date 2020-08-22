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З вересня SkyUp стягуватиме 18 євро за реєстрацію в аеропорту, на сайті лоукостера можна зробити це безкоштовно

З вересня SkyUp стягуватиме 18 євро за реєстрацію в аеропорту, на сайті лоукостера можна зробити це безкоштовно

Розмір збору за роздруковування на стійці становитиме18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Його почнуть стягувати з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avianews, безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії.

Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.

Як і раніше, безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також пасажири старші 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО, які летять регулярними рейсами.

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Також безкоштовною залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.

Зараз зареєструватися дистанційно можна у разі вильоту із Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тірани.

Видання зазначає, що збір за отримання посадкового талона на стійці реєстрації застосовують багато лоукостеріа, до яких себе відносить SkyUp.

Наприклад, Wizz Air стягує збір за реєстрацію в аеропорту в розмірі від 10 до 30 євро. Плата за анологічну послугу у Ryanair становить 55 євро. Водночас якщо пасажир ірландського лоукостера зареєструвався онлайн, але не роздрукував посадковий талон або не може пред'явити його з мобільного пристрою, з нього візьмуть збір за роздруковування в розмірі 20 євро.

З 2017 року плату за роздруковування посадкового талона в аеропорту стягує МАУ. Розмір збору становить 15 євро.

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Автор: 

платні послуги (37) збір (331) SkyUp (348)


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Топ коментарі
+6
Треба запропонувати брати гроші в магазинах за роздруківку чека на касі. Скажімо, гривень 5.
Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
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23.08.2020 00:14
+5
Тупая жлобятня! Быдлоперевозчики уже не знают за что деньги брать!
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22.08.2020 23:51
+4
А може ще брати плату за використання пасажирами повітря під час перельоту на літаку! А чого б і ні?
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23.08.2020 00:08
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Raynair це вже давно запровадив! Зручно і швидко!
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22.08.2020 23:34 Відповісти
Тобто, за 18 Є принтер, який друкує квитки, почав працювати швидше?
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23.08.2020 01:54 Відповісти
Це просто маразм.
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23.08.2020 09:18 Відповісти
жити по новому..
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22.08.2020 23:35 Відповісти
грабеж народа прислугами олигархов продолжается..
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22.08.2020 23:36 Відповісти
Тупая жлобятня! Быдлоперевозчики уже не знают за что деньги брать!
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22.08.2020 23:51 Відповісти
А може ще брати плату за використання пасажирами повітря під час перельоту на літаку! А чого б і ні?
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23.08.2020 00:08 Відповісти
Таки да, за використання природних ресурсів потрібно платити.
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23.08.2020 00:15 Відповісти
Треба запропонувати брати гроші в магазинах за роздруківку чека на касі. Скажімо, гривень 5.
Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
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23.08.2020 00:14 Відповісти
На їхньому сайті мона це зробити безкоштовно. Які проблеми?
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23.08.2020 00:16 Відповісти
А свідоцтво про реєстрацію загальнодержавного зразка вони видають?
А якщо видають, то чи є в них ліцензія на право реєстраційної діяльності?
А строк дії реєстрації який? Чи можна придбати безстрокову реєстрацію на всі рейси авіакомпанії?
А зняття з реєстрації яким чином відбувається? Скільки коштує зняття з реєстрації?
Чи були вже судові позови до компанії за дискримінацію за віковою ознакою (ейджизм), адже встановлено різні умови для людей до, і після 60 років?
"Рєгістратори всєх стран, рєгістріруйтєсь!" )))
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23.08.2020 01:16 Відповісти
если что то при этом надо напечатать, а не брать с собой телефон, то проблема есть, принтер сейчас есть далеко не у всех (не потому что дорого, а потому что кому он нужен место занимать), тем более в чужом городе или стране. Если вы в чужей стране, то у вас может не быть роуминга, и это неудобно искать wi-fi - в некоторых города и странах абсолютно бесплатное покрытие, а в некоторых нет.
А вообще не очень понятна необходимость этих самых посадочных талонов при существовании e-ticket, как по мне могли бы их просто объеденить, но это вопрос к индустрии в целом.
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23.08.2020 02:17 Відповісти
нету олихгарков . есть сборщики подати .
Бабло стригут с Холопов,Крестьян,Мещан.Для которых не запрещено называться кем либо другим.....Типа -свобода выбора
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23.08.2020 01:22 Відповісти
Комп зависнет у них выложи 600 гривен. А я то думаю почему регистрация такая тупая у скайап, через мой билет. И платный выбор места, даже автоматически не даёт вариантов.
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23.08.2020 01:33 Відповісти
Не вижу в штрафе за отсутствие посадочного талона никакой зрады. Те кто летают раяном или визом уже давно привыкли регистрироваться на рейс онлайн. Для меня лично зрада скай ап в другом: эта типа бюджетная авиакомпания занимается банальным мародерством пользуясь своим монопольным положением на ряде рейсов. Недавно планировали слетать в Албанию, в которую летает из Киева только скай ап. Когда открыл их ценовые предложения реально офигел. Перелет этим "лоукостером" стоит в одну сторону по 4000-6000 гривен(!). Карл, лоукостер с ручной поклажей, за 150 евро! ****, это адская жадность. До такого даже бэня не опускался. Поэтому этот дерьмовый ахметовский говнолоукостер пускай валит лесом.
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23.08.2020 06:40 Відповісти
Куча горячих предложений по Албании до 200 евро. Подпишись в вайбере на горячие туры. Не правильно смотришь, скайап раздал места, операторы горят, и можно хорошие варианты найти
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23.08.2020 07:22 Відповісти
Це не лоукости, а лохокости...
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23.08.2020 07:04 Відповісти
Главное!! То что на сайте у скайап. Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.
За 5 часов, на внутренних рейсах. Всем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел «Мой билет» и так же зарегистрировать персональный кабинет.
Виззэйр регистрация не позднее чем за 3 часа до вылета
Ryanair регистрация на рейс открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 2 часа до вылета

Мау за два часа на внутренних рейсах.
Нужно писать в Госавиа службу. Или антимонопольный комитет, потому что на внутренних рейсах у скайап более 25 %
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23.08.2020 07:38 Відповісти
Как правило к самолету пассажиров подвозит автобус. Так вот, а почему бесплатно? Полагаю по 10 евро с носа будет в аккурат. Или вот еще зал ожидания... та там не паханое поле покоса бабла!
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23.08.2020 08:26 Відповісти
Ещё лучше - платный туалет в самолёт!
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23.08.2020 09:42 Відповісти
 
 