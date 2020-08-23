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Новини Агресія Росії проти України Революція в Білорусі
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Підтримуючи Білорусь, Євросоюз намагається не провокувати Росію, щоб не вийшло "другої України", - Боррель

Підтримуючи Білорусь, Євросоюз намагається не провокувати Росію, щоб не вийшло

Євросоюз зосередиться на політичних аспектах врегулювання ситуації в Білорусі, щоб Росія не сприймала Брюссель як дратівливий чинник, інакше події можуть піти за сценарієм України.

Про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на принциповій відмінності подій у Білорусі від протестів в Україні у  2013-2014 роках, адже білоруси не виступають за зміну геополітичного вектора розвитку країни, а лише хочуть відстояти своє право на вільний політичний вибір.

Водночас, вважає Боррель, ЄС має діяти обережно, щоб не спровокувати Росію. Інакше в Білорусі може скластися ситуація аналогічна тій, яка склалася в Україні.

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"Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми маємо сприяти політичній реформі, але не виступати як спотворюючий фактор, як нас може сприймати російська сторона. Ця напруга між Європою та Росією закінчилася вогнем, насильством та розпадом української території", - сказав чиновник.

Боррель також зазначив, що білоруси не вибирають між Росією і Європою, проте європейці підтримують їх у питанні відстоювання демократичних цінностей.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64895) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+48
Как раз, нормально поддерживая Украину, можно было не получить "первой Украины" с теми 14 тысячами жертв....
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23.08.2020 18:41
+41
Вот вы в Европе дебилы! Вы ведь проходили всё это. В 20 веке вместо того что-бы задушить Гитлера в зародыше вы решили его не раздражать! И чем это всё закончилось?!
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23.08.2020 18:41
+28
Обходя войну, встретят и войну, и позор
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23.08.2020 18:47
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_Боррель - слиняк! Запад - слизняки и плуги, неспособные учиться даже на собственных ошибках!
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23.08.2020 19:47 Відповісти
Люди проголосовавшие 73% ПРОТИВ Европы, ЗА ЛИЗАНИЕ кацапских сапог не имеют права выставлять претензии никому.
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23.08.2020 19:59 Відповісти
ты дурное, 73% голосовали не против Европы, а против Пети.
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23.08.2020 20:14 Відповісти
ну да когда стране нужен сторожевой пес выбрали болонку
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24.08.2020 08:08 Відповісти
из-за такой боязни и нерешительности и Украине досталось...харанты Будапештские хрЕновые (и хренОвые!!)
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23.08.2020 20:06 Відповісти
Будапештский меморандум, если Вы его имеете в виду, был подписан РФ, Украиной, Великобританией, США. Ни одна из этих стан не имеет к ЕС отношения.
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23.08.2020 22:58 Відповісти
готов с вами согласиться! (Великобритания все же там была )
но и они (минус рашка, конечено) ничего не сделали для защиты нашего суверенитета и не прикосновенности наших границ (хоть гарантировали это в обмен на ЯО)...
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23.08.2020 23:05 Відповісти
Они и с Гитлером так заигрывали, умиротворяли-умиротворяли.
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23.08.2020 20:12 Відповісти
Чемберлен - Даладье, Мюнхен, 1938
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23.08.2020 21:37 Відповісти
Свою армію потрібно мати, щоб всяка паРаша не тільки боялась проявляти агресію, а і гавкать на Україну!!!
А в нас Кравчук, Кучма, Ющенко розвалювали ЗСУ "до основанья", а тепер живуть і страху не мають за свої дії!!!
Кім Чен Ин не боїться навіть Америки, бо там голод, холод, злидні, але армія фору дасть і мерикосам!
Європа це зібрання сцикунів, які від жирного животяки не бачать навіть свого члена!
Крім звичайно Литви, Латвії, Естонії, Польщі і бекількох інших сх-європейських країн!
ПаРашні сосуни та Європа!
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23.08.2020 20:19 Відповісти
Все всі за все отримають сповна. Такий вічний закон природи.
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23.08.2020 20:25 Відповісти
Может Раше тупо выключить деньги ?
Нет у Раши денег - ВО ВСЕМ МИРЕ СПОКОЙНО !!!!
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23.08.2020 20:27 Відповісти
Європа намагається максимально ослабити Україну, ну і бульбашів загнати в стійло.
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23.08.2020 20:41 Відповісти
Оно и неудивительно - картоха это хорошо, но газ и СП лучше.
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23.08.2020 20:43 Відповісти
Как они боятся Россию. Готовы сами раком встать.
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23.08.2020 20:56 Відповісти
А для чего эскалация? Отношения и так не очень. Сотрудничать выгоднее чем воевать.
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23.08.2020 23:00 Відповісти
Проституция всегда доходное дело.
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23.08.2020 23:06 Відповісти
Почему проституция? Тут скорее РФ проституцией занимается, продает ресурсы (можно сравнить с телом, это невозобновляемый ресурс). ЕС продает технологии, это можно сравнить с продажей результатов интеллектуального труда, то есть как любая офисная работа.
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23.08.2020 23:14 Відповісти
Обе стороны преследуют только свои интересы.
Если откровенно, то РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе и Америке. Европа же заигрывает ,оказавшись между Америкой и РФ.
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23.08.2020 23:29 Відповісти
Обе стороны преследуют только свои интересы/ Не спорю, но разве должно быть иначе? В РФ своя история, а в ЕС если свои (своих налогоплательщиков) интересы не преследовать, быстро власти лишишься.

РФ всегда шла своим путем и не скрывала своего отношения к Европе

Если Вы не имеете в виду под "своим путем" безудержное набивание своих карманов верхушки и недопуск к выборам, то тут не согласна, это для телевизора негативное отношение (и верят, многие, к сожалению)
А по факту только за счет продажи энергоресурсов в Европу этот режим и держится. У каждого чиновника, если копнуть, недвижимость в ЕС, нормально они относятся к Европе, даже с благоговением
Да и со Штатами не такие контры как по телевизору представляют, Росатом, все такое...
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24.08.2020 00:07 Відповісти
Это всё было пройдено. Судеты..,Мюньхенский сговор...
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24.08.2020 13:25 Відповісти
Да, только время сейчас совсем другое, воевать не модно и не выгодно. Раньше намного больше войн было в Мире вообще, человечество эволюционирует.
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24.08.2020 13:58 Відповісти
а что тут удивительного??? нам и нашему правительству ,тогда, стоило неимоверных усилий добиться хоть такой поддержки от запада... а тут сябры сами не хотят отрываться от кацапии -так что эта риторика ожидаема
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23.08.2020 21:04 Відповісти
Імпотенти
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23.08.2020 21:15 Відповісти
грустное зрелище представляет собой европейская политика Вот были времена и были лидеры не то что сейчас
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23.08.2020 21:34 Відповісти
Лучше купите в рашке газ.
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23.08.2020 22:25 Відповісти
Підкажіть цьому довбню, що ніякого "распада украинской территории" не було. Була агресія зі сторони *********, як наслідок - тимчасово окупований Крим і райони донецької і луганської областей.
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23.08.2020 22:33 Відповісти
умиротворение агрессора, "йо.нутого на всю голову"(с), как правило заканчивается миллионными жертвами.. кому как не Европе - главному умиротворителю людоедов этого не знать?..
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23.08.2020 23:02 Відповісти
Суки пацифистские
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24.08.2020 00:59 Відповісти
Они уже старались "не раздражать" Гитлера, потом старались "не раздражать" кремлевского онуленыша, тепрь опять стараются кого то н е раздражать. Видать очередную обеспокоенность выскажут
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24.08.2020 04:21 Відповісти
цинизм продажных кремлю еврокрыс, зашкаливает
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24.08.2020 12:12 Відповісти
Этот Боррель видимо - синтезированный переляк. И разницы между Россией и Боррелем я не вижу....
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24.08.2020 15:16 Відповісти
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