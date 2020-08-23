Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, варто було би в короткі терміни провести повторні президентські вибори.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте уявимо, що я впевнений у собі і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Упродовж місяця буде нове голосування. І я беру участь у нових виборах. Хто ще хоче брати участь - уперед". Я б запросив усіх, усіх міжнародних спостерігачів. Я б сказав народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте, кого хочете". І після цього результату більше не буде запитань. Я переконаний у цьому. Якщо Олександр Григорович переміг, він переміг. Якщо виграє хтось інший, то це буде хтось інший. Але все було би спокійно, без крові й увійшло б в історію", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.