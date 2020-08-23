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Спочатку в Україні побудують дороги і мости, а потім почнуть ремонт "туристичних магнітів", - Зеленський

Спочатку в Україні побудують дороги і мости, а потім почнуть ремонт

До кінця президентського терміну Володимира Зеленського в Україні побудують "всі головні маршрути".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "Україна 24", пише Цензор.НЕТ.

"Це не якась складна економічна реформа, результат якої ми з вами побачимо через 5 або 10 років. Інфраструктуру бачиш очима, відчуваєш, коли їдеш дорогою. Що б не говорили у соцмережах, вдячний тим, хто підтримує. Вдячний навіть тим, хто бачить, що десь на якихось ділянках щось не так робиться. Це теж хороший приклад, тому що, коли суспільство перевіряє - це не погано. Менше ніж за рік ми побудуємо 5000 кілометрів доріг, а наступного року - у півтора рази більше", - зазначив він.

Як підкреслив глава держави, у країни немає 20-30 років для реформування інфраструктури.

"Я впевнений, що впродовж моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо. Все! Така амбітна мета. Але я хочу, щоб усі зрозуміли, що дороги - це не камінь спотикання. Після доріг буде інше питання: "Окей, дороги, де мости?" Після мостів буде третє питання: "Мости провели, дороги з мостами провели куди?" У замки, музеї, історичну спадщину. Все це частини цієї програми "Велике будівництво", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу". ВIДЕО

За його словами, вже наступного року в Україні почнуть "будувати багато мостів, прям - багато".

"Ми і зараз будуємо. Сьогодні техніку підігнали в Херсонській області до мосту, який не хотіли будувати з 1985 року. Десятки тисяч мостів ми збираємося теж побудувати в Україні. Потім - туристичні магніти, до яких ці дороги мають привести. Це окрема наша програма. Вона теж буде, але наступного року. Окремою є програма українських замків, це все буде на західній Україні, історична спадщина, музеї, все це - велика програма", - зазначив президент.

Автор: 

дороги (3056) Зеленський (23659) міст (1229) будівництво (3013) туризм (1560)


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Топ коментарі
+28
Я не знаю что там построят, но пока достраивают всё то что запустили при Омеляне. Првда стоимость километра дороги почему-то выросла вдвое после барыг. Какие "магниты"? О чем шепчет этот полоумный?
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23.08.2020 00:27
+23
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7289
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23.08.2020 01:09
+20
https://censor.net/user/384168 - "И войну скоро закончит"

Это тот, который четырежды уклонист?!?!? Ну, тогда это про вас (https://censor.net/user/384168):
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4784
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23.08.2020 00:55
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Краще би ліси і плавні рятували, ви, зелені туристи.
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23.08.2020 00:43 Відповісти
Ми всі Пєчкіни!
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23.08.2020 00:43 Відповісти
...Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, я де захочу, там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує - виходьте на вулиці, беріть лопати, і ремонтуйте. (с) Из предвыборной программы Егора Лупана
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23.08.2020 00:46 Відповісти
Голосую ******** !!!
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23.08.2020 06:55 Відповісти
Ты бы сначала поумнел хоть немного. А то есть все шансы вляпаться в историю Украины тупым пи*доболом -почтовым ослом. Или сегодня на Цензоре день маразма- целый день тысячи новостей от зеленского одна другой тупее и маразматичнее.
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23.08.2020 00:49 Відповісти
Я поняла!!! Одну проблему (дороги) он решит,,,,
А как быть со второй проблемой - с ДУРАКАМИ???
Особенно во власти....
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23.08.2020 00:56 Відповісти
У нас есть две беды. И если одну из них ещё можно решить при помощи бульдозера, катка и асфальтоукладчика,... то с дорогами нужно что-то делать.
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23.08.2020 01:22 Відповісти
да нет, Нина, ничего это чмо не решит. Пообрезает ленточки на недострое Гройсмана, а дальше - хоть трава не расти.
Для справки: в Харькове заморожено/заброшено строительство онкоцентра, начатое при папередниках. Ни копейки с января текущего года. Дороги видят все, страдания больных - больеые. Нахер те больные сплющились, скажи? Когда можно сделать паблисити на Гросиных дорогах.
...а кто будет критиковать, пускай сами строят мосты вместо него (почти цитата)...
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23.08.2020 07:21 Відповісти
да нет, Нина, ничего это чмо не решит. Пообрезает ленточки на недострое Гройсмана,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да у нас всё кем то недостроенное,недоделанное,недоученное,недолеченное.
На основании того,что это начал ......,это уже не актуально?
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23.08.2020 10:30 Відповісти
Друг, ты тока шо умер в моих глазах...
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23.08.2020 11:32 Відповісти
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1520
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23.08.2020 00:57 Відповісти
Це та стара брехлва повія яку мова не кромить а
тількі гроші бабломойського і зуб зеленого непорозуміння?
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23.08.2020 06:02 Відповісти
ЯБВДЛ... а в руке ее фантомные ощущения...
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23.08.2020 07:23 Відповісти
В черкській області дійсно, дороги розбудовують мега якісні, можливо й поки нові,минулі роки там доріг геть не було, Софіївка - колишня Чапаївка, але.. шар асфальту дійсно вражаючий, а знаків про обмеження полоси де обочина немає, і якщо завтикати або не знати про це, то можна з'їхати на обочину яказа 40 сантиметрів від асфальту по висоті. Повиривати підвіску, вбитись, та продерти дно машини. Бачив пару фур в районі Золотоноші напівперевернутими
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23.08.2020 01:07 Відповісти
Якось не по черкаськи ти пишеш, мегаякісний зепридурок, -аж, бляха, очі почервоніли поки читав твій комент.
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23.08.2020 10:52 Відповісти
В Канаді дуже дбайливо ставляться до якості доріг. Але з кліматом нічого не поробиш. Тріщини після зими з'являються вже на минулорічних дорогах. Вони їх заливають бітумом?, тому дороги як розмальовані. На жаль, будуть тріщини і в асфальтових дорогах в Україні. Через морози і відлиги.
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23.08.2020 01:15 Відповісти
Кто бы что не говорил, но после 2014 начали наводить порядок с дорогами. Думаю через лет 7 дороги государственного значения будут как в ЕС.
https://www.youtube.com/channel/UCs4TijSbMj58A9671CLa-EQ/videos
https://www.youtube.com/c/PavelAvdokushyn/videos
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23.08.2020 01:23 Відповісти
Дорога Киев-Чернигов уже сейчас в отличном состоянии: едешь и радуешься, что в стране много чего делается. В само Чернигове везде всё рекмонтируется: в прекрасно реставрировали центральную площадь, быстро и качественно заасфальитровали улицу Ремесленную, парки в Чернигове просто сказочной красоты и благоустроенности, во многих кварталах уже сделаны новые широкие тротуары, вымощенные красивой плиткой, за считанные три недели в сентябре 2019 года было великолепно отреставрировано здание поразительной красоты(бывшее Дворянское собрание Черниговской губернии): и таких примеров успешной работы в обычном небогатом областном центре не пересчитать.

Так что, хватит уже всей этой пораженческой безнадёги: "всё пропало, везде зрада."

Ни хрена ничего не пропало, а наоборот очень многое делается и многие получается: поэтому похоронщикам Украины можно уверенно сказать: "Не дождётесь!"

Украина вас всех переживёт...
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23.08.2020 06:01 Відповісти
осталось тільки 300 міліардну дірку в бюджеті залатать гарячим асфальтом
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23.08.2020 09:48 Відповісти
Миллиард заняли на дороги, ещё около миллиарда перебросили с ковидной программы, которые тоже заняли. Смысл тебя терпеть весь срок, если по тебе статья плачет. За не декларирование средств. 10 лет насмешил.
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23.08.2020 01:24 Відповісти
Колаборантам и терористам-да
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23.08.2020 02:38 Відповісти
Дякувати,це не Зєлєнскій.Бо жодної дороги,чи моста ще не збудував.
Тільки мільярдики полетіли в теплі краї...
Хоча,брешу.Один збудували .
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1368
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23.08.2020 07:03 Відповісти
Мордоские флаги выставлены, клоуны построили за наш счет мост для Мордора?
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23.08.2020 08:57 Відповісти
Дякувати,це Зєлєнскій всы мости і дороги.
Бо жодної порошенко дороги,чи моста ще не збудував.
Тільки мільярдики ри порошенко полетіли в теплі краї...
Хоча, один при порошенко збудували, там вище на фото.
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23.08.2020 13:47 Відповісти
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4821
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23.08.2020 01:37 Відповісти
Немножко о грустном...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/5/7261901/ У Зеленского передумали строить памятник Каденюку за госсредства

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что средства для создания памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку будут собирать через благотворительный фонд, который создала семья космонавта.

Прямая речь Зеленского: "На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим".

Детали: В ОП сообщили, что сначала Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала.
Однако из-за сложного и забюрократизированного механизма выделения средств процесс создания памятника за госсредства может растянуться на несколько лет.
Зеленский считает, что такой вариант не подходит, поэтому памятник будут делать за личные средства.

Отмечается, что Зеленский с работниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и, таким образом, будет способствовать в организации установки монумента.
Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия"...
Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года.

Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6617
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23.08.2020 01:39 Відповісти
За один день содержания президента зеленского можно поставить 100 памятников Каденюку. Может бубочка день у первой леди ленки перекентуется наконец?
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23.08.2020 02:29 Відповісти
А памятник с какой радости устанавливать ?
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23.08.2020 08:13 Відповісти
Вначале необходимо спасать живых, а потом думать о мертвых.
Каденюк - символ эпохи зомбо-ссср. Он герой, но не надо ворошить коммунистическое прошлое - затянет в Мордор.
Для близких он прежде всего очень хороший человек.
Будет у нас космонавтика - пожалуйста, рекламируйте.
Но прежде спасите народ, который рождает космонавтов.
Или так требуют из Мордора?
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23.08.2020 11:38 Відповісти
ишак не понимает, что зебыдло довело экономику до состояния, когда не за что строить ни дороги, ни мосты.
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23.08.2020 01:48 Відповісти
***-утся не перевернуться - "магнит" ....разкидало гк ЗСУ
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23.08.2020 01:57 Відповісти
Не, сначала мы колонизируем Марс, а уже сразу после этого построим дороги в Украине.
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23.08.2020 02:06 Відповісти
https://postimg.cc/cgDtfNBJ

Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6186
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23.08.2020 02:14 Відповісти
Дергачевский район-Харьковская обл. Убитая дорога от села Прудянки, Цуповка до Казачья Лопань.

Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5163
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23.08.2020 02:56 Відповісти
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1142
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23.08.2020 02:59 Відповісти
Начинается. 5-10 лет. Оно сколько себе тех каденций намеряло?
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23.08.2020 04:36 Відповісти
_Сначала олигархи и их слуги разграбили Украину! Так что в бюджете дыра Марианская впадина.
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23.08.2020 05:16 Відповісти
Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский.

Кернес - Зеленскому: "Вова, у тебя текст немного по-дебильному написан!"
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23.08.2020 05:31 Відповісти
Просто на дорогах и мостах легче писдить деньги в гигантских обьемах. Вот поэтому зелесрань так спешит прибарахлится.
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23.08.2020 06:24 Відповісти
О, это уже гигантомания, это бред величия.
Последняя стадия перед слабомием, согласно Большой Медицинской Энциклопедии.
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23.08.2020 06:49 Відповісти
...типа к концу срока останутся одни Дураки? Но, Данилыч Веть бестселлер писал : Ukraine not russйа
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23.08.2020 06:50 Відповісти
Подождите, оно же обешало стадионов квадратные километры, школ до фуя и прочих развлекальных учереждений?
Оно их уже построило и открыло?

Сначала в Украине построят дороги и мосты, а потом начнут ремонт "туристических магнитов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5057
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23.08.2020 06:55 Відповісти
на трасі м14 побудовали місяць назад 10 кілометрів дороги і все техніку забрали,дорога р47 до курортів геніческа асканії нової в страшному сні може приснитись ніхто і не питаеться щось робити,брехлива влада зі своїм великим будівництвом це вже анекдот 95 квартала
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23.08.2020 07:08 Відповісти
В чому зрада？Нe ту дорогу рeмонтують, яку Ви хочeтe？
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23.08.2020 11:36 Відповісти
https://censor.net/blogs/3215103/skotoprogon_zelenskogo
https://censor.net/blogs/3215103/skotoprogon_zelenskogo

Детально
про те, як гроші з коронавірусного фонду пішли не на дороги, а на «відкати».

І ХТО БАРИГА? ХТО МАРОДЬОР???
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23.08.2020 07:13 Відповісти
Якщо усунутися від політики, то до основні проблеми доріг залишаються. А саме. 1. Відповідальність за руйнування доріг відсутня. 2. Відсутні дорожно експлуатаційні підрозділи. За утримання доріг ніхто не відповідає. 3. Остаточно не вирішене питання фінансування будівництва нових доріг, та експлуатації діючих.
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23.08.2020 07:25 Відповісти
Літаки летять, будєм всєх бомбіть.
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23.08.2020 07:26 Відповісти
пока не введут смертную казнь с конфискацией, ни одну дорогку не постороят
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23.08.2020 07:28 Відповісти
А я не верю, даже если ещё 35 млрд.грв возьмут с денег выделенных для борьбы с covid-19 и пустят на дороги.
Экономику когда подымать будете, комики?
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23.08.2020 07:52 Відповісти
А про Свинарчуков поговорить не хотите? Так вот при Порохе ремонт одного километра дороги был в ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ! Свинарчукам такое бабло и не снилось. Скупой платит дважды тупой платит трижды а лох платит всегда!
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23.08.2020 07:53 Відповісти
Смету в студию
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23.08.2020 10:34 Відповісти
А Ви впeввнeні, що ширина доріг, якість і суть рeмонту однакові？
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23.08.2020 11:39 Відповісти
Опять вмазался зебил.
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23.08.2020 07:54 Відповісти
Клоуну нечем заняться из-за отсутствия компетенций.
Забрал хлеб у шмыгаля и пиарится на том что начали строить до него.
На внешней политике, похоже, поставлен крест. В том числе и из-за пленок деркача. Никто не хочет мараться. Клоун теперь токсичен.
Скорее всего, будет валять дурака до конца каденции, а тем временем беня будет доить центрэнерго.
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23.08.2020 07:55 Відповісти
ШО------- ОПЯТЬ?
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23.08.2020 07:59 Відповісти
Про магниты не понял, а про дороги насмешило...
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23.08.2020 08:12 Відповісти
Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3215387

Что то очень забористое ослик курнул...
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23.08.2020 08:21 Відповісти
А обіцяні 100 лікарень, 100 шкіл і 100 стадіонів вже збудували?
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23.08.2020 08:44 Відповісти
Эй, минуточку!
"Меньше чем за год мы построим 5000 километров дорог, а в следующем году - в полтора раза больше", - отметил он"

Пять тысяч километров + пятнадцать тысяч километров = ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ километров построенных, а значит новых, дорог.
Для справки: от Харькова до Ужгорода 1,3 тысячи километров.

Аллё, гараж!
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23.08.2020 08:47 Відповісти
Это что же у вас с арихметикой пан физик?
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23.08.2020 10:40 Відповісти
Действительно.... Но мне упорно кажется, что "в полтора раза больше" получается в три раза больше...
На досуге подумаю, почеиу.
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23.08.2020 12:55 Відповісти
Быват,не заморачивайтесь.
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23.08.2020 12:59 Відповісти
Я понял! Я про что-то другое думал, а тут рядом стоят цифры "5" и "1,5", вот и получилось 15 в три раза...
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24.08.2020 08:49 Відповісти
Займися своїми прямими обов'язками, Дебіле.
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23.08.2020 09:02 Відповісти
Казалось бы,что плохого сказал президент! Но зачем нам дороги, зачем нам информация, что впервые с 27 июля соблюдается режим тишины, во время пандемии , при падении рынков , гривна в Украине не просела в разы и при этом снижена ставка на кредиты. Впервые государство Украина полностью берет на себя лечение, включая лекарства, людей , находящихся в больницах с коронавирусрм. Раньше лечение предусматривалось бесплатное и то исключительно декларативно. На фоне этого мы увидели демарш врачей, которые не привыкли работать на зарплату, даже повышенную , а больше все карманам своим доверяли, особенно анестезиологи.
Президент укрепляет связи Украина -НАТО. НАТО признала Украину партнером расширенных возможностей. Торговля с нарасеей сократилась до минимума Антонов заключил контракт со шри ланкой через министерство обороны Украины на ремонт самолетов , и все это без рассейских запчастей уже.
Всех тех, которые не радуются за наши победы и успехи, а постоянно злопыхают на форумах, призываю просто отказаться от своей деструктивной писанины, перестать придумывать зрады, а просто взять и заплатить налоги, включая военный сбор
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23.08.2020 09:26 Відповісти
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23.08.2020 10:23 Відповісти
Перемирие - это победа??? А, ну да, это ВАША победа.
Пойми, тупая поклонница ЗЕбарыги, как ни парадоксально это звучит для некоторых - я живу, вернее выживаю на оккупированной территории, и я желаю войны, до полного освобождения от захватчиков и от аборигенов которые по уровню мышления лишь немного отстали от зебилов, потому что тоже считают что построили у себя вторую швейцарию.

P.S. Предвидя обязательное предложение мне идти воевать отвечаю:
Когда мне было в два раза меньше лет чем ЗЕбилу я не уклонялся от армии и чесно отслужил, защищая небо над твоей головой. Сейчас я в полтора раза старше ЗЕбила и какого черта я должен воевать вместо тех кто даже автомата в руках не держал. Я ВОЮЮ в Донецке, у меня своя война с местными обезьянами, им настолько неприятно как я прибиваю их фактами что доходит до физического воздействия. Вот только жаль что воевать с идиотами мне приходится на два фронта.
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23.08.2020 10:42 Відповісти
Я не сказала, что перемирие -это победа. Это первое стойкое перемирие за все годы войны, когда никто из наших не убит и не ранен. Второе, это далеко не победа, это крохотный шаг к миру.

Я вас понимаю, почему вы хотите войны. У меня есть друг из оккупированной Горловки, который сейчас живет вместе с семьей и работает в Одессе. Он все рассказывал, начиная с всевозможных ряженых , которые были вначале, которых даже всерьёз никто не воспринимал, и они сидели и ждали, что украинская армия выкинет этих чмошников. У него отжали бизнес , а жена у него русская, и они даже ездили к гиркину на личную встречу вместе с женой. Они же рассказывали, как потом уже русские вели неприцельный огонь в разные стороны. Это никакие не герои, а обычные люди, которые просто пытались выжить в создавшейся ситуации. И я уверена, что таких большинство.

В отличие от вас , я не стану вас оскорблять и разговаривать с вами в уничижительном тоне. Наоборот, я лично могу только порадоваться, что в оккупации есть люди, которые ждут освобождения. И это освобождение будет. Для кремля сейчас только плохие новости, они сами на ладан дышат. Поэтому есть хорошая перспектива у оккупированного Донбасса . Я в этом просто уверена.

Попытайтесь просто оставаться человеком , берегите себя и своих близких , отделяйте интернет от жизни. У каждого украинца болит душа и сердце за таких , как вы , которые вынуждены оставаться в оккупации
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23.08.2020 15:34 Відповісти
Татьяна, на самом деле ты часто пишешь правильные слова. Поэтому в последнее время я не вступаю в спор с тобой, даже если в чем-то не согласен. Но твой панегирик нынешней власти особенно в вопросах войны совсем не сходится с фактами воровства, кумовства и некомпетентности.
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23.08.2020 18:39 Відповісти
Вы имеете право на собственное мнение. Конечно, коррупция не может уйти одномоментно. Она уже вросла в государство. Но очень часто вы незаслуженно и безосновательно обвиняете сегодняшнюю власть в зраде. Конечно, там до идеала, как до неба. Но все мы заинтересованы в успехе Украины. В укреплении армии. Я уж точно не хочу спорить с человеком, находящимся в оккупации.
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23.08.2020 18:47 Відповісти
Спочатку в Україні побудують дороги і мости, а потім почнуть ремонт "туристичних магнітів", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5331
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23.08.2020 10:43 Відповісти
Где бы купить такие розовые очки? Вернитесь в нашу реальность.

"Прошла зима, настало лето,
-Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебе!

За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота
-Ведь это партии забота"

Юрий Влодов.

И растрощенный огурец.
Без него партии конец.
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23.08.2020 10:59 Відповісти
Десятки тисяч мостів? У нас стількі є?
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23.08.2020 10:21 Відповісти
слушать тупого клоуна , себя не уважать . откуда деньги, зин ? у зебарана трындеж один .
в бюджете дыра 300 миллиардов и в пенсионном дыра в 180 миллиардов. . помнится был у зебаранов премьер , который открытым текстом сказал, что зечмо а экономике тупее чем бараны в стаде. . ту еще такой момент, через какое время построенные дороги начнут массово ремонтировать ? на мосты уже денег точно не хватит. а про магниты , так уже можно и помолчать.
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23.08.2020 10:42 Відповісти
Поки одні разводять лохів, інші тим часом домовляється про імпорт до"житниці Європи" яловичини з Аргентини!Джерело:Держпродспоживслужба України.
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23.08.2020 10:45 Відповісти
После победы Владимира Зеленского, команда Зе просила "дать ему 100 дней", чтобы президент показал результат.

День 0 (20.05.2019)
Еще до инаугурации в страну вернулся олигарх https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainu-vernulsya-kolomoyskiy-1557973623.html Коломойский и https://t.me/PortnovUA/691 Портнов (зам. главы АП Януковича). Все жалуются на Порошенко, что он не провел деолигархизацию, но почему-то Коломойский и Портнов приехали в Украину сразу после победы Зеленского на выборах. До этого они откровенно заявляли, что если приедут, то "их посадят".
День 1 (21.05.2019)
Зеленский назначает бывшего адвоката Коломойского - Андрея Богдана - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-*********-bohdana-kotorii-podpadaet-pod-liustratsyiu-predsedatelem-apu-ukaz-192696.html главой АП .
День 4 (24.05.2019)
Один из главных "регионалов" Сергей Левочкин заявил: https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firtash-i-zelenskyy/29959503.html "Фирташ симпатизирует Зеленскому, как и все мы" .
День 14 (03.06.2019)
Зеленский дает Баканову (главе СБУ) https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216958/ две недели, чтобы разобраться с контрабандой
День 17 (06.06.2019)
Конституционный Суд Украины http://www.ccu.gov.ua/dokument/4-rii2019?fbclid=IwAR2Wb2jXbjXiIHY2kEzhU3PxaBgFnmbK1DC-XZ3-L7xGV4v7W_0EWJPzm-o ограничил полномочия НАБУ по судебному иску от Коломойского. (От Зеленского - ноль реакции).
День 18 (07.06.2019)
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что https://www.facebook.com/watch/?v=378109152812091 "украинские военные стреляют по гражданским" .
День 22 (11.06.2019)
Свеженький глава Службы внешней разведки Украины https://www.facebook.com/buharev.page/photos/a.699549606802836/701166406641156/?type=1&theater награжден медалью от ФСБ.
День 23 (12.06.2019)
Жена главы СБУ - https://www.facebook.com/1536845479878785/posts/2408017822761542/ гражданка РФ
День 28 (17.06.2019)
Прошло https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216958/ "две недели" для СБУ, которые дал Зеленский Баканову, чтобы "разобраться с контрабандой". Контрабанда как была, так и осталась.
День 31 (20.06.2019)
Зеленский сказал, что https://hromadske.ua/posts/zelenskij-domovivsya-z-ahmetovim-pinchukom-ta-kolomojskim-pro-finansuvannya-vidbudovi-donbasu Ахметов, Пинчук и Коломойский будут финансировать восстановление Донбасса.
День 33 (22.06.2019)
Суд https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898029626878914&set=a.625881874093712&type=3&theater позволил Онищенко баллотироваться в ВР. Установлено, что он НЕ бежал из Украины, а находился за границей https://www.5.ua/ru/polytyka/deputatu-behletsu-onyshchenko-snova-razreshyly-uchastvovat-v-viborakh-195915.html "в статусе всадника" .
День 36 (25.06.2019)
Не прошло и 12 часов, как появилась https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2276502095933487 реакция Зеленского на возвращение России в ПАСЕ. Зеленский не ответил, почему не поехал в ПАСЕ
День 39 (28.06.2019)
Силовик времен Януковича https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2372074233007088&id=100006136038244 Анатолий Калюжняк , который во время Майдана говорил "я плюю на ваши могилы" (в сторону протестующих), теперь назначен на должность главы отдела К в СБУ День 43 (02.07.2019)
Уголовное дело против серого кардинала Януковича https://hromadske.ua/posts/spravu-proti-eks-regionala-ivanyushenka-zakrili-jogo-znyali-z-rozshuku?fbclid=iwar1nhxymaaqn0uiarmojcckhuwxstjcyxwjfryj66buvyzu2b-eftqf7us0 Юрия Иванющенко закрыто.
Суд обязывает ЦИК допустить https://www.5.ua/ru/polytyka/tsyk-zarehystryrovala-sharyia-y-kliueva-kandydatamy-v-nardepi-195015.html Шария и Клюева на участие в парламентских выборах. Настоящий праздник в команде регионалов..
День 45 (04.07.2019)
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель https://www.facebook.com/gp.gov.ua/posts/1388573271280931 отказалась давать показания в Генеральной прокуратуре относительно своей фразы "ВСУ обстреливает гражданских".
Кум Медведчука в https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-sluga-narodu-kholodov/30037468.html?fbclid=IwAR1vmw-VQ0Emm6IpDuzlc6tFKqnmmjCNrASGGrz7axJta6hWjDd5H6bd-C4 списке "Слуги народа".
День 52 (11.07.2019)
https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine/posts/1164267113760095 Портнов предлагает новую люстрацию, которую тут же https://www.facebook.com/296958677115673/posts/1666973790114148/ поддерживает Зеленский.
День 56
https://www.5.ua/ru/ekonomyka/s-bolee-chem-400-obektov-prynadlezhashchykh-kompanyy-kolomoiskoho-snialy-arest-195665.html Суд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского (как видно, Коломойский после возвращения очень быстро возвращает утраченное. Это факт. Реакции от Зеленского - 0).15.07.2019)
Две группы, которые значительно усилили свои позиции после всего этого цирка, - это регионалы и Коломойский.
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23.08.2020 11:35 Відповісти
Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины весной 2019 года
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий"

Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
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23.08.2020 11:51 Відповісти
дурик думает что дороги вечные, ещё столько же надо на ремонт выбрасывать, это дорогое удовольствие нам по карману или туристы покроют это
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23.08.2020 12:17 Відповісти
ой оно больное....или реально просто какает на уши людям
"Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в Украине."

стоимость моста через Днепр в Запорожье например согласно данным в системе Prozorro, - 12,34 млрд грн, а стоимость реконструкции Шулявского моста вышла 1 млрд 50 млн гривен.
десятки тысяч мостов умножим на хотя бы миллиард грн. Это 10 ТРИЛЛИОНОВ гривен. Бюджет Украины ВЕСЬ около 500 млрд, т.е в 20 раз МЕНЬШЕ.
Люди, ну включайте мозги.
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23.08.2020 12:41 Відповісти
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:58 Відповісти
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