Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков
Лист голови української делегації в ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука до Верховної Ради про відповідність постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодами надійшов до Верховної Ради і переданий на розгляд парламентських комітетів, заявив спікер ВР Дмитро Разумков.
"Стосовно звернення Леоніда Макаровича: воно справді надійшло до Верховної Ради, якщо я не помиляюся, в п'ятницю Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатимуть ці питання", - сказав Разумков журналістам на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прогнозувати результати розгляду звернення глави української делегації в ТКГ в Мінську в парламентських комітетах спікер Ради не став.
"Я скажу свою позицію, яку я чув зокрема і від багатьох українських високопосадовців: вибори - це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією. Однак є деякі обмеження: вибори мають бути виборами. Вони мають бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне - вибори мають відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян", - додав спікер парламенту.
Голова ВР також зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади, які відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі, зокрема керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Станом на сьогодні ви неодноразово бачили і позицію президента, він про це говорив. Провести вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, то варто було б почути позицію і інших представників, зокрема і представників Офісу президента - Андрій Борисович Єрмак відповідальний за цей напрямок. Наскільки мені відомо, жодної додаткової інформації не надходило. Верховна Рада діятиме виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.
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У вас аж руки *********, щоб догодити фуйлу.
а ещё хотелось бы выслушать того чудака, который в нарушение Конституции Украины передал внешнюю политику из рук президента в руки Ермака
- офис президента не является государственным органом
- офис президента не отвечает за урегулирование или ещё за что-то. Его полномочия выписаны.
- руководитель офиса президента Ермак даже не является госслужащим.
Стара комуняка молиться на Кремль.
Голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін (слуга народу) => "Я не вижу никакой проблемы, если местные выборы в ОРДЛО пройдут на основании отдельного постановления Верховной Рады".
P.S.
Фокин - «Россию надо понять, если бы она не захватила Крым, туда пришли бы американцы.........»
Кравчук - «......народ Донбасса восстал в 2014, и надо вести переговоры с людьми, которые там живут».
Ну ось і з'явилися перші прямі докази того, що перемир'я на Донбасі зеЛенін отримав у обмін на капітуляцію, на проведення виборів у ордло, та приєднання ордло до України. Або України до ордло. Все залежить від точки зору та сидіння спостерігачів.
именно поросенко - начал при посредничестве кремлядей - вести переговоры с террористами на донбассе в 2014 при помощи мертвечуков и фуричей, которых представлять Украину - послал предатель Украины поросенко..
в 2019, если бы поросенко не сфальсифицировало выборы, то во второй тур - должна была выйти тимошенко и зеленский.. но поросенко, и здесь нагадил украинцам..
зеленский - это продукт преступлений поросенко против Украины и его антирейтинга у народа Украины..
чисто гипотетически (вернее...тупо организационно)
как провести выборы если нет доступа даже ОБСЕ??? кандидаты... чьих будут? по каким паспортам? (у половины ж рашкина курица на обложке...то мо пусть в рашке и выбирают?) списки? агитация? избиркомы? и самое главное - Законы...по каким Законам и правилам ???
плюс вооруженные сепары и чужие войска шастают по улицам...и через неконтролируемую границу эшелонами прут...хрен пойми шо! заложники и пленники по карцерам и т.д...
какие выборы???? какие выборы в стане врага????? нафига ?????
клоун даже тут пародирует
І як там сформульовано "місцеві вибори на всій території Донецької та Луганської областей"? Чи якось інакше?
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько -демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей убивць окупантів, прокремлівських - терористів, цих фашистів опричників - яничар ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
У нас вже завгоспи керують виборчим процесом? Дожилися! (((