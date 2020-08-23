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Новини Революція в Білорусі
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Представник Держдепу США Біген сьогодні перед візитом до Москви зустрінеться з Тіхановською

Представник Держдепу США Біген сьогодні перед візитом до Москви зустрінеться з Тіхановською

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, 24 серпня зустрінеться з представником Державного департаменту США.

Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген планує обговорити з Тіхановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, щоб запобігти втручанню Росії", - зазначає видання.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) Держдепартамент США (1613) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+5
Суверенная Украина для беларусских оппозиционеров майданутая ,Крым
российский ,война в Украине гражданская .
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23.08.2020 09:50
+4
Кацапам у першу чергу треба втримати Лукашенка.
Хоч чучулом, хоч тушкою.
Втримають Луку, втримають колонію.
Лака за 26 роки обріс перед Кремлем таким компроматом, що на 100% керований і прогнозований Путіним.
А от будь який інший кандидат, то вже для Кремля величезні проблеми, з прогнозованістю, і що там у них, на умі.
От чому також наша п'ята колонна путінських попихачів, так за Лукашенка, а США, проти.
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23.08.2020 09:12
+4
Луке, буде привід розказати про печенюшки від Госдепа !!))
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23.08.2020 09:39
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Vsio normalno sto vstretitsia,potom i s drugimi vstretitsia.Ne s samozvancem vstrecajutsua,a vot s lyderom opoziciji i kotoraja vygrala vybori kak mnogyje cytajet
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23.08.2020 11:01 Відповісти
Цветов для омона достаточно заготовили?
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23.08.2020 14:06 Відповісти
Не називайте її "кандидатом" в презитенти!
Справжній кандидат це той хто критикуючи нинішню владу, пропонує дієві кроки покращення ситуації. І саме головне - бере на себе повну відповідальність за наслідки цих кроків.
Від цієї тихановської нічого подібного я не чув.
Невже хтось вважає, що серед білорусів стільки дебілів які могли б забезпечити їй перевагу у кількості голосів над "Бацькою"?
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23.08.2020 15:10 Відповісти
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