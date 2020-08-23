Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
22 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За минулу добу задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Мар'їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби, 23 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні небезпечні дії противника.
Слава Україні!" - сказано у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
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ОБСЄ розповіла, що її безпілотний літальний апарат малого радіусу дії зафіксував нову траншею терористів ;днр; довжиною в 110 метрів в сірій зоні у Лозового захід від Донецька.
А патруль Спеціальної моніторингової місії зауважив новий п'ятиметровий окоп бойовиків ;лнр; у Логвинове на Світлодарськ дузі.
Крім того, безпілотники СММ знайшли БМП і БТР терористів ;днр; навпроти Маріуполя.
Когда ОБСЕ(и разведка своя и дружественная) скажет что зафиксировали обустройство новых арт.позиций, скопление бронетехники, интенсивное движение грузовиков из тыла к фронту и обратно, вот тогда это сигнал к тому, что намечается что-то громкое.
А продление старых стрелковых окопов или рытье новых, даже если они будут рыться на 20-30 метров дальше от старых, это может быть просто использование перемирия для создания непристреляных точек. Хотя роют они особо не таясь, практически на виду, что дает возможность спокойно просчитать их координаты и пристроить где-нибудь в кустиках пару-тройку минометов уже наведенных на эти места по теоретическим расчетам.
Ну еще одно - чем ближе ты окопаешься к окопам противника, тем меньше у тебя шансов выжить при своей же арт.подготовке перед своим наступлением, если есть такие планы.
Не забувайте про це.
1. Мати певну ціну, вартість у грошовому вираженні. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку (Нечуй-Левицький, II, 1956, 379); Одна лише біда, що кошик з ягідками коштував аж цілих десять крейцерів (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 72); Ті цимбали Копійок двадцять п'ять Івану коштували (Максим Рильський, Поеми, 1957, 243).
2. Вимагати певних грошових витрат; обходитися в якусь суму. [Храпко:] Це діло трудне, забарне та й грошей багато коштує (Панас Мирний, V, 1955, 167); Дві ями відразу копати і цямрувати, то день у день коштує (Іван Франко, IV, 1950, 10); Оті переносини [друкарні] й нове поповнення в обладнанні мусило коштувати не менше трьох тисяч злотих (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 149);
// чого та з інфін., перен. Вимагати певних зусиль, утрат для свого здійснення. Тоді тільки Кирило побачив, скільки сил коштувала гонитва (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 218); [Зет:] Заспівав би краще. Ну, що коштує спробувать? (Леся Українка, I, 1951, 451); Про те, щоб взяти перевал в лоб, не могло бути й мови. Це коштувало б занадто багато жертв, але успіху не гарантувало (Олесь Гончар, I, 1954, 85).
♦ Це коштувало [великих і т. ін.] зусиль див. http://sum.in.ua/s/zusyllja зусилля ; Що б там (то) не коштувало - за будь-яких умов, незважаючи ні на що. - Що б там не коштувало, одривай [хату], а ні, я сама одірву, - говорила Мотря (Нечуй-Левицький, II, 1956, 361); Пам'ятав я: треба дійти до своїх [у штаб], що б то не коштувало (Юрій Яновський, I, 1958, 88).
ВАРТУВАТИ, ую, уєш, недок.
1. перех. Охороняти, стерегти кого-, що-небудь. У морі, далеко від рідних портів, У шторми і люту годину, Прославлена в битвах сім'я моряків Вартує свою Батьківщину (Микола Нагнибіда, Слово.., 1954, 230); Уночі Юлдаш вартував з батьком байський табун (Олесь Донченко, I, 1956, 144);
// неперех. Стояти на варті, на сторожі. [Овлур:] До замку я піду, Ти вартуватимеш при вході (Іван Франко, IX, 1952, 240); Вартувати коменданти виділили надійні.. групи (Дмитро Бедзик, Дніпро.., 1951, 188).
2. неперех. Невідступно перебувати в якомусь місці певний час (біля хворого або вичікуючи кого-, що-небудь і т. ін.). [Лена:] Він спить. Ми обидві вартуємо біля нього (Іван Кочерга, II, 1956, 406); Другого дня від самого сходу сонця я вже вартував біля її дому (Юрій Збанацький, Любов, 1957, 29); * Образно. [Галя:] В садах хати біленькі, а тополі, скільки оком глянеш, вартують на шляхах... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 184).
3. неперех., діал. Коштувати. Вона [праця] дома ж таки втроє більше вартує (Словник Грінченка); - Або я вже в тебе нічого не вартую, що дарунка не хочеш приймати? (Ольга Кобилянська, II, 1956, 145).(Академічний тлумачний словник, 11 томів). "Вартую", в останньому випадку - "діалектизм", по Грінченку
До того ж, ви чули про слово вартість ?
"Вартує", у тому значенні, що Ви застосували, притаманне деяким селам Брацлавщини, однак, не всій Україні...
До того, мені згадалось англійське слово worth. Здається, тут є якесь споріднення.
То до кого ми ближчі ? Якщо досліджувати, то подібних речей багато віднайдеться.
Але добре. Літературно, так літературно.
Ви в цьому випадку праві.
...
А разве ето не преступление?
Так что, можно шмальнуть из гранатомета куда-нибудь, а в суде сказать: но не системно же стрелял, а так... разочек, подумаешь.
И отпустят?
На Донбассе погиб украинский военный: обстоятельства неизвестны
В Луганской области погиб украинский военный, старший лейтенант Владимир Рудик, который был уроженцем Тернопольской области.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Золотниковский сельский совет Теребовлянского района на своем сайте подтвердил смерть воина и огласил Дни траура 22-24 августа.
В сообщении сказано, что Рудик Владимир Владимирович, 20.03.1989 года рождения, трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области.
Сельский совет выразил соболезнования родителям, сестре, родным и близким мужчины.
Предварительно, военный погиб 22 августа. Как сообщил в Facebook Сергей Сердюк, возможно, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера, однако официального подтверждения этому нет.