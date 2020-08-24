Немецкий клуб "Бавария" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов
Решающий матч еврокубкового сезона прошел 23 августа в Лиссабоне. Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019-2020 годов стала мюнхенская "Бавария".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в финале "Бавария" обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.
Единственный гол в этой игре был забит на 59-й минуте.
В прошлом году победителем турнира в 6-й раз стал "Ливерпуль". Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. 5 раз Кубок чемпионов завоевывала "Барселона".
Топ коментарі
+5 сергей сергеев #297436
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+3 Ан Мур
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+2 pacerhard melina
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Постоянно судьи тянут за уши немцев.
Помню с Кривбассом летели,так судьи 7 минут с потолка добавили