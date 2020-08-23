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Новини Коронавірус і карантин
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Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков

Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков

Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, проте погіршення епідеміологічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї, заявив голова Ради Дмитро Разумков.

"Ми з вами неодноразово про це говорили. Ми сподівалися, що у нас буде зменшення кількості хворих, однак ви бачите, що за останній тиждень за 2 тисячі хворих на день перевалив показник. Якщо чесно, сподівалися, що з початком пленарної сесії (з 1 вересня 2020 р. - Ред.) ми зможемо повернутися до допуску журналістів у кулуари, але поки що тримаємо паузу, тому що ви самі бачите статистику", - сказав Разумков у неділю під час брифінгу у будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спікер парламенту зазначив, що коли ситуація з пандемією коронавірусу покращитися, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Верховної Ради.

Читайте також: За добу в Києві виявили рекордні 307 випадків COVID-19, дві людини померли, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (14941) журналістика (1750) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Молодець Діма. Нічого розбещувати журналістів спостеріганням рукоблуддя Ківи.
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23.08.2020 11:47
+6
повезло пукину с этими клоунами, которые разваливают, грабят и позорят Украину..
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23.08.2020 11:48
+4
Раньше могли не пускать под поводом что пуйло нападет, а теперь коронавирус... А выборы вообще нужны народу? Естественно нет, то пускай правят вечно кто уже при власти, пока окончательно не победят ковид...
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23.08.2020 11:48
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Молодець Діма. Нічого розбещувати журналістів спостеріганням рукоблуддя Ківи.
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23.08.2020 11:47 Відповісти
Раньше могли не пускать под поводом что пуйло нападет, а теперь коронавирус... А выборы вообще нужны народу? Естественно нет, то пускай правят вечно кто уже при власти, пока окончательно не победят ковид...
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23.08.2020 11:48 Відповісти
повезло пукину с этими клоунами, которые разваливают, грабят и позорят Украину..
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23.08.2020 11:48 Відповісти
Теперь она увидим как кива дрочит или хотят под шумок протащить какое-то очередное гуано без лишних глаз?
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23.08.2020 11:50 Відповісти
А Лізавєту Похуцкуйу в маскє?
Тоже ніт....
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23.08.2020 11:56 Відповісти
за весь беспредел в Украине, который сейчас происходит - будет отвечать персонально дуремар, прислуга олигархов и враг Украины - зеленский..
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23.08.2020 11:51 Відповісти
То шо, так і не будемо знати про анала-табу, і хто, як там, і куди, поправляє піську?
«Дорогенькі», де ви ?!
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23.08.2020 11:54 Відповісти
"Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады, - Разумков" - так может и всех остальных, кроме ЖОПыЗ? Пандемия однако...
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23.08.2020 12:00 Відповісти
«Ми журналісти, народ плєчістий !
Нас нє утєшиш, піськой мясістой !
Нас нє заманєш бєшеним Ківой !!!
Лівой! Лівой! Лівой !»
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23.08.2020 12:00 Відповісти
Мы ЖОПениЗды,
Парни плечисты!
Нас не заманишь
Большой грудью мендель
И зЕлени попой!
Если устанет правя,
То левой, левой, левой!
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23.08.2020 12:32 Відповісти
«І, Мендель всєгда молодой,
І, юний Кравчук впєрєді ! »
Уррррррррряяяяяя, таварісчі !!
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23.08.2020 14:45 Відповісти
Збираються голосувати за кравчуківські пропозиції, бояться персональної відповідальності.
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23.08.2020 12:00 Відповісти
Опа, теперь можно смело заказывать шлюх прямо на рабочем месте, никто не попалит
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23.08.2020 12:07 Відповісти
Почалося
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23.08.2020 12:09 Відповісти
В Харькове марш вышиванок запретили,в кулуары журналистов не пустили, а евреев со всего мира в Умань пригласили. У правителей ни ума ни логики.
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23.08.2020 12:15 Відповісти
Разумков - "Журналистов из-за ситуации с COVID-19 пока не будут допускать в кулуары Рады"

Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5129
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23.08.2020 12:29 Відповісти
Конечно, конечно, вопросы полного провала бюджетной политики на фоне стремительно сокращающейся экономики лучше обсуждать без лишних глаз и ушей.
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23.08.2020 12:32 Відповісти
Тогд и голосовать нефиг, и так уже левые законы на подпись зеленчуку приносили.
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23.08.2020 12:39 Відповісти
Тогда логично и в метро и супермаркет и в таксичку не пускать и вообще никуда не пускать. Ковид приносит уже свои плоды Оурела. Так держать узурпаторы.
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23.08.2020 12:55 Відповісти
а вы помните, что старый маразматик кравчук просил проголосовать ВР?
ДумайТЕ! (с)
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23.08.2020 13:33 Відповісти
Не тільки просив, ще й пісьмєцо направив до ВР.
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23.08.2020 17:52 Відповісти
Очень правильно - надо гнать журналистов подальше от Рады. В ближайшие дни должен голосоваться закон об аресте имущества и других мероприятиях в отношении должников по оплате жилищно - коммунальных услуг.... Думаю, и вышвыривать из квартир будут неплатежеспособную нищету.... Журналисты на таких рассмотрениях не нужны....
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23.08.2020 13:39 Відповісти
Кива спокойно подрочит!
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23.08.2020 16:54 Відповісти
Оце роздолля для депутатів: листування на будь які теми; виклик і пошук проституток; масаж дітородних органів; поцілунки та обнімашки... Слава ковіду! Прости, Господи!
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23.08.2020 17:50 Відповісти
Ковід тут ні до чого. Тільки привід.
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23.08.2020 18:37 Відповісти
Это чтоб не мешали письмо Крачучки рассматривать.
Я вот думаю, что Кравчука следует за такое письмо, объявить пособником террористов.
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23.08.2020 19:40 Відповісти
 
 