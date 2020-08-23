Зеленський вручив ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 серпня, підрозділи Збройних сил України отримали 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку і 78 приладів спостереження.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного Прапора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні в підрозділи Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння і військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-62, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти і тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби і засоби спостереження", - повідомив Зеленський.
Переоснащення української армії, прийняття нових бойових систем і приведення органів військового управління до стандартів НАТО, за словами Зеленського, є нашим обов'язком. Президент нагадав, що загальний ресурс на національну безпеку та оборону порівняно з 2019 роком збільшено майже на 28 млрд грн.
Як повідомили в Генеральному штабі, підрозділи Збройних Сил України отримали танки Т72, Т64-БВ, командно-штабні машини БМП-1 КШ, малі тягачі легкоброньовані санітарні МТЛБ-С, радіорелейні станції Р402, бронетранспортери БТР-4Е, тактичні колісні броньовані машини "Oncilla", а також бінокуляри Арчер 15 і монокуляри Арчер 14. Окремі підрозділи отримали сучасні комплекси радіоелектронної боротьби "Буковель-АТ" і станцію радіоелектронної боротьби Р330 КВ 1 М.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Я вообще не понимаю, нахрена ВСУ эти сертификаты ?
Чтобы что ?
А с бумажкой ты боець!
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/peredacha-***********-************-vijsku-tanky-t-64-zrazka-2017-roku-modernizovana-aviatsiya-zasoby-ppo-ta-sotni-odynyts-inshoyi-zbroyi-ta-vijskovoyi-tehniky.html
https://hvylya.net/news/exclusive/poroshenko-peredal-vsu-bolee-420-edinits-vooruzheniya-i-*******-tehniki.html
Прошло больше года Зепрезиденства. Сколько "Оплотов" получили ВСУза это время?
Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%
Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.
ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Зеленский вручил сертификаты Вооруженным силам на новую технику и вооружение. В частности, в подразделения ВСУ передадут:132 образца вооружения и военной техники;38 единиц средств связи;78 приборов наблюдения;модернизированные танки Т-64;современные бронетранспортеры;боевые машины пехоты и тактические бронированные машины;современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.
Глава государства добавил, что в этом году общий ресурс на нацбезопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличили почти на 28 миллиардов гривен.https://24tv.ua/ru/zelenskij-podnjatii-flaga-o-chem-govoril_n1400851
На День Незалежності відбудеться урочиста передача нової техніки ЗСУ (фото)На фото помітні численні модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року, БТР-4Е та БМП-1.
https://defence-ua.com/news/na_den_nezalezhnosti_vidbudetsja_urochista_peredacha_novoji_tehniki_zsu_foto-1465.html
У Юры опосля шпионського шкандалю опять глюк,где он откопал танки т-62 одому ему известно.Хоть бы фото одного такого танка показал на фоне Зеленского.Как говорится глюканат-кальций,пить меньше надо.Брал бы пример с Сережи Згурца.Не пьет,не курит,с порохоботами не якшается.
ЗЕлёнский вручил сертификаты на новое жилье пострадавшим..... люди ДО сих пор не вселились. Ибо сертификат, это еще не материальная квартира.