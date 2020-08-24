Українці здатні об'єднатися лише на короткий форс-мажор, і це може стати вироком нашій державі, - військовослужбовиця Білозерська
Завтра на марш у Києві з нагоди Дня Незалежності вийде величезна кількість патріотів, і буде складно визначитися, з якою компанією йти - "за Дмитром Ярошем чи в коробочці Жіночого ветеранського руху", з тероборонівцями.
Про це у фейсбуці написала військовослужбовиця Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.
Вона поскаржилася, що не зможе взяти участі. А також висловила сум через те, що її близьке оточення зараз розкололося.
"Хтось не хоче Яроша. А хтось Порошенка. А хтось взагалі усіх політиків. А хтось обов'язково заявить, що не хоче йти поряд з Іваном, бо той продався владі. З Миколою, бо він агітує не за того політика. З Василем, бо він нацик. З Петром, бо він підтримує ЛГБТ. Із Семеном, бо він піариться. Із Наталкою, бо вона постить багато селфі. Усі шестеро були на Майдані і пройшли фронт.
Ось це, і ніщо інше, є причиною всіх наших невдач і поразок. Ми систематично проявляємо нездатність об'єднатися довше, ніж на короткий форс-мажор. І це може стати вироком нашій державі. Нашій незалежності, яку ми завтра збираємося святкувати. І виннуватими в тому будуть зовсім не кцп, бо з ворога що взяти, а ми сам", - впевнена Білозерська.
Вона наголосила, що ніхто не зобов'язаний об'єднуватися з людьми, погляди яких не близькі, але можна ж "хоча б не топити один одного".
"Люди добрі, ви, може, цього не усвідомлюєте, але за всіма отими порухами душевними, за всім отим вашим обуренням і гнівом праведним стоїть банальна стидка заздрість. Оте наше одвічне, українське "щоб у сусіда корова здохла".
Я теж не свята, мені теж властиве це почуття, ще й як властиве. Не заздрю тим, у кого є гроші чи влада. Але якщо комусь легко вдається те, над чим я б'юся, хочу, прагну, але не можу, то мені нестерпно навіть поряд перебувати із такою людиною. Є гріх, каюсь. Але на відміну від більшості з вас я це усвідомлюю. І ніколи ні словом, ні дією не зроблю нічого поганого людині, якій заздрю. Ніколи не буду пліткувати й інтригувати проти неї і казатиму про неї лише хороше, за можливості утримуючись від найменшої критики. Чому? Бо інакше всі ж побачать і зрозуміють, що я заздрю. І буде мені соромно, так соромно, ніби мене на крадіжці упіймали. Так я це відчуваю.
Знаю, що не догукаюся. Але все ж таки. Коли ви кажете "Іван продався" або "Семен піариться", то ви знищуєте Україну. Припиніть, будь ласка. Інакше завтра просто немає сенсу святкувати", - звернулася Білозерська.
Також вона закликала надіти свіжі маски на завтрашній марш.
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КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і Личакові москалів все українці -русічі навчилися бути неперевершеними воїнами.
Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща личаковою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат за новою привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.
І при падінні жахливої личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів -більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську і наполовину ординську і нібито росію по суті Московію яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів, ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезська області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
Это всё от поднимающего голову германского неонацызми и кровавой гидры сионизма!
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
А Ненька-Украина находится в астрале, там где между белоснежных облачков садок вышневый....
Только с братской Расией Украина сможет противостоять натиску импириализьма!
ПОЧНИ З СЕБЕ.
А взагалі раджу прочитати оригінал поста, скріншот якого є у цій публікації. Тоді питання відпадуть. Я не їду на Марш не тому, що хтось там "розколовся", а тому, що не вийшло бути цього дня у Києві.
Не докричится.
Я сколько раз на этом сайте обращала внимание на то, какая у большинства пишущих злоба, превосходство над другими, "неправильно голосовавшими", ненависть ко всем инакомыслящим, хотя они уж точно не хотят в таможенный союз.
В результате меня спамили или банил админ на три дня.