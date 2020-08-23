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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

У Києві станом на ранок 23 серпня ще у 307 жителів підтвердили захворювання COVID-19. Це найвищий показник добового приросту хворих на коронавірусну хворобу для столиці і серед регіонів від початку пандемії.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Києві виявили 307 випадків COVID-19, всього від початку пандемії захворіли 11 814 жителя столиці. При цьому одужало 3 766 осіб (84 за минулу добу). Померло 167 осіб (2 за минулу добу). Хворіють 7 881 жителів столиці, що на 221 більше, ніж добою раніше.

"За минулу добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 307. Хочу відзначити, ми не фіксували великих спалахів у Києві (я маю на увазі в гуртожитках та ін.). Є сімейні спалахи у людей, які повернулися з відпустки", - зазначив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО 01
За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО - Цензор.НЕТ 7825
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23.08.2020 10:29
+2
Кожен день нові рекорди.
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23.08.2020 10:19
+2
скоро места в больницах закончатся и будут умирать на коридорах.

а когда забирать больных будет вообще никуда они будут оставаться дома и зарожать родственников
радует что риск сдохнуть гараздо больший у тех кто не выполняет элементарные карантинные требования. природный отбор никто не отменял.
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23.08.2020 10:37
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Кожен день нові рекорди.
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23.08.2020 10:19 Відповісти
Киев в красной зоне не будет. Кафе, рестораны, магазины и общественный транспорт не закроют. Зеленский боится людей.
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23.08.2020 10:23 Відповісти
трохи рятує ситуацію те,що багато людей 50+ були привиті в обов"язковому порядку від туберкульозу ще при СССР...
це значно обмежує смертність..тому у Києві не буде "ломбардії" при навіть абсолютному похєренні епідміологічних заходів ..".Можливо з"являться лише мобільні крематорії від безвиході...
Кацапи з радістю допоможуть українцям такою "гуманітарною допомогою"...
За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО - Цензор.НЕТ 1934
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23.08.2020 11:37 Відповісти
За сутки в Киеве выявили рекордные 307 случаев COVID-19, два человека умерли, - СНБО - Цензор.НЕТ 7825
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23.08.2020 10:29 Відповісти
Сегодня СНБО первее озвучили цифры, Кличко не успел.
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23.08.2020 10:33 Відповісти
скоро места в больницах закончатся и будут умирать на коридорах.

а когда забирать больных будет вообще никуда они будут оставаться дома и зарожать родственников
радует что риск сдохнуть гараздо больший у тех кто не выполняет элементарные карантинные требования. природный отбор никто не отменял.
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23.08.2020 10:37 Відповісти
Такого не будет никогда. Власть превратила инфекционные больницы в концлагеря. Там места всем хватит.
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23.08.2020 10:45 Відповісти
ты идиот?
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23.08.2020 11:17 Відповісти
Чому Кієв досі не закрили і не запровадили там справжній карантин?!
Чекаєте доки щоденна кількість захворілих збільшиться до 1000?! Дочекаєтесь!
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23.08.2020 15:03 Відповісти
 
 