Кількість активних хворих COVID-19 за добу збільшилася у всіх регіонах України, крім Херсонщини, - РНБО

Перевищення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 над кількістю тих, хто видужали за минулу добу зафіксовано в Києві й у всіх, крім Херсонської, областях України, свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавирусу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146), Одеській (121), Тернопільській (119) та Закарпатській (102) областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 39 нових випадків захворювання COVID-19 і 33 випадки одужання, зараз в області хворіє 883 особи (на 6 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 50 нових випадків захворювання і 1 особа померла, зараз хворіє 1 336 осіб (на 49 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 34 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 732 людини (на 25 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 19 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 360 осіб (на 19 більше за добу);

- в Житомирській області 87 осіб захворіли за добу і 3 людини померли, зараз хворіє 1 033 особи (на 84 більше за добу);

- у Закарпатській області 102 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 74 - одужання, зараз хворіє 3 722 особи (на 27 більше за добу);

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- в Запорізькій області 44 нових хворих, випадків смерті та одужань немає, зараз хворіє 540 осіб (на 44 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 174 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 4 604 людини (на 164 більше за добу);

- в Києві 307 нових випадків захворювання, 2 людини померли, 84 видужали, зараз хворіє 7 881 особа (на 221 більше за добу);

- в Київській області 71 людина захворіла і 18 одужали, зараз хворіють 1 547 осіб (на 53 більше за добу);

- в Кіровоградській області 8 осіб захворіли за добу і 1 видужав, зараз хворіє 45 осіб (на 7 більше за добу);

- в Луганській області 11 нових випадків захворювання і 4 - одужання, хворіє 89 осіб (на 7 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 146 нових випадків захворювання COVID-19, 4 випадки смерті і 48 випадків одужання, зараз хворіють 8 979 осіб (на 94 більше за добу);

- в Миколаївській області 43 нові випадки захворювання та 1 випадок одужання, зараз хворіє 425 осіб (на 42 більше за добу);

- в Одеській області 121 новий випадок захворювання і 2 - смерті, зараз хворіє 4 132 людини (на 119 більше за добу);

- в Полтавській області 6 нових випадків захворювання і 1 випадок одужання, зараз хворіє 177 осіб (на 5 більше за добу);

- у Рівненській області 77 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 27 випадків одужання, зараз хворіє 2 312 осіб (на 47 більше за добу);

- в Сумській області 20 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 634 особи (на 19 більше);

- в Тернопільській області 119 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 7 випадків одужання, зараз хворіють 1 752 людини (на 109 більше);

- в Харківській області 169 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 169 - одужання, зараз хворіють 4 414 особи (на 37 більше, ніж днем ​​раніше);

- в Херсонській області 2 особи за добу захворіли і 2 - видужали, всього, як і вчора, хворіє 91 осіб;

- у Хмельницькій області 42 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 706 осіб (на 42 більше за добу);

- в Черкаській області 38 осіб захворіли і 8 - одужали, зараз хворіють 358 осіб (на 30 більше за добу);

- в Чернівецькій області 213 нових випадків захворювання, 2 - смерті, 46 осіб одужали, зараз хворіє 2 818 осіб (на 165 більше за добу);

- в Чернігівській області 45 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 882 людини (на 45 більше за добу).