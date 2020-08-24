В Україні 1799 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 106 757 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 24 серпня, зафіксовано 1799 нових випадків зараження. При цьому 289 осіб одужали, 22 раніше зхворілих померли.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1799 осіб, з них 127 дітей і 86 медпрацівників. Госпіталізовано 279 осіб. Зафіксовано 22 летальні випадки. Одужали 289 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 106 757 осіб, з них 7267 дітей і 10 541 медпрацівник. Всього одужали 52 524 пацієнти. 2293 випадки летальні. За минулу добу всього було проведено 13 542 тести, з них 9350 методом ПЛР і 4192 методом ІФА", - розповів Степанов.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (241) області, Києві (209), Івано-Франківській (170), Одеській (145), Львівській (142), Харківській (141) та Тернопільській (139) областях.