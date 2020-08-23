Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція. ФОТО
У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка з "військовим квитком ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили в кімнату поліції, з'ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки", - сказано в повідомленні.
У чоловіка був "військовий квиток ДНР" і посвідчення "народного ополченця Донбасу".
Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування в столиці і надання правової оцінки його діям.
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Другие за карточный долг по улицам голышом прохаживаются.
Об этом 23 августа на странице в Facebook заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Ранее он сообщил, что операция якобы https://www.obozrevatel.com/crime/gosizmena-ermaka-butusov-raskryil-detali-spetsoperatsii-s-vagnerovtsami.htm была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Бутусова, из-за срыва задержания террористов "доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано".
"В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно - сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.
Часть "вагнеровцев" была задержана с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада", - написал журналист.
Он также потребовал провести расследование скандального инцидента и указал на разглашение материалов уголовного дела. По мнению Бутусова, Генпрокуратура "делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации".
Журналист также утверждает, что на докладе начальника Главного управления разведки Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов якобы присутствовала секретарь президента Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне.
Бутусов считает, что теперь Левченко "пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал".
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