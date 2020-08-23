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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран про дані з чорних скриньок збитого літака МАУ: Після влучення першої ракети двигуни не відключилися, пілоти до останнього намагалися контролювати політ

Іран про дані з чорних скриньок збитого літака МАУ: Після влучення першої ракети двигуни не відключилися, пілоти до останнього намагалися контролювати політ

Іранські фахівці змогли отримати доступ до частини інформації з чорних скриньок збитого іранськими військовими українського авіалайнера, включно з розмовами пілотів, повідомляє в неділю агентство Associated press (AP) із посиланням на іранську Організацію цивільної авіації.

За словами глави іранської Організації цивільної авіації Тураджа Дехкані Зангене, тривалість записів, зроблених після вибуху першої запущеної іранськими військовими зенітної ракети, становить 19 секунд. Однак друга ракета поцілила літак через 25 секунд після першої, і Зангене припустив, що, ймовірно, уламки першої ракети порушили роботу записуючих пристроїв на лайнері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ця інформація має увійти в підсумкову доповідь Тегерана про цю катастрофу.

За даними AP, в ході процесу вилучення даних із самописців були присутні представники США, України, Франції, Канади, Великої Британії та Швеції, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Глава іранської Організації цивільної авіації Турадж Дехкані повідомив, що самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку через влучання уламків першої ракети в літак, пише РБК-Україна.

"Чорна скринька записала всі звуки в кабіні пілотів упродовж 19 секунд після вибуху першої ракети. Екіпаж із трьох осіб, включно з льотним інструктором, був обізнаний про нештатну ситуацію і до останнього моменту намагався контролювати і керувати літаком", - сказав Дехкані.

Він додав, що перший ракетний вибух завдав літаку значних пошкоджень, але двигуни не відключилися, а пілоти все ще намагалися контролювати політ.

Читайте також: Іран підтвердив готовність вести переговори щодо компенсацій за збитий у січні літак МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Заява про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною позицією Ірану, - Кулеба

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.

Автор: 

Іран (2009) ракети (4000) літак (2898) МАУ (822)


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Топ коментарі
+7
с*ки! если б не добили... может наши асы и смогли б посадить???
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23.08.2020 13:42
+6
и что, это каким-то образом снимает часть вины с долбодятлов?...
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23.08.2020 13:27
+5
отвечать они будут?Или они как ПУТИН неприкосаемые!!!!?
БАРДАК!!!!!
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23.08.2020 13:26
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отвечать они будут?Или они как ПУТИН неприкосаемые!!!!?
БАРДАК!!!!!
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23.08.2020 13:26 Відповісти
и что, это каким-то образом снимает часть вины с долбодятлов?...
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23.08.2020 13:27 Відповісти
Почему долбодятлов? Они хотели сбить именно Украинский борт, с первой ракеты не получилось, пустили вторую, задача выполнена...
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23.08.2020 13:31 Відповісти
долбодятлов в том плане, что пытаются отмазаться любыми способами... хотя сам по себе запуск второй ракеты начисто перечеркивает все версии случайности, ошибки и прочей херни... задача была на поражение
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23.08.2020 13:38 Відповісти
Я не вижу тут попыток отмазаться любыми способами. Просто доводят до тебя ход расследования раз украинский уряд от этого не делает
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23.08.2020 13:55 Відповісти
... но предполагая это, персы намеренно добили Самолет второй ракетой
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23.08.2020 13:40 Відповісти
Поэтому вы твари через 29 секунд и запустили вторую ракету и уничтожили самолёт и людей ! ЗАЧЕМ ???
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23.08.2020 13:40 Відповісти
с*ки! если б не добили... может наши асы и смогли б посадить???
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23.08.2020 13:42 Відповісти
Хоть от персов узнаём последние сведения раз французы молчат, ну а украинские представители наверное узнают всё в последнюю очередь
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23.08.2020 13:51 Відповісти
Цікаво, а коли російські вбивці визнають що вони збили малазійський Боїнг? І коли Росія виплатить родичам загиблих компенсацію? А гроші росіянам доведеться заплатити там не маленькі
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23.08.2020 13:55 Відповісти
При Пуйле -николы, он волен нести любую чушь в отличии от аятолл которым Аллах обманывать запрещает
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23.08.2020 13:58 Відповісти
а вбивати дітей Аллах випадково не забороняє ?
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23.08.2020 14:11 Відповісти
сбили его не случайно, случайно могла попасть только одна ракета.
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23.08.2020 14:05 Відповісти
Могло попасть хоть 10. Когда в 1960 году сбивали U-2 Пауэрса, выпустили 7 ракет, в итоге по ошибке завалили и свой МиГ-19.
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23.08.2020 14:38 Відповісти
Так что Пауэрс до сих пор летает и теперь над Ираном? Или куда они пуляли, может все таки в Боинг?
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23.08.2020 17:12 Відповісти
 
 