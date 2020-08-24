Помпео привітав Україну з Днем Незалежності: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною"

Державний секретар США Майкл Помпео від імені Сполучених Штатів і американського народу привітав народ України з 29-ю річницею незалежності країни.

"Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєздатної та демократичної України непорушна. Ми залишаємося повністю відданими дипломатичним зусиллям щодо припинення агресії Росії на сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються дотримуватися цієї політичної позиції, поки Росія не поверне Україні повний контроль над усією українською територією. Ми солідарні з українцями в уряді і в громадянському суспільстві, які працюють для просування ключових трансформаційних реформ, прискорюють економічне зростання, зміцнюють безпеку і верховенство права", - йдеться в привітанні Помпео українців з нагоди 29-ї річниці незалежності України, оприлюдненому 24 серпня на сайті Держдепу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держсекретар США наголосив: "Дружба між нашими країнами ніколи не була такою міцною, і ми сподіваємося продовжувати наше партнерство і співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне і демократичне майбутнє. Бажаю вам подальшого процвітання і успіхів у наступні роки".

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