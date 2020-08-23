У російському Пскові затримали ексслідчого з Білорусі Остаповича, який закликав "вигнати диктатора"

Білорус Андрій Остапович, який раніше обіймав посаду старшого слідчого Партизанського районного відділу СК, кілька днів тому розмістив на своїй сторінці пост із фотографією рапорту на звільнення.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, на фото вказано, що він ініціює дострокове розірвання контракту з 16 серпня через "порушення його умов з боку керівництва СК". Текст заяви вийшов на 5 аркушах.

Через деякий час пост було видалено з формулюванням "оскільки він порушує правила спільноти".

У рапорті колишній вже слідчий написав, зокрема, що за Конституцією "всі рівні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів".

"Всі ми не сліпі, бачимо правду, як на місцях роботи (заяви громадян, повідомлення з лікарень, що надходять, особисто бачимо постраждалих, отримуємо у них свідчення, у їхніх родичів і близьких), так і за інформацією мережі інтернет, - написав Остапович. - У багатьох із нас були незаконно затримані знайомі, викладачі, друзі, родичі, які розповідають всю правду про те, що відбувається у виправних установах, у РУВС (РВВС), інших місцях, де знущалися над громадянами".

За словами Остаповича, він особисто був присутній на мітингах і впевнений, що провокації влаштовували силовики: "Це підтверджується тим, що як тільки дали команду заспокоїтися, будь-якого роду сутички припинилися".

Чоловік стверджує, що багато кримінальних справ через спротив правоохоронцям, які було порушено у зв'язку з останніми подіями, відкрито необґрунтовано, "без наявності достовірних доказів або за сфальсифікованими доказами, неправдивими свідченнями".

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Остапович зазначив, що не має наміру мовчати, "злочинні накази виконувати не буду, продовжувати роботу в силовому блоці не можу через невідповідність моїх принципів нинішній політиці".

У відповідь на звернення ЗМІ по коментар до пресслужби Слідчого комітету Мінська, там сказали, що "такий громадянин не є співробітником Слідчого комітету. Інформації про його затримання Слідчий комітет не має".

За повідомленням друзів Остаповича, як зазначає TUT.BY, його затримали у Пскові, і він перебуває в одному з відділків поліції цього міста.

У відділенні поліції №1 УМВС Росії Пскова не змогли оперативно підтвердити інформацію. Найнятий адвокат стверджує, що Остапович перебуває в цьому відділенні поліції, але захисника не допускають до нього. Адвокат із цього приводу написав заяву в прокуратуру Пскова.

Друзі Остаповича побоюються, що з якихось причин його буде депортовано пізніше в Білорусь.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.