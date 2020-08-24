Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною"
Державний секретар США Майкл Помпео від імені Сполучених Штатів і американського народу привітав народ України з 29-ю річницею незалежності країни.
"Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєздатної та демократичної України непорушна. Ми залишаємося повністю відданими дипломатичним зусиллям щодо припинення агресії Росії на сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються дотримуватися цієї політичної позиції, поки Росія не поверне Україні повний контроль над усією українською територією. Ми солідарні з українцями в уряді і в громадянському суспільстві, які працюють для просування ключових трансформаційних реформ, прискорюють економічне зростання, зміцнюють безпеку і верховенство права", - йдеться в привітанні Помпео українців з нагоди 29-ї річниці незалежності України, оприлюдненому 24 серпня на сайті Держдепу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Держсекретар США наголосив: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною, і ми сподіваємося продовжувати наше партнерство і співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне і демократичне майбутнє. Бажаю вам подальшого процвітання і успіхів у наступні роки".
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Одна Батьківщина, і двох не буває,
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.
У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки, мов струни, течуть.
Тут мамина пісня лунає і нині,
Її підхопили поля і гаї.
Її вечорами по всій Україні
Співають в садах соловї.
І я припадаю до неї устами,
І серцем вбираю, мов спраглий води.
Без рідної мови, без пісні,
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.
М. Бакая
Слава Україні !
птн-пнх !
Він чисто геть ПРОТОКОЛЬНИЙ.
І до того ж Россія на той Меморандум не те, що наплювала, Россія НАСРАЛА на «Будапештський меморандум» !!!.
Краще б ти прочитав той Меморандум.
Там 1/2 аркуша А4 тексту.
100% що ти його не читав.
- ме-ме, бе-бе, осуждаем, освободите Крым, ой, а теперь еще и Днобасс
Як вєлікокомуняки, сказали малокомунякам, так вони й написали.
Ти, якщо вже підпрягся, то краще скажи, а чому Україна віддала ТАКТИЧНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?
Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой ))))))))))))))
Чув, балалайка ?
Отак:
Х У Й Л О.
Источник: https://censor.net/f2000002
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://censor.net/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
Свинорус, а написать "
просто смешны кривлянья идиотов, а то шо Х*йло, то ясно, но я материться(в текстах) не люблю, как и Антиколорадос.
в них нема ніякого свята...ублюдки
"Слава" "друзям" з-за океану. Зтравили Україну з Путіним і зловтішаються
Хотя и Израиль постоянно недоволен, мол что там те несчастные 3 лиллиарда долларов ...
Надо ценить что имеем, и стараться лучше, и тода всё будет нормально.
Задумайтесь, чтобы делала Украина без Америки.