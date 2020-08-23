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Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Лист голови української делегації в ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука до Верховної Ради про відповідність постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодами надійшов до Верховної Ради і переданий на розгляд парламентських комітетів, заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Стосовно звернення Леоніда Макаровича: воно справді надійшло до Верховної Ради, якщо я не помиляюся, в п'ятницю Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатимуть ці питання", - сказав Разумков журналістам на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прогнозувати результати розгляду звернення глави української делегації в ТКГ в Мінську в парламентських комітетах спікер Ради не став.

"Я скажу свою позицію, яку я чув зокрема і від багатьох українських високопосадовців: вибори - це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією. Однак є деякі обмеження: вибори мають бути виборами. Вони мають бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне - вибори мають відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян", - додав спікер парламенту.

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Голова ВР також зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади, які відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі, зокрема керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Станом на сьогодні ви неодноразово бачили і позицію президента, він про це говорив. Провести вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, то варто було б почути позицію і інших представників, зокрема і представників Офісу президента - Андрій Борисович Єрмак відповідальний за цей напрямок. Наскільки мені відомо, жодної додаткової інформації не надходило. Верховна Рада діятиме виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.

Автор: 

Кравчук (546) місцеві вибори (1366) Донбас (22354) Разумков Дмитро (1526) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+39
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 740
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23.08.2020 11:33
+35
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 5574
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23.08.2020 11:29
+34
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2029
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23.08.2020 11:32
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Правила форума Рада форумчан
Побачимо, побачимо..
У вас аж руки *********, щоб догодити фуйлу.
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23.08.2020 11:26 Відповісти
необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.


а ещё хотелось бы выслушать того чудака, который в нарушение Конституции Украины передал внешнюю политику из рук президента в руки Ермака
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23.08.2020 12:11 Відповісти
Мало того, у нас в стране глава вісшего законодательного органа не знает, что

- офис президента не является государственным органом

- офис президента не отвечает за урегулирование или ещё за что-то. Его полномочия выписаны.

- руководитель офиса президента Ермак даже не является госслужащим.
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23.08.2020 12:44 Відповісти
Предлагаю кравчучку вместо Минска отправить в Лугандон, и пусть орки с }{уйлом впридачу его самого там и "выбирают".
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23.08.2020 11:28 Відповісти
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 5574
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23.08.2020 11:29 Відповісти
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2029
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23.08.2020 11:32 Відповісти
ЗЕбилы-малороссы сдают Украину.Эти мрази ещё страшнее чем рыговские ублюдки
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23.08.2020 11:29 Відповісти
«Будапештський Меморандум 2.0»

Стара комуняка молиться на Кремль.
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23.08.2020 11:30 Відповісти
Є така професія - Батьківщину продавати......
Голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін (слуга народу) => "Я не вижу никакой проблемы, если местные выборы в ОРДЛО пройдут на основании отдельного постановления Верховной Рады".

Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2258
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23.08.2020 11:32 Відповісти
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 740
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23.08.2020 11:33 Відповісти
И напоследок жму руку
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23.08.2020 14:04 Відповісти
виплюнь Г+Г
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23.08.2020 17:14 Відповісти
Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 9736
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23.08.2020 20:10 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада.
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23.08.2020 11:34 Відповісти
100% ++++++
P.S.
Фокин - «Россию надо понять, если бы она не захватила Крым, туда пришли бы американцы.........»
Кравчук - «......народ Донбасса восстал в 2014, и надо вести переговоры с людьми, которые там живут».
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23.08.2020 11:49 Відповісти
Я так понял этот высер Кравчука, что на Майдане народ не восстал, а совершил государственный переворот. Пускай в Гиркина спросит кто там на Донбассе "восстал", блин, нам ещё старых клоунов не хватало.
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23.08.2020 12:26 Відповісти
Даааа, обфоршматился Леонид то Макарович. Обгадился то по полной. Мог бы войти в историю, как личность, а теперь войдет в историю, как гнида.
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23.08.2020 11:35 Відповісти
Выборы,выборы- кандидаты пид@ры! (с)
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23.08.2020 11:36 Відповісти
Говорят Кравчук, вошел в переговорную группу, чтобы выбить себе у Путина российскую пенсию.
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23.08.2020 11:39 Відповісти
https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.Источник: https://censor.net/n3215409 Хто може розказати з точки зору українського права, а що таке "Мнение ОРДЛО"? Чи може "Мнение Пушилина и Козака" бути підставою для змін законів України? До якого маразму можемо дійти?
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23.08.2020 11:40 Відповісти
зебені вмикають дурня і тупо виконують забаганки пуйла.
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23.08.2020 12:36 Відповісти
Разумков - "Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду"

Ну ось і з'явилися перші прямі докази того, що перемир'я на Донбасі зеЛенін отримав у обмін на капітуляцію, на проведення виборів у ордло, та приєднання ордло до України. Або України до ордло. Все залежить від точки зору та сидіння спостерігачів.
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23.08.2020 11:41 Відповісти
кравчук - не позорь Украину... дедушка решило заработать российских фублей..
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23.08.2020 11:46 Відповісти
спочатку Україну обгадили ви всі, 73/43%зебіли, коли привели до влади клована і його слуг уродів.
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23.08.2020 17:22 Відповісти
зеленский - это не выбор украинцев, а антирейтинг мародерища поросенко, который за 5 лет разграбил Украину и помогал пукину оккупировать Украину..
именно поросенко - начал при посредничестве кремлядей - вести переговоры с террористами на донбассе в 2014 при помощи мертвечуков и фуричей, которых представлять Украину - послал предатель Украины поросенко..
в 2019, если бы поросенко не сфальсифицировало выборы, то во второй тур - должна была выйти тимошенко и зеленский.. но поросенко, и здесь нагадил украинцам..
зеленский - это продукт преступлений поросенко против Украины и его антирейтинга у народа Украины..
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23.08.2020 17:40 Відповісти
а если включить логику и выключить угодничество ***** и ****** типа сивошки ?
чисто гипотетически (вернее...тупо организационно)
как провести выборы если нет доступа даже ОБСЕ??? кандидаты... чьих будут? по каким паспортам? (у половины ж рашкина курица на обложке...то мо пусть в рашке и выбирают?) списки? агитация? избиркомы? и самое главное - Законы...по каким Законам и правилам ???
плюс вооруженные сепары и чужие войска шастают по улицам...и через неконтролируемую границу эшелонами прут...хрен пойми шо! заложники и пленники по карцерам и т.д...
какие выборы???? какие выборы в стане врага????? нафига ?????
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23.08.2020 11:51 Відповісти
Они не руководствуются такой для них ерундой, как "здравый смысл", они руководствуются исключительно указаниями их хозяев, а конечный их хозяин сидит в Кремле.
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23.08.2020 11:58 Відповісти
наша "валентина терешкова", обнуливщая пуйло
клоун даже тут пародирует
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23.08.2020 11:53 Відповісти
Нах... мне нужно мнение какого-то Дерьмака? Это кто еще такой?
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23.08.2020 11:58 Відповісти
ватный гнойный *******
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23.08.2020 13:40 Відповісти
Краще вже провести в Україні референдум про відділення від цієї онкології з півтисячою тільки танків, ніж впихувати гниднмк в Україну. Завтра орки з цими танками будуть будувати кацапський "мир" у нас в Дніпрі...
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23.08.2020 12:08 Відповісти
Чи відокреммити на років 10 локи Україна не стане досить потужною країною і санкції не доконають Кацапію АЛЕ ЦЕ ЗРУЙНОВАНЕ ГЕТО ЗАРАЗ УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБНО - ХАЙ КАЦАПІЯ ВИПЛАЧУЄ КОНТРИБУЦІЮ ЗА РУЙНУВАННЯ ДОНБАСУ І ВИВІЗ В РАСЄЮ І РОЗПИЛ ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ НА МЕТАЛЛ
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23.08.2020 12:15 Відповісти
Письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука в Верховную Раду о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашения Источник: https://censor.net/n3215409


Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 1992
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23.08.2020 12:12 Відповісти
Какой комитет? Какое мнение завхоза? Ещё бы спросили мнение главного полировщика причёски Гордона. Кремлёвские мудаки не могут указывать украинцам что вписывать в законы, а что не вписывать! Что ещё там можно обсуждать? Видно же что путинская ОПГ уже просто откровенно издевается над нашей властью...
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23.08.2020 12:15 Відповісти
наша ли эта власть?зеопарыши во главе с гнусавым наркоманом-не власть мне
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23.08.2020 12:21 Відповісти
К сожалению, уровень политической безграмотности и инфантильности населения привёл нас к таким результатам...
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23.08.2020 12:32 Відповісти
Так о почему ковид рисуют,выборы оттянуть и провести вместе с лугандоном ?
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23.08.2020 12:16 Відповісти
З повним текстом листа де можна ознайомитись?
І як там сформульовано "місцеві вибори на всій території Донецької та Луганської областей"? Чи якось інакше?
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23.08.2020 12:17 Відповісти
Пошукайте на сайт ОПУ, його там писали, Кравчук тільки підпис поставив, йому вже по-барабану що підписувати чи казати.
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23.08.2020 12:30 Відповісти
Короче, кацапы решили всё таки втюхивать ОРДЛО Украине, тут и перемирие организовали для этого, долго не стреляли, повод проводить есть...а вот как со всем остальным, допуск на территорию украинских партий, агитация. контроль границы...думаю, рашисты уже настроили схем и всё будет выглядеть гибридно...в конце концов "та сторона" останется в выигрыше
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23.08.2020 12:22 Відповісти
Местные выборы в лугондоне означают признание лугондона. Это недопустимо...
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23.08.2020 12:23 Відповісти
Это не признание лугандона - это ПИ.ДЕЦ Украине, прости Господи...
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23.08.2020 13:38 Відповісти
Председатель ВР также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.- "кремлевский крот" отвечает за куйловые условия для Украины,которые априори не отвечают интересам Украины и ее народа и есть вражеские в своей сути как таковы...Выслушать народ Украины и провести референдум в другом случае можно будет слушатьуставшие "ноги" убегающие от гнева украинского народа...
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23.08.2020 12:33 Відповісти
Ермака ,можно заслушать только ,как соучастника ,по Гос. Измене😡
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23.08.2020 12:36 Відповісти
гниди
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23.08.2020 13:10 Відповісти
Как можно было избрать председателем ВР субъекта с лицом патологического предателя?
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23.08.2020 13:56 Відповісти
-
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько -демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей убивць окупантів, прокремлівських - терористів, цих фашистів опричників - яничар ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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23.08.2020 14:04 Відповісти
Закон про декумунізацію говорить, що Кравчука треба викинути на смітник.
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23.08.2020 14:04 Відповісти
А кто такой Кравчук? Он что,"субект законодавчої ініциативи"?,шо его письма раздали в комитеты?
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23.08.2020 14:15 Відповісти
Старая коммуняцкая ***** готова отсасывать у кого угодно. А Зе пионэры внимают его учению. Ублюдки.
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23.08.2020 14:30 Відповісти
Дима, Ростов не резиновый
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23.08.2020 16:38 Відповісти
я так думаю, що ветерани після маошу завтра залишаться під Верховною Радою ночувати, щоб зебіли і слуги уродів остаточно не перейшли червоних ліній.
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23.08.2020 17:24 Відповісти
необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

У нас вже завгоспи керують виборчим процесом? Дожилися! (((
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23.08.2020 17:42 Відповісти
А де текст того пісьма?
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23.08.2020 17:46 Відповісти
Ермак только "за", ведь он и "та сторона" это одно и тоже, впрочем как и Кравчук с Зеленским. А эти так называемые "Минские договоренности", уже давно нужно переименовать в "Оманские договоренности", для точности и перенести их нужно в столицу Омана Маскат, и назвать их "Маскатские договоренности", что очень созвучно смыслу этих переговоров.
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23.08.2020 19:59 Відповісти
може пора не лиси писати, а до церкви сходити?
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23.08.2020 21:40 Відповісти
 
 