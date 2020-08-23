На Хаджибейському мосту під Одесою відкрито рух трьома відремонтованими смугами, - Укравтодор. ФОТО

Сьогодні, о 4 ранку 23 серпня було завершено ремонтні роботи на правому проїзді моста через Хаджибейський лиман, розташований на дорозі М-05 Київ - Одеса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Ремонт моста планувався від початку 2000-х, фактично роботи почали в 2008, але не завершили. Капітальний ремонт було відновлено в 2019 році і лише з квітня 2020 р роботи досягли необхідного темпу, що дозволило завершити один проїзд раніше заплановано терміну. ​​Повністю завершити ремонт моста планується в травні 2021 року", - сказано в повідомленні.

Капітальний ремонт передбачає розширення проїжджої частини моста. До початку ремонту тут були відкриті три смуги, під час ремонтних робіт - рух звузився до двох смуг. Це створювало значні труднощі для подорожуючих з Одеси і Києва, оскільки дорога першої категорії М-05 звужувалася на мосту.

Зараз для проїзду відкрито 5 смуг руху - три відремонтовано, і дві - планується почати ремонтувати після свят, присвячених Дню Незалежності.