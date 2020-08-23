Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Лист голови української делегації в ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука до Верховної Ради про відповідність постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодами надійшов до Верховної Ради і переданий на розгляд парламентських комітетів, заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Стосовно звернення Леоніда Макаровича: воно справді надійшло до Верховної Ради, якщо я не помиляюся, в п'ятницю Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатимуть ці питання", - сказав Разумков журналістам на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прогнозувати результати розгляду звернення глави української делегації в ТКГ в Мінську в парламентських комітетах спікер Ради не став.

"Я скажу свою позицію, яку я чув зокрема і від багатьох українських високопосадовців: вибори - це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією. Однак є деякі обмеження: вибори мають бути виборами. Вони мають бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне - вибори мають відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян", - додав спікер парламенту.

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Голова ВР також зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади, які відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі, зокрема керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Станом на сьогодні ви неодноразово бачили і позицію президента, він про це говорив. Провести вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, то варто було б почути позицію і інших представників, зокрема і представників Офісу президента - Андрій Борисович Єрмак відповідальний за цей напрямок. Наскільки мені відомо, жодної додаткової інформації не надходило. Верховна Рада діятиме виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.