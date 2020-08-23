Тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська. ФОТО
Кількість учасників акції протесту в центрі Мінська зростає, мітингувальники зайняли площу Незалежності та прилеглі вулиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прихильники опозиції продовжують стягуватися на площу Незалежності, де відбувається несанкціонована владою акція протесту "Марш нової Білорусі".
На площі зібралися вже не менше 100 тис. осіб. Опозиційні інтернет-ресурси повідомляють про 200 тис. мітингувальників.
Низка вулиць у центрі білоруської столиці перекриті міліцією. Крім того, немає проїзду на проспект Незалежності з боку залізничного вокзалу, там рух перекрили армійськими броневиками й іншою спецтехнікою, зокрема водометами. Немає також під'їзду і до Білоруського державного музею історії Великої Вітчизняної війни.
Крім цього, в центр Мінська стягнуто військові підрозділи.
Кілька десятків військовослужбовців у повній екіпіровці вишикувалися біля стели на площі Перемоги, ще кілька підрозділів чергують біля музею Великої Вітчизняної війни, неподалік готелю "Планета".
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Убивато пистолетто отравлято оу йез
таки овцы.
валежник продавать который тот сам и будет собирать
Вообще смотрю как это все освещается в России так мысль такая, что все это специально устроили кацапы чтобы отвлечь людей в самой России. Новости из Украины стали скучными, теперь россияне с утра до ночи смотрят новости из Беларуси. В то же время о митингах в том же Хабаровске новостей практически нет. Да и Лукашенка проучат немного чтобы не борзел.
А в итоге ничего не изменится, по крайней мере в ближайшее время.
-ну и что?? а Бацька в это время наслаждается видео как избивают людей менты
Смотрел трансляцию Радио Свобода так там спрашивают чего ждете в будущем, один говорит может через год, другой говорит ну 3 года и Лукашенко точно не будет. Они там с головой точно не дружат. Насрали им с росканалов инфой они запутались.