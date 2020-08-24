Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

23 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Водночас поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого – зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у звіті.



