УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12446 відвідувачів онлайн
Новини
8 351 16

Немецкий клуб "Бавария" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов

Немецкий клуб

Решающий матч еврокубкового сезона прошел 23 августа в Лиссабоне. Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019-2020 годов стала мюнхенская "Бавария".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в финале "Бавария" обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре был забит на 59-й минуте.

В прошлом году победителем турнира в 6-й раз стал "Ливерпуль". Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. 5 раз Кубок чемпионов завоевывала "Барселона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья"

Автор: 

Лига чемпионов (201) футбол (1581) Лиссабон (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Все по делу.
показати весь коментар
24.08.2020 00:52
+3
"всі команди грають у футбол, але виграють німці" (с)
показати весь коментар
24.08.2020 00:57
+2
Задолбала реклама "Газпрома".
показати весь коментар
24.08.2020 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все по делу.
показати весь коментар
24.08.2020 00:52 Відповісти
"всі команди грають у футбол, але виграють німці" (с)
показати весь коментар
24.08.2020 00:57 Відповісти
тяжелый матч.... я болею за Милан в Европе
показати весь коментар
24.08.2020 00:58 Відповісти
Нойер лучший. Сделал эту победу. Хотя из-за короны(без болельщиков) совершенно это всё не то. Смотрибельность всей ЛЧ хуже некуда.
показати весь коментар
24.08.2020 01:05 Відповісти
скоро з "паспортами імунітета" почнуть запускати на стадіони, концерти, в аеропорти
показати весь коментар
24.08.2020 01:10 Відповісти
На их месте должно быть Динамо Киев как более заслуженный клуб. Немчура опять по ходу подкупами выиграла..давно уже комерческий продажный чемпионат стал..
показати весь коментар
24.08.2020 01:29 Відповісти
Та и не говори...
Постоянно судьи тянут за уши немцев.
Помню с Кривбассом летели,так судьи 7 минут с потолка добавили
показати весь коментар
24.08.2020 01:58 Відповісти
Напьешся будеш
показати весь коментар
24.08.2020 06:48 Відповісти
ну ты клоун и насмешил, особенно про дырявокривоногих и "честный" украинский чемпионат...
показати весь коментар
24.08.2020 10:49 Відповісти
Задолбала реклама "Газпрома".
показати весь коментар
24.08.2020 01:37 Відповісти
Нарекламировали себе в первом квартале убытков на 100 лярдов деревянных.))
показати весь коментар
24.08.2020 04:28 Відповісти
Немецкий клуб "Бавария" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов - Цензор.НЕТ 8947
показати весь коментар
24.08.2020 06:49 Відповісти
Лига чемпионов прекрасный футбольный праздник для нескольких стран, за которым остальные только грустно наблюдают.
показати весь коментар
24.08.2020 07:39 Відповісти
Шкода що не ПСЖ. Я за французів. В п'ятницю ми були за Інтер. Всі за кого вболівали, свої фінали у Лізі Європи і Лізі чемпіонів програли.
показати весь коментар
24.08.2020 08:47 Відповісти
Яка кому різниця? Що змінилось для вболівальників, з перемогою або поразкої їх команди? Може час усвідомити, що вболівальництво це форма залежності, яка не має жодного змісту.
показати весь коментар
24.08.2020 09:53 Відповісти
1 тайм был ФУТБОЛ. Во втором, немцы начали ломать французов, и... футбол закончился. Презираю Мюллера с его паскудным мелким фолом на грани, и немецких быков. Один Левандовски пытался играть в футбол, а остальные баварцы... мерзость.
показати весь коментар
24.08.2020 13:12 Відповісти
 
 