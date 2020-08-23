У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявлено 213 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. При цьому одужали 46 пацієнтів із COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Червона" зона - це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими почуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмований на зміну кольорів - після червоного обов'язково включається жовтий і зелений. Тому як тільки показники перестануть бути критичними, світлофор покаже, що рухатися безпечно. Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв", - заявив він.

Загалом від початку пандемії в області зафіксовано 8 926 випадків COVID-19, одужали 5 825 буковинців.



