Підтримуючи Білорусь, Євросоюз намагається не провокувати Росію, щоб не вийшло "другої України", - Боррель

Євросоюз зосередиться на політичних аспектах врегулювання ситуації в Білорусі, щоб Росія не сприймала Брюссель як дратівливий чинник, інакше події можуть піти за сценарієм України.

Про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на принциповій відмінності подій у Білорусі від протестів в Україні у 2013-2014 роках, адже білоруси не виступають за зміну геополітичного вектора розвитку країни, а лише хочуть відстояти своє право на вільний політичний вибір.

Водночас, вважає Боррель, ЄС має діяти обережно, щоб не спровокувати Росію. Інакше в Білорусі може скластися ситуація аналогічна тій, яка склалася в Україні.

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"Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми маємо сприяти політичній реформі, але не виступати як спотворюючий фактор, як нас може сприймати російська сторона. Ця напруга між Європою та Росією закінчилася вогнем, насильством та розпадом української території", - сказав чиновник.

Боррель також зазначив, що білоруси не вибирають між Росією і Європою, проте європейці підтримують їх у питанні відстоювання демократичних цінностей.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.