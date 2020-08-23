Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві як окрему категорію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.
"Зараз у Верховній Раді України є проєкт про державні гарантії за кредитами для малого і середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб урахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу", - сказав президент на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.
"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+7 133133
показати весь коментар23.08.2020 12:51
+5 Сергей Трофимов #428890
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+5 Aleks *
показати весь коментар23.08.2020 13:04
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В медицинском смысле.
У Кивы силосная яма была бизнесом, теперь сможет заводик построить...
Вова, ты работать не пробовал... ?
и работать операторами реакторов атомных электростанций