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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, підрозділи Збройних сил України отримали 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку і 78 приладів спостереження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного Прапора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 01

"Сьогодні в підрозділи Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-62, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти і тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби і засоби спостереження", - повідомив Зеленський.

Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передав ЗСУ останню партію БТР-4Е за контрактом на 45 бойових машин

Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 03

Переоснащення української армії, прийняття нових бойових систем і приведення органів військового управління до стандартів НАТО, за словами Зеленського, є нашим обов'язком. Президент нагадав, що загальний ресурс на національну безпеку та оборону порівняно з 2019 роком збільшено майже на 28 млрд грн.

Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці Держприкордонслужби отримали нові штурмові гвинтівки UAR-15. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомили в Генеральному штабі, підрозділи Збройних Сил України отримали танки Т72, Т64-БВ, командно-штабні машини БМП-1 КШ, малі тягачі легкоброньовані санітарні МТЛБ-С, радіорелейні станції Р402, бронетранспортери БТР-4Е, тактичні колісні броньовані машини "Oncilla", а також бінокуляри Арчер 15 і монокуляри Арчер 14. Окремі підрозділи отримали сучасні комплекси радіоелектронної боротьби "Буковель-АТ" і станцію радіоелектронної боротьби Р330 КВ 1 М.

Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 05
Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 06
Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 07
Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 08
Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено) 09

Автор: 

армія (3765) Зеленський (23659) оборона (4766) зброя (7433)


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Топ коментарі
+38
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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23.08.2020 12:01
+26
Кацапсина, ты шла бы за поребрик!
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23.08.2020 12:06
+25
Чтобы Бадоеву видосик снять. Даже тут Бадоев -- как из немного делать видосики и фоточки. Главное "красяво" расставить. А завтра нас ждет очередной "шедевр"

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1021
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23.08.2020 12:10
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У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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23.08.2020 12:01 Відповісти
На шоу обычно вручают сертификаты )))

Я вообще не понимаю, нахрена ВСУ эти сертификаты ?

Чтобы что ?
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23.08.2020 12:06 Відповісти
Чтобы Бадоеву видосик снять. Даже тут Бадоев -- как из немного делать видосики и фоточки. Главное "красяво" расставить. А завтра нас ждет очередной "шедевр"

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1021
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23.08.2020 12:10 Відповісти
Макаки?
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01.09.2020 09:10 Відповісти
Без бумажки ты какашка,
А с бумажкой ты боець!
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23.08.2020 12:46 Відповісти
Да ты шо? Прямо таки металлолом, лаптеногий?

https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/peredacha-***********-************-vijsku-tanky-t-64-zrazka-2017-roku-modernizovana-aviatsiya-zasoby-ppo-ta-sotni-odynyts-inshoyi-zbroyi-ta-vijskovoyi-tehniky.html
https://hvylya.net/news/exclusive/poroshenko-peredal-vsu-bolee-420-edinits-vooruzheniya-i-*******-tehniki.html

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 6153
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23.08.2020 12:28 Відповісти
асолютно по..уй яким"металоломом" перетворювати кацапів на перегній.
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23.08.2020 13:15 Відповісти
Особенно нямочками были последние модернизированные Т64БМ. Оценили.
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23.08.2020 14:11 Відповісти
а ты мудак как отличаешь? ты в танке катался, может в БМП или БТР ? сиди на бутылке и не кукарекай
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24.08.2020 00:33 Відповісти
лучше бы ты лишнюю посылку прнинес ... вот где позорище
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23.08.2020 12:02 Відповісти
что вы на цензоре совсем навренулись т 62 так эти танки предавал родич вавы зе по линии жены братьям вовы из Оаре в 1966м
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23.08.2020 12:03 Відповісти
Это опечатка. Т-72. Т-62 уже нашим смуглолицым братьям за 25 лет практически распроданы были.
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23.08.2020 13:24 Відповісти
А піаніно?
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23.08.2020 12:04 Відповісти
Я бы существенно уменьшил затраты на армию. В открытой войне с роиссей нам всё-равно не победить, а для перестрелок на фронте миномётов достаточно. Не об армии надо думать, а о создании мирного производства, чтобы работяги из страны не разбегались.
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23.08.2020 12:04 Відповісти
Кацапсина, ты шла бы за поребрик!
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23.08.2020 12:06 Відповісти
И что будет с твоим производством когда туда придёт "ополченец" из Ростова?
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23.08.2020 12:08 Відповісти
А чего ж он не идёт из Лугандона на Киев? Не задумывались? Ждёт когда мы армию усилим, чтоб по честному? Вряд ли. Он видит, что скоро возьмёт всё без боя, как сдался без боя Совок с кучей танков.
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23.08.2020 12:13 Відповісти
вам лучше вообще не думать)
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23.08.2020 12:18 Відповісти
Слухай, а давай ти придумаеш як тим "роботягам" втовкмачити у їхні мудрі голови, що батьківщину треба любити не залежно від того " дала она тєбє штото ілі нєдала". Я дуже скептично відношусь до теорії, що нібито людина, у якої життєве кредо " Намазать на хлєп і вкарман положить" коли небуть і за яких небудь обставин усвідомить місце своєї держави у власному житті, і себе як її громадянина.
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23.08.2020 12:27 Відповісти
Разговорах о направлении средств бюджета, а не о воспитании граждан и т.п.
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23.08.2020 12:35 Відповісти
Тобто ти пропонуєш бросать дєньгі на вєтєр!? Ти пропонуєш кинути пару мільярдів в Крим і ОРДЛО?
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23.08.2020 12:43 Відповісти
С такой философией жили 23 года. Пока оказалось, что нечем отбиваться от орд варваров с востока. И заводики-пароходики были ими легко отжаты. Вместе с работничками.
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23.08.2020 13:27 Відповісти
як добре, що ти не розподіляєш бюджет, а строчити дурниці на Цензорі це вершина твоєї кар'єри
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23.08.2020 13:31 Відповісти
Це лозунг вічних наймитів(пролєтарієв).
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23.08.2020 13:55 Відповісти
Он не идёт потому что даже с помощью кацапский армии не смогли пройти дальше донецкого аэропорта, именно благодаря ВСУ и добробатам. А ты псина навароская сколько тут будеш теряется?
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23.08.2020 13:52 Відповісти
Тем более странно усиливать, то что и так настолько могуче.
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23.08.2020 14:24 Відповісти
ПЕСС СМЕРДЯЧИЙ В БУДКУи НИК СМЕНИ НА СВОЙ ПОЗОРНИЙ
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23.08.2020 15:43 Відповісти
Кремлёвская крыса с Вами абсолютно согласна....Фокин, это Вы?
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23.08.2020 12:08 Відповісти
Хай розбігаються. Наголосували- то тепер хай так і живуть.
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23.08.2020 12:09 Відповісти
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 2876
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23.08.2020 12:13 Відповісти
Это написано ЗЕ или 29? Чего уж стесняться)
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23.08.2020 12:05 Відповісти
Т - 62?!!! У кого с головой не порядок? У писавших статью, или у модернизироваших Т - 62?
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23.08.2020 12:05 Відповісти
у пейсавшей статью юли мнедель
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23.08.2020 12:05 Відповісти
надеюсь, все-таки все так плохо=)
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23.08.2020 12:06 Відповісти
Т-62 ??? Правда? Может, все-таки Т-72?
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23.08.2020 12:05 Відповісти
там таки да т 72
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23.08.2020 12:06 Відповісти
Всё для армии,всё для победы над путинской нечистью.... Будь проклята паРаша! Путин, сдохни!
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23.08.2020 12:05 Відповісти
все верно)только чего так мало зебоба дает?
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23.08.2020 12:10 Відповісти
Беня с бюджета вси гроши забрав
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23.08.2020 12:11 Відповісти
Твоя мама передавала технику фронту?
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23.08.2020 12:28 Відповісти
Шел бы ты домой, лаптеногий. На свой металлолом релаксировать. Завонял уже всю ветку собой и своим духом, вернее вонью.
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23.08.2020 12:34 Відповісти
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1556Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 7401Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 5401
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23.08.2020 12:35 Відповісти
Всё очень просто - шутник работает на врага, на своего кумира кремлёвскую крысу. Хочет попасть в милость, как путинские содержанки - гнида лукашенка и бородатая свиная жопа кабздыров....
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23.08.2020 12:20 Відповісти
Перемога із Оманьским Ссикуном неможлива - воно вже давно закінчило війну і побачило "мир" в очах ху.й.ла?!
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23.08.2020 13:47 Відповісти
Спасибо Пете и Пастору за это
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23.08.2020 12:10 Відповісти
А що Авакову?
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23.08.2020 12:10 Відповісти
Побольше "молотов" надо
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23.08.2020 12:11 Відповісти
в Болгарии закупают 120мм
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23.08.2020 12:14 Відповісти
эти слезки от зекретина что бы нашей Армии быстрее кранты настали?
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23.08.2020 12:12 Відповісти
Не бачу істєрік от наших свідєтєлєй прішестія конца епохі злиднєй в стілє " апять барига піаріцца на арміі... "
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23.08.2020 12:12 Відповісти
Тут не пиар, тут жалкое зрелище для видосика а-ля "Бадоеи и 95 квартал".
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23.08.2020 12:17 Відповісти
Бадоеи ?? купи себе Букварь лапоть
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23.08.2020 12:19 Відповісти
Бадоев ... а ты типа не смог понять без Букваря, лапоть плетенный
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23.08.2020 12:25 Відповісти
https://www.unian.net/economics/other/10745118-zelenskiy-shokirovan-zavod-malysheva-za-10-let-postroil-odin-tank-dlya-vsu-video.html Зеленский "шокирован": завод Малышева за 10 лет построил один танк для ВСУ (видео)

Прошло больше года Зепрезиденства. Сколько "Оплотов" получили ВСУза это время?
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23.08.2020 12:31 Відповісти
все идут на Экспорт
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23.08.2020 12:39 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/business/companies/3955017-ukraina-**********-tankovyi-kontrakt-iz-tailandom Україна завершила танковий контракт із Таїландом 26 березня 2018
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23.08.2020 12:47 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4266311-u-tymoshenko-vyiavyly-koronavyrus-smy У Тимошенко выявили коронавирус - СМИ
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23.08.2020 12:36 Відповісти
ЯПлакалЪ
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23.08.2020 12:38 Відповісти
Із 132 "одиниць техніки"--116 одиниць прибори нагляду і звязку. А що ж ті нещасні залишкові 16 одиниць--джипи для генералів Ідіоти і тут недолугий піар. При Порошенко це були танки,бронетранспортери, арт системи, а тепер біноклі. Влада із 95 кварталу вміє піаритись на дешевих картинках,але для лохів і зебілів,це успіх і перемога.
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23.08.2020 12:44 Відповісти
Ну и сколько единиц этой техники проплатили Ахметов, Пинчук, Коломойский и Ко олигархов, шобла ОПАблока и нардепов с личных средств ???
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23.08.2020 12:45 Відповісти
Это уже пиар или еще нет? Куда подевались 5 лет орущие про пиар на крови?
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23.08.2020 12:50 Відповісти
Да это жалкое зрелище и пиаром то назвать стыдно.
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23.08.2020 12:54 Відповісти
Вот это и есть пиар чистой воды. А 5 лет было вооружение Армии.
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23.08.2020 13:12 Відповісти
Постраждалі від вибуху будинку на Позняках до цих пір не можуть вселитися у квартири,сертифікати на які видав їм зе. Фейковий Президент- фейкові й сертифікати.
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23.08.2020 12:50 Відповісти
Видосик же сняли? Значит всё нормально.
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23.08.2020 13:13 Відповісти
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:55 Відповісти
ВСУ получат новое вооружение и технику
Зеленский вручил сертификаты Вооруженным силам на новую технику и вооружение. В частности, в подразделения ВСУ передадут:132 образца вооружения и военной техники;38 единиц средств связи;78 приборов наблюдения;модернизированные танки Т-64;современные бронетранспортеры;боевые машины пехоты и тактические бронированные машины;современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.
Глава государства добавил, что в этом году общий ресурс на нацбезопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличили почти на 28 миллиардов гривен.https://24tv.ua/ru/zelenskij-podnjatii-flaga-o-chem-govoril_n1400851

На День Незалежності відбудеться урочиста передача нової техніки ЗСУ (фото)На фото помітні численні модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року, БТР-4Е та БМП-1.

https://defence-ua.com/news/na_den_nezalezhnosti_vidbudetsja_urochista_peredacha_novoji_tehniki_zsu_foto-1465.html

У Юры опосля шпионського шкандалю опять глюк,где он откопал танки т-62 одому ему известно.Хоть бы фото одного такого танка показал на фоне Зеленского.Как говорится глюканат-кальций,пить меньше надо.Брал бы пример с Сережи Згурца.Не пьет,не курит,с порохоботами не якшается.
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23.08.2020 13:08 Відповісти
моника как не пытаеться но копирует Порохо как то не правдоподобно - тем более оригинал лучше - пора менять))
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23.08.2020 13:40 Відповісти
та понятно, шо всі тужаться на місцеві, але краще б знайшов свою фішечку, а то все якось виглядає ну не дуже органічно, піар на армії не дуже підходить, пороху чи пастору воно б підійшло чудово. Може б автодорогами "виїхать" на місцеві ?
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23.08.2020 13:58 Відповісти
Головнокомандувач вітався з офіцерами фразою - доброго дня бо вимовити відповідно статуту вітання Слава Україні воно нездатне.
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23.08.2020 13:51 Відповісти
зрада за зрадой.
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23.08.2020 14:22 Відповісти
Можно наблюдать как меняется язык зебила на "дипломатический". Это уже кацапы учат лгать шута. Учат как лгать в политике, говорить одно, а делать наоборот - по-дипломатически. Зебилу преподают курсы как лгать не краснея.ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ.Все что выгодно парашке зло для украины.
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23.08.2020 15:09 Відповісти
Два месяца назад на киевских Позняках случился пожар в жилом доме.
ЗЕлёнский вручил сертификаты на новое жилье пострадавшим..... люди ДО сих пор не вселились. Ибо сертификат, это еще не материальная квартира.
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23.08.2020 15:15 Відповісти
Боже! І воно не всралося з'явитись на одній території з Порохом?!
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23.08.2020 21:22 Відповісти
 
 