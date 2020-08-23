Найманці РФ застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю в районі Авдіївки, - Міноборони

Від початку поточної доби в зоні ООС, станом на 12.00, задокументовано один факт порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

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