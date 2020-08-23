Колишнього американського спецпризначенця Деббінса заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії

З 1996 по 2011 рік Пітер Деббінс "час від часу відвідував Росію і зустрічався з агентами російської розвідки". Він міг передати РФ секретні дані про спецпризначенців США.

Відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться про уродженця Міннесоти, 45-річного Пітера Рафаеля Дзібінскі Деббінса, який, за версією слідства, з грудня 1996-го по січень 2011 року перебував у змові з агентами однієї з російських спецслужб. Згідно з судовими матеріалами, Деббінс "час від часу відвідував Росію і зустрічався" зі співробітниками розвідки. У 1997 році йому було присвоєно кодове ім'я, крім того, чоловік підписав заяву, що свідчить "про його бажання служити Росії", стверджують в мін'юсті США. За даними американської влади, Деббінс служив у підрозділах військ хімічного захисту, після чого - в підрозділах спецпризначення.

Чоловік підозрюється в тому, що передав російській стороні секретну інформацію про свій підрозділ, а також ідентифікував членів команди спецпризначення. За даними американських слідчих, це було зроблено для того, щоб російська сторона могла оцінити, чи варто звертатися до його товаришів по службі з метою завербувати їх.

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Як випливає з копії обвинувального висновку, мати Пітера Деббінса народилася в СРСР, в 1997-1998 роках він жив і навчався у Росії, і в цей час познайомився в Челябінську зі своєю майбутньою дружиною. У разі доведення провини військовому у відставці "загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення", уточнили в американському мін'юсті.

Нагадаємо, в липні набув чинності вирок громадянину США Полу Вілану, який засуджений в РФ на 16 років за звинуваченням у шпигунстві. Вілан не визнає свою провину і називає справу проти нього провокацією російських спецслужб.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року ФСБ Росії заявила про затримання в Москві громадянина США Пола Вілана, підозрюваного нібито в шпигунстві.

3 січня о канадському Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що Пол Вілан, якого затримали в Росії за підозрою в шпигунстві, є громадянином Канади.