Рада не планирует снова переходить к режиму внеочередных заседаний, - Разумков

Верховная Рада не планирует переходить к работе в режиме внеочередных заседаний, несмотря на увеличение количества заражённых коронавирусом в Украине, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Мы работали последние недели в немного изменённом режиме: с утра до 15:00 с одним перерывом на 30 минут. Фактически, на время нашей работы это никак не повлияло, а то, что было разнесено во времени нахождение в зале, связанное с разными мерами дезинфекции - это были достаточно позитивно. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем работать именно в таком режиме. Возвращаться к так называемому специфическому режиму работы, который у нас был, когда мы проводили только внеочередные заседания, пока что ни я лично, ни руководство Верховной Рады и, насколько мне известно, ни депутатский корпус не планируем", - сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента высказал надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране не будет ухудшаться и депутатам не придётся снова переходить к формату работы в режиме внеочередных заседаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, - Разумков

"Касательно работы комитетов, то были приняты изменения в законодательство, они и сейчас позволяют им работать в удалённом режиме - это абсолютно соответсвует Конституции. Эта практика сохраняется, она действительно неплохая и, я думаю, будет сохраняться в дальнейшем", - добавил председатель Рады.