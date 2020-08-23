Німецькі медики про стан здоров'я Навального: "Зараз триває широка медична діагностика"

Німецькі медики почали широке вивчення стану здоров'я Олексія Навального.

У берлінській клініці "Шаріте" підтвердили, що прийняли на лікування російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що медики лікувального закладу почали широке дослідження стану його здоров'я.

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"Зараз триває широка медична діагностика. Після завершення досліджень і консультації з сім'єю лікарі, які ведуть лікування, повідомлять про захворювання і про подальші кроки в його лікуванні", - заявили в клініці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.