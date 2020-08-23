У ЗСУ за добу 48 нових випадків COVID-19, хворіє 579 осіб

У Збройних силах України за минулу добу виявили 48 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук командування Медичними силами ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебуває 9 осіб: Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"- 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний історичний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 2 військовослужбовців", - сказано в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб: Київська область - 9 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Львівська область - 11 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Одеська область - 1 військовослужбовець, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область - 1 військовослужбовець і 3 працівники ЗСУ, Чернігівська область - 1 військовослужбовець, Хмельницька область - 1 військовослужбовець і Тернопільська - 1 військовослужбовець).

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Усього станом на 10:00 23 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 579 осіб. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 901 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 239 осіб.

За час пандемії в ЗСУ одужали - 887 осіб, летальних випадків - 6.

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