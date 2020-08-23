Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков

Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, проте погіршення епідеміологічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї, заявив голова Ради Дмитро Разумков.

"Ми з вами неодноразово про це говорили. Ми сподівалися, що у нас буде зменшення кількості хворих, однак ви бачите, що за останній тиждень за 2 тисячі хворих на день перевалив показник. Якщо чесно, сподівалися, що з початком пленарної сесії (з 1 вересня 2020 р. - Ред.) ми зможемо повернутися до допуску журналістів у кулуари, але поки що тримаємо паузу, тому що ви самі бачите статистику", - сказав Разумков у неділю під час брифінгу у будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спікер парламенту зазначив, що коли ситуація з пандемією коронавірусу покращитися, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Верховної Ради.

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