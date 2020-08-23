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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю в районі Авдіївки, - Міноборони

Найманці РФ застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю в районі Авдіївки, - Міноборони

Від початку поточної доби в зоні ООС, станом на 12.00, задокументовано один факт порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На озброєння ЗСУ прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7300) обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
нет плана такое впечатление что гидрант с кем то поспорил столько то днй без обстрелов месяц два три ну а что дальше они вооружаются все это время не сидят как наши считают дни и ведут статистику аукрепляются я понимал если б наши наращивали силы арми тем временем чтоб пойти в наступление и возвратить свою землю но они просто сидят и отсчитвыают дни сколько не стреляют а зе еще и радуется мол вот видите мой мир работает нужно договариватся с "тойстороной"но сами орки не уйдут это очевидно
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23.08.2020 13:34
+4
Так кто то объяснит, есть ли план возврата оккупированных территорий, чего добиваются наши власти?
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23.08.2020 13:25
+4
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6639

...
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23.08.2020 13:28
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Так кто то объяснит, есть ли план возврата оккупированных территорий, чего добиваются наши власти?
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23.08.2020 13:25 Відповісти
Слиться они добиваются. И обставить это как великую победу.
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23.08.2020 13:33 Відповісти
Есть план возврата Украины в рашку!
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23.08.2020 13:33 Відповісти
нет плана такое впечатление что гидрант с кем то поспорил столько то днй без обстрелов месяц два три ну а что дальше они вооружаются все это время не сидят как наши считают дни и ведут статистику аукрепляются я понимал если б наши наращивали силы арми тем временем чтоб пойти в наступление и возвратить свою землю но они просто сидят и отсчитвыают дни сколько не стреляют а зе еще и радуется мол вот видите мой мир работает нужно договариватся с "тойстороной"но сами орки не уйдут это очевидно
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23.08.2020 13:34 Відповісти
Таке враження, що домовилися про "перемир'я", щоб протягти відміну Закону, і провести вибори в ордло, без контролю над кордоном, виведення кацапських військ, та роззброєння сепарні.
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23.08.2020 13:41 Відповісти
Не какого плана нет, есть желание Зеленского, что бы его партия "слуг" рашистского народа победила на выборах, вот и все.
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23.08.2020 19:11 Відповісти
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6639

...
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23.08.2020 13:28 Відповісти
Спокойно. Зеля сказал что "мы идём к миру".
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23.08.2020 13:31 Відповісти
Наемники РФ применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие в районе Авдеевки, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8213
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23.08.2020 13:42 Відповісти
Хочеш миру , готуйся до війни , але Зекловану цього не зрозуміти , бо домовленості були інші !
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23.08.2020 13:37 Відповісти
Кожен день таке несистемне....
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23.08.2020 15:57 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 19:13 Відповісти
 
 