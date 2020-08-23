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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася у всіх регіонах України, крім Херсонщини, - РНБО

Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася у всіх регіонах України, крім Херсонщини, - РНБО

Перевищення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 над кількістю тих, хто видужали за минулу добу зафіксовано в Києві й у всіх, крім Херсонської, областях України, свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавирусу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146), Одеській (121), Тернопільській (119) та Закарпатській (102) областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 39 нових випадків захворювання COVID-19 і 33 випадки одужання, зараз в області хворіє 883 особи (на 6 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 50 нових випадків захворювання і 1 особа померла, зараз хворіє 1 336 осіб (на 49 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 34 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 732 людини (на 25 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 19 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 360 осіб (на 19 більше за добу);

- в Житомирській області 87 осіб захворіли за добу і 3 людини померли, зараз хворіє 1 033 особи (на 84 більше за добу);

- у Закарпатській області 102 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 74 - одужання, зараз хворіє 3 722 особи (на 27 більше за добу);

Читайте також: В Україні 1 987 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 104 958 осіб

- в Запорізькій області 44 нових хворих, випадків смерті та одужань немає, зараз хворіє 540 осіб (на 44 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 174 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 4 604 людини (на 164 більше за добу);

- в Києві 307 нових випадків захворювання, 2 людини померли, 84 видужали, зараз хворіє 7 881 особа (на 221 більше за добу);

- в Київській області 71 людина захворіла і 18 одужали, зараз хворіють 1 547 осіб (на 53 більше за добу);

- в Кіровоградській області 8 осіб захворіли за добу і 1 видужав, зараз хворіє 45 осіб (на 7 більше за добу);

- в Луганській області 11 нових випадків захворювання і 4 - одужання, хворіє 89 осіб (на 7 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 146 нових випадків захворювання COVID-19, 4 випадки смерті і 48 випадків одужання, зараз хворіють 8 979 осіб (на 94 більше за добу);

- в Миколаївській області 43 нові випадки захворювання та 1 випадок одужання, зараз хворіє 425 осіб (на 42 більше за добу);

- в Одеській області 121 новий випадок захворювання і 2 - смерті, зараз хворіє 4 132 людини (на 119 більше за добу);

- в Полтавській області 6 нових випадків захворювання і 1 випадок одужання, зараз хворіє 177 осіб (на 5 більше за добу);

- у Рівненській області 77 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 27 випадків одужання, зараз хворіє 2 312 осіб (на 47 більше за добу);

- в Сумській області 20 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 634 особи (на 19 більше);

- в Тернопільській області 119 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 7 випадків одужання, зараз хворіють 1 752 людини (на 109 більше);

- в Харківській області 169 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 169 - одужання, зараз хворіють 4 414 особи (на 37 більше, ніж днем ​​раніше);

- в Херсонській області 2 особи за добу захворіли і 2 - видужали, всього, як і вчора, хворіє 91 осіб;

- у Хмельницькій області 42 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 706 осіб (на 42 більше за добу);

- в Черкаській області 38 осіб захворіли і 8 - одужали, зараз хворіють 358 осіб (на 30 більше за добу);

- в Чернівецькій області 213 нових випадків захворювання, 2 - смерті, 46 осіб одужали, зараз хворіє 2 818 осіб (на 165 більше за добу);

- в Чернігівській області 45 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 882 людини (на 45 більше за добу).

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
поэтому, роза, будут грабить тебя..
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23.08.2020 14:29
+3
Это не Порошенко просрал, это ВЫ ВСЕ просрали шанс на нормальное будущее. Теперь жри-ТЕ вместо торта ту зеленую субстанцию, что вам на голову льют.
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23.08.2020 14:58
+3
Сколько еще ждать от все тех, кто вам лапшу вешал на уши 5 лет про воровство и кто обещал прям сразу после выборов выложить подтверждения. Где те чемоданы компромата? Где эти шабунины-наемы-егорушки? Это вас кормили дерьмом 5 лет, до сих пор жуете. Понравилось? Жуйте дальше. И жди-ТЕ.
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23.08.2020 15:25
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Вчера Хорватию закрыли. Причём, никого не выпускают, пока не пройдут карантинный срок. Австрия на подходе...
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23.08.2020 14:02 Відповісти
если так - то решили бороться с вирусом кардинально (как и нужно было с самого начала) тупо все закрыть и никого не пускать без карантина. у нас сделали пиар на Санжарах, весело посмеялись, и всех запустили, еще и бевиз китайцам дали, чтобы 100% попало. хотя конечно больше с кацапстана прилетело.
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23.08.2020 14:24 Відповісти
Тут немножко другой метод -- все туристы, по крайней мере немецкие -- их 10 000, остаются в Хорватии на срок карантина. Только потом в Германию вывозятся -- раздельно больные и здоровые. Я так понял из радиосообщения. Оно два раза в эфире прозвучало.
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23.08.2020 14:28 Відповісти
под эти мифы о баранавирусе, шариковы - безнаказанно грабят Украину..
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23.08.2020 14:05 Відповісти
От интересно, если тебя ограбить до нитки, хотя бы на соточку медицинских масок хватит? -- иначе смысла нет...*)
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23.08.2020 14:14 Відповісти
поэтому, роза, будут грабить тебя..
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23.08.2020 14:29 Відповісти
Я тебя, Коляня, огорчу -- мне зарплату подняли, причём из-за вируса -- основную ставку + доплата за санобработку рабочего места -- фуры дальнобойной... + маски и дезинфекторы от руководства. На круг -- больше, чем на 200 евриков.

...аллес кляр, горемыкин? *)
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23.08.2020 14:37 Відповісти
Да Вы шо...........? А разве весной прошлого года грабить не перестали и неужели Голобородько всех обманул? Вот же негодяй. Народ до сих пор дежурит под СИЗО и ждет когда упакованных сажать будут Прям с весны прошлого года и ждут, завернутые в плакаты зеленые с обещанием посадок весной.
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23.08.2020 14:15 Відповісти
зеленскому понравилось быть поросенком, он только продолжил делать то, что до него, 5 лет - делало мародерище..
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23.08.2020 14:27 Відповісти
Не может быть. Он же вроде как святой у вас всех был полтора года назад. А если только продолжил, то почему бюджету кранты наступили? Мог бы воровать поскромнее что ли.
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23.08.2020 14:31 Відповісти
Это не Порошенко просрал, это ВЫ ВСЕ просрали шанс на нормальное будущее. Теперь жри-ТЕ вместо торта ту зеленую субстанцию, что вам на голову льют.
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23.08.2020 14:58 Відповісти
Сколько еще ждать от все тех, кто вам лапшу вешал на уши 5 лет про воровство и кто обещал прям сразу после выборов выложить подтверждения. Где те чемоданы компромата? Где эти шабунины-наемы-егорушки? Это вас кормили дерьмом 5 лет, до сих пор жуете. Понравилось? Жуйте дальше. И жди-ТЕ.
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23.08.2020 15:25 Відповісти
Очередное вранье - зарплаты далеко не те, что были.
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23.08.2020 16:03 Відповісти
нафига мы сидели на карантине почти три месяца, кто нибудь знает?
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23.08.2020 14:12 Відповісти
С перепугу... ...но это был и не карантин вовсе, честно говоря...
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23.08.2020 14:15 Відповісти
Наверное, чтобы с нашей медициной не подохнуть. Сейчас вирус заметно ослабел, не так токсичен. Что в принципе происходит с любым новым вирусом.
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23.08.2020 14:18 Відповісти
Херсонщина заЗЕ, ні,ні. Ніякого ковіду тама.
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23.08.2020 14:31 Відповісти
Кабінет міністрів України розподілив 66 мільярдів гривень, виділених з держбюджету у Фонд боротьби з коронавірусом.
35 млрд - на будівництво та ремонт доріг
6,972 млрд - у Фонд страхування на випадок безробіття
5,955 млрд - на доплати та надбавки медикам
5,3 млрд - на обладнання для опорних лікарень
2,9990 млрд - на оновлення лабораторій МОЗ і закупівлю медзасобів
2,530 млрд - на доплати поліціянтам, нацгвардійцям і прикордонникам
2,512 млрд - у Фонд соцстрахування
1,680 млрд - на будівництво і ремонт приймальних відділень опорних лікарень
1,155 млрд - на соцдопомогу дітям ФОП І і ІІ групи
1 млрд - на держпідтримку сфери культури
475 млн - на підтримку спортивної галузі
171 млн - на доплати медикам у структурах МВС
100 млн - на закупівлю апаратів ШВЛ
52 млн - на повернення коштів за пробне ЗНО
41 млн - на закупівлю медзасобів для Держуправління справами
23 млн - на боротьбу з поширенням COVID-19 в колоніях і СІЗО.

Все згідно "пріоритетів" та дуже логічно.
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23.08.2020 14:38 Відповісти
 
 