Спочатку в Україні побудують дороги і мости, а потім почнуть ремонт "туристичних магнітів", - Зеленський
До кінця президентського терміну Володимира Зеленського в Україні побудують "всі головні маршрути".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Україна 24", пише Цензор.НЕТ.
"Це не якась складна економічна реформа, результат якої ми з вами побачимо через 5 або 10 років. Інфраструктуру бачиш очима, відчуваєш, коли їдеш дорогою. Що б не говорили у соцмережах, вдячний тим, хто підтримує. Вдячний навіть тим, хто бачить, що десь на якихось ділянках щось не так робиться. Це теж хороший приклад, тому що, коли суспільство перевіряє - це не погано. Менше ніж за рік ми побудуємо 5000 кілометрів доріг, а наступного року - у півтора рази більше", - зазначив він.
Як підкреслив глава держави, у країни немає 20-30 років для реформування інфраструктури.
"Я впевнений, що впродовж моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо. Все! Така амбітна мета. Але я хочу, щоб усі зрозуміли, що дороги - це не камінь спотикання. Після доріг буде інше питання: "Окей, дороги, де мости?" Після мостів буде третє питання: "Мости провели, дороги з мостами провели куди?" У замки, музеї, історичну спадщину. Все це частини цієї програми "Велике будівництво", - сказав Зеленський.
За його словами, вже наступного року в Україні почнуть "будувати багато мостів, прям - багато".
"Ми і зараз будуємо. Сьогодні техніку підігнали в Херсонській області до мосту, який не хотіли будувати з 1985 року. Десятки тисяч мостів ми збираємося теж побудувати в Україні. Потім - туристичні магніти, до яких ці дороги мають привести. Це окрема наша програма. Вона теж буде, але наступного року. Окремою є програма українських замків, це все буде на західній Україні, історична спадщина, музеї, все це - велика програма", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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А как быть со второй проблемой - с ДУРАКАМИ???
Особенно во власти....
Для справки: в Харькове заморожено/заброшено строительство онкоцентра, начатое при папередниках. Ни копейки с января текущего года. Дороги видят все, страдания больных - больеые. Нахер те больные сплющились, скажи? Когда можно сделать паблисити на Гросиных дорогах.
...а кто будет критиковать, пускай сами строят мосты вместо него (почти цитата)...
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Да у нас всё кем то недостроенное,недоделанное,недоученное,недолеченное.
На основании того,что это начал ......,это уже не актуально?
тількі гроші бабломойського і зуб зеленого непорозуміння?
https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos
https://www.youtube.com/c/PavelAvdokushyn/videos
Так что, хватит уже всей этой пораженческой безнадёги: "всё пропало, везде зрада."
Ни хрена ничего не пропало, а наоборот очень многое делается и многие получается: поэтому похоронщикам Украины можно уверенно сказать: "Не дождётесь!"
Украина вас всех переживёт...
Тільки мільярдики полетіли в теплі краї...
Хоча,брешу.Один збудували .
Бо жодної порошенко дороги,чи моста ще не збудував.
Тільки мільярдики ри порошенко полетіли в теплі краї...
Хоча, один при порошенко збудували, там вище на фото.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/5/7261901/ У Зеленского передумали строить памятник Каденюку за госсредства
В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что средства для создания памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку будут собирать через благотворительный фонд, который создала семья космонавта.
Прямая речь Зеленского: "На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим".
Детали: В ОП сообщили, что сначала Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала.
Однако из-за сложного и забюрократизированного механизма выделения средств процесс создания памятника за госсредства может растянуться на несколько лет.
Зеленский считает, что такой вариант не подходит, поэтому памятник будут делать за личные средства.
Отмечается, что Зеленский с работниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и, таким образом, будет способствовать в организации установки монумента.
Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия"...
Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года.
Каденюк - символ эпохи зомбо-ссср. Он герой, но не надо ворошить коммунистическое прошлое - затянет в Мордор.
Для близких он прежде всего очень хороший человек.
Будет у нас космонавтика - пожалуйста, рекламируйте.
Но прежде спасите народ, который рождает космонавтов.
Или так требуют из Мордора?
дыраМарианская впадина.
Кернес - Зеленскому: "Вова, у тебя текст немного по-дебильному написан!"
Последняя стадия перед слабомием, согласно Большой Медицинской Энциклопедии.
Оно их уже построило и открыло?
https://censor.net/blogs/3215103/skotoprogon_zelenskogo
Детально
про те, як гроші з коронавірусного фонду пішли не на дороги, а на «відкати».
І ХТО БАРИГА? ХТО МАРОДЬОР???
Экономику когда подымать будете, комики?
Забрал хлеб у шмыгаля и пиарится на том что начали строить до него.
На внешней политике, похоже, поставлен крест. В том числе и из-за пленок деркача. Никто не хочет мараться. Клоун теперь токсичен.
Скорее всего, будет валять дурака до конца каденции, а тем временем беня будет доить центрэнерго.
Что то очень забористое ослик курнул...
"Меньше чем за год мы построим 5000 километров дорог, а в следующем году - в полтора раза больше", - отметил он"
Пять тысяч километров + пятнадцать тысяч километров = ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ километров построенных, а значит новых, дорог.
Для справки: от Харькова до Ужгорода 1,3 тысячи километров.
Аллё, гараж!
На досуге подумаю, почеиу.
Президент укрепляет связи Украина -НАТО. НАТО признала Украину партнером расширенных возможностей. Торговля с нарасеей сократилась до минимума Антонов заключил контракт со шри ланкой через министерство обороны Украины на ремонт самолетов , и все это без рассейских запчастей уже.
Всех тех, которые не радуются за наши победы и успехи, а постоянно злопыхают на форумах, призываю просто отказаться от своей деструктивной писанины, перестать придумывать зрады, а просто взять и заплатить налоги, включая военный сбор
Пойми, тупая поклонница ЗЕбарыги, как ни парадоксально это звучит для некоторых - я живу, вернее выживаю на оккупированной территории, и я желаю войны, до полного освобождения от захватчиков и от аборигенов которые по уровню мышления лишь немного отстали от зебилов, потому что тоже считают что построили у себя вторую швейцарию.
P.S. Предвидя обязательное предложение мне идти воевать отвечаю:
Когда мне было в два раза меньше лет чем ЗЕбилу я не уклонялся от армии и чесно отслужил, защищая небо над твоей головой. Сейчас я в полтора раза старше ЗЕбила и какого черта я должен воевать вместо тех кто даже автомата в руках не держал. Я ВОЮЮ в Донецке, у меня своя война с местными обезьянами, им настолько неприятно как я прибиваю их фактами что доходит до физического воздействия. Вот только жаль что воевать с идиотами мне приходится на два фронта.
Я вас понимаю, почему вы хотите войны. У меня есть друг из оккупированной Горловки, который сейчас живет вместе с семьей и работает в Одессе. Он все рассказывал, начиная с всевозможных ряженых , которые были вначале, которых даже всерьёз никто не воспринимал, и они сидели и ждали, что украинская армия выкинет этих чмошников. У него отжали бизнес , а жена у него русская, и они даже ездили к гиркину на личную встречу вместе с женой. Они же рассказывали, как потом уже русские вели неприцельный огонь в разные стороны. Это никакие не герои, а обычные люди, которые просто пытались выжить в создавшейся ситуации. И я уверена, что таких большинство.
В отличие от вас , я не стану вас оскорблять и разговаривать с вами в уничижительном тоне. Наоборот, я лично могу только порадоваться, что в оккупации есть люди, которые ждут освобождения. И это освобождение будет. Для кремля сейчас только плохие новости, они сами на ладан дышат. Поэтому есть хорошая перспектива у оккупированного Донбасса . Я в этом просто уверена.
Попытайтесь просто оставаться человеком , берегите себя и своих близких , отделяйте интернет от жизни. У каждого украинца болит душа и сердце за таких , как вы , которые вынуждены оставаться в оккупации
"Прошла зима, настало лето,
-Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебе!
За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота
-Ведь это партии забота"
Юрий Влодов.
И растрощенный огурец.
Без него партии конец.
в бюджете дыра 300 миллиардов и в пенсионном дыра в 180 миллиардов. . помнится был у зебаранов премьер , который открытым текстом сказал, что зечмо а экономике тупее чем бараны в стаде. . ту еще такой момент, через какое время построенные дороги начнут массово ремонтировать ? на мосты уже денег точно не хватит. а про магниты , так уже можно и помолчать.
День 0 (20.05.2019)
Еще до инаугурации в страну вернулся олигарх https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainu-vernulsya-kolomoyskiy-1557973623.html Коломойский и https://t.me/PortnovUA/691 Портнов (зам. главы АП Януковича). Все жалуются на Порошенко, что он не провел деолигархизацию, но почему-то Коломойский и Портнов приехали в Украину сразу после победы Зеленского на выборах. До этого они откровенно заявляли, что если приедут, то "их посадят".
День 1 (21.05.2019)
Зеленский назначает бывшего адвоката Коломойского - Андрея Богдана - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-*********-bohdana-kotorii-podpadaet-pod-liustratsyiu-predsedatelem-apu-ukaz-192696.html главой АП .
День 4 (24.05.2019)
Один из главных "регионалов" Сергей Левочкин заявил: https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firtash-i-zelenskyy/29959503.html "Фирташ симпатизирует Зеленскому, как и все мы" .
День 14 (03.06.2019)
Зеленский дает Баканову (главе СБУ) https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216958/ две недели, чтобы разобраться с контрабандой
День 17 (06.06.2019)
Конституционный Суд Украины http://www.ccu.gov.ua/dokument/4-rii2019?fbclid=IwAR2Wb2jXbjXiIHY2kEzhU3PxaBgFnmbK1DC-XZ3-L7xGV4v7W_0EWJPzm-o ограничил полномочия НАБУ по судебному иску от Коломойского. (От Зеленского - ноль реакции).
День 18 (07.06.2019)
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что https://www.facebook.com/watch/?v=378109152812091 "украинские военные стреляют по гражданским" .
День 22 (11.06.2019)
Свеженький глава Службы внешней разведки Украины https://www.facebook.com/buharev.page/photos/a.699549606802836/701166406641156/?type=1&theater награжден медалью от ФСБ.
День 23 (12.06.2019)
Жена главы СБУ - https://www.facebook.com/1536845479878785/posts/2408017822761542/ гражданка РФ
День 28 (17.06.2019)
Прошло https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216958/ "две недели" для СБУ, которые дал Зеленский Баканову, чтобы "разобраться с контрабандой". Контрабанда как была, так и осталась.
День 31 (20.06.2019)
Зеленский сказал, что https://hromadske.ua/posts/zelenskij-domovivsya-z-ahmetovim-pinchukom-ta-kolomojskim-pro-finansuvannya-vidbudovi-donbasu Ахметов, Пинчук и Коломойский будут финансировать восстановление Донбасса.
День 33 (22.06.2019)
Суд https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898029626878914&set=a.625881874093712&type=3&theater позволил Онищенко баллотироваться в ВР. Установлено, что он НЕ бежал из Украины, а находился за границей https://www.5.ua/ru/polytyka/deputatu-behletsu-onyshchenko-snova-razreshyly-uchastvovat-v-viborakh-195915.html "в статусе всадника" .
День 36 (25.06.2019)
Не прошло и 12 часов, как появилась https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2276502095933487 реакция Зеленского на возвращение России в ПАСЕ. Зеленский не ответил, почему не поехал в ПАСЕ
День 39 (28.06.2019)
Силовик времен Януковича https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2372074233007088&id=100006136038244 Анатолий Калюжняк , который во время Майдана говорил "я плюю на ваши могилы" (в сторону протестующих), теперь назначен на должность главы отдела К в СБУ День 43 (02.07.2019)
Уголовное дело против серого кардинала Януковича https://hromadske.ua/posts/spravu-proti-eks-regionala-ivanyushenka-zakrili-jogo-znyali-z-rozshuku?fbclid=iwar1nhxymaaqn0uiarmojcckhuwxstjcyxwjfryj66buvyzu2b-eftqf7us0 Юрия Иванющенко закрыто.
Суд обязывает ЦИК допустить https://www.5.ua/ru/polytyka/tsyk-zarehystryrovala-sharyia-y-kliueva-kandydatamy-v-nardepi-195015.html Шария и Клюева на участие в парламентских выборах. Настоящий праздник в команде регионалов..
День 45 (04.07.2019)
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель https://www.facebook.com/gp.gov.ua/posts/1388573271280931 отказалась давать показания в Генеральной прокуратуре относительно своей фразы "ВСУ обстреливает гражданских".
Кум Медведчука в https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-sluga-narodu-kholodov/30037468.html?fbclid=IwAR1vmw-VQ0Emm6IpDuzlc6tFKqnmmjCNrASGGrz7axJta6hWjDd5H6bd-C4 списке "Слуги народа".
День 52 (11.07.2019)
https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine/posts/1164267113760095 Портнов предлагает новую люстрацию, которую тут же https://www.facebook.com/296958677115673/posts/1666973790114148/ поддерживает Зеленский.
День 56
https://www.5.ua/ru/ekonomyka/s-bolee-chem-400-obektov-prynadlezhashchykh-kompanyy-kolomoiskoho-snialy-arest-195665.html Суд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского (как видно, Коломойский после возвращения очень быстро возвращает утраченное. Это факт. Реакции от Зеленского - 0).15.07.2019)
Две группы, которые значительно усилили свои позиции после всего этого цирка, - это регионалы и Коломойский.
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий"
Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
"Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в Украине."
стоимость моста через Днепр в Запорожье например согласно данным в системе Prozorro, - 12,34 млрд грн, а стоимость реконструкции Шулявского моста вышла 1 млрд 50 млн гривен.
десятки тысяч мостов умножим на хотя бы миллиард грн. Это 10 ТРИЛЛИОНОВ гривен. Бюджет Украины ВЕСЬ около 500 млрд, т.е в 20 раз МЕНЬШЕ.
Люди, ну включайте мозги.
Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%
Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.
ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html