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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 у Києві тривожна: 558 хворих госпіталізовано, 105 із них у важкому стані, - Кличко

Ситуація з COVID-19 у Києві тривожна: 558 хворих госпіталізовано, 105 із них у важкому стані, - Кличко

У Києві різко збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус, за минулу добу вірус виявили у 307 киян, серед яких 18 дітей, заявив мер міста Віталій Кличко.

"Сьогодні, в неділю, я вийшов із терміновим брифінгом, тому що ситуація з поширенням вірусу в столиці – тривожна. За минулу добу в Києві – 307 випадків захворювання коронавірусом! 18 з них - у дітей. Такої кількості виявлених хворих на добу у нас ще не було! На сьогодні в столиці вже 11 814 підтверджених випадків Covid-19", – повідомив Кличко під час термінового онлайн-брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, серед захворілих 152 жінки віком від 18 до 90 років і 6 дівчаток – від шести до 14 років. А також 137 чоловіків віком від 19 до 88 років і 12 хлопчиків від двох місяців до 15 років. Захворіли, зокрема, і вісім медиків.

Зросла і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. До лікарень столиці минулої доби потрапили 56 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 3 766 жителів Києва.

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"Кількість хворих зростає у всіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом'янському та Дніпровському – по 34 випадки, у Печерському районі – 32 виявлених хворих. Я не хочу нікого лякати, але ситуація непроста! Ми не повинні допустити інфекційного вибуху і колапсу медицини. Ми не повинні допустити повернення до суворих обмежень і глибокої економічної кризи", – наголосив мер.

Він зазначив, що вже готові приймати хворих із Covid-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені всім необхідним. А медзаклади першої хвилі функціонують вже фактично як інфекційні госпіталі.

"Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на Covid-19. Зокрема 15 дітей. 105 пацієнтів – у важкому стані. Дев'ять – під апаратами ШВЛ. З підозрою на коронавірус у лікарнях – 75 киян. Хворих на пневмонію – 748. Тільки за минулу добу госпіталізували 74 таких пацієнтів", – зазначив Кличко.

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Мер Києва закликав киян і всіх українців зрозуміти ступінь загрози і припинити поводитися, ніби вірусу немає.

"Правила безпеки прості. Нескладно надягати маску, часто мити руки, користуватися антисептиком, тримати соціальну дистанцію і не йти в місця великого скупчення людей. Це елементарні речі. І нехтувати ними не можна, – якщо ми не хочемо повернутися до суворого карантину. Якщо ми не хочемо, щоб знову зупинився громадський транспорт, закрилися дитячі садки, а бізнес – сидів по домівках. Ще раз звертаюся до всіх: якщо ви самі не дбаєте про своє здоров'я, то хто зможе вас захистити?! Подумайте про це! Будьте свідомими та обережними! Бережіть себе" – закликав Кличко.

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карантин (18172) Кличко (3507) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Выборы мэра придётся отменить. Кличко.
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23.08.2020 12:43 Відповісти
Багиня, говорят, заболела.
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23.08.2020 12:55 Відповісти
ситуация в Украине тревожная, банда зеленского - прислуг олигархов- продолжает грабитть Украину, ее народ и ресурсы..
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23.08.2020 12:57 Відповісти
Погуляли побухали? Маса дебілів яки не розуміють елементарні речі як правила гігіени.
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23.08.2020 13:22 Відповісти
А ну вИталька заряди - нефиг шляться.
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23.08.2020 13:22 Відповісти
Я так розумію пік захворювання - в день виборів, як рекомендовано Білл Гейтсом і доктором Баріком всім вліплять червону зону карантину. Ні тобі протестів, хочеш землю продай, а хочеш Україну. Кожен має з цього свій маленький і великий гешефт.
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23.08.2020 14:29 Відповісти
Динаміка приросту зберігатиметься доки не закриють Кієв і не запровадять там справжній карантин!
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23.08.2020 14:59 Відповісти
пустопорожний треп!

делать надо что-то!
дебилов штрафовать, как вариант, а не бла-бла-бла с экрана
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23.08.2020 15:59 Відповісти
 
 