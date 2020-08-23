МЗС Білорусі відповіло Зеленському: У керівництва України ще багато років будуть питання важливіші, ніж роздавати поради сусідам

У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували заяви президента України Володимира Зеленського про те, як би він вчинив на місці Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Знаєте, Україна - братська для нас країна, а український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх", - заявив начальник управління інформації та цифрової дипломатії - прессекретар МЗС Анатолій Глаз.

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"Хоча, якщо поглянути на новітню історію України, то, звичайно, досвіду в деяких питаннях їм не позичати. ​​Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, у їхній правильності та корисності. Окрім того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам", - додав представник білоруського МЗС.

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