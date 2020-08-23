УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5216 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
38 000 226

У Мінську відбувається "Марш нової Білорусі": приїхали люди з усієї країни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 23 серпня, в містах Білорусі знову почалися масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі".

На вулиці вийшли тисячі людей, які мають низку вимог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, в Мінську акція протесту почалася на площі Незалежності близько 14:00. На вулицях зараз тисячі людей.

Площа Незалежності from Charter Vimeo on Vimeo.

Мінськ from Charter Vimeo on Vimeo.

Мінськ from Charter Vimeo on Vimeo.

Читайте також: Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі самі, як і в минулі вихідні:

  • Негайна свобода всім затриманим і політв'язням;
  • Усунення президента Олександра Лукашенка;
  • Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

"На Марш у Мінськ приїхали люди з різних куточків нашої країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст", - пише Charter97.org. Так видання повідомляє про подібні акції в Могильові, Ліді, Вітебську, Мозирі, Пінську, Гродно, Бресті.

У Мінську відбувається Марш нової Білорусі: приїхали люди з усієї країни 01
У Мінську відбувається Марш нової Білорусі: приїхали люди з усієї країни 02
У Мінську відбувається Марш нової Білорусі: приїхали люди з усієї країни 03
У Мінську відбувається Марш нової Білорусі: приїхали люди з усієї країни 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція "Моя камера", марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) протест (2394) революція (312) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Ну, тепер жери повними пригорщами.
показати весь коментар
23.08.2020 15:14
+22
у нас прошлые выборы прошли честно.
но вы же вроде про Беларусь говорили?
показати весь коментар
23.08.2020 15:13
+20
не очень густо, короче идет к окончанию
показати весь коментар
23.08.2020 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
У любой борьбы есть цель.
Прожив 3 года в Украине, так и не понял, какая цель у основной массы "борющихся".

В остальном я согласен с вами - плюнули и забыли. Радует, что сейчас просыпаются.
показати весь коментар
26.08.2020 16:27 Відповісти
Бажаю білорусам досягнути мети.
пс. Все ж таки білоруська мова гарніша ніж російська.
показати весь коментар
23.08.2020 17:57 Відповісти
Смотрел прямые трансляции с улиц в Минске. Похороводят с шариками и опять в стойло. Основная масса людей с кашей и ватой в голове. Вместо конкретных требований для начала, таких, как освобождение всех политзаключенных тупое "мы устали", "уходи" и т.п. Украинцы с белорусами совершенно два разных народа. Про кацапню вообще промолчу.
показати весь коментар
23.08.2020 18:06 Відповісти
Почитайте статью
показати весь коментар
23.08.2020 23:22 Відповісти
Скучала за біло-червоно-білою Погонею. Повертайся!
показати весь коментар
23.08.2020 18:33 Відповісти
как то всё это по детски не серьёзно ... на кой хрен они там собрались и сами не понимают .
показати весь коментар
23.08.2020 20:18 Відповісти
Украина уже добегалась и домайданилась до 95 квартала с клоуном во главе. Белоруссия решила повторить Украину "на бис"? История ничему дураков и халявщиков не лечит. Посмотрим, как Белоруссия с московских харчей перейдёт на свои.
показати весь коментар
23.08.2020 20:31 Відповісти
Хотелось бы узнать: а кто оплачивает всё это сборище, ведь это миллионы долларов собрать и оплатить такую кучу халявщиков? Хорошо будет, если наскребётся процентов десять "истинных борцов". Остальные-биомасса за бутылку пива или шмурдяка. Насмотрелся за свою жизнь на подобные "волеизлияния и народный гнев".
показати весь коментар
23.08.2020 20:49 Відповісти
Эх, надоела сябрам стабильность! Хочется авантюризма и эфимерной экономической и политической свободы!))
показати весь коментар
23.08.2020 20:55 Відповісти
Гори в аду со своей "стабильностью", крыса кремлевская
показати весь коментар
23.08.2020 23:23 Відповісти
Сябры не сдавайтесь - и вы увидите как сдаются усатые тараканы!!!
Жыве Беларусь!
показати весь коментар
23.08.2020 20:57 Відповісти
Молодец . Чётко излагает!
показати весь коментар
23.08.2020 21:02 Відповісти
Скучно сябрам! Хотят в кутузке порезвится?))
показати весь коментар
23.08.2020 21:29 Відповісти
Их предупредили, что может выскочить усатый психбольной вооружённый автоматом.
показати весь коментар
23.08.2020 21:34 Відповісти
Петров, усатый таракан уже ходит с автоматом, но умные люди идиоту еще не дали магазин с патронами. А когда дадут, так он с испугу начнет шмалять во все стороны. Смешно было смотреть на испуганного Луку с автоматом без рожка, спрашивающего охрану :"Они ( протестующие) уже ушли ?".
показати весь коментар
23.08.2020 21:42 Відповісти
Вспоминаю, когда власть в Германии менялась во время объединения, были небольшие заворухи по отношению к савецким войскам. Так вот нам солдатам по этому поводу по тревоге раздали оружие, да вот только без патронов, наверное чтобы мы не начали шмалять.
показати весь коментар
23.08.2020 21:55 Відповісти
Пока не начнут жечь шины ничего не изменится
показати весь коментар
23.08.2020 21:58 Відповісти
Какие-то даже протесты совковые. Украинцам любой исход будет одинаков. Мы проигрываем в любом случае, проевропейский кандидат там в жизни не выиграет.
показати весь коментар
23.08.2020 23:20 Відповісти
Сейчас опасно признаваться в проевропейскости как вы не врубитесь?
показати весь коментар
24.08.2020 00:02 Відповісти
что значит про европейский ? Беларусь задумывалась как нейтральное государство . На кой хрен эти союзы когда надо подчиняться бюрократам в брюсселе ? Если у вас страх перед рашкой и надежда что ЕС вас защитит то будете разочарованы . не защитит . именно поэтому поляки заключают с американцами военные соглашения и размещают на своей территории американские войска .
показати весь коментар
24.08.2020 04:43 Відповісти
Все Ваши рассуждения верны до того момента,когда распадется "рашка". А процесс уже пошел.
показати весь коментар
24.08.2020 08:36 Відповісти
К моему большому сожалению она не распадается а приростает .
показати весь коментар
25.08.2020 04:46 Відповісти
Значит, что когда твой сосед - оккупант и головорез, чей военный бюджет больше твоего общего, то ты не можешь себе позволить быть «нейтральным».
показати весь коментар
24.08.2020 11:06 Відповісти
Расскажите это Швейцарии которая мирно уживалась с головорезами и оккупантами по бокам .
показати весь коментар
25.08.2020 04:44 Відповісти
Белорусы заставили Лукашенко вчера снова обосраться!
показати весь коментар
24.08.2020 09:19 Відповісти
Я захопююся білорусами, їньою мовою і тільки кончена потвора могла так калічити, принижувати свій народ і забороняти таку приємну милозвучну білоруську мову! Живе Білорусь!
показати весь коментар
24.08.2020 10:51 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 