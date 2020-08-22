З вересня SkyUp стягуватиме 18 євро за реєстрацію в аеропорту, на сайті лоукостера можна зробити це безкоштовно
Розмір збору за роздруковування на стійці становитиме18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Його почнуть стягувати з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avianews, безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії.
Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.
Як і раніше, безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також пасажири старші 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО, які летять регулярними рейсами.
Також безкоштовною залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.
Зараз зареєструватися дистанційно можна у разі вильоту із Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тірани.
Видання зазначає, що збір за отримання посадкового талона на стійці реєстрації застосовують багато лоукостеріа, до яких себе відносить SkyUp.
Наприклад, Wizz Air стягує збір за реєстрацію в аеропорту в розмірі від 10 до 30 євро. Плата за анологічну послугу у Ryanair становить 55 євро. Водночас якщо пасажир ірландського лоукостера зареєструвався онлайн, але не роздрукував посадковий талон або не може пред'явити його з мобільного пристрою, з нього візьмуть збір за роздруковування в розмірі 20 євро.
З 2017 року плату за роздруковування посадкового талона в аеропорту стягує МАУ. Розмір збору становить 15 євро.
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Яка чудова новація. І бюджет поповниться...
А якщо видають, то чи є в них ліцензія на право реєстраційної діяльності?
А строк дії реєстрації який? Чи можна придбати безстрокову реєстрацію на всі рейси авіакомпанії?
А зняття з реєстрації яким чином відбувається? Скільки коштує зняття з реєстрації?
Чи були вже судові позови до компанії за дискримінацію за віковою ознакою (ейджизм), адже встановлено різні умови для людей до, і після 60 років?
"Рєгістратори всєх стран, рєгістріруйтєсь!" )))
А вообще не очень понятна необходимость этих самых посадочных талонов при существовании e-ticket, как по мне могли бы их просто объеденить, но это вопрос к индустрии в целом.
Бабло стригут с Холопов,Крестьян,Мещан.Для которых не запрещено называться кем либо другим.....Типа -свобода выбора
За 5 часов, на внутренних рейсах. Всем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел «Мой билет» и так же зарегистрировать персональный кабинет.
Виззэйр регистрация не позднее чем за 3 часа до вылета
Ryanair регистрация на рейс открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 2 часа до вылета
Мау за два часа на внутренних рейсах.
Нужно писать в Госавиа службу. Или антимонопольный комитет, потому что на внутренних рейсах у скайап более 25 %