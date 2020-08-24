Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції

Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму щодо змін до Конституції і процедуру відкликання депутатів парламенту і місцевих рад.

Про це повідомляє Ольга Ковалькова - довірена особа Світлани Тіхановської, член президії Координаційної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Заявляємо, що діємо лише в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні почати процедуру відкликання депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад. Починаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції", - написала Ковалькова.

Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.

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"Ми не поділяємо людей на тих, хто говорить білоруською або російською мовами, православних і католиків, робітників чи працівників ІТ-сфери. Ми всі такі різні, але все одно єдині. Єдині в прагненні жити в незалежній, вільній і багатій Білорусі. Сьогодні ми всі відчули себе громадянами нашої країни, які взяли на себе відповідальність за долю", - додала Ковалькова, подякувавши всім, хто приєднався до "Маршу нової Білорусі", який відбувся в неділю, 23 серпня.





Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.