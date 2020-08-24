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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

23 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Водночас поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого – зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у звіті.

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8005
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24.08.2020 08:11
+10
Слава Україні !!!
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24.08.2020 08:16
+6
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8234Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2058
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24.08.2020 08:34
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24.08.2020 08:02 Відповісти
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9987Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3973Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3779
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24.08.2020 08:06 Відповісти
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8005
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24.08.2020 08:11 Відповісти
Слава Україні !!!
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24.08.2020 08:16 Відповісти
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3596Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6737
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24.08.2020 08:24 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2020 09:00 Відповісти
Сегодня у кацапской орочни траурный день. Будут "поздравлять" обстрелами.
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24.08.2020 08:13 Відповісти
Могут и "салютовать" с тяжёлого.
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24.08.2020 09:23 Відповісти
А небойові втрати та поранення?
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24.08.2020 08:19 Відповісти
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6389
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24.08.2020 08:30 Відповісти
Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8234Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2058
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24.08.2020 08:34 Відповісти
Зведення про всеосяжне перемир'я за 23.08.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
снайперський вогонь - 2
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 7
в т.ч. з стрілковї зброї - 5
снайперський вогонь - 2

втрати з боку супротивника: вбиті - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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24.08.2020 09:07 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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24.08.2020 17:12 Відповісти
 
 