Наступного тижня Рада розгляне законопроєкт про держгарантії для кредитування малого бізнесу, - заступниця голови ОП Ковалів

Верховна Рада вже наступного тижня може розглянути законопроєкт щодо механізму державних портфельних гарантій у розмірі 80%, який спростить доступ малого та мікробізнесу до отримання банківських кредитів.

Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Банківська застава - це один з найбільших бар'єрів, який не дозволяє бізнесу швидко та просто отримати кредит. Я сподіваюсь, що у вівторок у парламенті буде ухвалено закон, який дозволить кредити для малого і мікробізнесу, для якого держава буде гарантувати 80% кредитного портфеля. Це означає, що за також позикою не треба буде вносити велику заставу. Це буде наступним кроком, що дозволить нам зробити доступність фінансування", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що базовою річчю для успіху бізнесу є освіта. У цьому напрямку створено кілька освітніх проєктів для ветеранів АТО. Окрім цього, Мінекономіки запускаються в 17 обласних центрах школи і навчальні програми для підприємців, можливо, в межах цього навчання будуть створені окремі групи для ветеранів-підприємців.

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