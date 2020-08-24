Хлопчик потонув у каналі на столичній Троєщині, його подругу врятував відпочивальник, - поліція

Двоє дітей перебували у воді без нагляду. Їхні крики почув відпочивальник і кинувся на допомогу. Дівчинку вдалося врятувати і госпіталізувати до реанімації, а хлопчика з води діставали водолази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, надійшло повідомлення про те, що з каналу на вулиці Закревського врятували дівчинку 7-8 років. Її непритомною швидка допомога доставила в реанімацію. Чоловік, який урятував дівчинку, також припустив, що у воді залишилася ще одна дитина.

На місце події оперативний черговий негайно направив слідчі-оперативні групи Головного та районного управлінь, водолазів та працівників ювенальної превенції.

На місці правоохоронці опитали свідків та заявника. Киянин, 1991 року народження, повідомив, що відпочивав на березі, коли побачив у каналі неповнолітніх, які кликали на допомогу. Чоловік негайно кинувся у воду і встиг врятувати дівчину, але побачив на поверхні гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина. Після відпрацювання каналу водолаз виявив на дні тіло хлопчика віком 8-10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє 7-річних дітей потонули на Вінниччині, - ДСНС

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

Також поліцейські встановлюють особи дітей, які опинилися у воді без нагляду дорослих, а також особи їхніх батьків.