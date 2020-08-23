Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році

Сьогодні, 23 серпня, на Лук'янівському кладовищі в Києві відбудеться панахида по загиблому у боях за Савур-Могилу на Донбасі в 2014 році воїну, Народному герою України Темуру Юлдашеву.

Про це повідомила Вікторія Ковальська, передає Цензор.НЕТ.

"23.08.20 ... на Лук'янівському кладовищі о 14.00 відбудеться панахида по Герою України Темуру Юлдашеву ... Друзі, побратими, хто в Києві, хто знав Темура, Військового Ангела! Віола Юлдашева просить прийти, згадати її чоловіка, який загинув у День Незалежності України 24.08.2014 року ", - розповіла вона.

Нагадаємо, на початку подій на Сході України навесні 2014 року Юлдашев очолив Штаб народної самооборони Луганська.

Наприкінці квітня 2014 року Юлдашев потрапив у полон до російських найманців, які тримали його 35 діб у будівлі СБУ в Луганську. 2 червня Юлдашева було звільнено з полону і 14 червня він виїхав до Києва. Він вирішив продовжити боротьбу за незалежність і соборність України. У Луцьку Юлдашев зібрав довкола себе добровольців із західних областей України. Наприкінці серпня Юлдашев був серед захисників Савур-Могили у зведеній групі українських спецпризначенців під командуванням Героя України полковника Гордійчука.

Темур Юлдашев (Тренер) - командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Тимур". Він у складі групи 3-го полку спецпризначення, 24 серпня прорвався для порятунку поранених воїнів, які під командуванням Гордійчука утримували Савур-Могилу, але їхню машину було розстріляно російськими найманцями в Петровському. Пораненого Івана Журавльова полонили, інших поранених найманці добили; Юлдашев загинув. У березні 2015 року було ідентифіковано тіло Темура, знайдене на Савур-Могилі. 26 травня 2015 Темура Юлдашева поховали на Лук'янівському військовому кладовищі Києва. Могила розташована на головній алеї праворуч поруч із входом.

Юлдашева нагороджено орденом "Народний Герой України" (посмертно), орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).





