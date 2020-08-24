Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?"

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян України до єдності і згуртованості, щоб ні сусіди, ні внутрішні чужинці не могли посіяти розбрат у державі.

Про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я також думаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварилися. Так, може, дітям годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині і згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу", - сказав Зеленський.

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За його словами, для цього всім треба згадати, що незалежно від мови, релігії і національності - всі українці брати і сестри, діти України, і нікому не треба давати шанс посіяти між нами розбрат. "Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, хто обкрадали нашу маму-Україну 29 років, тому що ніколи не вважали її рідною", - наголосив Президент.