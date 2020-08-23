Заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні, - прессекретар Альянсу
Північноатлантичний альянс назвав заяви "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що НАТО переміщує війська біля кордону Білорусі, безпідставними.
Про це увечері 22 серпня написала в Twitter прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-які заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю безпідставні. НАТО не є жодною загрозою для Білорусі чи будь-якої іншої країни і не проводить ніяких розгортань військ у регіоні", - зазначила Лунгеску.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Так и хотят у Луки его халифат отобрать !
Поляки с их летучими гусарами , венгерские гонведы , заволновалось казачье войско на Хортице ...
Для Лукашеску главное прокукарекать, шо таки есть.
Это принцип импотента - во всем обвинить всех подряд, но только не себя.
Но поскольку ему чешутся руки воевать с собственным народом, он готовит д дл я этого информационную базу.
Шота мне сдается, с понедельника так и будет.
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Бо війська НАТО давно там стоять.
Неужели этому дебилу можно задавать не дебильные вопросы?
Главное - бацька напугал своих ватников, и они ему аплодируют.
лезет всюду на рожон!
Чтобы ядерной войной
Бацьку сжечь во прах земной!