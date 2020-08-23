Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

22 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За минулу добу задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Мар'їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 23 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні небезпечні дії противника.

Слава Україні!" - сказано у звіті.



