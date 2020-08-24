Українці здатні об'єднатися лише на короткий форс-мажор, і це може стати вироком нашій державі, - військовослужбовиця Білозерська

Завтра на марш у Києві з нагоди Дня Незалежності вийде величезна кількість патріотів, і буде складно визначитися, з якою компанією йти - "за Дмитром Ярошем чи в коробочці Жіночого ветеранського руху", з тероборонівцями.

Про це у фейсбуці написала військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

Вона поскаржилася, що не зможе взяти участі. А також висловила сум через те, що її близьке оточення зараз розкололося.

"Хтось не хоче Яроша. А хтось Порошенка. А хтось взагалі усіх політиків. А хтось обов'язково заявить, що не хоче йти поряд з Іваном, бо той продався владі. З Миколою, бо він агітує не за того політика. З Василем, бо він нацик. З Петром, бо він підтримує ЛГБТ. Із Семеном, бо він піариться. Із Наталкою, бо вона постить багато селфі. Усі шестеро були на Майдані і пройшли фронт.

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Ось це, і ніщо інше, є причиною всіх наших невдач і поразок. Ми систематично проявляємо нездатність об'єднатися довше, ніж на короткий форс-мажор. І це може стати вироком нашій державі. Нашій незалежності, яку ми завтра збираємося святкувати. І виннуватими в тому будуть зовсім не кцп, бо з ворога що взяти, а ми сам", - впевнена Білозерська.

Вона наголосила, що ніхто не зобов'язаний об'єднуватися з людьми, погляди яких не близькі, але можна ж "хоча б не топити один одного".

"Люди добрі, ви, може, цього не усвідомлюєте, але за всіма отими порухами душевними, за всім отим вашим обуренням і гнівом праведним стоїть банальна стидка заздрість. Оте наше одвічне, українське "щоб у сусіда корова здохла".

Я теж не свята, мені теж властиве це почуття, ще й як властиве. Не заздрю тим, у кого є гроші чи влада. Але якщо комусь легко вдається те, над чим я б'юся, хочу, прагну, але не можу, то мені нестерпно навіть поряд перебувати із такою людиною. Є гріх, каюсь. Але на відміну від більшості з вас я це усвідомлюю. І ніколи ні словом, ні дією не зроблю нічого поганого людині, якій заздрю. Ніколи не буду пліткувати й інтригувати проти неї і казатиму про неї лише хороше, за можливості утримуючись від найменшої критики. Чому? Бо інакше всі ж побачать і зрозуміють, що я заздрю. І буде мені соромно, так соромно, ніби мене на крадіжці упіймали. Так я це відчуваю.

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Знаю, що не догукаюся. Але все ж таки. Коли ви кажете "Іван продався" або "Семен піариться", то ви знищуєте Україну. Припиніть, будь ласка. Інакше завтра просто немає сенсу святкувати", - звернулася Білозерська.

Також вона закликала надіти свіжі маски на завтрашній марш.

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