В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб

В Україні станом на ранок неділі, 23 серпня, зафіксовано 1 987 нових випадків зараження. При цьому 500 осіб одужало, 27 раніше хворих померли.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 987 осіб, із них 159 дітей і 88 медпрацівників. Було госпіталізовано 343 особи. Зафіксовано 27 летальних випадків. Одужали 500 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 104 958 осіб, з них 7 140 дітей і 10 455 медпрацівників. Загалом одужали 52 235 пацієнтів. 2 271 випадок летальний. За минулу добу всього було проведено 22 783 тестів, із них 15 275 методом ПЛР і 7 508 методом ІФА", - розповів Степанов.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146) та Одеській (121) областях.