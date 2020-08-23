Німецькі медики про стан здоров'я Навального: "Зараз триває широка медична діагностика"
Німецькі медики почали широке вивчення стану здоров'я Олексія Навального.
У берлінській клініці "Шаріте" підтвердили, що прийняли на лікування російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що медики лікувального закладу почали широке дослідження стану його здоров'я.
"Зараз триває широка медична діагностика. Після завершення досліджень і консультації з сім'єю лікарі, які ведуть лікування, повідомлять про захворювання і про подальші кроки в його лікуванні", - заявили в клініці.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
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А искать шо-то в крови уже бесполезно - вот те первый сутки-двое, пока оно должно было улетучиться и продержали его в Омске в больничке... Тот кто сыпал в чай прекрасно знал про метаболизм...
Наших військових рятують наші лікарі.
В Європу відсилають на реабілітацію і повторні втручання, бо в них просто є технології.
Військова-польова хірургія в нас набагато краще ніж в Німеччині.
Німцям і не снився такий досвід, як у наших лікарів.
А наші лікарі витягують "хлопців".
Основне навантаження на наших лікарях.
Те, що взяли і допомогли - велика подяка, але основну роботу роблять наші лікарі.
Місія в Афганістані ... там таліби с РСЗО Град працюють?
По новинам іноді, щось там трапляється ... і все.
дураку этого не понять, ясное дело.
вообще считается лучшей клиникой в Европе, а это значит - и в мире.
Результаты были отрицательными. Тем не менее, ученые заметили слабые следы радиации иного типа.
По чистой случайности другой ученый, который раньше участвовал в разработке атомного оружия, услышал разговор специалистов об этих результатах. Он немедленно узнал в этом следе излучение полония, который использовался в качестве важного компонента ядерного заряда.
Неожиданно все встало на свои места. Стало ясно, почему радиационное отравление не смогли найти в больнице. Для полония-210 характерно сильное альфа-излучение, но он едва ли вообще излучает гамма-частицы. Вот почему счетчик Гейгера в больнице ничего не показал. Счетчики Гейгера определяют только гамма-излучение, а его действительно не было.
Один из самых выдающихся специалистов по физике элементарных частиц, профессор Иэн Шипси объясняет, что полоний-210 - очень сильный излучатель альфа-частиц. Он излучает большое количество энергии, но лишь в ограниченном пространстве, поскольку альфа-частицы легко блокировать, например, бумагой или кожей.
"Полоний смертельно опасен, на 100%. Если он попадает в организм, он начинает убивать клетки и ткани", - напоминает Шипси. »
bbc
«На шкалі електромагнітних хвиль гамма-випромінювання межує з рентгенівським випромінюванням, займаючи діапазон більш високих частот і енергій. В області 1-100 кеВ гамма-випромінювання і рентгенівське випромінювання розрізняються тільки по джерелу: - якщо квант випромінюється в ядерному переході, то його прийнято відносити до гамма-випромінювання;
- якщо при взаємодіях електронів або при переходах в атомній електронної оболонці - до рентгенівського випромінювання.
З точки зору фізики, кванти електромагнітного випромінювання з однаковою енергією не відрізняються, тому такий поділ умовний.»
Намагайся теж проводити науково-релігійний (ПЦУ) лікбез , коли зустрічаєш кого з нормальних.
Їх легко узнати, бо нормальні БЕЗ фольгових шапочок, і НЕ кричать: «COVID19 - ізиді !!!!»,
Або: «G5, будь ти проклят во вєкі - вєков !!!!».
І ще, нормальні, переважно спілкуються українською.
Как ты вообще представляешь хим. анализ?! Налил в пробирку пробу + реактив и тебе проявилось название вещества?! Открою тебе тайну: в химии, вещество определяется по "качественной реакции" (иногда для одной качественно реакции требуется провести несколько хим.реакций преобразования) - обычно это либо окрашивание в какой либо цвет или выпадение в осадок. Т.Е. АНАЛИЗ ИМЕЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТИПА ДА/НЕТ на конкретное вещество/группу, а не название вещества! Кроме того иногда требуется перекрестная проверка поскольку разные вещества могут давать одинаковую качественную реакцию.
В некоторых РЕДКИХ случаях результат может выявить одно из 2 веществ - например окрасив раствор в желтый либо красный цвет.
Чтобы например обнаружить 2х валентное железо - одна реакция, с красной кровяной солью; 3х валентное железо - другая, с желтой кровяной солью...............
А теперь главные вопрос: представь, сколько нужно выделить вещества из анализа, чтобы увидеть реакцию и сколько нужно сдать анализов, чтобы прогнать по всем реакциям.........
вьі занете какова у них летальность за месяц?
какие осложнения после их лечения?
откуда вам знать про туалетьі и перевязочньіе, бродили в аналах немецкой клиники и Феофании?Феерический БРЕД отписали!
это тебе не Феофания.
Пишется, что клиника "Шарите", где рожала радистка Кэт, снималась в Риге.
Но на сей раз произошло довольно редкое явление в мире кино - в роли университетской клиники "Шарите" выступила настоящая клиника Шарите в Берлине!
Сверху - кадр из фильма, снизу - это же место в нынешнем Берлине. Дерева перед зданием уже нет, да и дорожки переделаны.
Клиника Шарите в Берлине. (Charité Berlin)
Основана в 1710 году. Клиника Шарите относится к старейшим традиционным медицинским учреждениям Германии. Одновременно она является одной из старейших университетских клиник Европы. Ежегодно клиника обслуживает 128 000 стационарных и почти 1 миллион амбулаторных пациентов. В клинике работают 14 000 сотрудников, обеспечивающих обслуживание пациентов, занимающихся научной и образовательной деятельностью
надеюсь, отравителей Навального выведут на чистую воду.
Санкций, нам надо больше санкций против Рашки!
Хіба що отрута швидко розпадається, але і в цьому випадку повинні залишитись продукти її розпаду. Навіть якщо ці продукти знаходяться в нормальних здорових клітинах (що малоймовірно), то у хворого вони будуть в аномально підвищених концентраціях.
Шарите - крупнейшая и наиболее уважаемая клиника в Европе. За свои диагнозы они отвечают миллионами денег в случае судов. И не только в случае проигрыша но и своей репутацией - если их поймают на лжи, они потеряют пациентов и десятки миллионов.
А этот ваш Пономаренко чем рискует если его поймают на лжи? 3-дневным баном - максимум.