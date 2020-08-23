Зростання кількості хворих на COVID-19 фіксується практично у всіх регіонах України: вже 17 областей не відповідають критеріям для послаблення карантину, - Степанов

МОЗ продовжує розгортати нові лікарні, які прийматимуть хворих із COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо зростання кількості хворих практично у всіх регіонах нашої країни, переважній більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який становить 40 нових виявлених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) за 14 днів на 100 тис. населення, то за статистикою на сьогоднішній ранок цей показник перевищено вже в 17 регіонах нашої країни, тобто в 17 областях. Ми і далі розгортаємо наші лікарні, вводимо в перелік лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Дивіться також: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ