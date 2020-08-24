Президенти США, Франції та Німеччини, Папа Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери привітали Україну з 29-ю річницею незалежності, - ОП
Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України
Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я Президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.
Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.
Лідер Французької Республіки Емманюель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру.
Він також відзначив наполегливість та відкритість Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.
Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.
Беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, Президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові "великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19".
Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав Президентові України та всім українським громадянам побажання миру й процвітання.
Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала з Володимиром Зеленським Донбас, також передала Главі Української держави найкращі побажання до Дня Незалежності.
"З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої теплі привітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями народу України у цей важкий час", – йдеться у привітанні Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.
Анджей Дуда висловив радість щодо того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно та стабільно, і роль України як близької та важливої держави-партнера Польщі постійно зростає.
Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.
Президент Словаччини Зузана Чапутова надіслала Президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.
Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив Президенту Володимиру Зеленському листа з найщирішими побажаннями міцного здоров'я та щастя, а уряду та дружньому українському народові – сталого прогресу та процвітання.
Також Україну з національним святом привітали Президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.
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пісня за посиланням (сідай синку .... бачу що ти не москаль =)
Только утром мы рассказывали о том, что Киев отобрал пальму первенства у Днепра в плане больших флагов, как тут… Днепр снова ненадолго отвоевал свой статус.
Так, группа друзей решили переплюнуть столицу и полезли на огромную трубу на улице Паникахи, 1.
«Для того, чтобы поднять самый высокий флаг над городом Днепр (250 метров над уровнем моря - флаг видно почти из Запорожья), не нужно тратить миллионы гривен. Нужны проверенные друзья, настроение и немного смелости (залезть на трубу 101 метр). С праздником, украинцы! С Днем флага! Пусть он развевается в наших сердцах и на высших ступенях по всему миру», - написал Антон Кумановский.
https://dp.informator.ua/2020/08/23/v-dnepre-chetvero-druzej-zabralis-na-101-metrovuyu-trubu-chtoby-ustanovit-flag-ukrainy/
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Зеленському - здоров'я і щастя, а уряду і народу стабільного прогресу і процвітання. Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд розуміє, що зараз у народа України і президента різні цілі та бажання.
Дякуємо!
Слава Україні!!!