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Новини
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На Хаджибейському мосту під Одесою відкрито рух трьома відремонтованими смугами, - Укравтодор. ФОТО

Сьогодні, о 4 ранку 23 серпня було завершено ремонтні роботи на правому проїзді моста через Хаджибейський лиман, розташований на дорозі М-05 Київ - Одеса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

На Хаджибейському мосту під Одесою відкрито рух трьома відремонтованими смугами, - Укравтодор 01

"Ремонт моста планувався від початку 2000-х, фактично роботи почали в 2008, але не завершили. Капітальний ремонт було відновлено в 2019 році і лише з квітня 2020 р роботи досягли необхідного темпу, що дозволило завершити один проїзд раніше заплановано терміну. ​​Повністю завершити ремонт моста планується в травні 2021 року", - сказано в повідомленні.

Капітальний ремонт передбачає розширення проїжджої частини моста. До початку ремонту тут були відкриті три смуги, під час ремонтних робіт - рух звузився до двох смуг. Це створювало значні труднощі для подорожуючих з Одеси і Києва, оскільки дорога першої категорії М-05 звужувалася на мосту.

Зараз для проїзду відкрито 5 смуг руху - три відремонтовано, і дві - планується почати ремонтувати після свят, присвячених Дню Незалежності.

Автор: 

міст (1229) Одеса (5432) Одеська область (3180) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+10
На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 635
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23.08.2020 14:26
+6
И тут Печкин все построил))) молодец. Молодец. Молодец!!!!!
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23.08.2020 13:41
+5
Нормально там работают, проежал его в режима реверса.
Тебе лишь бы стандартно ляпнуть несуразное.
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23.08.2020 14:25
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И тут Печкин все построил))) молодец. Молодец. Молодец!!!!!
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23.08.2020 13:41 Відповісти
представляете?! а открыли ж без его благословения?! ну...и как это называется??? ))))
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23.08.2020 13:46 Відповісти
На Хаджибейском мосту под Одессой открыто движение по трем отремонтированных полосам, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 635
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23.08.2020 14:26 Відповісти
Одно непонятно, что мешало этим двоим всё это достроить. Заботились о Зеленском, видимо...
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23.08.2020 18:58 Відповісти
ничего не мешало, кроме 73% кретинов
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23.08.2020 20:17 Відповісти
Да нет, 54%.
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24.08.2020 08:33 Відповісти
так да или нет?
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24.08.2020 09:37 Відповісти
Полностью завершить ремонт моста планируется в мае 2021 года

Ещё на 20 лет растянут. А там опять ремонтировать открытые в этом году полосы надо будет. Карочь. Вечное отмывание денег.
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23.08.2020 13:52 Відповісти
Нормально там работают, проежал его в режима реверса.
Тебе лишь бы стандартно ляпнуть несуразное.
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23.08.2020 14:25 Відповісти
Да я живу в области. Сколько себя помню вечно там ремонт.
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23.08.2020 14:30 Відповісти
в этом году при въезде в Одессу полиция направляла весь поток в объезд - грунтовая дорога, ямы по колено, полный пипец!
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23.08.2020 15:11 Відповісти
Двадцать может и нет-а на дополнительные года на 2 растянут!!! Ведь казалось надо максимально использовать тёплое время..но работают пол дня и у большинства работяг,суббота и воскресенье и праздники-постоянно выходные!!!
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23.08.2020 20:02 Відповісти
судя по фото там и была дорога приемлемая.
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23.08.2020 14:04 Відповісти
Там надо еще один мост построить
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23.08.2020 14:08 Відповісти
Наконец то. Сколько у меня была машина столько времени, больше 20ти лет его все время ремонтировали.
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23.08.2020 14:31 Відповісти
Ночами пенсионеры и инвалиды не могли спать, всё думали:"Ох побыстрей бы мост под Одессой на дороге М-05 открыли б. На свои денжища, в 2000 гривень в месяц, отпраздную эпохальное событие. Кто бы мог подумать, какие они молодцы".
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23.08.2020 14:49 Відповісти
Не успел гарант взять «под личный контроль», вот и открыли.... но ещё не все потеряно, есть ещё встречная полоса движения!!
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23.08.2020 15:43 Відповісти
Дороги - то добре. Але невже саме це потрібно країні, в якої є окуповані ворогом ("той стороной" по ЗЕ!) території? Чи може з коронавірусом перемогу вже святкуємо, що більш ніж половину коштів з фонду боротьби з вірусом направили на будівництво та ремонт доріг?
А тим часом:
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

З коронавірусом та ж історія - б'ються нові антирекорди...
Та й діра в бюджеті збільшується навіть після його секвестру навесні...
Як водій, я схвалюю ремонт доріг, але як громадянин - маю питання: невже саме це зараз потрібно країні?
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23.08.2020 16:59 Відповісти
 
 