Для захисту українсько-білоруського кордону залучено додаткові сили і засоби, - ДПСУ

Підрозділи прикордонної служби України, що охороняють державний кордон з Республікою Білорусь, посилено. Для належного захисту кордону залучено додаткові сили і засоби.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ці заходи спрямовано насамперед на недопущення нестандартних ситуацій або будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною", - зазначив Дейнеко.

За його словами, українські прикордонники збирають і враховують всю наявну інформацію, яка може впливати на стан охорони кордону. Активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

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Крім того, залучено необхідні резерви, зокрема катери Safe Boat 27 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", отримані в межах міжнародної технічної допомоги.

Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації і за допомогою безпілотників.

Голова ДПСУ визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів і акцентував увагу на оперативному і швидкому ухваленні рішень у разі загострення ситуації або виникнення нестандартних ситуацій.

"Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наше головне завдання - залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон, мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону", – зазначив Дейнеко.

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