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Новини Силовики
18 042 15

Хлопчик потонув у каналі на столичній Троєщині, його подругу врятував відпочивальник, - поліція

Хлопчик потонув у каналі на столичній Троєщині, його подругу врятував відпочивальник, - поліція

Двоє дітей перебували у воді без нагляду. Їхні крики почув відпочивальник і кинувся на допомогу. Дівчинку вдалося врятувати і госпіталізувати до реанімації, а хлопчика з води діставали водолази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, надійшло повідомлення про те, що з каналу на вулиці Закревського врятували дівчинку 7-8 років. Її непритомною швидка допомога доставила в реанімацію. Чоловік, який урятував дівчинку, також припустив, що у воді залишилася ще одна дитина.

На місце події оперативний черговий негайно направив слідчі-оперативні групи Головного та районного управлінь, водолазів та працівників ювенальної превенції.

На місці правоохоронці опитали свідків та заявника. Киянин, 1991 року народження, повідомив, що відпочивав на березі, коли побачив у каналі неповнолітніх, які кликали на допомогу. Чоловік негайно кинувся у воду і встиг врятувати дівчину, але побачив на поверхні гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина. Після відпрацювання каналу водолаз виявив на дні тіло хлопчика віком 8-10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє 7-річних дітей потонули на Вінниччині, - ДСНС

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

Також поліцейські встановлюють особи дітей, які опинилися у воді без нагляду дорослих, а також особи їхніх батьків.

Автор: 

діти (5041) Київ (19408) Нацполіція (15130) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) смерть (6739) вода (1176)


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Топ коментарі
+10
Моє судження ні до чого. Є закон, який передбачає обов*язки батьків щодо їхніх дітей.
І все. Саме про це я написала.
Мене глибоко засмучує регулярна сумна статистика подібних диких випадків в Україні. І виправдати її не можу. Діти на те й діти, що не відповідають за себе і почуття небезпеки у них не розвинене. А батьки є для того, щоб її забезпечити. Це - їхній обов*язок.

А тут не журіться. На диво, їх вчать самостійності з школи. Хто надається - у того все гаразд. Але завжди і скрізь є ті, кому все одно, хто не знає, чого хоче ...

Тільки до 12 років діти не можуть нікуди ходити самі, без супроводу дорослих. І за цим суворо стежать.
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24.08.2020 03:32
+8
Знову батьки-вбивці.
А чи може хтось з журналістів зробити статтю-розслідування: чи карають таких батьків за неналежне виконання батьківських обов*язків ? Що передбачає закон ?
Де Кулеба ? Скільки за рік подібних випадків по Україні ?
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24.08.2020 02:43
+6
Я Вам просто сказала, як є. Ще залишати самих теж не можна до 12 років.
Знаєте, часи змінилися. На щастя чи на жаль.
Раніше теж були зловмисники, викрадали дітей, але загалом, напевне, було безпечніше.
А зараз - ні. Почитайте новини, одних педофілів-збоченців скільки. Не можна легковажити своєю безпекою, життям, здоров*я. Так, усього не передбачиш, так, є нещасні випадки (пам*ятаєте, як самогубця падав і вбив собою дитятко маленьке ?). Але це - недбалість. Злочинна недбалість.
Що заважало батькам (чи комусь одному з дорослих) піти з дітьми до води ?
Я не мама-квочка, але я не розумію, як маленьких дітей можна відпустити самих на річку.
Коли взимку була новина, як троє діток п*яти рочків провалилися під лід і померли, я в пам*ять прийти не могла.
Хіба так можна ? То на кар*єрах гинуть, то горять у хатах ... Для чого тоді народжувати дітей і не приділяти їм увагу ? Хай ідуть - куди хочуть.
Дай, Боже, щоб дівчинка вижила. Невідомо скільки вона не дихала.
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24.08.2020 03:53
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Знову батьки-вбивці.
А чи може хтось з журналістів зробити статтю-розслідування: чи карають таких батьків за неналежне виконання батьківських обов*язків ? Що передбачає закон ?
Де Кулеба ? Скільки за рік подібних випадків по Україні ?
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24.08.2020 02:43 Відповісти
Дивись "Стосуєтся кожного" щодня.
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24.08.2020 03:14 Відповісти
Ох и быстро вы судите. Это же дети. Я и сам в детстве однажды под лед провалился, когда на озере играл с друзьями, хорошо что выкарабкался. Излишний авантюризм естественен для детей, а несчастные случаи были, есть и будут.
Чрезмерный 'helicopter parenting' по американскому образцу, только и выращивает детей подобных домашним котам, неспособных жить в реальном мире без своих safe space'ов и trigger warning'ов.
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24.08.2020 03:24 Відповісти
Моє судження ні до чого. Є закон, який передбачає обов*язки батьків щодо їхніх дітей.
І все. Саме про це я написала.
Мене глибоко засмучує регулярна сумна статистика подібних диких випадків в Україні. І виправдати її не можу. Діти на те й діти, що не відповідають за себе і почуття небезпеки у них не розвинене. А батьки є для того, щоб її забезпечити. Це - їхній обов*язок.

А тут не журіться. На диво, їх вчать самостійності з школи. Хто надається - у того все гаразд. Але завжди і скрізь є ті, кому все одно, хто не знає, чого хоче ...

Тільки до 12 років діти не можуть нікуди ходити самі, без супроводу дорослих. І за цим суворо стежать.
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24.08.2020 03:32 Відповісти
Як на мене, то обмежувати свободу до 12 років це дикунство. В часи мого дитинства, більшість починала гуляти без особливого нагляду з першого класу школи, а це приблизно 7 років, і нічого. В свої 12 я вже по усьому Києву на метро їздив. Не можу і уявити, як би на мене вплинуло таке обмеження. Воно і не дивно, що діти зараз залежні від смартфонів та інтернету, в них же немає ніякої свободи.
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24.08.2020 03:41 Відповісти
Я Вам просто сказала, як є. Ще залишати самих теж не можна до 12 років.
Знаєте, часи змінилися. На щастя чи на жаль.
Раніше теж були зловмисники, викрадали дітей, але загалом, напевне, було безпечніше.
А зараз - ні. Почитайте новини, одних педофілів-збоченців скільки. Не можна легковажити своєю безпекою, життям, здоров*я. Так, усього не передбачиш, так, є нещасні випадки (пам*ятаєте, як самогубця падав і вбив собою дитятко маленьке ?). Але це - недбалість. Злочинна недбалість.
Що заважало батькам (чи комусь одному з дорослих) піти з дітьми до води ?
Я не мама-квочка, але я не розумію, як маленьких дітей можна відпустити самих на річку.
Коли взимку була новина, як троє діток п*яти рочків провалилися під лід і померли, я в пам*ять прийти не могла.
Хіба так можна ? То на кар*єрах гинуть, то горять у хатах ... Для чого тоді народжувати дітей і не приділяти їм увагу ? Хай ідуть - куди хочуть.
Дай, Боже, щоб дівчинка вижила. Невідомо скільки вона не дихала.
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24.08.2020 03:53 Відповісти
Щодо педофілів, викрадань і т.д., то зараз іх менше ніж раніше. Просто медіа транслюють потік негативних новин 24/7, їм більше немає чого робити. Рекомендую почитати книжку Джонатана Хайдта "The Coddling of the American Mind", він саме досліджує тему виховання дітей (насамперед обмеження їх свободи) та розвиток психічних розладів.
А щодо дітей та річки, то звісно дозволяти не треба. Але ніхто ж не казав, що вони там були з дозволу батьків. Напевно, що вони самостійно вирішили поплавати. Також погоджусь з вами, що перш ніж народжувати дітей, потрібно 300 разів подумати.
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24.08.2020 04:13 Відповісти
Мені не цікаво, як виховують дітей у Штатах. Не ображайтеся. Читати не буду. Та й Канада - не Штати.
У мене був прецент у моєму дитинстві і я в останній момент згадала, як мене вчили батьки і просили ніколи не сідати в машину до чужих. І цигани у нас ходили по хатах.

І тут через доньку доводилося вважати. Та й вдома теж.

Це не сприймається, як обмеження свободи. Абсолютно.
Ні батьками, ні дітьми.
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24.08.2020 04:45 Відповісти
Ця книга, в першу чергу, не про виховання дітей, а про вплив ******** політики та брехні лівих на розвиток молодих людей. Книжка цікава, та навіть більше актуальна для Канади, бо ви більші ліваки ніж американці. Та я і не ображаюсь, моя справа запропонувати, ваша - відмовитись.

Нажаль, така політика вже призвела до появи т.н. "call-out culture" та "identity politics", що вже вийшли далеко за межі університетських кампусів. Це вже вам потрібно буде розгрібати наслідки виховання покоління емоційно вразливих комуністів.
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24.08.2020 05:03 Відповісти
Я особисто - до правих.
Так, ситуація не проста.
Останні події з блм та решта дуже гарно це висвітлили.

Скопіювала назву. Дякую.
Хай в Україні спочатку налагодиться ...
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24.08.2020 05:25 Відповісти
Лето. Дети не умели плавать? В 8 лет уже пора научиться. Или не расчитали сил и далеко заплыли? Или был какой-то водоворот. Ну вообще самое первое- надо научить ребенка плавать. Тогда за него не так страшно , когда он на воде.
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24.08.2020 05:40 Відповісти
Бувають випадки, коли в абсолютно простій ситуації тонуть люди, які досить добре вміли плавати.
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24.08.2020 10:09 Відповісти
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
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24.08.2020 07:38 Відповісти
Vedana, моя донька живе в Штатах (штат Огайо). Там дитина не може бути сама, без присутності дорослих, біля свого будинку (окремий будинок на околиці), на своєму подвір*ї. Правда, там відсутні у всіх паркани.Онучці сьомий рік. Служби засічуть - проблеми дуже великі.
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24.08.2020 08:08 Відповісти
А як же Т. Шевченко(ве)
"На панщині пшеницю жала
Втомилася, не спочивать,
Пішла в снопи-пошкандибала
Івана-сина годувать..."
А якби його там цигани вкрали? Або американські служби засікли?.. Це ж шкандаль!
Може варто публічно затаврувати "такі" твори і вилучити їх публічного простору?...
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24.08.2020 10:06 Відповісти
 
 