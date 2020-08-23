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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свою релігію, ПЦУ практично знищена, - представництво України в ООН

Десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свою релігію, ПЦУ практично знищена, - представництво України в ООН

Російська Федерація широко використовує пропаганду для розпалювання ненависті щодо релігійних, етнічних і соціальних груп в окупованому Криму.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представництва України в ООН.

Зазначається, що Україна "глибоко стурбована тим, що тимчасова зовнішня окупація Криму призвела до валового систематичного порушення свободи віросповідання".

"Десятки позбавлені свободи в Криму за свою релігію: члени мусульманської громади злочинці переслідують і гноблять. Православна церква України практично викорінена, головний український церковний собор святих апостолів Володимира і Ольги в Сімферополі захоплено", - сказано в повідомленні.

Десятки людей позбавлені волі в окупованому Криму за свою релігію, ПЦУ практично знищена, - представництво України в ООН 01

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

Также читайте: Россия нарушает свободу вероисповедания в оккупированном Крыму, - доклад Госдепартамента США

Автор: 

Крим (14124) ООН (3336) релігія (386) росія (64895)


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Топ коментарі
+14
Не в ООН, а діяти симетричними засобами. Ворожих попів-єресіярхів - геть з українських святинь.
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23.08.2020 00:47
+11
Зато РПЦ в Украине себя отлично чувствует, спасибо за это зебилам (напомню, при Порошенко, УПЦ МП почти уже переименовали в ее настоящее название РПЦ)
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23.08.2020 00:54
+4
ООН відреагує стурбованістю! Треба через суди розривати договори оренди приміщень із РПЦ.
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23.08.2020 01:07
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Не в ООН, а діяти симетричними засобами. Ворожих попів-єресіярхів - геть з українських святинь.
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23.08.2020 00:47 Відповісти
С водой это им не поможет.
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23.08.2020 00:49 Відповісти
Зато РПЦ в Украине себя отлично чувствует, спасибо за это зебилам (напомню, при Порошенко, УПЦ МП почти уже переименовали в ее настоящее название РПЦ)
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23.08.2020 00:54 Відповісти
ООН відреагує стурбованістю! Треба через суди розривати договори оренди приміщень із РПЦ.
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23.08.2020 01:07 Відповісти
Треба діяти симетрично - вигнати попів з України щоб коронавірусні шабаші не організовували: https://www.youtube.com/watch?v=4A6bf6Dfupo
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23.08.2020 03:18 Відповісти
Лікується виключно флешмобом типу "а ти насцяв під стіну рпц"?
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23.08.2020 06:24 Відповісти
У тебя IP отклеился. Рпцшная гунляевсая шляпа. А укранской независимой церкви быть . Как бы не рвался твой ватный тухес
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23.08.2020 11:14 Відповісти
Трусик ау?
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23.08.2020 08:30 Відповісти
Запретить рпц на государственном уровне и всех делов-то. А московских попов под сраку и в расею.
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23.08.2020 09:03 Відповісти
Российская Федерация широко использует пропаганду для разжигания ненависти в отношении религиозных, этнических и социальных групп в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/n3215388

Боже - зроби с Расєєй те що вона робить з сусідніми країнами стократно
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23.08.2020 12:20 Відповісти
 
 