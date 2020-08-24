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Новини Революція в Білорусі
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Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції

Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції

Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму щодо змін до Конституції і процедуру відкликання депутатів парламенту і місцевих рад.

Про це повідомляє Ольга Ковалькова - довірена особа Світлани Тіхановської, член президії Координаційної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Заявляємо, що діємо лише в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні почати процедуру відкликання депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад. Починаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції", - написала Ковалькова.

Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.

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"Ми не поділяємо людей на тих, хто говорить білоруською або російською мовами, православних і католиків, робітників чи працівників ІТ-сфери. Ми всі такі різні, але все одно єдині. Єдині в прагненні жити в незалежній, вільній і багатій Білорусі. Сьогодні ми всі відчули себе громадянами нашої країни, які взяли на себе відповідальність за долю", - додала Ковалькова, подякувавши всім, хто приєднався до "Маршу нової Білорусі", який відбувся в неділю, 23 серпня.

Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції 01
Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції 02

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7922) революція (312) референдум (627)


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Топ коментарі
+11
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2931
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24.08.2020 08:48
+7
в крыму также и в Параше тоже..
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24.08.2020 08:42
+6
О Рехферендум незаконный как они его проведут ?Помню как в Счастье рехферендум в 2014 проводили ,не было квазибюлетней так те просто на А4 писали Да и кидали в квази урну
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24.08.2020 08:40
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Лука хочет как пуйло.😁
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24.08.2020 08:39 Відповісти
Чтобы как ***** нужно иметь 6 тысяч квадратов киллометра площади , 150 млн. населения и главное - ну хотя бы каких-то 40% реальной поддержки . Тогда прижав к ногтю 20-30% (из 60%) недовольных и заставив их замолчать надолго , можно "опираться на большинство" .

А когда самые позитивные опросы дают 15-20% поддержки , а опросы настоящие (когда в доме из 100 квартир , только 2 человека , "за" , и ещё пара молчат) дают 5-10% , то к ***** можно стремиться лишь через Ростов .
Людей не угомонить , когда они каждый день проводят свои личные опросы и видят снова и снова , что найти сторонников Таракана весьма сложная задача в своём круге общения . А там никогда не было как в Украине деления по линии Днепра ... Человек звонит из более продвинутого Минска родичам в Гомель -- и там сторонники Таракана "спрятались" , и в Гродно их не сыскать . Наверно по болотам спрятались ?!
Тем более , что с каждым новым днём выясняется , что те кто просто молчат , вдруг осмелели и уже не против избавиться от диктатора , если им "нечего не сделают" ...
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24.08.2020 09:12 Відповісти
.....дополню - очень многие прозрели - и кто был за(и даже голосовал за), теперь категорически ПРОТИВ!.....
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24.08.2020 09:22 Відповісти
Проти кого?
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24.08.2020 09:32 Відповісти
....Таракана, конечно же......
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24.08.2020 09:36 Відповісти
Це все добре, але мають бути керівники на місцях.
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24.08.2020 09:39 Відповісти
.....прозревают и "керівники на місцях".....они ж останутся в Беларуси....им же тут жить.....
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24.08.2020 09:44 Відповісти
Ні, це не підходить, керівники на місцях це керівники на більш менш стабільний період, хоч і застій. Тут треба нових, вас по любому чекає економічна гойдалка.
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24.08.2020 09:47 Відповісти
.....у нас умных и талантливых руководителей полно, как и у вас.....придут и всё зажужжит....
.....люди готовы и "економічны гойдалки" терпеть.....не столько терпели.....
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24.08.2020 09:57 Відповісти
Ніякої гойдалки, просто економічний крах, гіперінфляція,масове безробіття і т.д. Швидше за все повна втрата незалежності і приєднання до рашки наступним президентом.
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24.08.2020 11:11 Відповісти
Есть ведь немало таких , которых легко запугать слухом , что там наверху все всё проверяют и по отпечаткам найдут и накажут , если против Усатого проголосуешь ...
И вдруг люди видят , что целая площадь битком из народу , который открыто не только голосует , но и говорит "Уйди" .
А тут ещё такое , чего и в Украине сроду не было -- забастовки и простой работяга в годах говорит "мессие" мол не пошёл ли ты нахер ...

Вообще-то сейчас очень опасно насилие . Бо Таракан серьёзно болен психически . У него тревожное пограничное состояние , шо он теперь без автомата не может жить . Плюс уверенность , шо диктаторами рождаются -- очень запущенный диагноз . И эти тысячи охранников . Он ещё не потерял ниодного гоблина , а оне одеты и обуты будто им через минуту под танки идти .
Ибукович привёз титушек и они с "беркутней" забили до смерти человек 30-35 , да и сами потеряли ... Он и после этого не взял сам автомат и не окружил ся даже сотней охраны .
Потом БТРы послал на Майдан и там ещё человек 70 убили . А оно и после этого как ни в чём не бывало пытался договориться с "трибуной" Майдана . И не дрожал , не тряс автоматом .
Закалка тюремная . Но он бабосы больше ценил чем власть , а уж свою шкуру ...

А у этого чистая параноя и он , скажу так - не жилец .
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24.08.2020 09:48 Відповісти
В Гролно и сами пример покажут. Ненависть к Адольфу Лукашенко зашкаливает!
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24.08.2020 10:03 Відповісти
О Рехферендум незаконный как они его проведут ?Помню как в Счастье рехферендум в 2014 проводили ,не было квазибюлетней так те просто на А4 писали Да и кидали в квази урну
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24.08.2020 08:40 Відповісти
в крыму также и в Параше тоже..
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24.08.2020 08:42 Відповісти
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2335Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 8317
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24.08.2020 08:47 Відповісти
и референдум незаконен и процедура отзыва депутатов не выписана, как и в украине после стольки лет разговоров об этом
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24.08.2020 08:45 Відповісти
....не пиши здесь всякую муйню, а пройди http://house.gov.by/ru/razdel-iii-izbiratelnaja-sistema-referendum-ru ЛИКБЕЗ....
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24.08.2020 09:17 Відповісти
ты из тех, кто участвовал в референдуме и отозвал депутата...
вас, таких немного
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24.08.2020 09:27 Відповісти
...а ты здесь с какой целью?.....
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24.08.2020 09:30 Відповісти
отвечать тебе ответы..
а ты почему зарылся в украинский форум?
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24.08.2020 09:33 Відповісти
....у тебя работа такая?.....сколько платят за пост, если не секрет?...
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24.08.2020 09:35 Відповісти
Та забий, не бачиш що то москаль, в нього і Україна з маленької.
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24.08.2020 09:38 Відповісти
....та я в курсе....как никак с 2013 года здесь..... уже по "запаху" отличаю.....
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24.08.2020 09:41 Відповісти
отакої...не опускайся, тримай рівень
капс не діє...шютка
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24.08.2020 11:41 Відповісти
ты в трудную минуту родину похерил, беларусский перебежчик
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24.08.2020 11:46 Відповісти
Півнику під проксі, ти прямо в одній темі прапорці поміняв
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Какой дали на смене,под таким серет
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24.08.2020 13:34 Відповісти
Чувак слегка подзабыл , что речь идёт не об Украине и что в каждой стране своя Конституция и УК ...

Думаю, что он способен испытать когнитивный шок , когда узнает шо в Софке в 1936 году была принята конституция , которую до конца 70х признавали самой свободной и демократической . Другой вопрос там не было "троек" и не записали ГУЛАГ как институцию .
В те годы многие страны не давали женщинам права голоса , другие устанавливали имущественный ценз . А тут у всех права . Гарантируется право на труд , май , июнь .
Разумеется и свобода слова , и свобода совести - всё было и ничего кроме права на труд, май ... не выполнялось . Тогда нигде в мире не продумывали включить в Конституцию механизмы контроля исполнения ...
Кто-то скажет , мол а США - там уже 300 лет Конституция не меняется почти . Вот именно , просто отцы основатели забыли записать , что чёрные тоже люди , и они до Авраам Линкольна числись как имущество - частная собственность , которое , разумеется их Конституция защищала свято . По-моему до полной ликвидации судов Линча не вносили такой поправки, шо "черные тоже люди" просто Линколь своим билем освободил из рабства .
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24.08.2020 10:15 Відповісти
Референдум взагалі не може бути незаконим, це звичайний плебисцит, волевиявлення людей.
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24.08.2020 09:35 Відповісти
похоже, ти вирішив мене поправити
поправлю і я... в слово незаконНий додай іще одну Н
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24.08.2020 11:38 Відповісти
А внизу маленькими буквами будет написано: присоединиться к РФ.👏
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24.08.2020 08:56 Відповісти
Любимый метод из-за поребрика
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24.08.2020 09:04 Відповісти
Ну, желаю, чтобы все!!!©
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24.08.2020 08:41 Відповісти
И вам того же
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24.08.2020 09:52 Відповісти
Переводят движение в болтовню. А изменение Конституции и референдум первым анонсировал Лукашенко. Белорусы даже как-то стесняются назвать себя какой--нибудь "революцией белых роз".... (Россияне за них дали движению братское название "революция синих поп").
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24.08.2020 08:43 Відповісти
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24.08.2020 08:46 Відповісти
Белые розы, белые розы - беззащитны шипы
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24.08.2020 08:49 Відповісти
Была там васильковая революция в Беларуси, но тогда неуспешная
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24.08.2020 08:57 Відповісти
Полиция Парижа применила слезоточивый газ из-за массовых беспорядков. Об этом сообщило управление полиции города.
Осудить диктатора Макрона!
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24.08.2020 08:44 Відповісти
ЯПлакалЪ
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24.08.2020 08:45 Відповісти
массовые беспорядки и мирные демонстрации..разницу усек?
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24.08.2020 08:45 Відповісти
стучитесь вас откопают
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24.08.2020 08:46 Відповісти
Так там же все громили, палили... Різницю відчуваєш?
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24.08.2020 08:52 Відповісти
Какая разница?
Ему главное оправдать диктатора, и сказать - хотите как в Украине, Франции или США)
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24.08.2020 08:58 Відповісти
Юрчик, розкажи про весілля доньки на 200 000 гостей.
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24.08.2020 09:40 Відповісти
Для особоупоротых докладаю.
Не читайте советских газет до обеда, а сионистских - вообще.
Вчера на три города было 50-60 тыщ.
Лепить фотографии за прошлые выходные кабы врать.
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24.08.2020 10:02 Відповісти
И правильно. Русский мир в Париже только так и надо!
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24.08.2020 10:06 Відповісти
шо они тянут , нада как у Нас , раз два и Витя Легитимный в Ростове ,ничего у них не выйдет
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24.08.2020 08:44 Відповісти
Будку пока шатают)
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24.08.2020 08:54 Відповісти
Он сам убежал. А Лука не убежит. Будет стоять до последнего.
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24.08.2020 08:59 Відповісти
ну,в мире полно и таких,кто не убежал...каддафи например .
а лопаті с вилами у беларусов имеются.и черенки не у всех отполировані
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24.08.2020 09:42 Відповісти
Втік шах Ірану, диктатор Домініки, Куби, лишились живі, не втікли Хусейн, Чаушеску, Каддафі.
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24.08.2020 09:45 Відповісти
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 2931
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24.08.2020 08:48 Відповісти
Фигня это все.
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24.08.2020 08:49 Відповісти
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму по изменениям в Конституцию - Цензор.НЕТ 5769
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24.08.2020 08:54 Відповісти
Ну а как процесс голосования будет происходить будут и участки доя голосования ,наблюдатели ,экзи6тполы ..А дальше его юредически прости еще надо и что прийдут они в ЦИК а там Лукашенко на танке их ждать будет
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24.08.2020 08:55 Відповісти
Рывацыя ффсе! Бацька пьет советское шампанское. Оппозицыя пабидила урря!
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24.08.2020 08:58 Відповісти
Пошлет их подальше Лукашенко с рехферендумом ...Они уже месяц ходят а толку ноль ..Собрать толпу в миллион и вперед . Но Лукашенко показал им автомат теперь их ход ..Против лома нет приема..Я думаю они побоятся а Лукашенку надо сейчас гуллаги по всей Беларуси строить и просить у моли 5 ярдов на зарплаты вертухаев ..Тоталитарная система без гуллагов долго не продержится
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24.08.2020 09:01 Відповісти
А когда первый "толк" вышел на Майдане Гидности , не подскажите ли ?!
Вон Ибукович ещё 18 лютого привёз в Киев титушек и они вместе с "беркутнёй" били до смерти людей у Рады -- за один день 30 погибших . Но и тогда Ибукович не ходил с охраной в тысячи гоблинов ... И не мастурбировал с "Калашом" в руках . А в ночь на 19-20 пустил БТРы на Майдан ... И даже после снайперов и сотни погибших пытался договориться будто ничего и не было .
А это задёргался ещё не потеряв ниодного цербера и не убив и десятка . А уже без автомата и не ходит ...
Синдром преследования - как по учебнику "Общая психиатрия" ...
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24.08.2020 09:29 Відповісти
Станом на 18 лютого у нас БТРів вже було більше, ніж у Яника, і всі пости ДАЇ з заходу до Києва були під нашим контролем.
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24.08.2020 09:43 Відповісти
прачітав біаграфію гітлєра колєнька напрягся...гдєта жалабна завила сабака...
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24.08.2020 09:06 Відповісти
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
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24.08.2020 09:21 Відповісти
Почему тема называется "Революция в Беларуси", если даже у этой Вольги в e-mail всего лишь "забастовка"?
Вольга - красиво. Как можно такой язык загонять на вторые роли?
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24.08.2020 09:23 Відповісти
шо такое Вольга ? река в немытой ?
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24.08.2020 09:24 Відповісти
Имя Ковальковой. Читай источник
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24.08.2020 09:27 Відповісти
Вольга це давнеруське ім'я, чоловічий рід Олег.
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24.08.2020 09:48 Відповісти
А ******** это как : призвание или так ... за деньги ?!

Кстати , какие сейчас горорары в Ольгино ?
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24.08.2020 09:32 Відповісти
Ольгино (укр. Ольгине) - село в Высокопольском районе Херсонской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 419 человек.
Сколько можно на арбузах заработать?
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24.08.2020 10:09 Відповісти
Хороший пример для изменение системы. И кто составит новый договор должны быть вне политики. Политики секта шаманов и жрецов обещает защиту от пороков людей таким же людям при помощи самих людей. Профессия у них такая. Но кто защитит нас от пороков политиков? Только другие политики.Вывод все люди должны стать политиками и защищать сами себя обьеденяясь в громады. А не надеятся на дядю который став политиком будет защищать все вокруг себя сначала, и потом тоже.
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24.08.2020 09:28 Відповісти
Це демократія називається.
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24.08.2020 09:44 Відповісти
https://twitter.com/evergre74738703
https://twitter.com/evergre74738703
25 percent



Древние греки когда то давно начали называть "внеполитиков" идиотами.
Не зря слово "идиот" с тех пор стало синонимом таких слов как: дурак, дибил, сумасшедший.

Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції - Цензор.НЕТ 7433
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24.08.2020 09:48 Відповісти
Прикольно, а у нас зебіли такі самі.
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24.08.2020 09:51 Відповісти
так отож...
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24.08.2020 09:54 Відповісти
В конституцию крайне необходимо внести пункт, что приватизация может проводиться только через общенародный референдум. Это потому, что эти дурят людей и под шумихой требований отстранения усатого, рвутся к дерибану. Кроме того разрешение должно давать не менее 2/3 или даже 3/4 голосов избирателей. Такое высокое число объясняется тем, что приватизация объектов необратима.
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24.08.2020 10:52 Відповісти
так в конституции так и записано вме преналдлежит народу через громады. Но мы вне политики мы идиоты. Гыг все правильно сказал. Только мы об этом не знаем и знать не хотим. Но дурак который знает что он дурак,уже не дурак.
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24.08.2020 11:08 Відповісти
Не знаю , я постійно тоді мав інфу тільки з Крещатика кут Інститутської де перебував мій друг дитинства й той БТР зупинили в метрі від його . Крім того він очами бачив , як підірвалась клята граната , якою десть в районі 20 годин смертельно поранили вісімнадцятирічного дзюдоїста - зовсім дитина ... падли-нелюді !!! Й підпалили будинок профспілок що напроти . Й настрій у 500 - 1000 майданівців , що залишилися в 3..4 , 5 ночі був не дуже переможний - сцена пішла крім Нищука й Руслани ... Попов(?) перекрив усі станції метро , починаючи з Арсенальной , закінчуючи Універсітетом , Золотими Воротами й Почтовою Площаю ... Тітушки окупували площу Богдана - й там били поодиноких , хто наближався до Майдану з тієї сторони . Друг коли в 5 ранку повертався майже не зустрівся цією бандою - рятувало , шо був на авто й викрутився якось ... Ось коли прорвалося більше тисячи львівян , тоді вже настрій різко поліпшився . Бо зрозуміли , що прорватися можливо , якщо купами йти на їх кордони . Вони пройшли прямо від бул.Шевченка , а товариш з іншого боку різними шляхами ...
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24.08.2020 13:51 Відповісти
Странный ход.... но ..нормальные герои всегда идут в обход.
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24.08.2020 16:29 Відповісти
"Заявляємо, що діємо лише в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні почати процедуру відкликання депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад. Починаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції", - написала Ковалькова.

по моєму,якась брєдова ідея..
Якщо відкликати всіх депутатів,що малореально,то тоді для змінИ конституції потрібні нові..
тобто нові вибори..
Чи може "штаб домогосподарок" буде очікувати планових виборів ?

ДО ЦЬОГО ЧАСУ БАЦЬКА ЩО,БУДЕ ВІДПОЧИВАТИ ?
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24.08.2020 22:17 Відповісти
 
 