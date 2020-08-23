Спочатку в Україні побудують дороги і мости, а потім почнуть ремонт "туристичних магнітів", - Зеленський

До кінця президентського терміну Володимира Зеленського в Україні побудують "всі головні маршрути".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Україна 24", пише Цензор.НЕТ.

"Це не якась складна економічна реформа, результат якої ми з вами побачимо через 5 або 10 років. Інфраструктуру бачиш очима, відчуваєш, коли їдеш дорогою. Що б не говорили у соцмережах, вдячний тим, хто підтримує. Вдячний навіть тим, хто бачить, що десь на якихось ділянках щось не так робиться. Це теж хороший приклад, тому що, коли суспільство перевіряє - це не погано. Менше ніж за рік ми побудуємо 5000 кілометрів доріг, а наступного року - у півтора рази більше", - зазначив він.

Як підкреслив глава держави, у країни немає 20-30 років для реформування інфраструктури.

"Я впевнений, що впродовж моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо. Все! Така амбітна мета. Але я хочу, щоб усі зрозуміли, що дороги - це не камінь спотикання. Після доріг буде інше питання: "Окей, дороги, де мости?" Після мостів буде третє питання: "Мости провели, дороги з мостами провели куди?" У замки, музеї, історичну спадщину. Все це частини цієї програми "Велике будівництво", - сказав Зеленський.

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За його словами, вже наступного року в Україні почнуть "будувати багато мостів, прям - багато".

"Ми і зараз будуємо. Сьогодні техніку підігнали в Херсонській області до мосту, який не хотіли будувати з 1985 року. Десятки тисяч мостів ми збираємося теж побудувати в Україні. Потім - туристичні магніти, до яких ці дороги мають привести. Це окрема наша програма. Вона теж буде, але наступного року. Окремою є програма українських замків, це все буде на західній Україні, історична спадщина, музеї, все це - велика програма", - зазначив президент.