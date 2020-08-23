За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

У Києві станом на ранок 23 серпня ще у 307 жителів підтвердили захворювання COVID-19. Це найвищий показник добового приросту хворих на коронавірусну хворобу для столиці і серед регіонів від початку пандемії.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Києві виявили 307 випадків COVID-19, всього від початку пандемії захворіли 11 814 жителя столиці. При цьому одужало 3 766 осіб (84 за минулу добу). Померло 167 осіб (2 за минулу добу). Хворіють 7 881 жителів столиці, що на 221 більше, ніж добою раніше.

"За минулу добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 307. Хочу відзначити, ми не фіксували великих спалахів у Києві (я маю на увазі в гуртожитках та ін.). Є сімейні спалахи у людей, які повернулися з відпустки", - зазначив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



