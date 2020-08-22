З вересня SkyUp стягуватиме 18 євро за реєстрацію в аеропорту, на сайті лоукостера можна зробити це безкоштовно

Розмір збору за роздруковування на стійці становитиме18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Його почнуть стягувати з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avianews, безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії.

Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.

Як і раніше, безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також пасажири старші 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО, які летять регулярними рейсами.

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Також безкоштовною залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.

Зараз зареєструватися дистанційно можна у разі вильоту із Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тірани.

Видання зазначає, що збір за отримання посадкового талона на стійці реєстрації застосовують багато лоукостеріа, до яких себе відносить SkyUp.

Наприклад, Wizz Air стягує збір за реєстрацію в аеропорту в розмірі від 10 до 30 євро. Плата за анологічну послугу у Ryanair становить 55 євро. Водночас якщо пасажир ірландського лоукостера зареєструвався онлайн, але не роздрукував посадковий талон або не може пред'явити його з мобільного пристрою, з нього візьмуть збір за роздруковування в розмірі 20 євро.

З 2017 року плату за роздруковування посадкового талона в аеропорту стягує МАУ. Розмір збору становить 15 євро.

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