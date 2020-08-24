29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перемир'я на Донбасі триватиме і надалі, і буде вимірюватися вже не днями, а місяцями і роками.

"Рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України, СМС про кількість поранених і загиблих за минулу добу на передовій, що цифри бувають різними і тільки одне повідомлення робить ранок добрим: поранених - 0, загиблих - 0. Сьогодні, 29-й день поспіль у мене і всієї нашої України ранок дійсно гарний. Так, перед нами стоїть багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат. 29 днів як українські міста і села не ховають своїх героїв. 29 днів як не плачуть мами. 29 днів як дружини і діти чують у слухавці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому", - сказав він під час свого виступу в понеділок на урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що під час нещодавньої поїздки на схід країни в розмові з місцевими мешканцями вони сказали йому, що чують не новини про домовленості щодо режиму тиші, а "чують саму тишу".

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"І сьогодні, у 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю Незалежності, ми всі просимо Бога тільки про одне. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім тисячоліттями: миру, злагоди і процвітання українській землі. І ми віримо, що це точно настане, тому що посилаємо прохання до неба саме з цього знакового місця - Софійської площі. Тут Ярослав Мудрий розбив печенігів. Тут відбувалися збори громади і ухвалювали всі важливі рішення. Тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували Акт Злуки та Соборності України. Тут у 43-му році відзначали вигнання нацистів із Києва. А в серпні 91-го тут відбулося народне віче на підтримку незалежності. І сьогодні, повертаючись до традицій наших предків, саме тут ми відзначаємо 29-ту річницю Незалежності України", - наголосив він.

На Софійській площі, де президент після виступу також вручить державні нагороди, присутні кілька сотень офіційних і запрошених осіб, а також парадні військові розрахунки, хор та оркестр, журналісти.