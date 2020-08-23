Тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська. ФОТО

Кількість учасників акції протесту в центрі Мінська зростає, мітингувальники зайняли площу Незалежності та прилеглі вулиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прихильники опозиції продовжують стягуватися на площу Незалежності, де відбувається несанкціонована владою акція протесту "Марш нової Білорусі".

На площі зібралися вже не менше 100 тис. осіб. Опозиційні інтернет-ресурси повідомляють про 200 тис. мітингувальників.





Низка вулиць у центрі білоруської столиці перекриті міліцією. Крім того, немає проїзду на проспект Незалежності з боку залізничного вокзалу, там рух перекрили армійськими броневиками й іншою спецтехнікою, зокрема водометами. Немає також під'їзду і до Білоруського державного музею історії Великої Вітчизняної війни.

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Крім цього, в центр Мінська стягнуто військові підрозділи.

Кілька десятків військовослужбовців у повній екіпіровці вишикувалися біля стели на площі Перемоги, ще кілька підрозділів чергують біля музею Великої Вітчизняної війни, неподалік готелю "Планета".

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