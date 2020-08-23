Журналістів через ситуацію з COVID-19 поки не будуть допускати в кулуари Ради, - Разумков
Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, проте погіршення епідеміологічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї, заявив голова Ради Дмитро Разумков.
"Ми з вами неодноразово про це говорили. Ми сподівалися, що у нас буде зменшення кількості хворих, однак ви бачите, що за останній тиждень за 2 тисячі хворих на день перевалив показник. Якщо чесно, сподівалися, що з початком пленарної сесії (з 1 вересня 2020 р. - Ред.) ми зможемо повернутися до допуску журналістів у кулуари, але поки що тримаємо паузу, тому що ви самі бачите статистику", - сказав Разумков у неділю під час брифінгу у будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Спікер парламенту зазначив, що коли ситуація з пандемією коронавірусу покращитися, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Верховної Ради.
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«Дорогенькі», де ви ?!
Нас нє утєшиш, піськой мясістой !
Нас нє заманєш бєшеним Ківой !!!
Лівой! Лівой! Лівой !»
Парни плечисты!
Нас не заманишь
Большой грудью мендель
И зЕлени попой!
Если устанет правя,
То левой, левой, левой!
І, юний Кравчук впєрєді ! »
Уррррррррряяяяяя, таварісчі !!
ДумайТЕ! (с)
Я вот думаю, что Кравчука следует за такое письмо, объявить пособником террористов.