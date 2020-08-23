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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році

Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році

Сьогодні, 23 серпня, на Лук'янівському кладовищі в Києві відбудеться панахида по загиблому у боях за Савур-Могилу на Донбасі в 2014 році воїну, Народному герою України Темуру Юлдашеву.

Про це повідомила Вікторія Ковальська, передає Цензор.НЕТ.

"23.08.20 ... на Лук'янівському кладовищі о 14.00 відбудеться панахида по Герою України Темуру Юлдашеву ... Друзі, побратими, хто в Києві, хто знав Темура, Військового Ангела! Віола Юлдашева просить прийти, згадати її чоловіка, який загинув у День Незалежності України 24.08.2014 року ", - розповіла вона.

Нагадаємо, на початку подій на Сході України навесні 2014 року Юлдашев очолив Штаб народної самооборони Луганська.

Наприкінці квітня 2014 року Юлдашев потрапив у полон до російських найманців, які тримали його 35 діб у будівлі СБУ в Луганську. 2 червня Юлдашева було звільнено з полону і 14 червня він виїхав до Києва. Він вирішив продовжити боротьбу за незалежність і соборність України. У Луцьку Юлдашев зібрав довкола себе добровольців із західних областей України. Наприкінці серпня Юлдашев був серед захисників Савур-Могили у зведеній групі українських спецпризначенців під командуванням Героя України полковника Гордійчука.

Темур Юлдашев (Тренер) - командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Тимур". Він у складі групи 3-го полку спецпризначення, 24 серпня прорвався для порятунку поранених воїнів, які під командуванням Гордійчука утримували Савур-Могилу, але їхню машину було розстріляно російськими найманцями в Петровському. Пораненого Івана Журавльова полонили, інших поранених найманці добили; Юлдашев загинув. У березні 2015 року було ідентифіковано тіло Темура, знайдене на Савур-Могилі. 26 травня 2015 Темура Юлдашева поховали на Лук'янівському військовому кладовищі Києва. Могила розташована на головній алеї праворуч поруч із входом.

Юлдашева нагороджено орденом "Народний Герой України" (посмертно), орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році 01
Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році 02
Сьогодні в Києві відбудеться панахида по українському герою Темуру Юлдашеву, який загинув під час евакуації поранених із Савур-Могили в 2014 році 03

Автор: 

Київ (19405) панахида (54) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+39
Тільки на патріотичних пабліках можна почути про наших Героїв.
А дітей продовжують виховувати на совковій ідеології про ту далеку війну.
Чимало Героїв, які вписали свої імена в нашу славетну історію, загинули, але чимало їх, справжніх, і досі серед нас.
Потрібно лише знати і пам'ятати.
Тож, не забуваймо їх !
Шануймо їх !
Слава Героям України !
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23.08.2020 08:55
+33
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3179
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23.08.2020 08:48
+24
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 6904
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23.08.2020 08:52
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Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3179
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23.08.2020 08:48 Відповісти
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 6904
показати весь коментар
23.08.2020 08:52 Відповісти
Тільки на патріотичних пабліках можна почути про наших Героїв.
А дітей продовжують виховувати на совковій ідеології про ту далеку війну.
Чимало Героїв, які вписали свої імена в нашу славетну історію, загинули, але чимало їх, справжніх, і досі серед нас.
Потрібно лише знати і пам'ятати.
Тож, не забуваймо їх !
Шануймо їх !
Слава Героям України !
показати весь коментар
23.08.2020 08:55 Відповісти
https://www.facebook.com/InfoFaktUA/videos/2601995910115709/
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23.08.2020 10:43 Відповісти
не зможу бути.. Шана Герою. ВІчна слава
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23.08.2020 09:00 Відповісти
Вечная память Герою Украины!
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23.08.2020 09:01 Відповісти
На героях этот мир держится.
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23.08.2020 09:08 Відповісти
Він дійсно, справжній герой.
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23.08.2020 09:13 Відповісти
Героям слава!
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23.08.2020 09:24 Відповісти
смерть ворогам!!!
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23.08.2020 09:29 Відповісти
Розумна, чесна, хоробра Людина!
Герої не вмирають!
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23.08.2020 09:28 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 2906
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23.08.2020 09:29 Відповісти
Сегодня в Киеве пройдет панихида по украинскому герою Темуру Юлдашеву, погибшему во время эвакуации раненых с Саур-Могилы в 2014 году - Цензор.НЕТ 3033
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23.08.2020 09:36 Відповісти
Темур Юлдашев, царство йому небесне - один з тих трьох з гаком тисяч полонених, які були визволені з полону обміном "з-за Петра".
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23.08.2020 09:37 Відповісти
Це наші герої ! Це наша історія ! Це СПРАВЖНЯ ІСТОРІЯ !
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23.08.2020 09:43 Відповісти
Помню, как только начиналась сепарская заворуха в Луганске, то он первый призывал к вооруженному сопротивлению. Фамилия узбекская, не украинец, но благодаря таким людям жива Украина. И какая несправедливость, всякие медведчуки, рабиновичи, дубинские, бужанские, добкины и прочая шваль живёт и жирует, а героя нет.
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23.08.2020 09:45 Відповісти
він не тільки закликав, а організовував збройний спротив агресії.
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23.08.2020 10:09 Відповісти
Власта, Демирыч по национальности татарин.
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23.08.2020 10:24 Відповісти
Спасибо за информацию. Когда я служил в СА, то в моей роте был Юлдашев с Узбекистана. Это тот случай, когда всё равно, какой национальности человек, он достойный гражданин своей страны. В Праге, один мой хороший знакомый, россиянин! Но трудно найти в Чехии, между десятков тысяч украинцев такого, кто оказал большую помощь украинской армии, чем этот россиянин.
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23.08.2020 10:44 Відповісти
Продолжайте дальше жидов с кацапней во власть выбирать, будет рабинович по жизни в Украине .
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23.08.2020 22:12 Відповісти
вечная память герою! и ведь гибнут лучшие, а всякое говно гуляет по кабакам в Киеве и не только.
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23.08.2020 10:08 Відповісти
Я его помню только по Луцку. У меня другая специфика. По войне не сталкивались.
Мир праху отличному парню.
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23.08.2020 10:21 Відповісти
Вічна пам'ять! Це один з тих, хто ще до війни цілком відбувся як людина, особистість, кому було що втрачати. До чого це я? До дурнуватого висеру Єгорової, що на фронт йшли рагулі. Натомість в нормальних людей, які там не були (а могли!) має бути почуття провини - кожен, хто поліг або залишився калікою - зробив це ЗАМІСТЬ ТЕБЕ.
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23.08.2020 10:59 Відповісти
А в это время всякие ермаки-зеленские-кравчуки договариваются с людоедами и террористами с "той стороны", которые зверски убивали и казнили таких героеев, как Тимур. Вечная память.
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23.08.2020 20:07 Відповісти
 
 