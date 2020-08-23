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Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка з "військовим квитком ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найманця ДНР затримали на станції метро Майдан Незалежності в Києві, - Нацполіція 01

"Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили в кімнату поліції, з'ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки", - сказано в повідомленні.

Найманця ДНР затримали на станції метро Майдан Незалежності в Києві, - Нацполіція 02

У чоловіка був "військовий квиток ДНР" і посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Найманця ДНР затримали на станції метро Майдан Незалежності в Києві, - Нацполіція 03

Найманця ДНР затримали на станції метро Майдан Незалежності в Києві, - Нацполіція 04

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування в столиці і надання правової оцінки його діям.

Читайте також: Затримано 40-річного жителя Маріуполя, який брав активну участь у діях НЗФ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Автор: 

бойовик (3414) Київ (19405) Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+84
И че ему боятся? - не атошник, не волонтер, даже не детский врач.
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23.08.2020 14:05
+48
Охренеть... уже с таким компроматом не боятся в Киев ездить
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23.08.2020 14:03
+48
згубила? Может он в офес президента устраиваться шел, к дерьмаку замом
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23.08.2020 14:07
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Дожили....
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23.08.2020 14:30 Відповісти
Та в них і документи перевіряти не треба. На іпаяльнику все написано, вони не міняються. Постав їх серед тисячі людей то впізнаються моментально
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23.08.2020 14:33 Відповісти
Штірлітц шел па начному Берліну , нічего не видавало в нем руского разветчіка кроме парашюта валачащегося за спіной па земле
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23.08.2020 14:34 Відповісти
Приехал на симпозиум по вопросам квантовой физики
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23.08.2020 14:38 Відповісти
На мій погляд, набір документів - дає повне правод, можливість та доцільність - вивести прямо на Майдан, та "Взвод, Готуйся, цілься, Плі!!!". А що з цим дебілом (типовий данецкай шахтер (тракторист). Потвора.
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23.08.2020 14:40 Відповісти
За спиною сєпара висить «дошка інформації» без інформації.
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23.08.2020 14:41 Відповісти
по "минским", таким как он, положена амнистия. Так шо скоро их будет много !
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23.08.2020 14:41 Відповісти
Как оно проскочило. Бабки за пенсией через гоптовку шкребут по кругу. Вот это и есть развод от линии столкновения
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23.08.2020 14:42 Відповісти
Может, в ЛуганДоне в карты проигрался? А долг такой: сделать селфи на Майдане в Киеве со всеми докУментами в кармане. Так сказать, адреналиновый долг.
Другие за карточный долг по улицам голышом прохаживаются.
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23.08.2020 14:43 Відповісти
Если посмотреть на его фото 6 лет назад(там у него очень молодая мордашка) и на его потасканную рожу сейчас...то может просто крыша у него поехала от 6 летней "борьбы" с "укропобандеровцами" и он с днрксивами попёр на материк !!!
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23.08.2020 19:47 Відповісти
Українській суд його звільнить.
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23.08.2020 14:44 Відповісти
Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2751
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23.08.2020 14:44 Відповісти
Наше сбу для них сейчас европейская рыбалка..(((( поймали показали выпустили....То что у днОровских букубонов отсутствует мозг тут и так понятно(с такими портянками на кармане в Киеве на метро кататься...)Тут другое- Слишком часто крайнее время мелькают новости,что их стали замечать в центре Киева к 24му......!!!!
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23.08.2020 14:49 Відповісти
Кстати Шумахер, а как там настоящий Шумахер?
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23.08.2020 15:38 Відповісти
Мелочь стрелял? Стрелок,блин...
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23.08.2020 14:55 Відповісти
Символично было бы открутить голову прямо на месте.
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23.08.2020 14:56 Відповісти
Масовка Зе до Дня Незалежності?
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23.08.2020 15:03 Відповісти
проходной двор..****..
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23.08.2020 15:04 Відповісти
Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6156
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23.08.2020 15:12 Відповісти
В сорванной операции Украины по поимке "вагнеровцев" в Беларуси якобы принимали участие спецслужбы США.
Об этом 23 августа на странице в Facebook заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Ранее он сообщил, что операция якобы https://www.obozrevatel.com/crime/gosizmena-ermaka-butusov-raskryil-detali-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Бутусова, из-за срыва задержания террористов "доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано".
"В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно - сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.
Часть "вагнеровцев" была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада", - написал журналист.
Он также потребовал провести расследование скандального инцидента и указал на разглашение материалов уголовного дела. По мнению Бутусова, Генпрокуратура "делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации".
Журналист также утверждает, что на докладе начальника Главного управления разведки Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов якобы присутствовала секретарь президента Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне.
Бутусов считает, что теперь Левченко "пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал".
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23.08.2020 20:52 Відповісти
по моему принимали участие марсиане)))
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23.08.2020 22:17 Відповісти
Баканов переправить в ДНР ще і вибачиться.
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23.08.2020 15:23 Відповісти
Ветровка одета на голое тело.Удостоверение-Штамп!- Поставлен прямо по фейсу!!!Мода рУсЬкого мира?
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23.08.2020 15:23 Відповісти
Поклонник зебила полюбому.
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23.08.2020 15:28 Відповісти
С такими работниками как Баканов, там можно и роту автоматчиков из ДНР обнаружить.
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23.08.2020 15:39 Відповісти
Хлопака приїхав на конкурс - розміши клоуна ???
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23.08.2020 15:56 Відповісти
Гражданин Украины приехал в Киев в больницу лечится. В чем проблема, то?
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23.08.2020 16:01 Відповісти
С "ксивами новопоноссии"?
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23.08.2020 17:20 Відповісти
Вот сразу видно: не селюк, не рагуль, говорит не на суржике и без суицидальных наклонностей. Интеллигентный приятный человек, Снежане Егоровой понравится
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23.08.2020 16:15 Відповісти
приїхав до зешобла за льготами як "учасник боїових дій"
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23.08.2020 16:18 Відповісти
чого апалчєнєц не висить на мотузці на першому фото?
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23.08.2020 16:28 Відповісти
І нарешті, майже вперше за шість років, показали морду ліца народа Домбаса.
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23.08.2020 16:31 Відповісти
Янелох укрепляет свой лохторат...
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23.08.2020 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IXExQTy8K5w&t=2s 13:20
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23.08.2020 16:40 Відповісти
Ну чем не Штирлиц - почти что в ушанке и с парашютом по Киеву. "Колорадские жуки"совсем обнаглели при нынешней власти. Гляди еще с оружием и рашенской форме открыто по Киеву гулять будут и требовать "долги".
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23.08.2020 17:34 Відповісти
це ж брат Шарія!
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23.08.2020 17:57 Відповісти
там весь Київ вже в сєпарах а київляки по кабакам сидять!
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23.08.2020 17:58 Відповісти
це от снайпер від орків втік, оце рядовий збочинець... Щось там робиться в них...
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23.08.2020 19:32 Відповісти
А теперь пусть карона тяж кашлянет в рыло ему, и нах назад в окоп..
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23.08.2020 19:32 Відповісти
Имбецил, которого вылечит только гильотина)
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23.08.2020 19:55 Відповісти
так это же Гиркин и есть)))... И.о. командуещего ополчением "ДНО"))))
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23.08.2020 20:11 Відповісти
Бойовики з лугандону вільно розгулюють у Києві по Майдану. Це те, що 73%-бидло і Бєнін Клоун зробили разом.
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23.08.2020 23:25 Відповісти
Наверно уже воет что на блокпосту с палкой стоял и досматривал автомобили. А потом разочаровался в "русском мире" и вернулся в Украину. Сколько еще таких мудаков по Киеву гуляет?
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24.08.2020 04:24 Відповісти
При зелених остолопах вже мальчиши-плохиши з Дири вільно себе почувають в столиці, свій по своє до своїх.
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24.08.2020 08:45 Відповісти
Интересно, а в чём заключалось его " который странно себя вел"?
Метра никогда не видел?
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24.08.2020 09:41 Відповісти
А можно поподробнее про "странное поведение" этой особи, ведь так можно потом определить членов всей популяции - он присел погадить на перроне, чесался или издавал звуки ?
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24.08.2020 11:35 Відповісти
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