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Новини Революція в Білорусі
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Для захисту українсько-білоруського кордону залучено додаткові сили і засоби, - ДПСУ

Для захисту українсько-білоруського кордону залучено додаткові сили і засоби, - ДПСУ

Підрозділи прикордонної служби України, що охороняють державний кордон з Республікою Білорусь, посилено. Для належного захисту кордону залучено додаткові сили і засоби.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ці заходи спрямовано насамперед на недопущення нестандартних ситуацій або будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною", - зазначив Дейнеко.

За його словами, українські прикордонники збирають і враховують всю наявну інформацію, яка може впливати на стан охорони кордону. Активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

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Крім того, залучено необхідні резерви, зокрема катери Safe Boat 27 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", отримані в межах міжнародної технічної допомоги.

Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації і за допомогою безпілотників.

Голова ДПСУ визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів і акцентував увагу на оперативному і швидкому ухваленні рішень у разі загострення ситуації або виникнення нестандартних ситуацій.

"Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наше головне завдання - залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон, мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону", – зазначив Дейнеко.

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Автор: 

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5923) Дейнеко Сергій (85)


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Топ коментарі
+6
Усатая картошка умом тронулась, бегает с автоматом по улицам Минска
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24.08.2020 00:37
+5
Пусть сами решают как им жить, не нужно лезть.
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24.08.2020 02:08
+3
Может мы сами разберемся ?
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24.08.2020 01:48
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Усатая картошка умом тронулась, бегает с автоматом по улицам Минска
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24.08.2020 00:37 Відповісти
Погоди. Сейчас похолодает она костюм АХЗ наденет и с Базукой носится будет
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24.08.2020 00:46 Відповісти
Как *****?
Для защиты украинского-белорусской границы привлечены дополнительные силы и средства, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2901
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24.08.2020 00:55 Відповісти
Кукушка поехала виоп РБ

Тысячи студентов прошли по Пекину, призывая в память о Ху ввести более демократическое управление страной, и заняли площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина, у входа в Запретный город - дворцовый комплекс китайских императоров, и перед Домом народных собраний - парламентом страны.
С этого момента число выходивших на демонстрации на Тяньаньмэнь студентов и рабочих постоянно росло, в середине мая превысив миллион.
19 мая на площадь приехал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B%D1%8F%D0%BD Чжао Цзыян , который попросил демонстрантов остановить протесты и произнес ставшие знаменитыми слова: "Студенты, мы пришли слишком поздно. Мы сожалеем".
Чжао поплатился за подобный либерализм и за то, что выступил против использования против демонстрантов военной силы. Он был снят со своего поста и помещен под домашний арест, под которым и оставался почти все время до своей смерти в 2005 году.
В тот же день, 19 мая, глава правительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9F%D1%8D%D0%BD Ли Пэн объявил о введении военного положения, в Пекин начали стягиваться армейские части. Их численность оценивается в 30 дивизий со всех концов Китая. Мобилизовано было около 180 тысяч военнослужащих - это сравнимо с количеством войск, участвовавших с китайской стороны в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войне 1979 года с Вьетнамом.....
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24.08.2020 01:13 Відповісти
Зеленский помогает Лукашенко. Хочет не пустить украинцев в Беларусь.
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24.08.2020 00:50 Відповісти
Что забыли украинцы на белаРашке?
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24.08.2020 00:59 Відповісти
показать Беларусам - правильное направление.... не в ладошки хлопать ... а хлопать омон например .
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24.08.2020 01:04 Відповісти
Может мы сами разберемся ?
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24.08.2020 01:48 Відповісти
Так може и сами, без Укр. СМИ??
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24.08.2020 03:46 Відповісти
Не получится, вами уже кукловодят.
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24.08.2020 10:16 Відповісти
Пусть сами решают как им жить, не нужно лезть.
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24.08.2020 02:08 Відповісти
Выборы полностью подделывают, людей убивают, а им ничего не скажи понимаешь ли. Да пошли вы все на...й с вашими остатками лукадрочеров.
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24.08.2020 02:24 Відповісти
Очень правильные действия. Поддерживаю. Ошизевший от страха и безисходности гауляйтер лукашенка способен на любые сюрпризы....Да и кремлёвская крыса со своими военными базами на территории Белоруси добавляет нестабильности.... Пока эти двое невменяемых - лукашека и путен - не помещены в дурку или не пристрелены(отравлены, удушены, сброшены в пропасть) нам расслабляться рано....
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24.08.2020 07:04 Відповісти
якщо бацька і залишиться, то білорусь не буде вже тою, що була...і бацька бачить скільки люду рішились вийти...
але на зміну тому економічному укладу, який він плекав 26 років, запропонувати нічого... ні їм, ні йому...отже - упадок, а це загрози і всередині країни і на її межах...ліси, партизани, рейди, традиція
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24.08.2020 08:38 Відповісти
Короче, просрут страну, и виновны в этом обе стороны. Жаль Беларусь, хорошая была страна, чистенькая, уютная, спокойная, развивалась экономика, хорошая бесплатная медицина, образование... Они охренеют через год-два от того во что превратится их жизнь, слепцы. Только дураки не учатся на чужих ошибках. Увы и ах ...
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24.08.2020 09:08 Відповісти
так, отож...
за 25 років виросло нове покоління...сите
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24.08.2020 09:22 Відповісти
 
 