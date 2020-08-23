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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС

Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

22 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За минулу добу задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Мар'їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 23 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Читайте також: Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні небезпечні дії противника.

Слава Україні!" - сказано у звіті.

Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС 01
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС 02

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
З Днем Національного Прапору, українці !
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3093
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23.08.2020 09:11
+11
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 248

...
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23.08.2020 09:34
+8
Ага. Все просто чудово.

ОБСЄ розповіла, що її безпілотний літальний апарат малого радіусу дії зафіксував нову траншею терористів ;днр; довжиною в 110 метрів в сірій зоні у Лозового захід від Донецька.
А патруль Спеціальної моніторингової місії зауважив новий п'ятиметровий окоп бойовиків ;лнр; у Логвинове на Світлодарськ дузі.
Крім того, безпілотники СММ знайшли БМП і БТР терористів ;днр; навпроти Маріуполя.
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23.08.2020 08:08
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Ага. Все просто чудово.

ОБСЄ розповіла, що її безпілотний літальний апарат малого радіусу дії зафіксував нову траншею терористів ;днр; довжиною в 110 метрів в сірій зоні у Лозового захід від Донецька.
А патруль Спеціальної моніторингової місії зауважив новий п'ятиметровий окоп бойовиків ;лнр; у Логвинове на Світлодарськ дузі.
Крім того, безпілотники СММ знайшли БМП і БТР терористів ;днр; навпроти Маріуполя.
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23.08.2020 08:08 Відповісти
Та сторона не хоче миритися як втирає нам янелох.
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23.08.2020 08:09 Відповісти
Вообще-то когда роют окопы, то это готовятся к обороне, а не к активным инициативным действиям. И это вне зависимости от того кто роет, "та сторона" или "эта". Если укрепляются обе стороны, значит обе воевать не хотят, но дать отпор, если вдруг чего, готовятся.
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23.08.2020 09:15 Відповісти
Взагалі-то, коли риють окопи, то це готуються до війни, а не до миру. Тим більше коли це роблять просуваючись вперед.
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23.08.2020 09:33 Відповісти
Война может планироваться оборонительная, а может наступательная? На кой хрен окапываться для наступательной войны? Чтобы было куда отступать? Перед атакой стягивают силы - людей, вооружения, боеприпасы, готовят госпиталя, а не зарываются поглубже и покрепче. ВСУ окопались и укрепились для наступления думаешь?
Когда ОБСЕ(и разведка своя и дружественная) скажет что зафиксировали обустройство новых арт.позиций, скопление бронетехники, интенсивное движение грузовиков из тыла к фронту и обратно, вот тогда это сигнал к тому, что намечается что-то громкое.
А продление старых стрелковых окопов или рытье новых, даже если они будут рыться на 20-30 метров дальше от старых, это может быть просто использование перемирия для создания непристреляных точек. Хотя роют они особо не таясь, практически на виду, что дает возможность спокойно просчитать их координаты и пристроить где-нибудь в кустиках пару-тройку минометов уже наведенных на эти места по теоретическим расчетам.
Ну еще одно - чем ближе ты окопаешься к окопам противника, тем меньше у тебя шансов выжить при своей же арт.подготовке перед своим наступлением, если есть такие планы.
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23.08.2020 19:49 Відповісти
"но дать отпор, если вдруг чего" - ты тварь прокацапская! "Если вдруг" украинцы захотят вернуть свои территории? Дать возможность засесть войскам рф на всегда? Чтобы Украина была как Молдова? Ничего, скоро зеля будет там же, где твой царь держит яныка!
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23.08.2020 10:07 Відповісти
Убейся об стену, олигофрен
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23.08.2020 19:51 Відповісти
Щоб офіційно порушити режим припинення вогню, треба кілька залпів "Урагану" по місії ОБСЄ. Бо вони зовсім сліпі, та глухі. А ночі для них не існує взагалі. Загиблі, та поранені українці - то лише незначні відхилення від перемир'я.
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23.08.2020 08:09 Відповісти
А які претензії до ОБСЄ? - Навпаки, саме ОБСЄ бодай щось і фіксує. А у нашого МО з кацапами мир, дружба і чаї по три доби.
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23.08.2020 08:13 Відповісти
За звичай от-такі режими припинення вогню закінчуються великою кров'ю - кацапи облаштують нові позиції (уже впритул до наших), підтягнуть техніку, розвідають територію, коректувальники визначать цілі, і в один "прекрасний" момент вдарять не аби куди, а уже "наверняка".
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23.08.2020 09:01 Відповісти
З Днем Національного Прапору, українці !
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3093
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23.08.2020 09:11 Відповісти
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 1775
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23.08.2020 09:12 Відповісти
Він надто дорого вартує.
Не забувайте про це.
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23.08.2020 09:12 Відповісти
"Коштує"...
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23.08.2020 10:21 Відповісти
Не погоджуюсь.
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23.08.2020 10:51 Відповісти
КО́ШТУВАТИ, ую, уєш і рідко КОШТУВА́ТИ, ую, уєш, недок.
1. Мати певну ціну, вартість у грошовому вираженні. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку (Нечуй-Левицький, II, 1956, 379); Одна лише біда, що кошик з ягідками коштував аж цілих десять крейцерів (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 72); Ті цимбали Копійок двадцять п'ять Івану коштували (Максим Рильський, Поеми, 1957, 243).
2. Вимагати певних грошових витрат; обходитися в якусь суму. [Храпко:] Це діло трудне, забарне та й грошей багато коштує (Панас Мирний, V, 1955, 167); Дві ями відразу копати і цямрувати, то день у день коштує (Іван Франко, IV, 1950, 10); Оті переносини [друкарні] й нове поповнення в обладнанні мусило коштувати не менше трьох тисяч злотих (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 149);
// чого та з інфін., перен. Вимагати певних зусиль, утрат для свого здійснення. Тоді тільки Кирило побачив, скільки сил коштувала гонитва (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 218); [Зет:] Заспівав би краще. Ну, що коштує спробувать? (Леся Українка, I, 1951, 451); Про те, щоб взяти перевал в лоб, не могло бути й мови. Це коштувало б занадто багато жертв, але успіху не гарантувало (Олесь Гончар, I, 1954, 85).
♦ Це коштувало [великих і т. ін.] зусиль див. http://sum.in.ua/s/zusyllja зусилля ; Що б там (то) не коштувало - за будь-яких умов, незважаючи ні на що. - Що б там не коштувало, одривай [хату], а ні, я сама одірву, - говорила Мотря (Нечуй-Левицький, II, 1956, 361); Пам'ятав я: треба дійти до своїх [у штаб], що б то не коштувало (Юрій Яновський, I, 1958, 88).
ВАРТУВАТИ, ую, уєш, недок.
1. перех. Охороняти, стерегти кого-, що-небудь. У морі, далеко від рідних портів, У шторми і люту годину, Прославлена в битвах сім'я моряків Вартує свою Батьківщину (Микола Нагнибіда, Слово.., 1954, 230); Уночі Юлдаш вартував з батьком байський табун (Олесь Донченко, I, 1956, 144);
// неперех. Стояти на варті, на сторожі. [Овлур:] До замку я піду, Ти вартуватимеш при вході (Іван Франко, IX, 1952, 240); Вартувати коменданти виділили надійні.. групи (Дмитро Бедзик, Дніпро.., 1951, 188).
2. неперех. Невідступно перебувати в якомусь місці певний час (біля хворого або вичікуючи кого-, що-небудь і т. ін.). [Лена:] Він спить. Ми обидві вартуємо біля нього (Іван Кочерга, II, 1956, 406); Другого дня від самого сходу сонця я вже вартував біля її дому (Юрій Збанацький, Любов, 1957, 29); * Образно. [Галя:] В садах хати біленькі, а тополі, скільки оком глянеш, вартують на шляхах... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 184).
3. неперех., діал. Коштувати. Вона [праця] дома ж таки втроє більше вартує (Словник Грінченка); - Або я вже в тебе нічого не вартую, що дарунка не хочеш приймати? (Ольга Кобилянська, II, 1956, 145).(Академічний тлумачний словник, 11 томів). "Вартую", в останньому випадку - "діалектизм", по Грінченку
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23.08.2020 11:04 Відповісти
Якраз третій пункт підходить.
До того ж, ви чули про слово вартість ?
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23.08.2020 11:11 Відповісти
Ксенія, Ви знову "в пляшку лізете"... Для чого? Я ж вам написав, що саме цей "третій пункт" - "діалектизм, тобто "маловживане" слово. В даному випадку - вживане у якійсь окремій місцевості... У вашому коментарі слід вживать поняття "загальновживане", бо ви викладаєте йго, адресуючи не конкретній особі, для якої дане слово звичне, а всьому форуму... А форум "всіхній", і варто застосовувать загальноукраїнський термін, що прийнятний в українській літературній мові... Я людей перевіряю "діалектизмами", щоб встановить, чи дійсно особа, що представляється жителем, наприклад, Волині, Полтавщини, Черкащини, звідти родом...
"Вартує", у тому значенні, що Ви застосували, притаманне деяким селам Брацлавщини, однак, не всій Україні...
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23.08.2020 11:46 Відповісти
А я хочу висловлюватись так. На мою думку, вжите мною слово підходить краще.
До того, мені згадалось англійське слово worth. Здається, тут є якесь споріднення.
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23.08.2020 11:54 Відповісти
А англійська і українська мови - споріднені? Хочете висловлюваться? Висловлюйтесь... Однак, поправив Вас я один... А скільки прочитали і лише подумали про те, на що я вказав? У мене за спиною - полиця з словниками... Якщо я сумніваюсь у якомусь терміні, я, перед тим, як натиснуть "отправить", звіряюся з ними... Крім того, робота привчила до точності у формулюваннях...
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23.08.2020 12:03 Відповісти
Де в чому споріднені. Ми говоримо на добраніч. Вони good night. Москалі - спокойной ночи.
То до кого ми ближчі ? Якщо досліджувати, то подібних речей багато віднайдеться.
Але добре. Літературно, так літературно.
Ви в цьому випадку праві.
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23.08.2020 12:16 Відповісти
Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 248

...
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23.08.2020 09:34 Відповісти
Партизаны ! Молодцы, Донецк - это Украина !
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23.08.2020 09:47 Відповісти
шмальнули из гранатомета в сторону ВС Украиньі?
А разве ето не преступление?
Так что, можно шмальнуть из гранатомета куда-нибудь, а в суде сказать: но не системно же стрелял, а так... разочек, подумаешь.
И отпустят?
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23.08.2020 13:12 Відповісти
нет потерь. нет стрельбы. зрада.
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23.08.2020 13:52 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 18:13 Відповісти
////

На Донбассе погиб украинский военный: обстоятельства неизвестны
В Луганской области погиб украинский военный, старший лейтенант Владимир Рудик, который был уроженцем Тернопольской области.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Золотниковский сельский совет Теребовлянского района на своем сайте подтвердил смерть воина и огласил Дни траура 22-24 августа.
В сообщении сказано, что Рудик Владимир Владимирович, 20.03.1989 года рождения, трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области.
Сельский совет выразил соболезнования родителям, сестре, родным и близким мужчины.
Предварительно, военный погиб 22 августа. Как сообщил в Facebook Сергей Сердюк, возможно, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера, однако официального подтверждения этому нет.
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24.08.2020 00:00 Відповісти
 
 