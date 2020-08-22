Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що висловлювання режиму Олександра Лукашенка про зовнішні загрози, з якими стикається Білорусь, не мають під собою жодних підстав.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

"Режим за всяку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, кажучи про імовірні зовнішні загрози, які не мають під собою жодних підстав", - сказав президент у коментарі BNS.

Науседа висловив свою позицію після того, як у суботу Олександр Лукашенко заявив, що біля кордону країни було зафіксовано "серйозний рух" сил НАТО, що змусило привести війська до повної бойової готовності.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 22 серпня заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів із республікою, через що основні частини Збройних сил приведено до повної бойової готовності.

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Він у зв'язку з цим зазначив, що вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних сил до повної бойової готовності і перекидаючи війська на західний напрямок.