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Кіпр продавав громадянство корупціонерам. У списку є українські бізнесмени і ексчиновники, - розслідування Аль-Джазіри

Кіпр продавав громадянство корупціонерам. У списку є українські бізнесмени і ексчиновники, - розслідування Аль-Джазіри

Розслідувачі Аль-Джазіри отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів деяким сумнівним особам, що становлять серйозну загрозу безпеці ЄС. У переліку також є прізвища відомих українців.

Про це йдеться в пресрелізі Аль-Джазіри, що є у розпорядженні Української правди, а також на сайті з викладеними злитими документами, передає Цензор.НЕТ.

 Слідчий підрозділ Аль-Джазіри отримав доступ до паспортних даних безлічі осіб, що придбали кіпрський "золотий паспорт". Виявилося, що серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

Розслідувачі вивчили заявки на отримання громадянства країни за інвестиційною схемою для більш ніж 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік і виявили, що багато з них порушують як правила Євросоюзу, так і нинішні кіпрські правила.

Як зазначається, у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред'явлені кримінальні звинувачення, або вони засуджені, або знаходяться під міжнародними санкціями. Проте паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому ЄС. Ще 40 заявників, що купили кіпрське громадянство, займали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.

Згідно з даними, у деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їх арешту або засудження. І через це, ймовірно, Європейський Союз закликатиме острівну державу повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".

При цьому німецький євродепутат Свен Гіегольд, що виступає за посилення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей по всій Європі, сказав, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є вкрай тривожною.

"Європейський парламент дуже ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи", - зазначається в статті.

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У переліку покупців "золотих паспортів" вказані, зокрема, такі українці:

  • Колишній міністр екології Микола Злочевський, якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.
  • Дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни.
  • Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
  • Колишній (часів президентства Віктора Януковича) начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України Анатолій Яковинець.

Кіпрські документи також містять імена тисячі заможних росіян, багато з яких мають тісні зв'язки в Кремлі, а також 500 громадян Китаю, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї.

Крім того, у переліку є член сім'ї міжнародного терориста Осами бен Ладена.

Автор: 

громадянство (1070) Злочевський (208) Кіпр (245) корупція (4675) Лебедєв (33) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+5
Высоко "моральная" Европа. И эти поцы, точнее озавбоченные моральные уроды, учат нас, как бороться с коррупционерами.
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23.08.2020 10:57
+5
А где фамилии известных украинцев?
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23.08.2020 11:01
+5
"Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян."
---------
Кремлёвские "ненавидящие" Запад "патриоты" любят получать европейские паспорта и переселять туда свои семьи. К сожалению даже такие простые вещи не складываются в голове у сторонников ОПЗЖ и других ватных партий.
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23.08.2020 11:01
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Высоко "моральная" Европа. И эти поцы, точнее озавбоченные моральные уроды, учат нас, как бороться с коррупционерами.
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23.08.2020 10:57 Відповісти
киприоты ..далее цензура.... а шого Беню не вспоминают который с Боголюбовым прикупили пашпорта и Гражданство Кипру..??? дебильный паскудный островок и народец Кипр той...голый камень и больше ничего зато оттуреченные киприоты базар устроили...
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23.08.2020 11:05 Відповісти
витекла інфа тільки з 2017 року - а вони прикупили собі раніше
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23.08.2020 12:21 Відповісти
А где фамилии известных украинцев?
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23.08.2020 11:01 Відповісти
Перше, що в голову прийшло. Якісь шавки.
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23.08.2020 11:05 Відповісти
навіть фио бені постіснялись вказати...
Напевне, і аль-джазірі беня з рижою мраззю забашляли, щоб не показували...
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23.08.2020 11:19 Відповісти
The Guardian: КОЛОМОЙСЬКИЙ, БОГОЛЮБОВ, ГРИГОРИШИН, СТЕЦЕНКО З ICU "КУПИЛИ" ГРОМАДЯНСТВО КІПРУ
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23.08.2020 11:17 Відповісти
"Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян."
---------
Кремлёвские "ненавидящие" Запад "патриоты" любят получать европейские паспорта и переселять туда свои семьи. К сожалению даже такие простые вещи не складываются в голове у сторонников ОПЗЖ и других ватных партий.
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23.08.2020 11:01 Відповісти
Є попит- буде і пропозиція. Nothing personal, just business.
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23.08.2020 11:02 Відповісти
интересно,откуда у Аль Джазиры эти данные если они засекреченные,лишь бы что ********* ради хайпа
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23.08.2020 11:02 Відповісти
а хто підкаже звдки наша релігія??? От і маємо. Вчить матчастину завжди
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23.08.2020 11:04 Відповісти
Кипр продавал гражданство коррупционерам. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники, - расследование Аль-Джазиры - Цензор.НЕТ 7274
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23.08.2020 11:08 Відповісти
Нормальная практика... нам то и продать нечего...
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23.08.2020 11:13 Відповісти
А бубочка там не фігурує? Чи Лєнка?
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23.08.2020 11:19 Відповісти
Вифсьоврьотє!
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23.08.2020 11:28 Відповісти
Ойопт, вотетоновость! Ждем следующего расследования на тему " Деньгі нє пахнут".
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23.08.2020 11:33 Відповісти
уже давно нужно было запретить офшоры.
а всех мразей, которые выводят деньги из страны ликвидировать и скормить собакам.
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23.08.2020 11:34 Відповісти
Можно подумать Европа не знает для чего ей Кипр)) Или европейские политики все такие честные и живут на одну зарплату?))
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23.08.2020 11:38 Відповісти
Не Кіпр, а Британія. Не корупціонерам, а власній агентурі. Не продавав, а легалізовував.
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23.08.2020 11:46 Відповісти
Это неполный список, а только за период 2017-2019.
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23.08.2020 12:20 Відповісти
Кипр, к слову, географически - Азия. Единственный прецедент для Евросоюза, у которого сказано, что членом ЕС может стать любое европейское государство. Но когда его принимали, придумали оправдание, что он исторически и культурно Европа, а не Азия.
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23.08.2020 12:24 Відповісти
Скорее всего, речь идет о греческой части Кипра. Хотя не понятно
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23.08.2020 12:45 Відповісти
"Огласите весь список, пжалста".
Новость без фактов превращается в базарную сплетню.
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23.08.2020 13:02 Відповісти
коля и на кипре хороший парень.
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23.08.2020 14:27 Відповісти
Америка тоже продает. Всем желающим. Что в этом такого?
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23.08.2020 14:32 Відповісти
діти, коли ви всі в школу почнете ходити...
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23.08.2020 17:12 Відповісти
А у "ВнутріМКАДді" "тямковитість" не викладають... Вони про "грінкарту" не чули...

- В чому різниця між паспортами України і Росії?
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
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23.08.2020 17:41 Відповісти
Кіпр за такий злочин треба позбавити членства в ЄС та ввести проти них санкції ЄЄ.
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23.08.2020 14:41 Відповісти
 
 