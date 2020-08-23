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Зростання кількості хворих на COVID-19 фіксується практично у всіх регіонах України: вже 17 областей не відповідають критеріям для послаблення карантину, - Степанов
МОЗ продовжує розгортати нові лікарні, які прийматимуть хворих із COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми фіксуємо зростання кількості хворих практично у всіх регіонах нашої країни, переважній більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який становить 40 нових виявлених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) за 14 днів на 100 тис. населення, то за статистикою на сьогоднішній ранок цей показник перевищено вже в 17 регіонах нашої країни, тобто в 17 областях. Ми і далі розгортаємо наші лікарні, вводимо в перелік лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19", - розповів глава МОЗ.
Топ коментарі
+8 sunuyiwipmailtempinfo
показати весь коментар23.08.2020 10:38
+3 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар23.08.2020 10:41
+2 Garin Pioter
показати весь коментар23.08.2020 10:46
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« В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.»
Бо ЗЕ-просирають рейтенги на місцях у стилі "і тут Остапа-ПОНЕСло-ТАК-ПОНЕСло"!
Источник: https://censor.net/n3215405
Президент Степанов, дай, угадаю: это те области, где на местных выборах победит ЕС?