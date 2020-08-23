УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 132 98

В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб

В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб

В Україні станом на ранок неділі, 23 серпня, зафіксовано 1 987 нових випадків зараження. При цьому 500 осіб одужало, 27 раніше хворих померли.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 987 осіб, із них 159 дітей і 88 медпрацівників. Було госпіталізовано 343 особи. Зафіксовано 27 летальних випадків. Одужали 500 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 104 958 осіб, з них 7 140 дітей і 10 455 медпрацівників. Загалом одужали 52 235 пацієнтів. 2 271 випадок летальний. За минулу добу всього було проведено 22 783 тестів, із них 15 275 методом ПЛР і 7 508 методом ІФА", - розповів Степанов.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146) та Одеській (121) областях.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
23.08.2020 09:35
+10
Благодарим зе и его гениальную команду! Именно с помощью "велюрового" карантина, Украине удалось занять почетное третье место в Европе по темпам распространения короновируса. Таки да, мастера спорта в борьбе с вирусом не подкачали. Даешь, первое место в мире по распространению и полную международную изоляцию, чтобы проклятые порохоботы больше не ездили по безвизу, а беспросветно батрачили на ахметку и бэню.
показати весь коментар
23.08.2020 09:53
+7
Тебе скинуть ссылки на полсотни официальных фоток на которых преписдент нарушил масочный режим?! Так почему люди должны вести себя как-то по-другому, если глава государства сам игнорирует эти нормы. Я уже не говорю о его подельниках.
показати весь коментар
23.08.2020 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
#ІлонМаскноситьМаску!
показати весь коментар
23.08.2020 09:33 Відповісти
В Украине 1 987 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 104 958 человек - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
23.08.2020 09:35 Відповісти
Заболели - 1987, госпитализированы - 343 (17,26 %), а половина подготовленных больничных мест уже заняты. Так о какой 100 процентной готовности поют Степанов и ЗЕ, когда они уже перестанут врать?
показати весь коментар
23.08.2020 09:50 Відповісти
Благодарим зе и его гениальную команду! Именно с помощью "велюрового" карантина, Украине удалось занять почетное третье место в Европе по темпам распространения короновируса. Таки да, мастера спорта в борьбе с вирусом не подкачали. Даешь, первое место в мире по распространению и полную международную изоляцию, чтобы проклятые порохоботы больше не ездили по безвизу, а беспросветно батрачили на ахметку и бэню.
показати весь коментар
23.08.2020 09:53 Відповісти
такие как ты бегают без масок, а потом в вирусе Зеленский виноват
показати весь коментар
23.08.2020 10:00 Відповісти
Тебе скинуть ссылки на полсотни официальных фоток на которых преписдент нарушил масочный режим?! Так почему люди должны вести себя как-то по-другому, если глава государства сам игнорирует эти нормы. Я уже не говорю о его подельниках.
показати весь коментар
23.08.2020 10:05 Відповісти
Не гоже нормальним, брати приклад з клоунів.
показати весь коментар
23.08.2020 10:28 Відповісти
мне глава страны, (тем более зеленский), - не указ!
Если у него нет мозгов ходить в маске - это его проблема.
Но если он завтра наденет кастрюлю на голову, мне ее тоже надеть??
Люди должны думать своей головой.

Но не спорю, было бы неплохо, если б у президента она тоже была и он бы показывал пример.
показати весь коментар
23.08.2020 16:15 Відповісти
Эпидемия пошла на спад. Зеленский
показати весь коментар
23.08.2020 09:57 Відповісти
Один тест коштує 1800 грн. навіть складно уявити маштаби обігу коштів, при тому що лікування досі не існує.
показати весь коментар
23.08.2020 10:00 Відповісти
какаяразнiца?
показати весь коментар
23.08.2020 10:02 Відповісти
ДНК лаборатория, ПЦР - 700 грн.
показати весь коментар
23.08.2020 16:16 Відповісти
яким чином тоді виздоровлюють .якщо "лікування досі не існує." може вже досить цієї піздьожі?
показати весь коментар
23.08.2020 21:18 Відповісти
Зустрів нещодавно знайомого зебіла. Цей дебіл збирається їхати на море на свято усією родиною. От такі п*****и і розвозять вірус по всій країні. Ще цей зебіл задав мені питання, яке характерне для усіх цих дебілів: чому ти по вулиці ходиш в масці?
показати весь коментар
23.08.2020 10:05 Відповісти
А що йому робити, закритися в дома і дурантинити? Море і сонце підвищують імунітет
показати весь коментар
23.08.2020 12:54 Відповісти
Сталася історія з племінником. У Києві в них на роботі знайшли в одного корону. Всіх відправили на самоізоляцію і тести. Він здав у Сінево... Позитивний! Поїхав у ДНК-лабораторію - негативний. Так як треба два негативних, то здав ще раз там же і знову негативний.
Висновок: 2100 гривень три тести, зіпсовані нерви в усіх родичів і знайомих, черги по 200 людей і втрачений час. Тому як вони рахують, тепер зрозуміло.
показати весь коментар
23.08.2020 10:13 Відповісти
Вже не про перший випадок чую, коли декілька тестів видають різні результати. То ж який результат попав до статистики?
показати весь коментар
23.08.2020 10:19 Відповісти
Ніякий. До лікаря ж не звертались.
показати весь коментар
23.08.2020 10:21 Відповісти
Цирк. Якщо треба революцію робити то українці можуть бути найцивілізованішими в світі, а якщо треба маску на ніс натягнути, то поводяться як середні віки. Як це можна пояснити?
показати весь коментар
23.08.2020 10:29 Відповісти
P.S. В середні віки не знали причини епідемій (чума, холера ...) і як від них захищатись.
показати весь коментар
23.08.2020 10:33 Відповісти
Щось вони таки знали, але не всі методи тих часів є прийнятними.
"С VI века оспа фигурирует под сохранившимся до сих пор её латинским названием variola, впервые употреблённым епископом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Марием из Аванша в https://ru.wikipedia.org/wiki/570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 570 году . С этого времени оспа, под своим несменяемым именем, уносила ежегодно множество жизней в Европе. Среди https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B норманов , во время нашествия их на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж (в 846 г.), распространилась до ужасающих размеров. Заболел и приближенный короля Карла Лысого Коббо. Король, из опасения, что зараза дойдёт до него самого и его двора, приказал убить всех заражённых, а также и всех находившихся при больных."
показати весь коментар
23.08.2020 11:05 Відповісти
Лабораторії передають результати тестів, деякі можуть припиняти самоізоляцію за умови негативного тесту.
показати весь коментар
23.08.2020 10:42 Відповісти
Негативні пройшли, він зараз на роботу ходить
показати весь коментар
23.08.2020 10:48 Відповісти
Думаю, повезло, шо успел перепроверить, в основном же останавливаются на одном тесте.
показати весь коментар
23.08.2020 10:56 Відповісти
тут ще питання в тому, що немає захисту від таких тестів негативних. хто йому гроші поверне і нерви зіпсовані?? просто тупо викачка грошей, бо черга була зранку 200 людей. бізнес бл-муха - одні дають негативний, а інші переробляють як треба.
показати весь коментар
23.08.2020 11:00 Відповісти
ПЛР тести не бінарні, там нема - позитивний-негативний, це тіки на папері так пишуть. І по одному тесту якось неправильно діагноз ставити. Тобто закрити можуть будь-кого і будь-коли за бажанням, не придерешся.
показати весь коментар
23.08.2020 11:09 Відповісти
то він ще дешево відбувся! у нас один тест - 1800 грн, відповідно два - 3600. це той мінімум, який платить власник "корони". уявляєте, які гроші "гуляють", якщо той тест хоча б один раз (якщо виявиться негативним) мають здать родичі, що хоч раз встигли бути в конакті?
показати весь коментар
23.08.2020 15:38 Відповісти
ДНК -лаборатория, ПЦ - 700 грн!
показати весь коментар
23.08.2020 16:19 Відповісти
я не слышал, чтоб Синево делало ПЦРы.
Раньше делали Ig. Там много нюансов.
показати весь коментар
23.08.2020 16:18 Відповісти
Не все поведут детей 1 сентября в школу. Побоятся.
показати весь коментар
23.08.2020 10:24 Відповісти
нєа, все-одно смішні числа! тільки 100 тис. хворих на СОРОК МІЛЬЙОНІВ!!! ДУЖЕ слабкий вірус! ось наприклад вірус ГЕРПЕСУ Є У 100% НАСЕЛЕННЯ!!!
показати весь коментар
23.08.2020 10:30 Відповісти
Це суттєво більше, ніж 80 тис на мільярд у Китаю. А вони вельми серйозно віднеслися до спалаху хвороби.
показати весь коментар
23.08.2020 11:00 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Так вони її і зробили.Чи може ви вірите в панголінів і летючих мишей?В Ухані є ж біологічна лабораторія найвищого рівня,в яку так і нікого не пустили.
показати весь коментар
23.08.2020 11:04 Відповісти
Наявність лабораторії недостатньо вагомий доказ штучного походження вірусу ковід-19. В Києві теж є інститут вірусології. Втручання людини в геном вірусу досить чітко можна виявити при аналізі послідовностей РНК вірусу. При тому, що гуманізовані коронавіруси вже були описані в науковій літературі ще років 5-7 тому. Та і дії китайської влади не схожі на блокування витоку секретного вірусу.
показати весь коментар
23.08.2020 11:27 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Наша лабораторії і китайська,це небо і земля.Є ж інформація,що китайці продовжили експеримент передачі цього вірусу до людини.А виток біологічних матеріалів стався випадково,бо це комуністи,а в комуністів найбільше трапляється фейлів.Я не розумію,чому всі китайців захищають так? Вони нічим не кращі за московитів.
показати весь коментар
23.08.2020 11:31 Відповісти
Чому критичний аналіз подій Ви сприймаєте як захист китайців? Наразі штучна маніпуляція з вірусами без генетичного підпису технологічно неможлива. А його в геному ковіду не знайдено. Всі зміни в геномі коронавірусу ковід-19 порівняно з циркулюючими мають притоднє походження.
показати весь коментар
23.08.2020 11:47 Відповісти
Думаю що не треба бути таким категоричним. Геном не настільки великий щоб можна було перевірити серійний номер написаний на кожному гені.
показати весь коментар
23.08.2020 12:18 Відповісти
У Вас вдало виходить косити під дурника. Особливо з приводу серійних номерів. Мене від такої клоунади нудить.
ПС Як на мене, то і одного блазня в кріслі президента - то вже забагато.
показати весь коментар
23.08.2020 12:24 Відповісти
Я не кошу, просто зауважив що толком ніхто нічого не знає, одні кажуть одне, інші інше. Ще не настільки наука розвинута щоб з певністю заявляти про такі речі.
показати весь коментар
23.08.2020 12:48 Відповісти
https://censor.net/user/95229 В чому ваша критичність? Лабораторія в Ухані наворочена,одна з найнавороченіших ,є.Вірус пішов з Уханя.Цей вірус природній,а от ''модифікували'' його в лабораторії.Ви самі вірусолог зі ступенями?
показати весь коментар
23.08.2020 17:02 Відповісти
Критичність в тому, що докази мають спиратися на факти, а не на домисли. Щоб це розуміти, не потрібно бути вірусологом зі ступенями.
показати весь коментар
23.08.2020 17:14 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Так це факти.Я ж не можу особисто в уханську лабораторію приїхати.А от саме у вас домисли,які розповіли брехуни з тв.
показати весь коментар
23.08.2020 17:16 Відповісти
Факт - геном ковіду не містить ознак втручання людини. Домисел - якщо є лабораторіяз вірусології, то там обов"язково створюють небезпечних для людей мутантів. Це вкрай нелогічно робити в районах де є природній резервуар носіїв вихідного вірусу і великі населені пункти. Такі лабораторії створюють далеко від великих міст з можливістю повної її ізоляції.
показати весь коментар
23.08.2020 17:53 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Це не домисел.Всі такі лабораторії створюють щось небезпечне.Атомні станції також будують в безпечних місцях.Але це не логічно,щодо Фокусіми.Ядерну зброю також повинні були не випробовувати на людях,але її випробовували.Навіть США підривали мегатонки,опади з яких падали людям на голову.Все що небезпечне завжди випробовувалось на людях і випробовується зараз.
показати весь коментар
23.08.2020 18:06 Відповісти
https://censor.net/user/95229 От якби у вас був близький родич вірусолог зі ступенями.от тоді би ви щось казали.Але у вас такої людини немає.Вірусологи,як і спеціалісти по ядерній і хімічній зброї,на вагу золота.
показати весь коментар
23.08.2020 18:09 Відповісти
У нас свобода слова. І я можу висловлювати свої думки незалежно від того, хто мої родичі.
показати весь коментар
23.08.2020 18:15 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Ви все в жарт перевели.Але у вас немає родичів спеціалістів у всьому цьому.Ви просто слухаєте популістів усіляких.
показати весь коментар
23.08.2020 19:09 Відповісти
Спитайте у Ваших родичів вірусологів, який зсув рамки зчитування не є критичним і для яких ділянок геному вірусів.
показати весь коментар
23.08.2020 19:14 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Та саме ви маєте запитувати.А я свої думки висловив.
показати весь коментар
23.08.2020 19:19 Відповісти
Я це і сам знаю. Мені цікава думка Ваших родичів зі ступенями.
показати весь коментар
23.08.2020 19:25 Відповісти
https://censor.net/user/95229 А я не казав.що в мене є такі родичі.Я вас запитував,чому ви вірите в телевізор і чиновникам.Саме тому і запитав.
показати весь коментар
23.08.2020 19:36 Відповісти
У мене немає телевізора.
показати весь коментар
23.08.2020 19:42 Відповісти
https://censor.net/user/95229 пк,планшет,смартфон.Це все те саме.
показати весь коментар
23.08.2020 19:44 Відповісти
Не судіть по собі.
показати весь коментар
23.08.2020 20:52 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Причому тут взагалі судити? Я написав,що пк,планшет і смартфон,в даній ситуації рівноцінний тв.
показати весь коментар
23.08.2020 20:54 Відповісти
При тому, що для Вас це так, а для мене - ні.
показати весь коментар
23.08.2020 21:08 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Ви ж інформацію з пк,планшета,або смартфона отримуєте.
показати весь коментар
23.08.2020 21:17 Відповісти
Ви скільки разів зі свого пленшета отримували інформацію про сплайсинг, процесінг, трансфекцію, про порятунок вірусів?
показати весь коментар
23.08.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Я працю на пк і інформацію дізнаюся,також на пк.
показати весь коментар
23.08.2020 21:59 Відповісти
Ви скільки разів зі свого ПК отримували інформацію про сплайсинг, процесінг, трансфекцію, про порятунок вірусів?
показати весь коментар
23.08.2020 22:26 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Я ж не рахую.
показати весь коментар
23.08.2020 22:29 Відповісти
То як думаєте, делеція в інтроні менш значуща, ніж делеція в екзоні?
показати весь коментар
23.08.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Ви ж казали,що в цьому розбираєтесь.Тому і скажіть.
показати весь коментар
23.08.2020 22:43 Відповісти
Ви ж сказали, шо отримували зі свого ПК таку іформацію стільки разів, що і порахувати не можете. Чи це Ви просто погано рахуєте?
показати весь коментар
23.08.2020 23:21 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Конкретну за цю я не дивився.
показати весь коментар
23.08.2020 23:34 Відповісти
Ну, тоді як подивитесь, то напишите.
показати весь коментар
23.08.2020 23:36 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Навіщо? Я все написав,що хотів.
показати весь коментар
23.08.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Щоб розбиратися у вірусах,потрібно мати найкращу освіту,практику і ступені.Це те саме,коли якийсь популісти розказує,за українську ядерну бомбу.Хоча взагалі не знає,що це таке.
показати весь коментар
23.08.2020 17:19 Відповісти
Ну, я трохи розбираюся в вырусології. Але справа не в цьому. У Вас хибний хід думок навіть з точки зору простої логіки. РНК вірусу ковід-19 повністю секвенований і опублікований. Невже Ви думеєте, що всі вірусологи зі ступенями по всьому світу домовилися мовчати про ознаки людського втручання в геном ковіду?
показати весь коментар
23.08.2020 17:42 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Трохи,любий може розбиратися,якщо вміє читати і має хоч якесь мислення.Ви не були в наворочених лабораторіях і не знаєте,які там технології і обладнання.А там воно найкраще.Саме так,вірусологів залякали,бо залишаться без грантів.За вірус говорять чиновники,міністри охорони здоров'я,санітарні лікарі,блогери,журналісти,політологи і тд.Всі відеоролики,які не те що казали,що вірусів немає,а просто хоч якось критикували возовців видалені.Ролики були не московські,а американські,все видалено.
показати весь коментар
23.08.2020 17:50 Відповісти
Так і бачу, як ФБР вривається до лабораторії в США і залякує вчених, щоб вони не розкрили злочини китайських вчених. Ви що курите?
показати весь коментар
23.08.2020 18:13 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Не фбр.А ті,хто гранти дає.
показати весь коментар
23.08.2020 19:06 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Видно,що курите саме ви щось.
показати весь коментар
23.08.2020 19:07 Відповісти
https://censor.net/user/95229 І не потрібно нікуди вриватися.зараз вік високих технологій.
показати весь коментар
23.08.2020 19:08 Відповісти
не настільки ще людство "освоїло геном",щоб мати 100 відсоткову впевненість у цій темі...
показати весь коментар
23.08.2020 19:40 Відповісти
В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб - Цензор.НЕТ 6066 https://censor.net/user/95229 Китайські комуняки спочатку брехали, що вірусу в них немає. Думаю, що їх цифри це брехня, а насправді в них в рази більша кількість хворих
показати весь коментар
23.08.2020 12:51 Відповісти
фішка в тому, що герпес не смертельний
показати весь коментар
23.08.2020 15:39 Відповісти
особливо тупим..

Герпес циркулює куди довший час,ніж Ковід..
Можливо людству прийдеться жити з ковідом ,як з герпесом...
І помирати.
показати весь коментар
23.08.2020 19:43 Відповісти
" Супер чемпионы по борьбе с короной" ( по словоблудству нашего нынешнего руководства) вышли уверенно на третье место в Европе по количеству выявленных зараженных в сутки после РФ и Франции.. О чем сообщают отечественные статисты. Но есть только одно "маленькое" НО - не учтено соотношение населения к числу выявленных зараженных за сутки в РФ 145 миллионов, во Франции 66 миллионов а в Украине ( по абстрактным подсчетам порядка 41) поэтому если учитывать параметры выявленных за сутки зараженных к количеству населения то мы уже занимаем уверенное ПЕРВОЕ место по распространению ковида в Европе, в общем " чемпионы".. Ядрен батон.. Все таки видимо в "консерватории " что то не так, или дирижер не" в п..у. не в красную армию".
показати весь коментар
23.08.2020 10:38 Відповісти
"в РФ 145 миллионов"- ??? https://versia.ru/v-rossii-zhivut-vsego-70-millionov-chelovek
показати весь коментар
23.08.2020 12:27 Відповісти
Интересное наблюдение - число заражённых в нерабочие дни ВСЕГДА ниже, чем в рабочие. Это говорит об одном - похрен Минздраву заморачиваться в выходные, нужно на базар сходить, письку прополоскать - а в понедельник догоним, никуда ковит не денется.
показати весь коментар
23.08.2020 10:38 Відповісти
вчора під час виступу на радіо заступниця міського голови Львова і керівниця міського штабу по боротьбі із коронавірусом Галина Слічна https://varta.com.ua/news/west/1215506 заявила про те, що біля 60% ПЛР-тестів, які проводяться на Львівщині, виконуються приватними лабораторіями
Це, фактично, визнання повного провалу у створенні системи ПЛР-тестування на коронавірус на рівні області та міста Львова. Біля місяця тому Садовий піарив міську ПЛР-лабораторію, як створили у приміщеннях лабораторії Держспоживслужби. Ця лабораторія мала виконувати на початку біля 200 ПЛР-тестів на добу, а потім вийти на рівень 700 ПЛР-тестів. Проте після відкриття цієї лабораторії істотного зростання кількості проведених ПЛР-тестів не спостерігається.
показати весь коментар
23.08.2020 19:36 Відповісти
Что с 1 сентября Украина в "красной зоне"?
показати весь коментар
23.08.2020 10:57 Відповісти
все йде "по плану" довбо-..бів -дурантинофілів.."по наростаючій" ((

вже йдеться на 1 вересня про 3000 інфікованих на день...
показати весь коментар
23.08.2020 19:39 Відповісти
У Нашої Епідемії знову вихідні дні, коли вона ні нових антирекордів не становлює, ні папєрєдніх рекордів не антивстановлює. Хоч і не спить, падла...
показати весь коментар
23.08.2020 14:11 Відповісти
После того, как рванули герыч "удобрения" в Бейруте, ротшильдовские сявки стали высовывать свои рыльца в комментариях на youtube. Ранее они сидели, но отсутствие денег стало сказываться.
Итак, после ликвидации Сулеймани и взрыва "удобрений" в Бейруте, следующим кандидатом стал траффик кокаина режим Мадуро. Покончи с мадуровским режимом - и деньги у Ротшильдов (и Сороса) совсем закончатся.
Стало мне интересно, а через какие банки Мадуро деньги от торговли наркотой отмывает?
Поазнала много интересного.
Вот, например:
"Scotiabank is proud to have a strong presence in Venezuela through our Representative Office and our affiliate, Banco del Caribe."

И где же находится этон самый Scotiabank.
А в Канаде.
"The Bank of Nova Scotia (French: La Banque de Nouvelle-Écosse), operating as Scotiabank (French: Banque Scotia), is a Canadian https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation multinational banking and financial services company. One of Canada's https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(banks) Big Five banks , it is the third largest Canadian bank by deposits and https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization market capitalization ." (Вики)

Казалось бы, ежели банк в канде, та столько у него канадских вложений, то с какого буя ему Венесуэла то нужна?
А вот пиди же ты.
И возникает вопрос: а это не из Венесуэлы ли супружнице Трюдо (сыну лучшего друга СССР) полмиллиарда долларов на ее счет пришли?
показати весь коментар
24.08.2020 06:24 Відповісти
""Ранее они сидели" следует читать "Ранее они тихо сидели"
показати весь коментар
24.08.2020 06:33 Відповісти
Еще зайчики. Вот насчет этих не сомневайтесь, эти стирают венесуэльские наркодоллары так, что пар стоит:
"Venezuela y Palestinian leaders agreed to start a binational bank between the two countries to be kickstarted with 20 million Venezuelan Petros."
https://venezuelanalysis.com/news/13798

Как там центральный (!) банк Испании, а то
"Maduro Regime Is Moving Money Through Spain's Central Bank"
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/maduro-regime-is-moving-its-money-through-spain-s-central-bank

Хватит, или еще поискать?
Ковид, говорите?
а я полагаю, это имеет место быть иная "пандемия".
показати весь коментар
24.08.2020 06:32 Відповісти
Как убить индустрию 'дома престарелых", руководство от нашего викторианского "бубочки", Премьера штата Виктория, Эндрюса или "Все очень просто, следите за руками, всех вас, Ваня, рожают дураками (С)"


Надо просто побольше публиковать о смертях и заражениях в домах престарелых от ковида.


Преамбула, она же прелюдия.
Когда то, во время Оно, я работала на проекте, которых писал софтвер для Department of Public Services, Infectious Diseases Unit . Штата Виктория, конечно, какого же еще? Тогда, во время Оно, число инфекционных заболеваний писалось работниками мелом на грифельной доске. Будучи человеком дотошным, я обратила внимание, что
- наиболее часто встречающиеся заболевания были кишечные
- и зарегистрированы они были где? Правильно мыслите, зайчики, в домах престарелых. В государственных домах престарелых, зайчики. В государственных.

"Однако, "пандемии" не объявляли.

Продолжение концерта.
Три года назад, когда моего мужа, прооперированного в частном госпитале, положили (вместе с другими прооперированными) в одну палату со стариком, больным пневмонией (!), я стала свидетельницей увлекательного разговора. Молодая девка (врач она там или ср*ч, я ХЗ, но в халате) стращала старика, убеждая его, что в его возрасте надо жить в доме престарелых!
(У старика, между прочим были и дети, и вполне себе живая жена, они его навещали, да и сам старик был бодрый). Эту молодую, хамскую тварь я запомнила потому, что она напрямую стращала старика смертью. Делаем вывод: госпиталям была дана команда по возможности отправлять стариков в дома престарелых, чтобы менеджмент домов деньги получал стариковские (как минимум, гос. пенсию, как максимум - еще и плату).

Заключительный акт концерта:
Публикации в СМИ, что больше всего стариков заражается и мрет от ковида в домах престарелых. Так, в Канаде 82% смертей от ковида - это обитатели домов престарелых, так же и в Северной Италии, и в Испании. Вывод: стариков утилизируют.

Предсказание будущего: помянем подохшую индустрию домов престарелых, и государственных, и частных. С их теперешней репутацией "утилизаторов стариков", любой, кто скажет: "А не поехать ли вам жить в дом престарелых?" - получит в репу.

И только не надо врать, что премьеры австралийских штатов не знали об эпид. ситуации (с кишечными, например, заболеваниями) в домах престарелых, Department of Public Services, Infectious Diseases Unit - это их, премьеров, вотчина (а не федералов, и не зеленых человечков с планеты Нибиру). Вся эта информация была доступна еще 30 лет назад.

Пользуясь случаем, хочу добавить, что преступления against humanity не имеют сроак давности и что насильственная "вакцинация" от ковида к ним относится.
показати весь коментар
24.08.2020 08:32 Відповісти
Руководство от Премьера штата Викотория, Австралия, Эндрюса, "как убить экономику штата ковидом" или "проще пареной репы".

Просто из-за смертей стариков от ковида в домах престарелых закрыть весь штат.
Так просто - ловкость рук, и ничего больше.
показати весь коментар
24.08.2020 08:36 Відповісти
И еще: сдается мне, что вот эти вот "слуги народные", Department of Public Services, Infectious Diseases Unit, существуют, и даже вполне себе получают зарплату от штата Виктория.
А, может, их расспросить как полагется, что там да как?
И почему они не информировали федералов все 30 лет с инфекционными заболеваниями в домах престарелых?
Или они информировали, да не пропускали местные коммуняки их информацию?
показати весь коментар
24.08.2020 08:39 Відповісти
 
 