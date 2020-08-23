Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул: стан його здоров'я погіршується, - дружина

Учасника Євромайдану Андрія Коломійця, незаконно засудженого в окупованому Криму, якого утримують у колонії Краснодарського краю Росії, відвідав український консул Тарас Малишевський.

Про це повідомляють Крим.Реалії із посиланням на дружину українця, Галину Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у Андрія Коломійця погіршився стан здоров'я.

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"У Андрія загострилася проблема із зубами, вони сильно кришаться, болять і випадають. Здоров'я погіршується, а надії на обмін все менше і менше", - розповіла Галина Коломієць.

За її словами, через пандемію коронавірусу родичам ув'язнених відмовляють у побаченнях, тому візит консула став підтримкою для Андрія Коломійця.

Нагадаємо, жителя Київської області Андрія Коломійця, 1993 року народження, 10 червня 2016 року окупанти засудили до покарання – 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили нібито в "замаху на вбивство" двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві і засудили за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин. Українець був затриманий на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до окупованого Криму. Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована. Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на "Беркут".