Президенти США, Франції та Німеччини, Папа Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери привітали Україну з 29-ю річницею незалежності, - ОП

Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України

Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я Президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.

Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Лідер Французької Республіки Емманюель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру.

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Він також відзначив наполегливість та відкритість Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.

Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.

Беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, Президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові "великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19".

Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав Президентові України та всім українським громадянам побажання миру й процвітання.

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Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала з Володимиром Зеленським Донбас, також передала Главі Української держави найкращі побажання до Дня Незалежності.

"З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої теплі привітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями народу України у цей важкий час", – йдеться у привітанні Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.

Анджей Дуда висловив радість щодо того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно та стабільно, і роль України як близької та важливої держави-партнера Польщі постійно зростає.

Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.

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Президент Словаччини Зузана Чапутова надіслала Президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.

Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив Президенту Володимиру Зеленському листа з найщирішими побажаннями міцного здоров'я та щастя, а уряду та дружньому українському народові – сталого прогресу та процвітання.

Також Україну з національним святом привітали Президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.