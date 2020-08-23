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Колишнього американського спецпризначенця Деббінса заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Колишнього американського спецпризначенця Деббінса заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії

З 1996 по 2011 рік Пітер Деббінс "час від часу відвідував Росію і зустрічався з агентами російської розвідки". Він міг передати РФ секретні дані про спецпризначенців США.

Відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW

Йдеться про уродженця Міннесоти, 45-річного Пітера Рафаеля Дзібінскі Деббінса, який, за версією слідства, з грудня 1996-го по січень 2011 року перебував у змові з агентами однієї з російських спецслужб. Згідно з судовими матеріалами, Деббінс "час від часу відвідував Росію і зустрічався" зі співробітниками розвідки. У 1997 році йому було присвоєно кодове ім'я, крім того, чоловік підписав заяву, що свідчить "про його бажання служити Росії", стверджують в мін'юсті США. За даними американської влади, Деббінс служив у підрозділах військ хімічного захисту, після чого - в підрозділах спецпризначення.

Чоловік підозрюється в тому, що передав російській стороні секретну інформацію про свій підрозділ, а також ідентифікував членів команди спецпризначення. За даними американських слідчих, це було зроблено для того, щоб російська сторона могла оцінити, чи варто звертатися до його товаришів по службі з метою завербувати їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги

Як випливає з копії обвинувального висновку, мати Пітера Деббінса народилася в СРСР, в 1997-1998 роках він жив і навчався у Росії, і в цей час познайомився в Челябінську зі своєю майбутньою дружиною. У разі доведення провини військовому у відставці "загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення", уточнили в американському мін'юсті.

Нагадаємо, в липні набув чинності вирок громадянину США Полу Вілану, який засуджений в РФ на 16 років за звинуваченням у шпигунстві. Вілан не визнає свою провину і називає справу проти нього провокацією російських спецслужб.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року ФСБ Росії заявила про затримання в Москві громадянина США Пола Вілана, підозрюваного нібито в шпигунстві.

3 січня о канадському Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що Пол Вілан, якого затримали в Росії за підозрою в шпигунстві, є громадянином Канади.

Автор: 

росія (64895) спецпризначенці (219) США (22455) шпигунство (984)


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Топ коментарі
+20
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9430
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23.08.2020 02:19
+13
Якби ж у нас давали такі терміни, то зрадників було би менше.
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23.08.2020 02:47
+11
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 6531
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23.08.2020 06:04
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Ездил в Рашку - до свидания.
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23.08.2020 02:17 Відповісти
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9430
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23.08.2020 02:19 Відповісти
"Питер Деббинс ... известного как "зеленые береты"..

Воу воу полегче, слишком много ассоциаций.... А Москва Недиббинс у вас нет,случайно?)
А вот это вообще пять-
"В 1997 году ему было присвоено кодовое имя, кроме того, мужчина подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", утверждают в Минюсте США.Как следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Деббинса родилась в СССР, в 1997-1998 годах он жил и работал в России, и в это время познакомился в Челябинске со своей будущей женой".
Американцы, вы не замучились его разоблачать? Вроде чувак не особо парился с маскировкой.
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23.08.2020 02:26 Відповісти
В Луїзіані поліцаї застрелили чорного з ножем чи то на заправці, чи то в магазині.
Знов погроми почнуться ?
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23.08.2020 02:46 Відповісти
_Видел. Ссыкуны хором его расстреляли. Ну вот нахера? Дебилы. Как нарочно сделано чтобы подлить масла в огонь.
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23.08.2020 06:19 Відповісти
Якби ж у нас давали такі терміни, то зрадників було би менше.
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23.08.2020 02:47 Відповісти
*********** сдала своего агента. ...
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23.08.2020 04:30 Відповісти
Деббинсу не нравится в Миннесоте? Деббинсу нравятся костромские е@еня?
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23.08.2020 04:32 Відповісти
Ему нравится в Штатах с баксами от путлера.
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23.08.2020 06:21 Відповісти
Деббінсу кортіло перетворити Міннесоту на Сизрань...

Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 7759
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23.08.2020 07:34 Відповісти
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 6531
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23.08.2020 06:04 Відповісти
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 2945
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23.08.2020 06:10 Відповісти
Радистка Кэт говорит Штирлицу
-приходите сегодня вечером,у меня никого не будет дома...
-герр Мюллер придет ночью или раньше меня?
-ну что вы товарищ полковник,Мюллер плохой любовник и больше не придет
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23.08.2020 06:37 Відповісти
так шо, он ей таки вшпилил?
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23.08.2020 07:29 Відповісти
Странно все это. Жена русская, мама тоже, сам работал на рассее, но арестовали только теперь, когда он уже давно отставник. Наверняка, этим Штаты хотели сказать, что 'мы знаем всех ваших агентов, тупицы' . Иначе никак.
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23.08.2020 07:10 Відповісти
дезуху сливали через него тупоголовьм кацапам все ето время.
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23.08.2020 09:31 Відповісти
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 3922
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23.08.2020 07:39 Відповісти
Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 7424
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23.08.2020 07:48 Відповісти
Почему на развороте линии идут вертикально, а не параллельно краю? Нехорошо'с.
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23.08.2020 08:24 Відповісти
МУСОРОПЕДИЯ Российская-так давно надо было называть русский вариант википедии.Ее руководители Вадим Вальдемарович Гомаз и Павел Иосифович Шехтман при спонсортве карена вартанесяна убрали из нее имя ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ВСЕХ ВЫСШИХ НАГРАД ФРАНЦИИ-близкого друга Шарля ДеГоля- Ахмедии Джабраилова.Его партизанские имена-Кардо,Ахмад Мишель,Рус Ахмад,Армад Ахмед в партизаах.Орден Почетного легиона(дан Де Голем),Военный Крест, Крест за воинскую доблесть,м.Французского движения сопртивления,м.за отвагу и м.за ранения. Из заключения вышел и в родное село Охуд в Азерб.(до этого репресии нквд за плен)К нему прибыл представитель Де Голя-тоже друга по сопротивлению(кстати в плен попал в Украине,потом Франция лагеря и побег) и тогда устроив аварию, убили героя.Кстати с.Охуд рядом с провинцией Фирангизстан-истор.Родиной(лет 470 назад выход оттуда) французов.ВОТ ОНА СЕГОДНЯШНЯЯ МУСОРОПЕДИЯ(нивкоем случае про ИнДоПэриджан ничего не смотрите-все вранье!) ЗАХВАТЧИКОВ ,ВРУНОВ ПРИШЛЫХ.МУСОР ВОН ИЗ КРЕМЛЯ!
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23.08.2020 09:00 Відповісти
 
 