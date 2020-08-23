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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявлено 213 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. При цьому одужали 46 пацієнтів із COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Червона" зона - це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими почуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмований на зміну кольорів - після червоного обов'язково включається жовтий і зелений. Тому як тільки показники перестануть бути критичними, світлофор покаже, що рухатися безпечно. Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв", - заявив він.

Загалом від початку пандемії в області зафіксовано 8 926 випадків COVID-19, одужали 5 825 буковинців.

У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19922)


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Закривайте Чернівці на карантин до кінця року.
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23.08.2020 08:43 Відповісти
С таким МОЗ заболеваемость буде расти и после того, как всё население приобретет иммунитет.
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23.08.2020 08:51 Відповісти
"Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук" - у мамалигу почали мухомори додавати?
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23.08.2020 09:42 Відповісти
 
 