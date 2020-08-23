У Мінську відбувається "Марш нової Білорусі": приїхали люди з усієї країни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 23 серпня, в містах Білорусі знову почалися масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі".

На вулиці вийшли тисячі людей, які мають низку вимог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, в Мінську акція протесту почалася на площі Незалежності близько 14:00. На вулицях зараз тисячі людей.

Площа Незалежності from Charter Vimeo on Vimeo.

Мінськ from Charter Vimeo on Vimeo.

Мінськ from Charter Vimeo on Vimeo.

Читайте також: Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі самі, як і в минулі вихідні:

Негайна свобода всім затриманим і політв'язням;

Усунення президента Олександра Лукашенка;

Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

"На Марш у Мінськ приїхали люди з різних куточків нашої країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст", - пише Charter97.org. Так видання повідомляє про подібні акції в Могильові, Ліді, Вітебську, Мозирі, Пінську, Гродно, Бресті.













Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція "Моя камера", марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.