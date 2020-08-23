Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві як окрему категорію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.

"Зараз у Верховній Раді України є проєкт про державні гарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб урахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу", - сказав президент на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.

"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", - підкреслив Зеленський.