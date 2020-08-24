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Новини День Незалежності
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Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?"

Зеленський закликав громадян до єдності:

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян України до єдності і згуртованості, щоб ні сусіди, ні внутрішні чужинці не могли посіяти розбрат у державі.

Про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я також думаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварилися. Так, може, дітям годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині і згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу", - сказав Зеленський.

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За його словами, для цього всім треба згадати, що незалежно від мови, релігії і національності - всі українці брати і сестри, діти України, і нікому не треба давати шанс посіяти між нами розбрат. "Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, хто обкрадали нашу маму-Україну 29 років, тому що ніколи не вважали її рідною", - наголосив Президент.

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День Незалежності (701) Зеленський (23667)


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Топ коментарі
+64
Справа в тому, що є велика частина, яка любить Україну, а є та, яка любить срср..
От ти належиш до останніх.
Жодної БАНДЕРІВСЬКОЇ пісні на святі.
Ти взагалі забув про тих, хто виборюв Україну !
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24.08.2020 09:49
+55
Ты КЛОВАНСКАЯ МРАЗЬ...
МАТЬ УКРАИНУ НАЗЫВАЛ ПРОСТИТУТКОЙ!
наволоч ты наркоманская....
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24.08.2020 09:50
+54
Зеленский призвал граждан к единству: "Может хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину?" - Цензор.НЕТ 1445
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24.08.2020 09:50
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Сторінка 2 з 2
Як воно собі уявляє об'єднання родин та друзів загиблих за Украіну та тах хто іх вбивав???
Що на світі може іх поєднати???
Історія не знає прикладів такого поєднання.
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24.08.2020 10:22 Відповісти
Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?" - Цензор.НЕТ 8800
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24.08.2020 10:23 Відповісти
Потрібен імпічмент.
Наступні місцеві вибори мають пройти під гаслом: "зрадників України, клована і його слуг уродів - геть!"
Тобто, кожен з тих, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарнантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" постанову ради з вимогою щодо імпічменту та позачергових виборів Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотвання депутатом від опозиційних політичних партій (окрім шариків і зажопів - це приховані уроди касапів).
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24.08.2020 11:54 Відповісти
и все жидовское кодло и кости нахмана нехай забирают
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24.08.2020 14:36 Відповісти
чч
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24.08.2020 16:05 Відповісти
В переводе на нормальный язык:
"Перестаньте искать предателей, колабарантов и пятую колону.
Дайте им нормально грабить и предавать Украину."
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24.08.2020 10:23 Відповісти
Ездил с гастролями по Грециям Турциям Кипрам Израилям и всему СНГ...косил бабло называется,а в это время мужики гибли ...
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24.08.2020 10:24 Відповісти
Цинизм присущ всем полууголовным типам. Не может ГРАЖДАНИН объединяться с уголовником, бандитом, террористом, мошенником, предателем, не может патриот объединяться с тем,кто с упорством достойным лучшего применения, старается сдать национальные украинские интересы российскому агрессору, не можем мы объединяться с теми,кто выполняет любые прихоти олигархов, кто погружает Украину в бедность и нищету!
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24.08.2020 10:24 Відповісти
Це повне дно!!!!!! КЛОУН поїхав дахом !!! На святі НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!!!!!звучить пісня - Ми стабой нєпара нєпара,вот какая у нас запара запара. Сказати ,що я вражений,це нічого не сказати. Я за репресії усіх учасників цієї ганьби.
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24.08.2020 10:26 Відповісти
Воно могло ще на раяле сбацать..Тьху,гидота...
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24.08.2020 12:32 Відповісти
холуй *****, я как украинец, в твоих советах не нуждаюсь.
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24.08.2020 10:31 Відповісти
ну, да - любовь к украине не ведет к расколу...соревнуйтесь
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24.08.2020 11:51 Відповісти
Ок, хтось там без бою віддав частину теритріі Украіни.
Ти вже рік при абсолютній владі: Рада, СБУ, Генпрокурор, всі твоі васали. То де розслідування, обіцяні посадки??? НАМА НІЧОГО. То навіщо повторювати пусті обіцянки, від них вжу нудить.
І не важливо хто були вони, насправді важливо хто ти. Які б не були погані попередники, це ніяк не виправдовує оманського віслюка, ЗДАЧУ ТЕРИТОРІЙ під приводом розведення військ, ворогів Украіни у власному оточені та власну нікчемнісь як керіаника
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24.08.2020 10:32 Відповісти
Він не розуміє, що таке незалежна держава. Це біда.
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24.08.2020 10:33 Відповісти
Він все чудово розуміє.
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24.08.2020 10:37 Відповісти
Опять ЗЕ несёт бред, кто ему тексты пишет?
Страна это прежде всего твой дом, твой большой дом, а не мать.
Дом в котором ты живеш, его можно считать своим или чужим, но его нельзя любить больше или меньше, и нет нужды доказывать, что ты любиш этот дом больше других.
Есть люди, которые ненавидят этот дом, есть люди которые ненавидят жителей этого дома, есть люди которые ненавидят порядки в этом доме и хотят, что бы пришло ***** со своим уставом и навело свои порядки, вот собственно и все.
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24.08.2020 10:35 Відповісти
Когда человек возвращается в Украину и пересекает границу, он про себя говорит - я дома.
Он не говорит - я приехал к матери.
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24.08.2020 10:43 Відповісти
Напевно він продовжує речівки кліки кучка-потрох 2000:"Україна-рідна мати-не вкрадеш-не будеш мати"?.
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24.08.2020 11:41 Відповісти
Не смотрю немецкое порно.
Слава Украине!
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24.08.2020 10:35 Відповісти
Товарищ Зеленский -какое отношение урки-уголовники Корниенко и Арахамия (Ара) имеют к государству Украина и почему они управляют этим государством? С ними должен говорить и объединяться прокурор, следователь, но не граждане Украины.
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24.08.2020 10:46 Відповісти
НЕДОЛУГЕ ЗАПИТАННЯ.
БО ПОСТАВЛЕНЕ ВОРУ В ЗАКОНІ ПРО ЙОГО СХОДНЯК !!
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24.08.2020 11:19 Відповісти
Зеленский призвал граждан к единству...

"Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. "

Непогана така єдність!
А де ти був в той час в 2014 році?
Яке ти маєш право оцінювати дії людей в найскладніший час для Держави.

Треба, Зеленський, буде тобі давати покази, як ти тікав від армії.
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24.08.2020 10:50 Відповісти
Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?" - Цензор.НЕТ 8901
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24.08.2020 10:57 Відповісти
Парад буде потім, а зараз президент оголосив ЛЯДСТВО
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24.08.2020 10:58 Відповісти
Так говорят те, кто сам не может любить.
Типа, давайте не будем соревноваться.
У того кто любит по-настоящему, даже не будет такой постановки вопроса.
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24.08.2020 11:04 Відповісти
ЄДНАТИСЯ МОЖНА НАВКОЛО ЛІДЕРА, АБО ІДЕЇ !!!
ЄДНАТИСЯ НАВКОЛО ВСЕзеленського ЛАЙНА,
ЩО МИ СПОСТЕРІГАЄМО ВЖЕ ПОНАД РІК,
МОЖУТЬ ТІЛЬКИ ГНІЙНІ МУХИ !!!
А ОТ ЛЮДЯМ ТЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОСТО СМЕРДИТЬ......
НЕЗРОЗУМІЛО ТІЛЬКИ ОДНЕ, -
ЧОМУ УКРАЇНЦІ ТО ГІВНО ТЕРПЛЯТЬ У ВЛАСНІЙ ХАТІ !!!???
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Неправда!В цю нелегку годину Порох готує повстання в Одесі-продовжити справу розпочату при проголошенні Незалежності - стати мільярдерами на всю Україну-це понад усе!Ви тільки говоріть про патріотизм і звинувачуйте всіх політичних супротивників в зраді з наближенням виборів.Побільше зради!А ті,хто втратив владу або ті, хто пролетів повз "депутатство" і посади - є справжні патріоти і захисники народу, мови,віри і,головне- дарувальники дешевого газу, безкоштовного світла ,підвищення зарплат, пенсій, стипендій, пільг.І тільки вони памятають (про себе правда)-тут ще красти тай красти-роботи їм-непочатий край!
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24.08.2020 11:17 Відповісти
нет! только потужный и его ылитные 8% любят Украину.
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24.08.2020 12:02 Відповісти
ух как заговорил, а как там на счет актрисы с немецких фильмов.
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24.08.2020 12:06 Відповісти
хотілося б на день незалежності погуляти та повеселитись. але покищо невиходить. не на часі. ні зовнішній ні внутрішній вороги ще не вгамовані. але вірю в нашу перемогу. впевнений. слава україні.
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24.08.2020 12:28 Відповісти
Это правда -давно уже бы к роялю вернулся, а не меряться надумал, Наполеончик БЛИН!
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24.08.2020 12:35 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский призвал граждан к единству"
Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?" - Цензор.НЕТ 3852
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24.08.2020 12:57 Відповісти
лицедей из подворотни.Может самому следует повернуться фейсом к Украине ,твои скетчи уже не тянут,сливай воду.Наблюдай соседей,чем у них голова колхоза окончит забег длиною в 26 лет.
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24.08.2020 14:22 Відповісти
"...Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывали нашу маму-Украину 29 лет..."

Невже "труба" КалоМойші?
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24.08.2020 14:35 Відповісти
Какое единение может быть между людьми, которые сражаются за Украину и потомками рыгов, которые считают что агрессия против Украины обоснованна?!
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24.08.2020 14:46 Відповісти
Зеленский призвал граждан к единству: "Может, хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину?" - больше всех Украину любит Мендель.
Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?" - Цензор.НЕТ 4021

Зелеский Украину не любит, он четыре раза уклонился от возможности защитить её.
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24.08.2020 16:01 Відповісти
Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?" - Цензор.НЕТ 2759
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24.08.2020 16:43 Відповісти
У мене таке враження, що агенти Зеленського за мною слідкують Лише вчора я своїй інтернетзнайомій розповідав про відносини України-матері до своїх дітей(спілкувалися на старому матеріалі, куди вже ніхто не потикається). І нарікав, що владці роблять нашу країну до нас мачухою. Всі зайди їй дорогі, але тільки не рідні діти. Подумати: захисників рідної мами під фальшивими звинуваченнями позбавляють волі. А ті, що рвуть її на часттини, ті розкошують у вседозволеності.
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24.08.2020 17:19 Відповісти
пусть этот уйобок скажет лучше, почему у него на пиджаке нет украинских символов? герба или флага...
почему на трибуне нет украинского символа?
правильно, потому что это путинский новорос..
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24.08.2020 18:49 Відповісти
вот розовое чудило, что голое по сцене ходило.
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24.08.2020 19:45 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 Как Зеленский по случаю праздника разъединил Украину. После подписания "Евросолидарностью" Меморандума единства украинских сил Зеленский призвал объединиться всех, кто против Порошенко

У тех, кто слушал торжественное выступление преЗЕдента на Софийской площади, поначалу складывалось впечатление, что он и в самом деле решил стать над схваткой и говорить о единстве всех украинцев. «Какой подарок от нас хотела бы получить наша мама Украина?» - задал он риторический вопрос. И далее дал весьма символический ответ: «Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит маму Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, - мы братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор».
Живописуя, как он объединит украинцев, он рассказал, что хочет построить «страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос...». И вот стоило только поверить в Зеленского-объединителя, как он тут же самым брутальным образом опроверг собственные слова. «Всем, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать участвовать. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это да не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед».
Конечно, было прозрачно ясно, что, говоря: «Люди поставили вам оценку», - он имеет в виду именно Петра Порошенко - своего предшественника на посту президента. Таким образом, его слова о единстве касаются не всех украинцев, а только тех, кто не поддерживает Порошенко. То есть это фактически призыв ко всем, кто против Порошенко, объединиться, чтобы дать ему отпор.

Подчеркнем, что прозвучало это в праздничный день. С точки зрения политтехнологий, такое оправдано только в одном случае: когда конкурент наступает тебе на пятки и поэтому тебе очень важно слепить ему образ врага. Однако нужно напомнить, что Порошенко и возглавляемая им партия «Европейская солидарность» - не единственный крупный конкурент для Зеленского и его партии «Слуга народа». Приблизительно такие же рейтинги имеют Юрий Бойко и ОПЗЖ.
Хотя очередные президентские и парламентские выборы еще далеко, аж в 2024 г., но возможность померяться процентами народной поддержки у всех политических сил будет уже через два месяца на местных выборах 25 октября. И если уж Зеленский решил воспользоваться празднованием Дня независимости для того, чтобы слепить кому-то образ врага, то у него был выбор: призывать к объединению против Порошенко+«Евросолидарности» или против Бойко с ОПЗЖ.

Вообще-то в День независимости тема объединения против Бойко и ОПЗЖ звучала бы очень гармонично. «Коллаборанты», «пособники агрессора», «пятая колонна» - на таких выражениях Зеленский наверняка мог бы поднять рейтинг себе и «слугам народа» в патриотичном сегменте электората.
Но он сделал противоположный выбор. Назначив себе и «слугам народа» главным соперником (и, более того, политическим врагом) Порошенко и «Евросолидарность», Зеленский фактически показал, что на местных выборах он гораздо меньше боится успеха ОПЗЖ, чем успеха «Евросолидарности». И это значит, что в новоизбранных городских и областных советах «слуги народа» будут легко и охотно сколачивать коалиции с ОПЗЖ, а вот с «Евросолидарностью» в подавляющем большинстве случаев окажутся по разные стороны политических баррикад.


https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 Юрий Вишневский
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24.08.2020 21:08 Відповісти
на фоні Порошенко в нього комплекс неповноцінності
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Недоразвитый он и в Африке дурак...
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24.08.2020 21:09 Відповісти
Вовчік, ну ти ж янєлох, то роби щоб Українці об'єднувалися- вижени зрадників й любітелів скалєнвставанной з ОП, закрий решту раша пропогандаТВ в Україні, звільни Авакова(досить вже) , звільни Антоненко, скажи другу своєму Баканову хай відкриє справу "держ зрада" на медвечука, робиновича й іньших ворогів з жОпзж. А ти зациклився на порошенко, щоб судити порошенко треба спочатку осудити відвертих ворогів, отримати довіру й підтримку Патріотів. А свою порожні розмови залиш для квартал95.
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17.02.2021 12:00 Відповісти
Зеля, дружище, а покажи пример!
Публично пожми руку Порошенко (если он солгасится)!
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17.02.2021 12:21 Відповісти
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