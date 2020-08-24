Для захисту українсько-білоруського кордону залучено додаткові сили і засоби, - ДПСУ
Підрозділи прикордонної служби України, що охороняють державний кордон з Республікою Білорусь, посилено. Для належного захисту кордону залучено додаткові сили і засоби.
Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ці заходи спрямовано насамперед на недопущення нестандартних ситуацій або будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною", - зазначив Дейнеко.
За його словами, українські прикордонники збирають і враховують всю наявну інформацію, яка може впливати на стан охорони кордону. Активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.
Крім того, залучено необхідні резерви, зокрема катери Safe Boat 27 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", отримані в межах міжнародної технічної допомоги.
Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації і за допомогою безпілотників.
Голова ДПСУ визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів і акцентував увагу на оперативному і швидкому ухваленні рішень у разі загострення ситуації або виникнення нестандартних ситуацій.
"Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наше головне завдання - залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон, мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону", – зазначив Дейнеко.
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Тысячи студентов прошли по Пекину, призывая в память о Ху ввести более демократическое управление страной, и заняли площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина, у входа в Запретный город - дворцовый комплекс китайских императоров, и перед Домом народных собраний - парламентом страны.
С этого момента число выходивших на демонстрации на Тяньаньмэнь студентов и рабочих постоянно росло, в середине мая превысив миллион.
19 мая на площадь приехал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B%D1%8F%D0%BD Чжао Цзыян , который попросил демонстрантов остановить протесты и произнес ставшие знаменитыми слова: "Студенты, мы пришли слишком поздно. Мы сожалеем".
Чжао поплатился за подобный либерализм и за то, что выступил против использования против демонстрантов военной силы. Он был снят со своего поста и помещен под домашний арест, под которым и оставался почти все время до своей смерти в 2005 году.
В тот же день, 19 мая, глава правительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9F%D1%8D%D0%BD Ли Пэн объявил о введении военного положения, в Пекин начали стягиваться армейские части. Их численность оценивается в 30 дивизий со всех концов Китая. Мобилизовано было около 180 тысяч военнослужащих - это сравнимо с количеством войск, участвовавших с китайской стороны в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войне 1979 года с Вьетнамом.....
але на зміну тому економічному укладу, який він плекав 26 років, запропонувати нічого... ні їм, ні йому...отже - упадок, а це загрози і всередині країни і на її межах...ліси, партизани, рейди, традиція
за 25 років виросло нове покоління...сите