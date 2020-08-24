29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перемир'я на Донбасі триватиме і надалі, і буде вимірюватися вже не днями, а місяцями і роками.
"Рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України, СМС про кількість поранених і загиблих за минулу добу на передовій, що цифри бувають різними і тільки одне повідомлення робить ранок добрим: поранених - 0, загиблих - 0. Сьогодні, 29-й день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно гарний. Так, перед нами стоїть багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат. 29 днів як українські міста і села не ховають своїх героїв. 29 днів як не плачуть мами. 29 днів як дружини і діти чують у слухавці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому", - сказав він під час свого виступу в понеділок на урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що під час нещодавньої поїздки на схід країни в розмові з місцевими мешканцями вони сказали йому, що чують не новини про домовленості щодо режиму тиші, а "чують саму тишу".
"І сьогодні, у 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю Незалежності, ми всі просимо Бога тільки про одне. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім тисячоліттями: миру, злагоди і процвітання українській землі. І ми віримо, що це точно настане, тому що посилаємо прохання до неба саме з цього знакового місця - Софійської площі. Тут Ярослав Мудрий розбив печенігів. Тут відбувалися збори громади і ухвалювали всі важливі рішення. Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували Акт Злуки та Соборності України. Тут у 43-му році відзначали вигнання нацистів із Києва. А в серпні 91-го тут відбулося народне віче на підтримку незалежності. І сьогодні, повертаючись до традицій наших предків, саме тут ми відзначаємо 29-ту річницю Незалежності України", - наголосив він.
На Софійській площі, де президент після виступу також вручить державні нагороди, присутні кілька сотень офіційних і запрошених осіб, а також парадні військові розрахунки, хор та оркестр, журналісти.
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Брехло гівнянозелене...
Те, що ти домовився з ворогом, щоби не стріляли, поки ти рейтинх підправляєш, до виборів, зрозуміло тим, хто має клепку у голові.... Питання тільки - яка ціна цього твого домовлення???
Хіба йому не повідомляють....?
Він і не президент зовсім. В/о президента - кремлівський агент Єрмак.
А довкола Зелепуха - конвой, який віддає йому накази типу: "Ось текст. Завтра зачитаєш лохам з трибуни, можеш додати трошки пафосу і грізно порухати брівками. Все. Кругом марш! "
24 августа 2020 г. в 11:00
Ранее уже сообщалось о гибели 22 августа на Донбассе старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Владимира Владимировича Рудыка (1989 года рождения, уроженец села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области).
Дебіл криворіжський - вояки ЗСУ гинуть і у твоє "вонюче" перемир я
Заборонити нашим військовим відповідати на постійні постріли російських гоблінів - це ЗЛОЧИН !
Бубик ее закончить пытается а ты тут стараешься понимаешь...
А солдаты все равно гибнут, Зеленский списывает их на несчастные случаи. Семьи не получат выплат.
эта пустая пафосная болтовня зеЗдуну не поможет сохранить рейтинг...
В чём провинилась Украина?!
За что нам это чмошное ничтожество послали.
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Сегодня мы наблюдаем полную картину рейтинга зелёной власти Народу позорно быть с этими предателями,ветераны войны не удостоили их своим вниманием За Зеленским нет никого из народа,за ним только кучка прикорытных олигархов И если быть откровенной,мне очень радостно сейчас на душе
https://twitter.com/PrytSLU
РuŦyƛA-С
@PrytSLU
·https://twitter.com/PrytSLU/status/1297838379447586816 10 ч
Чому
22 августа во время перемирия на Донбасе от пули погиб лейтенант ВСУ Владимир Рудик из Тернопольской области 1989 г.р. Ушел добровольцем в 14 году, шесть государственных наград.
"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - сообщается в местных изданиях со ссылкой на местные органы власти.
https://kriminal.tv/news/na_donbasse_ot_puli_snpera_pogib_boets_vsu.html
Чому так ставлю питання, тому що на пряму запитав в одногоз ходаків того Маршу і відповіді по суті не отримав. Бо марши це добре але ***** це ЗЛО і воно міцніше за Марши. На жаль. А так можна звичайно сподіватись на дорого царя, бо вже понад три роки спостерагію, як більшість тут або підтримую Пороха (хоча завдяки йому ми маємо все це ******** останніх двох років); Юлю (є виявляється і такі диваки), якихось Гриценків та Смішка. От не зустрічаав тут прихильників ЖОПИ та Литвина + Медведчук, а ця свора має підтримку понад 10%. Тож базікаємо далі?? Поки є по чому базікати??