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Новини День Незалежності
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Президенти США, Франції та Німеччини, Папа Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери привітали Україну з 29-ю річницею незалежності, - ОП

Президенти США, Франції та Німеччини, Папа Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери привітали Україну з 29-ю річницею незалежності, - ОП

Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України

Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я Президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.

Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Лідер Французької Республіки Емманюель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру.

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Він також відзначив наполегливість та відкритість Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.

Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.

Беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, Президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові "великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19".

Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав Президентові України та всім українським громадянам побажання миру й процвітання.

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Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала з Володимиром Зеленським Донбас, також передала Главі Української держави найкращі побажання до Дня Незалежності.

"З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої теплі привітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями народу України у цей важкий час", – йдеться у привітанні Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.

Анджей Дуда висловив радість щодо того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно та стабільно, і роль України як близької та важливої держави-партнера Польщі постійно зростає.

Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.

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Президент Словаччини Зузана Чапутова надіслала Президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.

Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив Президенту Володимиру Зеленському листа з найщирішими побажаннями міцного здоров'я та щастя, а уряду та дружньому українському народові – сталого прогресу та процвітання.

Також Україну з національним святом привітали Президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+24
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4417
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24.08.2020 01:16
+23
Вiтаю Вас, Шановне Панство! Слава Украiнi!
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24.08.2020 01:25
+19
В Днепре четверо друзей забрались на 101-метровую трубу, чтобы установить флаг Украины
Только утром мы рассказывали о том, что Киев отобрал пальму первенства у Днепра в плане больших флагов, как тут… Днепр снова ненадолго отвоевал свой статус.
Так, группа друзей решили переплюнуть столицу и полезли на огромную трубу на улице Паникахи, 1.
«Для того, чтобы поднять самый высокий флаг над городом Днепр (250 метров над уровнем моря - флаг видно почти из Запорожья), не нужно тратить миллионы гривен. Нужны проверенные друзья, настроение и немного смелости (залезть на трубу 101 метр). С праздником, украинцы! С Днем флага! Пусть он развевается в наших сердцах и на высших ступенях по всему миру», - написал Антон Кумановский.

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4397

https://dp.informator.ua/2020/08/23/v-dnepre-chetvero-druzej-zabralis-na-101-metrovuyu-trubu-chtoby-ustanovit-flag-ukrainy/
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24.08.2020 01:22
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А полшестого как там?
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24.08.2020 01:06 Відповісти
На балалайке играет...
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24.08.2020 01:14 Відповісти
Звонит ****** Орды чтобы увидеть в глазах мир-дружба-шаурма.
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24.08.2020 01:15 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 7393
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24.08.2020 01:12 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 3555
показати весь коментар
24.08.2020 01:12 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4417
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24.08.2020 01:16 Відповісти
https://www.dailymotion.com/video/x3a2q22
пісня за посиланням (сідай синку .... бачу що ти не москаль =)

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2457
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24.08.2020 01:17 Відповісти
Круто і емоційно!
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24.08.2020 01:39 Відповісти
В Днепре четверо друзей забрались на 101-метровую трубу, чтобы установить флаг Украины
Только утром мы рассказывали о том, что Киев отобрал пальму первенства у Днепра в плане больших флагов, как тут… Днепр снова ненадолго отвоевал свой статус.
Так, группа друзей решили переплюнуть столицу и полезли на огромную трубу на улице Паникахи, 1.
«Для того, чтобы поднять самый высокий флаг над городом Днепр (250 метров над уровнем моря - флаг видно почти из Запорожья), не нужно тратить миллионы гривен. Нужны проверенные друзья, настроение и немного смелости (залезть на трубу 101 метр). С праздником, украинцы! С Днем флага! Пусть он развевается в наших сердцах и на высших ступенях по всему миру», - написал Антон Кумановский.

Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 4397

https://dp.informator.ua/2020/08/23/v-dnepre-chetvero-druzej-zabralis-na-101-metrovuyu-trubu-chtoby-ustanovit-flag-ukrainy/
показати весь коментар
24.08.2020 01:22 Відповісти
..перднуло и улетело куда подальше.
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24.08.2020 04:38 Відповісти
Вiтаю Вас, Шановне Панство! Слава Украiнi!
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24.08.2020 01:25 Відповісти
Героям Слава!
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24.08.2020 01:27 Відповісти
Дякую за вітання! Приємно, що Ви починаєте писати українською мовою.
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24.08.2020 01:35 Відповісти
До "Вашего Превосходительства" у Зеленского еще молоко на губах не высохло!
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24.08.2020 01:28 Відповісти
то даже не молоко
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24.08.2020 06:43 Відповісти
Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания. Источник: https://censor.net.ua/n3215476
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Зеленському - здоров'я і щастя, а уряду і народу стабільного прогресу і процвітання. Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд розуміє, що зараз у народа України і президента різні цілі та бажання.
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24.08.2020 01:34 Відповісти
В этом списке тревожит отсутствие поздравительной открыточки из Омана. Зато впечатляет своей искренностью поздравительное письмо короля Сауда в адрес еврея Зеленского с пожеланием ему здоровья и процветания дружественному саудитам украинскому народу
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24.08.2020 01:36 Відповісти
Коменти знов розділилися. Про Україну та про зелю (у кого вже паранойя від нього, лікуйтеся - чи що, під кожною новиною він вам спокою не дає)) Президенти приходять та уходять, а Україна у нас одна. Зі святом! Слава Україні!
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24.08.2020 01:57 Відповісти
Так,Україна одна. І зеля її веде в безодню. Ти спокійний через це? Це твій клопіт.
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24.08.2020 04:42 Відповісти
Його просто зачепило, що зелю не ******* українці та в такий святковий День Незалежності України зеліни вітання є нещирими.
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24.08.2020 05:04 Відповісти
Ваше зеленейшество и нелоховшество
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24.08.2020 03:46 Відповісти
Згадаєте мої слова через рік, що і на 30-ту річницю нічого не змінеться, все та ж болтовня і пусті тєлодвіженія уряду Вр і президента так і будуть, а ми всі їх тут будемо обсирати.
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24.08.2020 04:37 Відповісти
Вони нас, а ми їх.🤗
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24.08.2020 05:05 Відповісти
Почерневшие от злости рожи из забордюрья-это тоже поздравление.
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24.08.2020 04:46 Відповісти
Присоединяюсь к мировым лидерам и высшему духовенству, и поздравляю мою Украину с праздником Независимости от зловонного, милитаристского, недоразвитого, криминального, нецивилизованного образования под нецензурным названием "расея", которым правит полудохлая шизоидная кремлёвская крыса "путен".....Всем нам мира, счастья и здоровья.... А мокшанскому болоту и его главной пиявке - болезней, голода, нужды и пересыхания....
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24.08.2020 06:54 Відповісти
чомусь папи Римськи завжди вітають Україну, шось замислили агенти Ватикану?))
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24.08.2020 07:02 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 3775
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24.08.2020 07:13 Відповісти
Навіть самий великий чобіт пробивається сталевим гвіздком - а якщо він потроєний то.......
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24.08.2020 08:42 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 9081Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 6649Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 9982Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 173
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24.08.2020 07:49 Відповісти
Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2343Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП - Цензор.НЕТ 2595
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24.08.2020 07:55 Відповісти
А ВВХ - шо нє ????
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24.08.2020 08:47 Відповісти
ввх идет на Х
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24.08.2020 09:13 Відповісти
Файно!
Дякуємо!
Слава Україні!!!
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24.08.2020 09:12 Відповісти
Ядерный статус вернёте???
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24.08.2020 09:14 Відповісти
Я как-то хотел выпить два ведра кальвадоса. но передумал и выпил 250 гр.
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24.08.2020 09:51 Відповісти
 
 