Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вважає, що "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, варто було би в короткі терміни провести повторні президентські вибори.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.
"Давайте уявимо, що я впевнений у собі і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Упродовж місяця буде нове голосування. І я беру участь у нових виборах. Хто ще хоче брати участь - уперед". Я б запросив усіх, усіх міжнародних спостерігачів. Я б сказав народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте, кого хочете". І після цього результату більше не буде запитань. Я переконаний у цьому. Якщо Олександр Григорович переміг, він переміг. Якщо виграє хтось інший, то це буде хтось інший. Але все було би спокійно, без крові й увійшло б в історію", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Что-то все же не так ... но с ходу не разобраться.
Проблема "русского мира" -- не представляют себе общества без диктатуры и диктатора.И фактически к понимаю того, что с ними натворил очередной " отец", приходят только после смерти " отца". Но далеко не ко всем... Поэтому опять ищут очередного "отца", сироты...
Терпение народа не безгранично
Придет время, Вова, и проведешь, выполнишь свое обещание? Или опять сбрешешь?
Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины весной 2019 года
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий
Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
А он ***** еще перлы толкает про выборы новые? ******* и провокация.
Вот тот текст, который выше заинтересовал -- это не текст белорусского юзера, а цитирование анализа московского обозревателя. Копаться в том, что за обозреватель, долго и неинтересно. Особой симпатии к режиму луки в нем нет, и взгляд на ситуацию очень даже реалистичный. Потому что это близкородственные режимы. Они в нем живут, живут долго.
Ну, а людям, воспитанным " в духе", просто ужасно, что разные редакторы в разных местах могут писать очень разные вещи. Классика жанра : " в газете ж написано"
а вот пе то же самое сказал бы переможно.
ВЫКАРБУВАТЬ НА ВХОД В ОП!!
ШОБ ЕСЛИ ШО - НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ.
Ты бы дрыснул на РФ впереди паровоза!
новые выборы
Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика
Страны".
«Вообще президенту одной страны
весьма рискованно давать советы президенту другой страны касательное ее
внутренней политики.А тем более рискованно давать
такой совет, который дал Зеленский. Потому что его легко обернуть против него
самого.Например, представим ситуацию
- выходит на улицы Киева и других городов какое-то количество народа.Допустим даже 100 тысяч.И требуют досрочных выборов
Рады и президента.И когда Зеленский вполне
логично скажет - что желание 100 тысяч человек это ещё не голос всей нации, ему
тут же вспомнят совет, который он дал Лукашенко.
Так что лучше, наверное, не
влезать со своими советами в дела другого государства»
что сделал за год правления ?
,,преодолел бедность --- депутатам,,
Хтось ще вірить брехунцю янєлоху?
Ну так проведи их в течение месяца, сделай людям приятное