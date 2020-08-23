Представник Держдепу США Біген сьогодні перед візитом до Москви зустрінеться з Тіхановською

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, 24 серпня зустрінеться з представником Державного департаменту США.

Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген планує обговорити з Тіхановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, щоб запобігти втручанню Росії", - зазначає видання.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.