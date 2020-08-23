УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4968 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 078 37

Заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні, - прессекретар Альянсу

Північноатлантичний альянс назвав заяви "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що НАТО переміщує війська біля кордону Білорусі, безпідставними.

Про це увечері 22 серпня написала в Twitter прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-які заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні. НАТО не є жодною загрозою для Білорусі чи будь-якої іншої країни і не проводить ніяких розгортань військ у регіоні", - зазначила Лунгеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"

Заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні, - прессекретар Альянсу 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) НАТО (6403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Там уже и арабы подтягиваются с кавалерией , на белых верблюдах , всё в тюрбанах ...
Так и хотят у Луки его халифат отобрать !
Поляки с их летучими гусарами , венгерские гонведы , заволновалось казачье войско на Хортице ...
показати весь коментар
23.08.2020 15:43
+7
На танках бундесвера уже пишут "Деды воевали!", "Можем повторить!", "На Минск!"
показати весь коментар
23.08.2020 15:48
+7
Эти заявления со стороны НАТО несущественны.
Главное - бацька напугал своих ватников, и они ему аплодируют.
показати весь коментар
23.08.2020 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плохо, что безосновательно
показати весь коментар
23.08.2020 15:42 Відповісти
Развёртывать их нет никакой необходимости. Они уже давно развёрнуты.
показати весь коментар
23.08.2020 15:48 Відповісти
Тсссс!а то лука сам себе поверит.
показати весь коментар
23.08.2020 19:38 Відповісти
Там уже и арабы подтягиваются с кавалерией , на белых верблюдах , всё в тюрбанах ...
Так и хотят у Луки его халифат отобрать !
Поляки с их летучими гусарами , венгерские гонведы , заволновалось казачье войско на Хортице ...
показати весь коментар
23.08.2020 15:43 Відповісти
Это фигня. А вот когда половцы с хазарами попрут, тут и Путину не сдобровать!
показати весь коментар
23.08.2020 17:36 Відповісти
коли вже кривавий таракан скаже -***** введи войска ?
показати весь коментар
23.08.2020 15:45 Відповісти
А это не от таракана зависит.
показати весь коментар
23.08.2020 15:49 Відповісти
пісулька від таракана потрібна ,щоб чергова чурка махала нею в ООН .
показати весь коментар
23.08.2020 16:17 Відповісти
Мне кажется, что по телефону еже сказал, и за цену уже договорился.
показати весь коментар
23.08.2020 15:49 Відповісти
Суть ведь не в том, есть или нету.
Для Лукашеску главное прокукарекать, шо таки есть.
Это принцип импотента - во всем обвинить всех подряд, но только не себя.
Но поскольку ему чешутся руки воевать с собственным народом, он готовит д дл я этого информационную базу.
Шота мне сдается, с понедельника так и будет.
показати весь коментар
23.08.2020 15:46 Відповісти
На танках бундесвера уже пишут "Деды воевали!", "Можем повторить!", "На Минск!"
показати весь коментар
23.08.2020 15:48 Відповісти
не кощунствуй.
показати весь коментар
23.08.2020 15:50 Відповісти
А тут нема кощунства, німці себе не отожнюють з гітлерівським режимом і засудили його, на відміну від сталіністів на росії.
показати весь коментар
23.08.2020 15:58 Відповісти
Лукашенку нужно для прояснения в мозгах попить знаменитого кремлёвского чайку ...
показати весь коментар
23.08.2020 15:49 Відповісти
Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса
--------------------------------------------
Бо війська НАТО давно там стоять.
показати весь коментар
23.08.2020 15:50 Відповісти
Лукавшенко и яво байстрюк колька -********* и.........
показати весь коментар
23.08.2020 15:54 Відповісти
Ты сам проверял?
показати весь коментар
23.08.2020 15:57 Відповісти
Хоча у Стронга і дебільне питання, так не треба.
показати весь коментар
23.08.2020 16:04 Відповісти
Какой пост, такой и вопрос?
Неужели этому дебилу можно задавать не дебильные вопросы?
показати весь коментар
23.08.2020 16:20 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2020 16:18 Відповісти
"Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко" на ближайшие 5 лет.
показати весь коментар
23.08.2020 15:57 Відповісти
Хто зна, 5 чи 1.
показати весь коментар
23.08.2020 16:00 Відповісти
Н-нда,не те времена,да и люди не те...Был бы жив Ронни...Тогда можно-б было и потягаться за Сябров,а сейчас...Людишки другие стали...Каждый сам за себя...Потому и ценю Пороха,что сумел собрать коалицию...
показати весь коментар
23.08.2020 16:07 Відповісти
усатый снова зебобу опустил...и почему он так позволяет себе так отвечать только зекретину ?сто пудов видел его в сауне
Заявления о развертывании войск НАТО на границе с Беларусью безосновательны, - пресс-секретарь Альянса - Цензор.НЕТ 1313
показати весь коментар
23.08.2020 16:17 Відповісти
очень даже основательнф - это основательное доказательстов что Лука дебилоид
показати весь коментар
23.08.2020 16:25 Відповісти
Нет, просто у него с путлером одна методичка еще со времен СССР
Заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні, - прессекретар Альянсу - Цензор.НЕТ 4607
показати весь коментар
23.08.2020 17:02 Відповісти
Эти заявления со стороны НАТО несущественны.
Главное - бацька напугал своих ватников, и они ему аплодируют.
показати весь коментар
23.08.2020 16:35 Відповісти
Какой Совок дремучий ,я думал ,что уже возврат не возможен🤦🙂😡 а оно вот как😡
показати весь коментар
23.08.2020 16:37 Відповісти
это заявление луки только доказывает какой пещерный совкопитек правит 26 лет этой страной, ну и понятно какое там население терпящее его, раБсея вот ваше будущее, а не Европа
показати весь коментар
23.08.2020 16:41 Відповісти
Таракан наверное в Бресткой крепости с гранатой в зубах ждёть танки врага под аплодисменты ватоголового лошья))
показати весь коментар
23.08.2020 16:45 Відповісти
Страшилки про НАТО изобрели еще в СССР. Сем совок угрожал всему цивилизованному миру, но рассказывал деткам и старичкам про страшную НАТу . И все свято верили что живут в нищете из-за проклятых американцев, которые спять и видят захватить их родной Улан-Удэ
показати весь коментар
23.08.2020 16:55 Відповісти
Ох уж этот Пентагон,
лезет всюду на рожон!
Чтобы ядерной войной
Бацьку сжечь во прах земной!

показати весь коментар
23.08.2020 17:28 Відповісти
В медицине существование одного сознания в двух непересекающихся мирах называется шизофренией.
показати весь коментар
23.08.2020 17:35 Відповісти
Но похоже, что то сознание существует в нескольких непересекающихся мирах и медицине затруднительно поставить диагноз.
показати весь коментар
23.08.2020 17:40 Відповісти
це говорити може людина не зовсім сповна розуму. повірити в це такіж особи. невже він гадає що навколо спільнота з "вісутньою клепкою". свого часу гаркнув на путлера не погодившись стати губернатором. отримав "саша 3%" і в майбутньону знову голова колгоспу.
показати весь коментар
23.08.2020 21:23 Відповісти
 
 