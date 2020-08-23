Найманця "ДНР" затримали на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка з "військовим квитком ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили в кімнату поліції, з'ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки", - сказано в повідомленні.

У чоловіка був "військовий квиток ДНР" і посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування в столиці і надання правової оцінки його діям.

Читайте також: Затримано 40-річного жителя Маріуполя, який брав активну участь у діях НЗФ на Донбасі, - Держприкордонслужба