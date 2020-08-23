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Новини
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Наступного тижня Рада розгляне законопроєкт про держгарантії для кредитування малого бізнесу, - заступниця голови ОП Ковалів

Наступного тижня Рада розгляне законопроєкт про держгарантії для кредитування малого бізнесу, - заступниця голови ОП Ковалів

Верховна Рада вже наступного тижня може розглянути законопроєкт щодо механізму державних портфельних гарантій у розмірі 80%, який спростить доступ малого та мікробізнесу до отримання банківських кредитів.

Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Банківська застава - це один з найбільших бар'єрів, який не дозволяє бізнесу швидко та просто отримати кредит. Я сподіваюсь, що у вівторок у парламенті буде ухвалено закон, який дозволить кредити для малого і мікробізнесу, для якого держава буде гарантувати 80% кредитного портфеля. Це означає, що за також позикою не треба буде вносити велику заставу. Це буде наступним кроком, що дозволить нам зробити доступність фінансування", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що базовою річчю для успіху бізнесу є освіта. У цьому напрямку створено кілька освітніх проєктів для ветеранів АТО. Окрім цього, Мінекономіки запускаються в 17 обласних центрах школи і навчальні програми для підприємців, можливо, в межах цього навчання будуть створені окремі групи для ветеранів-підприємців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеранський бізнес треба врахувати в законодавстві, як окрему категорію, - Зеленський

Автор: 

ветерани (1068) кредит (3814) Ковалів Юлія (70)


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Топ коментарі
+5
Отсутствие закона про залог не мешало Игорь Валеричу и буратине получать кредиты в Привате под залог собачей будки, а затем выводить на Кипр.
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23.08.2020 14:49
+3
зелені довели економіку до краху і розповідають про держгарантії),де ресурси під це все?
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23.08.2020 14:50
+3
Главный ресурс -- дыра в 300 млрд. в бюджете. Но лохи поверят и не поперхнутся.
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23.08.2020 15:45
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Рад за малый бизнес Бени и Рината
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23.08.2020 14:40 Відповісти
На следующей неделя Рада рассмотрит законопроект о госгарантиях для кредитования малого бизнеса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5324
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23.08.2020 14:43 Відповісти
Отсутствие закона про залог не мешало Игорь Валеричу и буратине получать кредиты в Привате под залог собачей будки, а затем выводить на Кипр.
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23.08.2020 14:49 Відповісти
А кто Игорь Валеричу запретит? Неужели Игорь Валерич?
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23.08.2020 15:24 Відповісти
зелені довели економіку до краху і розповідають про держгарантії),де ресурси під це все?
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23.08.2020 14:50 Відповісти
Главный ресурс -- дыра в 300 млрд. в бюджете. Но лохи поверят и не поперхнутся.
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23.08.2020 15:45 Відповісти
То не дыра, то игорьвалеричь забрал своё!
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23.08.2020 16:11 Відповісти
слава Богу, ще не забрав. То просто 73/43%зебілні слуг уродів - просто просрали. Таку дірку висрали... А от, коли игорьвалеричь прийде за "своїми бабосами" - буде вже відчутно...
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23.08.2020 16:24 Відповісти
А коли поступить а Раду проект закону про позбавлення повноважень головнокомандуючого армії ,який в армії не служив,а фактично являється звичайним уклоністом і симулянтом?
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23.08.2020 15:35 Відповісти
Госгарантии? За полтора года правления зелени в страну не вошёл ни один инвестор... Вот это и есть показатель "гос.гарантий"....
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23.08.2020 16:07 Відповісти
после прощета всей выгоды этого кредитования а это под 30% годовых без права польования налом пришел к выводу. сверните свои бабки в трубочку и ЗАСУНЬТЕ себе в ....ОПУ
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23.08.2020 16:10 Відповісти
Дрібним підприємцям не потрібні державні гарантії кредитування. Дрібним підприємцям потрібно, що банки не мали можливості самостійно змінювати в сторону збільшення ставки кредиту. І що найбільше потрібно підприємцям - так це щоб на період їхньої вимушеної бездіяльності (чи пригнічення ділової активності) з них не дерли ні податки, ні інші фіскальні збори - якраз те, чим нині займаються зебільний клован і його слуги уродів.
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23.08.2020 16:20 Відповісти
А хіба тільки бізнесу потрібні гроші? Всі хто втратив і ще восени скоріше за все втратить,засоби для існування,також потрібні гроші.Я пам'ятаю,як цьому малому бізнесу було погано при попередниках,платили мінімальні податки і купляли собі нормальні автівки і все інше.І дуже жалілися,що голі і босі.Тепер хай відчують своє лицемірство,на собі.
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23.08.2020 17:14 Відповісти
Вже проходили і знаю результат.

У 2016-2017 роках Ковалів очолювала наглядову раду "Нафтогазу України".
11 вересня 2019 року її знову призначили членом наглядової ради цієї компанії.
https://qha.com.ua/novosti-uk/zelenskyj-pryznachyv-eksgolovu-naglyadovoyi-rady-naftogazu-kovaliv-zastupnykom-bogdana/
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23.08.2020 19:51 Відповісти
Никогда не брал кредитов . С государством вообще , в эти игры никому не советую влазить . Есть хорошая поговорка- пословица : , - берёшь чужие , а отдаёшь свои .
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23.08.2020 21:37 Відповісти
 
 