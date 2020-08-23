Десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свою релігію, ПЦУ практично знищена, - представництво України в ООН

Російська Федерація широко використовує пропаганду для розпалювання ненависті щодо релігійних, етнічних і соціальних груп в окупованому Криму.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представництва України в ООН.

Зазначається, що Україна "глибоко стурбована тим, що тимчасова зовнішня окупація Криму призвела до валового систематичного порушення свободи віросповідання".

"Десятки позбавлені свободи в Криму за свою релігію: члени мусульманської громади злочинці переслідують і гноблять. Православна церква України практично викорінена, головний український церковний собор святих апостолів Володимира і Ольги в Сімферополі захоплено", - сказано в повідомленні.

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

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