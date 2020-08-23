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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам для послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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та куда уж там! Вану и ту... не уберегли... слов нет!
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23.08.2020 13:48 Відповісти
"Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав." - https://censor.net/news/3214101/mestnye_vybory_mogut_perenesti_esli_50_territorii_ukrainy_budet_v_krasnoyi_zone_glavnyyi_sanvrach_lyashko
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23.08.2020 13:56 Відповісти
Местные выборы могут перенести.... Может в этом и есть закавыка?
А потом Зюзя совершит какой-нибудь опупенный подвиг и выборы после этого будут?
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23.08.2020 15:13 Відповісти
От йолпт... Так смягчайте тим, хто отвєчаєт - ситуація в країні швидше вирівняється!
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23.08.2020 14:48 Відповісти
 
 