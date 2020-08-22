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Новини Революція в Білорусі
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Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що висловлювання режиму Олександра Лукашенка про зовнішні загрози, з якими стикається Білорусь, не мають під собою жодних підстав.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

"Режим за всяку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, кажучи про імовірні зовнішні загрози, які не мають під собою жодних підстав", - сказав президент у коментарі BNS.

Науседа висловив свою позицію після того, як у суботу Олександр Лукашенко заявив, що біля кордону країни було зафіксовано "серйозний рух" сил НАТО, що змусило привести війська до повної бойової готовності.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 22 серпня заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів із республікою, через що основні частини Збройних сил приведено до повної бойової готовності.

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Він у зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних сил до повної бойової готовності і перекидаючи війська на західний напрямок.

Автор: 

Білорусь (7922) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+7
Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8628
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22.08.2020 23:47
+6
НЕТ!
Эти заявления Лукашенко - попытки оправдать введение кацапских войск в Беларусь, в ближайшее время.
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23.08.2020 00:05
+5
в центре Европы - гестапо лукашеску устраивает облавы на мирных людей, калечит, насилует и убивает их.. а мир молчит и наблюдает..
где оон и другие международные организации??
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22.08.2020 23:53
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Заявления белорусского режима о внешних угрозах - лишь попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8628
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22.08.2020 23:47 Відповісти
Мало омона?
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22.08.2020 23:57 Відповісти
Мания преследования это не болезнь - это мечта тех, кто никому не нужен. (с)
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22.08.2020 23:47 Відповісти
Не стоит так недооценивать людоедов, Науседа. Ой, не стоит!
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22.08.2020 23:52 Відповісти
Лука колотить понти.
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22.08.2020 23:52 Відповісти
в центре Европы - гестапо лукашеску устраивает облавы на мирных людей, калечит, насилует и убивает их.. а мир молчит и наблюдает..
где оон и другие международные организации??
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22.08.2020 23:53 Відповісти
В изде.
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22.08.2020 23:56 Відповісти
Прописка значит не поменялась ...
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23.08.2020 00:08 Відповісти
Ja i ne slysal s ameriki ot Trampa ne slova.on tak mozet skazat sto dumajet no molcyt
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23.08.2020 00:01 Відповісти
Ти певен що він про Беларусь взагалі думає ??? Якщо він досі вважає Україну частиною Росіі!!))
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23.08.2020 00:16 Відповісти
Ніякі організації нічого не зроблять. Лише білоруси можуть скинути самозванця, але буде багато крові.
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23.08.2020 00:09 Відповісти
Путин - ***** ( на всякий случай)
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22.08.2020 23:54 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/dudy-otreagirovali-slova-podgotovke-vtorzheniya-1598128017.html У Дуды отреагировали на слова о подготовке вторжения в Беларусь
Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава Канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский. Он подчеркнул, что Варшава последовательно отстаивает верховенство международного права.
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22.08.2020 23:55 Відповісти
В Пскове задержали бывшего старшего следователя из Белоруссии Андрея Остаповича, который ранее подал рапорт на увольнение на фоне протестов в стране.
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23.08.2020 00:02 Відповісти
По моему колхознику и скомороху лавров Кокса подбросил. У первого мания преследования, у второго ....... Просто идиот.
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23.08.2020 00:03 Відповісти
Почему идиот?
Он будет уничтожать собственных граждан, пытать и убивать их рассказывая что борется с внешней агрессией.
Вот и все.
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23.08.2020 00:05 Відповісти
НЕТ!
Эти заявления Лукашенко - попытки оправдать введение кацапских войск в Беларусь, в ближайшее время.
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23.08.2020 00:05 Відповісти
Вони і без цього вже там.
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23.08.2020 00:11 Відповісти
Чому ні?? Це саме той випадок, коли одним пострілом ,двох зайців завалив !!)))
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23.08.2020 00:11 Відповісти
Споконвічна московська"страшилка" про всебічне вороже оточення !!!)))
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23.08.2020 00:12 Відповісти
_Они говорят так не потому что действительно в это верят! Это просто предлог. Людоеды отлично знают - особенно после летака Качиньского - что слизняки НАТО им не угроза (нет у тюфяков агрессивных намерений против рф).
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23.08.2020 00:29 Відповісти
Ця маячня для власного плебса ,щоб не заважав далі керувати, як заманеться !!)))
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23.08.2020 00:54 Відповісти
ну не только московская Петя тоже каждый день бубнил как "путен вот-вот нападе"
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23.08.2020 09:51 Відповісти
Ну нельзя же относиться настолько серьезно к преступнику, у которого руки по локоть в крови, этим вы ставите себя наравне с уголовником.
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23.08.2020 00:49 Відповісти
Не зря лукашенко говорил об угрозе Гродно.Сами обстреляют Гродно со стороны Польши и объявят войну Беларусь-Россия против НАТО.И путину,и лукашенко это очень выгодно.а заодно можно захватывать Украину в целях "безопасности" как партнера НАТО.
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23.08.2020 09:45 Відповісти
 
 