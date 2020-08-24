Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?"
Президент України Володимир Зеленський закликає громадян України до єдності і згуртованості, щоб ні сусіди, ні внутрішні чужинці не могли посіяти розбрат у державі.
Про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я також думаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварилися. Так, може, дітям годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині і згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу", - сказав Зеленський.
За його словами, для цього всім треба згадати, що незалежно від мови, релігії і національності - всі українці брати і сестри, діти України, і нікому не треба давати шанс посіяти між нами розбрат. "Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, хто обкрадали нашу маму-Україну 29 років, тому що ніколи не вважали її рідною", - наголосив Президент.
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Що на світі може іх поєднати???
Історія не знає прикладів такого поєднання.
Наступні місцеві вибори мають пройти під гаслом: "зрадників України, клована і його слуг уродів - геть!"
Тобто, кожен з тих, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарнантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" постанову ради з вимогою щодо імпічменту та позачергових виборів Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотвання депутатом від опозиційних політичних партій (окрім шариків і зажопів - це приховані уроди касапів).
"Перестаньте искать предателей, колабарантов и пятую колону.
Дайте им нормально грабить и предавать Украину."
Ти вже рік при абсолютній владі: Рада, СБУ, Генпрокурор, всі твоі васали. То де розслідування, обіцяні посадки??? НАМА НІЧОГО. То навіщо повторювати пусті обіцянки, від них вжу нудить.
І не важливо хто були вони, насправді важливо хто ти. Які б не були погані попередники, це ніяк не виправдовує оманського віслюка, ЗДАЧУ ТЕРИТОРІЙ під приводом розведення військ, ворогів Украіни у власному оточені та власну нікчемнісь як керіаника
Страна это прежде всего твой дом, твой большой дом, а не мать.
Дом в котором ты живеш, его можно считать своим или чужим, но его нельзя любить больше или меньше, и нет нужды доказывать, что ты любиш этот дом больше других.
Есть люди, которые ненавидят этот дом, есть люди которые ненавидят жителей этого дома, есть люди которые ненавидят порядки в этом доме и хотят, что бы пришло ***** со своим уставом и навело свои порядки, вот собственно и все.
Он не говорит - я приехал к матери.
Слава Украине!
БО ПОСТАВЛЕНЕ ВОРУ В ЗАКОНІ ПРО ЙОГО СХОДНЯК !!
"Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. "
Непогана така єдність!
А де ти був в той час в 2014 році?
Яке ти маєш право оцінювати дії людей в найскладніший час для Держави.
Треба, Зеленський, буде тобі давати покази, як ти тікав від армії.
Типа, давайте не будем соревноваться.
У того кто любит по-настоящему, даже не будет такой постановки вопроса.
ЄДНАТИСЯ НАВКОЛО ВСЕзеленського ЛАЙНА,
ЩО МИ СПОСТЕРІГАЄМО ВЖЕ ПОНАД РІК,
МОЖУТЬ ТІЛЬКИ ГНІЙНІ МУХИ !!!
А ОТ ЛЮДЯМ ТЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОСТО СМЕРДИТЬ......
НЕЗРОЗУМІЛО ТІЛЬКИ ОДНЕ, -
ЧОМУ УКРАЇНЦІ ТО ГІВНО ТЕРПЛЯТЬ У ВЛАСНІЙ ХАТІ !!!???
Невже "труба" КалоМойші?
Зелеский Украину не любит, он четыре раза уклонился от возможности защитить её.
почему на трибуне нет украинского символа?
правильно, потому что это путинский новорос..
У тех, кто слушал торжественное выступление преЗЕдента на Софийской площади, поначалу складывалось впечатление, что он и в самом деле решил стать над схваткой и говорить о единстве всех украинцев. «Какой подарок от нас хотела бы получить наша мама Украина?» - задал он риторический вопрос. И далее дал весьма символический ответ: «Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит маму Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, - мы братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор».
Живописуя, как он объединит украинцев, он рассказал, что хочет построить «страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос...». И вот стоило только поверить в Зеленского-объединителя, как он тут же самым брутальным образом опроверг собственные слова. «Всем, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать участвовать. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это да не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед».
Конечно, было прозрачно ясно, что, говоря: «Люди поставили вам оценку», - он имеет в виду именно Петра Порошенко - своего предшественника на посту президента. Таким образом, его слова о единстве касаются не всех украинцев, а только тех, кто не поддерживает Порошенко. То есть это фактически призыв ко всем, кто против Порошенко, объединиться, чтобы дать ему отпор.
Подчеркнем, что прозвучало это в праздничный день. С точки зрения политтехнологий, такое оправдано только в одном случае: когда конкурент наступает тебе на пятки и поэтому тебе очень важно слепить ему образ врага. Однако нужно напомнить, что Порошенко и возглавляемая им партия «Европейская солидарность» - не единственный крупный конкурент для Зеленского и его партии «Слуга народа». Приблизительно такие же рейтинги имеют Юрий Бойко и ОПЗЖ.
Хотя очередные президентские и парламентские выборы еще далеко, аж в 2024 г., но возможность померяться процентами народной поддержки у всех политических сил будет уже через два месяца на местных выборах 25 октября. И если уж Зеленский решил воспользоваться празднованием Дня независимости для того, чтобы слепить кому-то образ врага, то у него был выбор: призывать к объединению против Порошенко+«Евросолидарности» или против Бойко с ОПЗЖ.
Вообще-то в День независимости тема объединения против Бойко и ОПЗЖ звучала бы очень гармонично. «Коллаборанты», «пособники агрессора», «пятая колонна» - на таких выражениях Зеленский наверняка мог бы поднять рейтинг себе и «слугам народа» в патриотичном сегменте электората.
Но он сделал противоположный выбор. Назначив себе и «слугам народа» главным соперником (и, более того, политическим врагом) Порошенко и «Евросолидарность», Зеленский фактически показал, что на местных выборах он гораздо меньше боится успеха ОПЗЖ, чем успеха «Евросолидарности». И это значит, что в новоизбранных городских и областных советах «слуги народа» будут легко и охотно сколачивать коалиции с ОПЗЖ, а вот с «Евросолидарностью» в подавляющем большинстве случаев окажутся по разные стороны политических баррикад.
https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 Юрий Вишневский
Публично пожми руку Порошенко (если он солгасится)!