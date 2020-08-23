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Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві як окрему категорію, - Зеленський

Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві як окрему категорію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.

"Зараз у Верховній Раді України є проєкт про державні гарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб урахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу", - сказав президент на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.

"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

бізнес (1970) ветерани (1068) Зеленський (23659)


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Топ коментарі
+7
Дурак.

В медицинском смысле.
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23.08.2020 12:51
+5
Каждому ветерану, кроме двух рабов, ещё и инвестиционную няню.
У Кивы силосная яма была бизнесом, теперь сможет заводик построить...
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23.08.2020 12:57
+5
БИЗНЕС ВЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ . Льготы для бизнеса это отрыжка большевизма .А ветераны должны иметь хорошую медицину , возможность бесплатного образования и хорошую пенсию .
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23.08.2020 13:04
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Дурак.

В медицинском смысле.
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23.08.2020 12:51 Відповісти
Не стоит преуменьшать единственное значимое качество вiслюка оманского. Ведь именно из-за этого качества его и поставили на президентский табурет, как в своё время чивокуню.
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23.08.2020 12:55 Відповісти
Ветеранский бизнес надо учесть в законодательстве, как отдельную категорию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
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23.08.2020 13:31 Відповісти
вштовхнути ублюдочне ленере-денере зеленим не вдасться - винесуть!
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23.08.2020 12:58 Відповісти
наркоман какой с тобой бизнес?
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23.08.2020 12:55 Відповісти
Пока бушует ковид, президент ЗЕ непобедим и выборы не нужны ни местные ни в Раду ни президентские. На переправе лохов не меняют!
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23.08.2020 12:56 Відповісти
Каждому ветерану, кроме двух рабов, ещё и инвестиционную няню.
У Кивы силосная яма была бизнесом, теперь сможет заводик построить...
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23.08.2020 12:57 Відповісти
Какие-то обрывки вложенных в пустою голову зеленого клоуна мыслей... Взаимоисключающие прогоны... Поручение всего подряд.... О_о
Вова, ты работать не пробовал... ?
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23.08.2020 12:57 Відповісти
Я немного таки извиняюс но имею спросить, а вот игруны х..м на рояле и его кордебалет можно отнести к ветеранам подмостков и рампы или таки к заслуженным ветеранам?
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23.08.2020 12:58 Відповісти
подождём, пока он ветеранам разрешит делать операции на сосудах головного мозга

и работать операторами реакторов атомных электростанций
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23.08.2020 13:04 Відповісти
БИЗНЕС ВЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ . Льготы для бизнеса это отрыжка большевизма .А ветераны должны иметь хорошую медицину , возможность бесплатного образования и хорошую пенсию .
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23.08.2020 13:04 Відповісти
И зачем это надо? Хочешь помочь, помогай адресно. А так нарегистрируют кучу фирм, где формально будут числится ветераны и будет очередное доение государства в чей-то личный карман.
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23.08.2020 13:05 Відповісти
Миша со своим "офисом простых решений" номинально пытается все упростить, а Зеля со своей пустой башкой и вселенским популизмом пытается все усложнить. Такая вот диалектика в зеленом шапито=)
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23.08.2020 13:31 Відповісти
Правильно!!! Халявные квартиры - есть, пенсии - есть, сдался в плен - получи 100 000 и первые два пункта, сдал воинскую часть вместе с оружием - получи первые три пункта, Героя Украины, кресло депутата и грамоту от Мамчура. Это было, но этого мало, сейчас достаточно будет зарегить бизнес и из бюджета будут просто платить за то, что ветеран.
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23.08.2020 13:33 Відповісти
Заигрывает с ветеранами. Боится марша. Человечек....
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23.08.2020 14:16 Відповісти
Ветеранам лднр?
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23.08.2020 14:43 Відповісти
Він що, знову хоче дозволити безакцизну торгівлю алкоголем і тютюном? Вже проходили в 90-стих...
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23.08.2020 16:46 Відповісти
"президент на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" в воскресенье в Киеве" - це шо, нове агітаційне зебільне зборище?
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23.08.2020 16:48 Відповісти
Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві як окрему категорію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9171
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23.08.2020 19:38 Відповісти
 
 