Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС
23 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Водночас поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого – зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.
Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
Від початку поточної доби, 24 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у звіті.
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всього обстрілів з боку супротивника - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
снайперський вогонь - 2
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2
всього вогонь ЗСУ у відповідь - 7
в т.ч. з стрілковї зброї - 5
снайперський вогонь - 2
втрати з боку супротивника: вбиті - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html