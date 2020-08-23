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Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул: стан його здоров'я погіршується, - дружина

Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул: стан його здоров'я погіршується, - дружина

Учасника Євромайдану Андрія Коломійця, незаконно засудженого в окупованому Криму, якого утримують у колонії Краснодарського краю Росії, відвідав український консул Тарас Малишевський.

Про це повідомляють Крим.Реалії із посиланням на дружину українця, Галину Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у Андрія Коломійця погіршився стан здоров'я.

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"У Андрія загострилася проблема із зубами, вони сильно кришаться, болять і випадають. Здоров'я погіршується, а надії на обмін все менше і менше", - розповіла Галина Коломієць.

За її словами, через пандемію коронавірусу родичам ув'язнених відмовляють у побаченнях, тому візит консула став підтримкою для Андрія Коломійця.

Нагадаємо, жителя Київської області Андрія Коломійця, 1993 року народження, 10 червня 2016 року окупанти засудили до покарання – 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили нібито в "замаху на вбивство" двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві і засудили за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин. Українець був затриманий на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до окупованого Криму. Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована. Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на "Беркут".

Автор: 

росія (64895) політв'язні (1355) Коломієць Андрій (19)


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Всегда было ощущение, что всё, что писали кацапы о германцах периода WW2 - это какая-то реализация комплексов. Теперь совершенно очевидно, что это была попытка свои деЯния переложить на чужие плечи. Всё, что со слов кацапов творили германцы, творили и творят сами кацапы.
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23.08.2020 16:05 Відповісти
А яким боком засрана рашка має право до українських справ "обвинили якобы в "покушении на убийство" двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве и приговорили по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц (незаконченное),Источник: https://censor.net/n3215446 ?
Не чув щоб у якійсь державі судили за злочин вчинений в іншій державі проти громадян іншої держави.
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23.08.2020 18:30 Відповісти
Андрею Коломийцу здоровья, терпения, мужества и свободы, которая рано или поздно прийдет. . Победа будет за нами. Несмотря на предательство нынешней власти.
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23.08.2020 18:33 Відповісти
 
 