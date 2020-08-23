УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5898 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 687 36

Зростання кількості хворих на COVID-19 фіксується практично у всіх регіонах України: вже 17 областей не відповідають критеріям для послаблення карантину, - Степанов

Зростання кількості хворих на COVID-19 фіксується практично у всіх регіонах України: вже 17 областей не відповідають критеріям для послаблення карантину, - Степанов

МОЗ продовжує розгортати нові лікарні, які прийматимуть хворих із COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо зростання кількості хворих практично у всіх регіонах нашої країни, переважній більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який становить 40 нових виявлених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) за 14 днів на 100 тис. населення, то за статистикою на сьогоднішній ранок цей показник перевищено вже в 17 регіонах нашої країни, тобто в 17 областях. Ми і далі розгортаємо наші лікарні, вводимо в перелік лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Дивіться також: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Наближались вибори..... А інакше як їх відмінити, щоб потім і лугандон підключити?
показати весь коментар
23.08.2020 10:38
+3
Боишься??сиди дома
показати весь коментар
23.08.2020 10:41
+2
бряхня!
показати весь коментар
23.08.2020 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну правильно - весной когда у нас было зараженных за месяц - как в Италии за пол-дня, то вы обосрались, загнали всех в карантин и запустили миллион загробитчан, попросив 2 недели не бухать с корешами и родней, а сидеть в изоляции. А теперь - опять обосрались. Сралин за в тыщу раз меньший прокол выкашивал тысячами таких "чиновников".
показати весь коментар
23.08.2020 10:37 Відповісти
Боишься??сиди дома
показати весь коментар
23.08.2020 10:41 Відповісти
Рост идет не Ковида, а тестирований. А тесты неточные, врут на 70%. Вот и рост. Все на ковид списывают и ОРВИ и грипп и бронхит и пневмонии. В Швеции не было карантина, пик пришелся на начало апреля , когда умерло 115 человек за день, держался 3 дня и резко пошел на спад. Сейчас там все лето смертность мизерная. В Украине за 3 мес общая смертность даже уменьшилась. Так что идите лесом со своим карантином и не доплачивайте врачам за фальсификацию.
показати весь коментар
23.08.2020 19:43 Відповісти
Звідки ти,мізерія, знаєш сраліна і що він робив? Шукаєш простих рішень? А їх не буває!
показати весь коментар
23.08.2020 10:41 Відповісти
"гигант", а ты поедь на раскопки тысяч расстрельных рвов, может мозг снизу поднимется туда где должен быть. с совками не спорю, безнадежно, сразу -
показати весь коментар
23.08.2020 12:49 Відповісти
Наближались вибори..... А інакше як їх відмінити, щоб потім і лугандон підключити?
показати весь коментар
23.08.2020 10:38 Відповісти
З язика зняв! Ось це і є проблема. вибори на яких зелєпукіним ні чого не світить, то чому б незапугати людей ковідом, ні хто ж не перевіряє за адресою!!!
показати весь коментар
23.08.2020 11:14 Відповісти
Да, Степашка, это твоё главное достижение на этой должности. Добросовестно хлеб свой отрабатываешь - не зря говорят про эксперимент на живучесть этой нации.

« В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.»
показати весь коментар
23.08.2020 10:41 Відповісти
Не знаю как кого но меня уже просто достала эта лицемерная фраза " не соответствуют требованиям ослабления карантина"... Да пишите прямо и соответствующими словами ( о каком на хр... ослаблении речь) - Значительное количество регионов подпадает под категорию ведения более жесткого карантина ( оранжевой и красной зон). А то " не подпадают под ослабление" да у нас 90% страны ( судя по картам) в "зеленой зоне по прежнему , а там куда " ослаблять". В общем игра слов, словоблудство и полная ахинея. А страна вышла в это время на третье место по количеству выявленных зараженных в сутки на третье место ( а если учитывать соотношение населения) то на уверенное первое место. В общем " чемпионы" блин горелый.
показати весь коментар
23.08.2020 10:46 Відповісти
бряхня!
показати весь коментар
23.08.2020 10:46 Відповісти
Смех вылечивает. Побольше кварталов, и вечерних и ночных и дневных, и утренних.
показати весь коментар
23.08.2020 10:49 Відповісти
Карантин в любому випадку би був.Он майже у всіх країнах хочуть посилювати.А скоро буде сезон распіраторних захворювань.Так що,чекайте повну зупинку країни на довгі місяці.А від так доведення її до банкрутства.
показати весь коментар
23.08.2020 10:56 Відповісти
Я думаю зупинки не буде. Зеленський боїться людей.
показати весь коментар
23.08.2020 11:09 Відповісти
https://censor.net/user/439819 А я думаю буде.Багато людей,самі хочуть цього.Хтось працює в онлайні.хтось просто має запасні кошти.Наші ж люди егоїсти.Їм пофіг,що з їхнім сусідом буде.Ну подумаєш залишиться декілька мільйонів,без засобів існування,ну і що? В 90-х що було краще? Саме така логіка в людей.Та й всі рекомендації по вірусу країни не самі приймають,а їм кажуть як робити.
показати весь коментар
23.08.2020 11:15 Відповісти
Якшо офіційно - самі, бо ВОЗ надає рекомендації. А накази йдуть з іншого місця, колись дізнаємось певно - звідки. Шоб тіки не запізно було.
показати весь коментар
23.08.2020 11:31 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Так не тільки воз,а міжнародний валютний фонд,він ж давав кредити навіть на цей вірус.Майже всі країни зараз у великих кредитах.Подивіться на Іспанію,Італію і тд.Будуть виконувати як слухняні собачки і Україна також.Ми попали в серйозний заміс.Без кредитів погано,але і кредити потрібно віддавати з відсотками.
показати весь коментар
23.08.2020 11:35 Відповісти
Квартальным идиотам нужно запилить еще больше видосиков, ведь таким образом быдло увидит что прикольный чувачек работает и короновирус скоро будет побежден. Кстати, если зелесрань опять закроет метро и остановит весь бизнес по стране на карантин, то я первым пойду с коктейлями молотова к охфису квартального дурачка. уже запарили эти зеленые кретины неспособные разруливать зашквары в стране
показати весь коментар
23.08.2020 10:57 Відповісти
На 25 жовтня офіційне ЗЕджерелодлялохів планує позакривати/прорядить більшість МісцевихВиборців! Чому?
Бо ЗЕ-просирають рейтенги на місцях у стилі "і тут Остапа-ПОНЕСло-ТАК-ПОНЕСло"!
показати весь коментар
23.08.2020 11:00 Відповісти
"степоновские" манипуляторы - фиксаторы увидели рост там ,где из кармана украинского народа можно взять монеты...
показати весь коментар
23.08.2020 11:02 Відповісти
Весной люди больше боялись и больше придерживались правил гигиены и ношения масок.Сейчас расслабились и заболеваний стало больше .
показати весь коментар
23.08.2020 11:04 Відповісти
Наверное ты еще весной ,,заболел,,и до сих пор не ,,вылечился ,,
показати весь коментар
23.08.2020 12:19 Відповісти
Вірус відчуває що скоро вибори, і там де зелені мають отримати копняка під сідничний м'яз чомусь відразу ж зона карантину з зеленої змінюється на червону. Що там думає з цього питання автор ковидла доктор Барік і доктор Фаучі?
показати весь коментар
23.08.2020 11:12 Відповісти
Ковидная секта шарлатанов и верующие в масках бесполезны и даже вредны для экономики и здоровья любой нации. Бесловесное стадо руководимое жлобами это будущее рабство для всех. отсидется не получится.
показати весь коментар
23.08.2020 11:26 Відповісти
А, кто по Вашему не жлобы, существуют ли они в природе?
показати весь коментар
23.08.2020 11:30 Відповісти
В природе все есть. Но человек который не заботится о собственной выгоде, опасный человек. А жить честно это выгодно но некоторые этого не чуствуют вот это и есть жлобы.
показати весь коментар
23.08.2020 12:11 Відповісти
Извините, я бы хотел узнать Ваше мнение, какие не жлобы могут прийти к власти, чтобы не было стада, ими руководимого
показати весь коментар
23.08.2020 12:25 Відповісти
Без разницы какого политика выбирать програму смотреть и разбираться треба, выгодна вам или нет. Если там написано что судьи и шерифы с прокурами выбираются и увольняются громадой то можно. А профессиональные политики все жлобы с детства без разницы.Но их надо воспитывать чтоб они писали такие програмы. Запрос нужен от выборцив, а политики найдутся.
показати весь коментар
23.08.2020 13:04 Відповісти
Вы-оптимист-утопист, где Вы видели , что бы программы выполняли
показати весь коментар
23.08.2020 13:46 Відповісти
В вооруженых граждан Запорожской Сичи. Где выборы были каждый год. Договор сотовляют или пролонгируют и живут по договору это и есть програма. Програма это договор.который обсуждают, а не обицянки.В Киевской Руси состовляли ряд (договор) с новым князем. А мы не доросли социально до этого. Растеряли эти качества.
показати весь коментар
23.08.2020 14:46 Відповісти
Тут как-то нечего комментировать, Вы еще про каменный век вспомните
показати весь коментар
23.08.2020 15:05 Відповісти
военная демократия каменного века в социальном плане выше чем стадные ждуны совка ,которыми мы являемся. У каждого охотника с каменным топором социальный статус выше чем у пузатого интилегента.Ни самостоятельносит ни влияния полная зависимость от власти. Сказали что бессимптомный больной вот и иди на изоляцию.
показати весь коментар
23.08.2020 16:00 Відповісти
Все, что Вы пишите- весьма спорно. Вы при "совке"-то жили? Думаю, что вряд ли.
показати весь коментар
23.08.2020 16:03 Відповісти
стіпанов, іди нх.
показати весь коментар
23.08.2020 12:12 Відповісти
Степанов не боится потом отвечать за все это?
показати весь коментар
23.08.2020 12:17 Відповісти
"по статистике на сегодняшне утро этот показатель превышен уже в 17 регионах нашей страны, то есть в 17 областях."
Источник: https://censor.net/n3215405

Президент Степанов, дай, угадаю: это те области, где на местных выборах победит ЕС?
показати весь коментар
23.08.2020 12:50 Відповісти
Эй, Президент Степанов, когда области закрывать на дурантин будете, где Слуги Народа пролетают осенью на выборах?
показати весь коментар
23.08.2020 12:51 Відповісти
 
 