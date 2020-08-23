Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, підрозділи Збройних сил України отримали 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку і 78 приладів спостереження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного Прапора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні в підрозділи Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-62, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти і тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби і засоби спостереження", - повідомив Зеленський.

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Переоснащення української армії, прийняття нових бойових систем і приведення органів військового управління до стандартів НАТО, за словами Зеленського, є нашим обов'язком. Президент нагадав, що загальний ресурс на національну безпеку та оборону порівняно з 2019 роком збільшено майже на 28 млрд грн.

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Як повідомили в Генеральному штабі, підрозділи Збройних Сил України отримали танки Т72, Т64-БВ, командно-штабні машини БМП-1 КШ, малі тягачі легкоброньовані санітарні МТЛБ-С, радіорелейні станції Р402, бронетранспортери БТР-4Е, тактичні колісні броньовані машини "Oncilla", а також бінокуляри Арчер 15 і монокуляри Арчер 14. Окремі підрозділи отримали сучасні комплекси радіоелектронної боротьби "Буковель-АТ" і станцію радіоелектронної боротьби Р330 КВ 1 М.









