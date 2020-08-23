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Новини Революція в Білорусі
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Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "президенту" Олександрові Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, варто було би в короткі терміни провести повторні президентські вибори.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте уявимо, що я впевнений у собі і впевнений у виборі людей. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Упродовж місяця буде нове голосування. І я беру участь у нових виборах. Хто ще хоче брати участь - уперед". Я б запросив усіх, усіх міжнародних спостерігачів. Я б сказав народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте, кого хочете". І після цього результату більше не буде запитань. Я переконаний у цьому. Якщо Олександр Григорович переміг, він переміг. Якщо виграє хтось інший, то це буде хтось інший. Але все було би спокійно, без крові й увійшло б в історію", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) вибори (6683) Зеленський (23659) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+46
Я что-то не понял Осел Оманский он выборы признал или нет? Промямлил как обычно какую-то хрень!
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23.08.2020 08:12
+34
в тебе їх не буде.
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23.08.2020 08:10
+28
Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца - Цензор.НЕТ 1047
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23.08.2020 08:19
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Сторінка 4 з 4
по Евроньюс показывали вчера, как Лука в генеральской форме ! с двумя военными читает нравоучения, как НАТО хочет захватить Беларусь. А морды у этих военных еще тупее чем у самого Луки. вот таких тупых их собирает вокруг себя.
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23.08.2020 14:12 Відповісти
Очень даже интересный текст...Жаль, конечно, что здесь дискуссии живут даже меньше, чем в фейсбуке.
Что-то все же не так ... но с ходу не разобраться.
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23.08.2020 12:22 Відповісти
Можете подискутировать с автором поста на фб,но к сожалению,к Украине он настроен негативно)
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23.08.2020 12:55 Відповісти
То, что к Украине автор цитированного поста настроен негативно -- совершенно ясно из его поста. Многими летами соффка можно было научиться читать между строчек.
Проблема "русского мира" -- не представляют себе общества без диктатуры и диктатора.И фактически к понимаю того, что с ними натворил очередной " отец", приходят только после смерти " отца". Но далеко не ко всем... Поэтому опять ищут очередного "отца", сироты...
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23.08.2020 16:56 Відповісти
Я бы провел новые выборы в течение месяца.

Терпение народа не безгранично
Придет время, Вова, и проведешь, выполнишь свое обещание? Или опять сбрешешь?

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины весной 2019 года
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Какие-то лагеря отдыха будут. Или люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Как в Европе, пусть все будет для экскурсий
Владимир Зеленский, президент Украины, летом 2020 года
"Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Президент Украины с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
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23.08.2020 12:23 Відповісти
Пацан сказал ,пацан сделал.Давай новые выборы в Украине в течении месяца .
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23.08.2020 12:23 Відповісти
С Лукашенко и Тихановской?
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23.08.2020 12:27 Відповісти
ЗЕдебил даже критику в свою сторону выдержать не может.
А он ***** еще перлы толкает про выборы новые? ******* и провокация.
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23.08.2020 12:54 Відповісти
Koнечно, мы в Украине - зрители. Но глупо было бы из увиденного не делать выводов для самих себя.
Вот тот текст, который выше заинтересовал -- это не текст белорусского юзера, а цитирование анализа московского обозревателя. Копаться в том, что за обозреватель, долго и неинтересно. Особой симпатии к режиму луки в нем нет, и взгляд на ситуацию очень даже реалистичный. Потому что это близкородственные режимы. Они в нем живут, живут долго.
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23.08.2020 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O88JF1jYuXA Польские флаги в Гродно,на митинге оппозиции.После этого,Лука отправил в область спецназ и РСЗО.А вот это пишет Главный редактор журнала "Najwyższy Czas!" Томаш СоммерЗеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 5799
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23.08.2020 13:21 Відповісти
ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ.
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23.08.2020 14:09 Відповісти
Ваще-то интересно было бы спросить пользователя https://censor.net/user/471728 - он за Мао или Линь Бяо?
Ну, а людям, воспитанным " в духе", просто ужасно, что разные редакторы в разных местах могут писать очень разные вещи. Классика жанра : " в газете ж написано"
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23.08.2020 13:36 Відповісти
всё зрадно сказал.
а вот пе то же самое сказал бы переможно.
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23.08.2020 13:57 Відповісти
сделай это дуремар, Украине нужен новый президент, а не прислуга олигархов и позор Украины..
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23.08.2020 14:03 Відповісти
Перемирие это войны на улицах путинскими шарийовцами и опзжесниками. Хуже войны может быть только мир шута и предателя, который держит как мертветчук и заводит кацапов в украину. И поставил дипломатических лжецов кремля кравчука-фокина. Пишет с методичек кремля что не было обстрелов. И издает законы редакции кремля о диверсанте уруском в снбо, татарове.
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23.08.2020 15:05 Відповісти
зеленский - продолжает предательство черного кондитера лолиты, который тоже был ручным у психопата пукина..
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23.08.2020 15:11 Відповісти
Усатый только потешается из таких рекомендаций.
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23.08.2020 14:03 Відповісти
ТРЕБУЮ ЭТИ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ЗАНЕСТИ В ПРОТОКОЛ!
ВЫКАРБУВАТЬ НА ВХОД В ОП!!
ШОБ ЕСЛИ ШО - НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ.
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23.08.2020 14:08 Відповісти
Можно наблюдать как меняется язык зебила на "дипломатический". Это уже кацапы учат лгать шута. Учат как лгать в политике, говорить одно, а делать наоборот - по-дипломатически. Зебилу преподают курсы как лгать не краснея.ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ.Все что выгодно парашке зло для украины.
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23.08.2020 15:03 Відповісти
Есть. Тихая каритуляци и сдача интересов страны в угоду парашки
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23.08.2020 14:44 Відповісти
Я бы провел......
Ты бы дрыснул на РФ впереди паровоза!
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23.08.2020 14:34 Відповісти
Где победа, а не кацапская имитация временного примирения. Хорватский вариант лучше, чем кацапское навязывание перемирия всякой диплотам-ложью предателей со времен сдачи яо кравчук-фокиных. У кацапов за 6-7 лет закончились средства для продолжения войны. Украину поддерживает запад, у которого ресурсов намного больше. Все журнашлюхи которые тянут кацапские голоса лишьбынебыловойны должны уехать запоребрик.
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23.08.2020 15:04 Відповісти
Владимир Зеленский дал совет Лукашенко провести
новые выборы
Это заявление анализирует телеграм-канал "Политика
Страны".
«Вообще президенту одной страны
весьма рискованно давать советы президенту другой страны касательное ее
внутренней политики.А тем более рискованно давать
такой совет, который дал Зеленский. Потому что его легко обернуть против него
самого.Например, представим ситуацию
- выходит на улицы Киева и других городов какое-то количество народа.Допустим даже 100 тысяч.И требуют досрочных выборов
Рады и президента.И когда Зеленский вполне
логично скажет - что желание 100 тысяч человек это ещё не голос всей нации, ему
тут же вспомнят совет, который он дал Лукашенко.

Так что лучше, наверное, не
влезать со своими советами в дела другого государства»
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23.08.2020 14:37 Відповісти
Отличная идея ! Прежде, чем предлагать её лукашенке, я бы в течение месяца провёл бы новые выборы в Украине!
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23.08.2020 14:52 Відповісти
Шоб нет, так таки да)))
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23.08.2020 16:00 Відповісти
Когда зебил по дипломатически пицтит что "видит мир(это мяч предателя на сторону меркель-макрон, чтобы они показали что они тоже хотят мира-готовы к сдачи украины), что украина хочет мира. Это посыл чекистов через проституточный рот питуха зебила, что украина готова к предательству, когда кацапы устали воевать и у них закончились деньги, кацапам нужна передышка накопить деньжат на очередное под видом гражд войны сафари по отстрелу хахлов. Чтобы путинские шлюхи макрон и меркель тоже прокукарекали в ответ как украина хочет сдаться агрессору.
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23.08.2020 15:07 Відповісти
дуремар, молчи уже, позорище шутовское..
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23.08.2020 15:12 Відповісти
Место войны это самое безопасное место в украине. За лето по украине утопилось до 500 человек. На войне в десятки раз меньше.
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23.08.2020 15:14 Відповісти
все умные когда дают совету
что сделал за год правления ?
,,преодолел бедность --- депутатам,,
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23.08.2020 15:22 Відповісти
Відповідь хитрого і одночасно дурного єврея.
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23.08.2020 15:39 Відповісти
Воно, провело б?! От, блін. І йому ще хтось вірить?
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23.08.2020 15:51 Відповісти
все таки газ "дурачок" на нього діє.....)
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23.08.2020 15:56 Відповісти
Это что, членограй готовит базу под собственные фальсификации?
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23.08.2020 15:59 Відповісти
Ты бы, клоун, лучше как твой киногерой расстрелял бы всю Раду и в конце сам застрелился бы. Чем советовать другим странам как нужно жить.
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23.08.2020 16:02 Відповісти
Зеля, почему бы тебе самому не провести выборы в течение месяца, вследствие невероятного падения рейтинга твоего и Слуг народа.
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23.08.2020 16:33 Відповісти
Зеля, я не верю что ты сам догодался давать такие советы Лукашенко. Уверен это твой куратор тебе дал такое ЦУ!
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23.08.2020 16:36 Відповісти
Запомним. Самому Зе это может пригодиться.Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 169
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23.08.2020 17:14 Відповісти
Цінічне брехливе лайно - В. Зеленський. Він вже казав "як що я порушу Закон я піду з поста президента " .... й багато іньшого.
Хтось ще вірить брехунцю янєлоху?
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23.08.2020 17:49 Відповісти
не знаю как насчет Беларуси но у нас повторные выборы проводить нужно.
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23.08.2020 18:08 Відповісти
Дурик!!! не в выборах дело, а в подсчете голосов!!!
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23.08.2020 18:12 Відповісти
Издательство 'Шалом» выпустило в продажу новую версию 'Камасутры» для евреев. На всех картинках присутствует мама, и таки дает советы…
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23.08.2020 18:27 Відповісти
бо ты в курсе чем это может закончится.или как?
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23.08.2020 19:22 Відповісти
ти на своєму місці повинен вже їх провести, бо обіцяв піти, як порушиш закон... дурашльоп гумовий...
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23.08.2020 23:29 Відповісти
Порохоботы возбудились)
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23.08.2020 23:37 Відповісти
БРЕХУН! Кто тебе верит???Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця - Цензор.НЕТ 6256
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24.08.2020 00:01 Відповісти
Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца.

Ну так проведи их в течение месяца, сделай людям приятное
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24.08.2020 03:18 Відповісти
Я, я, я... Клюв от соловья. Еще это ничтожество кто-то о чем-то спрашивает... У этого сцикуна, выступающего от имени народа Украины (треш!) еще есть сомнения относительно результатов выборов. Держит, дрянь зеленая, нос по ветру из кремля.
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24.08.2020 03:51 Відповісти
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