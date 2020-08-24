УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9121 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
23 115 295

Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський

Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за здачу українських територій "будуть давати свідчення".

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч, і неважливо, хто атакує - агресор, вірус чи світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, - будуть давати свідчення, а не виголошувати проповіді про патріотизм. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть тільки про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в Космос, і на честь кого назвати побудований корвет. Усіх, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку крану, ласкаво просимо, приєднуйтеся. Іншим велике прохання - не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтеся, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед", - заявив президент.

Також читайте: 29 днів на сході України немає бойових втрат, і нехай ці дні стануть місяцями, а місяці - роками, - Зеленський

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+73
А отвод войск на своей территории - это не сдавать землю без боя?
Клоун сам на себя показания давать собрался?
показати весь коментар
24.08.2020 10:39
+65
Те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6394
показати весь коментар
24.08.2020 10:31
+52
Дурне саме не розуміє, що меле.
Ти сам сильно в бій рвешся ?
показати весь коментар
24.08.2020 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А те кто во время боев проводил корпоративы на России, укланялся от призыва и сравнивал Украину с порноактрисой то же будут нести ответственность?
показати весь коментар
24.08.2020 11:24 Відповісти
Пусть ЭТО ЗЕчмо расскажет, где он защищал Украину в 2014-2018 году, а также как бабло в России в это время зарабатывал!!!
показати весь коментар
24.08.2020 11:25 Відповісти
А Славко давав концерти перед російськими олігархами..
але патріот.. (((
показати весь коментар
24.08.2020 16:07 Відповісти
А ты как сосал,так и сосеш тем кто платит. Стабильность
показати весь коментар
24.08.2020 22:30 Відповісти
Вот же дерьмо зелёное
показати весь коментар
24.08.2020 11:27 Відповісти
Вот КАК это у них в голове помещается?) Шесть лет не могу понять... Одновременно кричать про сдачу Крыма без боя, и про развязывание УКРАИНОЙ войны на Донбассе... КАК??? Два взаимоисключающих утверждения...
показати весь коментар
24.08.2020 12:00 Відповісти
касапська пропаганда, вона така...
брехлива..., відразна...

І що прикметно, її на озброєння взяли зебіли. На Г+Г - вдосталь такого гівна. І на мертвечукових аналах - само собою.
показати весь коментар
24.08.2020 13:10 Відповісти
Врет, как Адольф Лукашенко!
показати весь коментар
24.08.2020 11:30 Відповісти
Ну что ж, сморкля, пиши сценарий того, что будешь говорить следователям. Сгодится.
показати весь коментар
24.08.2020 11:31 Відповісти
это он про себя?
показати весь коментар
24.08.2020 11:32 Відповісти
Ты уже обещал это раньше и что?
показати весь коментар
24.08.2020 11:33 Відповісти
Огромное Спасибо,тогдашним властям-за то,что не дали бессмысленно погибнуть той сотне не вооруженных Украинских солдат,что служили в Крыму.
показати весь коментар
24.08.2020 11:35 Відповісти
Так чего же ты до сих пор не погибнул?Может быть твоя смерть принесла бы нам победу.
показати весь коментар
24.08.2020 11:51 Відповісти
ти запитуєш в зрадників-капітулянтів https://censor.net/user/474673 та https://censor.net/user/408010 ??
показати весь коментар
24.08.2020 13:12 Відповісти
ты идиот что ли?
показати весь коментар
24.08.2020 12:10 Відповісти
Звідки сотня ????? (((
показати весь коментар
24.08.2020 16:08 Відповісти
так ты ж и отдал, мудила!
показати весь коментар
24.08.2020 11:36 Відповісти
А мне понравилось, правильно сказал. Ворью и мародерам давно нужно нах идти.
показати весь коментар
24.08.2020 11:38 Відповісти
вот и иди.
показати весь коментар
24.08.2020 12:11 Відповісти
так пусть идёт, а не говорит!
показати весь коментар
25.08.2020 13:27 Відповісти
Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5946
показати весь коментар
24.08.2020 11:39 Відповісти
Ну и цинизм. Может быть кто-то и должен дать показания, но не тому, кто уклонился от армии.Фу, позорище!
показати весь коментар
24.08.2020 11:41 Відповісти
З тебе,зелене чучело і почнемо,і за зупинені ракетні програми не і за непобудоаані корвети і за передачу сірої зони ворогу.
показати весь коментар
24.08.2020 11:43 Відповісти
Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
24.08.2020 11:52 Відповісти
Он наглеет дальше.
показати весь коментар
24.08.2020 11:53 Відповісти
давно треба спитати
показати весь коментар
24.08.2020 11:57 Відповісти
Котоже это ТЕ, может Ермак с Кучмой отводящие войска?
показати весь коментар
24.08.2020 11:58 Відповісти
трижды откосивший от армии, потерпевшее от баб уё, кого то учит, тошно.
показати весь коментар
24.08.2020 12:02 Відповісти
А Зеля что готовит военную операцию по отвоеванию Крыма и ОРДЛО у русофашистов?
показати весь коментар
24.08.2020 12:06 Відповісти
неужели таки сбушников, ментов и прочую шушеру привлекут к ответственности за предательство... а вернее за то, что они просто обосрались... давно пора...
показати весь коментар
24.08.2020 12:07 Відповісти
а чо петики возбудились? это же не про них, конечно.
показати весь коментар
24.08.2020 12:08 Відповісти
А как не сдать без боя, когда Зеленский и другие близкие ему по духу бегали от повесток? Кто за него воевать должен был - боевые роботы?
показати весь коментар
24.08.2020 12:10 Відповісти
Я не выдвигаю претензий к Порошенко и Турчинову за то что якобы "сдали Крым", в отличие от зеленого уклониста.
показати весь коментар
24.08.2020 13:59 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания". Источник: https://censor.net/n3215497

ТАК ТИ Ж ДЕБІЛ ПЕРШИЙ У ТЮРМУ ПІДЕШ ЗА ЗДАЧУ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
КОМІК ВІН КЛОУНОМ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗАВЖДИ.
показати весь коментар
24.08.2020 12:12 Відповісти
Теж мені суддя знайшовся!
показати весь коментар
24.08.2020 13:55 Відповісти
Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7565
показати весь коментар
24.08.2020 12:16 Відповісти
уже давно понятно что Клоун выполняет директивы из Кремля. Никакой он не дурачок, и не *******. Он марионетка. Путин всегда помнит тех, кто его унизил, и руками ЗеЛупы пытается портить жизнь экс-президенту, который в свое время, а именно - не имея козырей в рукаве, при разваленной руками кремлевской агентуры армией, пустой казне - сумел используя голый энтузиазм поверившего в него народа и свою фантастическую способность и дипломатический интеллект, выстоять, создать антипутинскую коалицию, вылечить экономику и передать зеленой саранче полные закрома. Такое ему ***** и его приспешник на посту Президента Украины никогда не простят
показати весь коментар
24.08.2020 12:19 Відповісти
*трудоспособность
показати весь коментар
24.08.2020 12:20 Відповісти
А яку країну будує ЗЕ? В уряду навіть програми немає...
показати весь коментар
24.08.2020 12:34 Відповісти
Да, и главное ГДЕ он ее строит. А то такое ощущение, что в мире есть ещё какя-то Украина, где все збс.
показати весь коментар
24.08.2020 13:54 Відповісти
А кто ему мешал встать на защиту страны? А ну да, я забыл, у него концерты, плотный график, людей надо веселить, а не хернёй страдать.
показати весь коментар
24.08.2020 12:37 Відповісти
Унылое гавно
показати весь коментар
24.08.2020 12:39 Відповісти
Зебилоиды! И как вам ваше рыло? Нравиться?
показати весь коментар
24.08.2020 12:54 Відповісти
Уклониста за грати
показати весь коментар
24.08.2020 12:56 Відповісти
То шо, клован собрался явку с повинной давать?
показати весь коментар
24.08.2020 12:56 Відповісти
Так падажжы. У тебя есть армия, у тебя есть все ещё оккупированные территории.
Кто мешает их освобождать!
Или "сдать без боя" - "зрада", а не отвоевывать свою землю ещё и своим же солдатам запретить это делать - это "перемога"?
показати весь коментар
24.08.2020 13:51 Відповісти
Да падажжы.. Чтобы отвоевать хорошо укрепленую врагом свою территорию умножь количество возможных погибших на 10. Вот за это под трибунал, мр@зь шоколадную!
показати весь коментар
24.08.2020 14:27 Відповісти
Ти у датах плутаєшся. Але лахтоботам це властиво. Трішки почитай, коли було окуповано Крим, і коли Порох став президентом.
показати весь коментар
25.08.2020 04:34 Відповісти
Турчинов і Порошенко повинні бути в трибуналі і давати свідчення чому не виконали Конституцію, однак радо виколи телефоний дзвіночок баби Меркель і дядька Обами. Їм би пожиттєво впаяти строки з конфіскацією, дивись і не будуть втікати від повісток і посадових обов'язків.
показати весь коментар
24.08.2020 14:07 Відповісти
Ватный длбб, Порошенко стал презом через 3(три) месяца после оккупации Крыма Мордором! Ты реально тупой подонок или пригожинский бот мерзотный?
показати весь коментар
24.08.2020 14:17 Відповісти
Вы сами есть то, что вы сами. Порошенко не разорвал дипломатические отношения, не назвал войну войной а АТО, имел кучу предприятий в оккупанта в частности ОАО Арктика, судоремонтный завод в Севастополе две конфетные фабрики и прочее, не сделал заявлений на весь мир когда оккупанты вывозили заводы с Донецка в РФ, а история с Донецким аэропортом, во общем как говорил Чапаев Петьке - в трибунал.
показати весь коментар
24.08.2020 14:26 Відповісти
Судоремонтный завод в Севастополе национализирован РФ. Липецкая кондитерская фабрика арестована ФСБ. ОАО «Арктика», якобы принадлежащее Порошенко, - фейк. Посол Украины был отозван из РФ, посол РФ - из Украины. Консульские связи и транспортное сообщение сохраняются, потому что полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, где постоянно находятся десятки тысяч украинцев и живут миллионы их родственников и близких, невозможно. Когда оккупанты вывозили заводы из Донецка, Порошенко постоянно делал заявления об этом - и не только об этом - именно что на весь мир. АТО была названа АТО до вторжения регулярных войск РФ на Донбасс. После вторжения сам Порошенко постоянно говорил о российской агрессии и гибридной войне. При президенте Порошенко были освобождены Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь и ряд других украинских населённых пунктов. При президенте Зеленском, пафосно вещающем о возвращении территорий как своей главной задаче, не было освобождено ничего. О ВВП, непрерывно росшем при Порошенко и моментально ушедшем в пике при Зеленском, и говорить нечего.
показати весь коментар
24.08.2020 14:59 Відповісти
порохоботська демогія..
Все воно ніби так,та не зовсім..

розбивати цю пропорошенківську демагогію теба за пунктами...

1) ТОргівля з росією продовжувалась..
і навіть вугіля возили з ОРДЛО,допоки "добробати" і учасники АТО не заблокували залізниці..

2)2017
Две компании контролируют экспорт 70% угля из "Л/ДНР" в Европу



Цепочка вывоза угля из ОРДЛО замыкается на двух компаниях Александра и Сергея Мельничуков

Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют все две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. . Первый работает в ЛНР "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.https://biz.liga.net/all/tek/novosti/dve-kompanii-kontroliruyut-eksport-70-uglya-iz-l-dnr-v-evropu
показати весь коментар
24.08.2020 16:14 Відповісти
ОРДЛО - не Росія, а окупована Росією частина України. Торгівля з РФ успішно продовжується й зараз. (Нерозривні інфраструктурні зв'язки, закладені ще з радянських часів, як-от спільна утилізація ядерних відходів з АЕС, - окрема складна справа.) Про дебільні антиротердамські редути імені Сені Насіння та Вови Парасюка в пристойному товаристві краще взагалі не згадувати. Якщо, звичайно, самі не хочете виглядати непристойним дебілом.
показати весь коментар
24.08.2020 19:29 Відповісти
Во-во. Зе!ля тоже не разорвал дипломатических отношений, сватов крутят в рф, не сделал заявлений на весь мир, а история с ермаком и тд и тд... В общем к стенке зе!лю.
показати весь коментар
24.08.2020 16:23 Відповісти
Зеля вже на трибунал чітко накосячив.
показати весь коментар
24.08.2020 17:01 Відповісти
А отвод войск и вооружений от линии разграничения, с боем происходил?
Или это была не территория Украины?
показати весь коментар
24.08.2020 14:09 Відповісти
а сам Зеленский, сколько уже территории отдал, при проведении линий разграничения!! так может сначала сам ответишь за эти преступления?? Пока свежо в памяти и сам не смылся в свой израиль!!? А сам Во время войны, прятался и бежал от повесток в военкомат четырежды, как чёрт от ладана!! Воитель !Блин!!
показати весь коментар
24.08.2020 14:15 Відповісти
це він тіпа про себе сказав? Він же здав без бою те що відвойовували перед його "просто перестать стрелять".
показати весь коментар
24.08.2020 14:15 Відповісти
Зеленский, готовься держать ответ по 111 статье.
показати весь коментар
24.08.2020 14:17 Відповісти
Ты, первый, тварь, будешь отвечать.
показати весь коментар
24.08.2020 14:26 Відповісти
"...Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме..."

І додав: "А ті, хто "втікав" від повісток в армію, будуть відповідати як дизертири..."
показати весь коментар
24.08.2020 14:47 Відповісти
совсем е.анулся гнусавый наркоман
показати весь коментар
24.08.2020 14:49 Відповісти
ага. падло лживое
показати весь коментар
24.08.2020 16:19 Відповісти
С пастора спросить, конечно, надо. Но слышать это от недоделанного клоуна даже не смешно.
показати весь коментар
24.08.2020 15:21 Відповісти
А сам Зеленский почему-то не освобождает с боем наши территории!! Что кишка тонка!?? То то же !! Всех ждёт ГААГА! И победителей тоже!!
показати весь коментар
24.08.2020 17:09 Відповісти
Зе полулчил в руки восстановленную и боеспособную армию, готовою вести оборонительную войну. И она ее вела в форме вялотекущей позиционной войны с успехом, с соотношением своих потерь к потерям врага 1:2 - 1:3. То есть выбивала самый дефицитный ресурс врага - людской. При этом занимала серую зону и улучшала свое позиционтрование. Зе это остановил. Вот с него и нужно за это спросить.

А что касается спросить с Турчинова, то он уже ответил, что сегодняшнее состояние армии многократно превышает то что было во время агрессии в Крыму, и он первый пойдет добровольцем освобождать Крым, если Зе начнет его освобождать силой, но тот почему-то не начинает. С него и нужно спрашивать. А мне военные тогда ответили, что мы можем начать операцию и положить там те 5000 дееспособного состава армии, но главная опасность не в Крыму, а стоит на Северо-Восточной границе и ждет этого, что бы безпрепятственно войти. И кем мы будем ей противостоять после этого? Все что мы должны делать - это тянуть время и проводить мобилизацию. (Пусть Турчинов меня простит, что за него отвечаю.)
показати весь коментар
24.08.2020 18:27 Відповісти
1000%!!!
показати весь коментар
25.08.2020 08:41 Відповісти
Ермак-Зеленский-Кравчук первые на очереди, за сдачу территорий и разрушение государственности и армии.
показати весь коментар
24.08.2020 18:52 Відповісти
" Страну, где те, кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди о патриотизме"
Это, млять, Зебелонец такой ваинственный?
показати весь коментар
24.08.2020 19:10 Відповісти
Противно слушать эту морду, не слушаю, читаю что морда говорит по заголовкам.
показати весь коментар
24.08.2020 19:42 Відповісти
Это ты, зеленая плесень, о себе сказал, на счет дачи показаний? Та уже не нужно - все и так знают.
показати весь коментар
24.08.2020 20:10 Відповісти
Ну дает...
показати весь коментар
24.08.2020 21:07 Відповісти
Ну клоун-воно і в Африці клоун!!! Ось візьми і забери назад ті території,в теби придурка навіть ВСУ вже є!!! Давай,покажи!!!
показати весь коментар
24.08.2020 21:23 Відповісти
Дозволяє собі зеленський відверте нахабство тільки через те, що українці і досі довіряють і довіряють йому.
показати весь коментар
24.08.2020 22:05 Відповісти
Все вірно сказав Зеленський ... єдине але - покази вони вже давали ! Тепер їх судити треба !
показати весь коментар
24.08.2020 22:27 Відповісти
І за що ж, по-вашому, судити Турчинова та інших діячив післямайданівського періоду? Може за те, що обійшлися "малою кров'ю" не затіявши військовий опір у Криму? І тим самим не дали можливості вторгнутися до України рашиським загарбникам ще й з Півночі та Сходу одночасно? А сил у них на це через край було і є. Чи ви забули, з якого періоду планувалося захоплення Криму і скільки там було зрадників, які потім перейшли на службу до *****? Так якими силами було боронити Крим, якщо АРМІЇ, як такої, не існувало, бо агенти кремля, міністри оборони України, знищували її, готуючи повну здачу України роSSії. Так якщо і судити у ГААЗІ, то *****, який на нас напав, а не тих, хто приймав єдино вірні рішення у тих обставинах.І зверніть увагу, як зараз "отвєдєнієм от лінії рАзгранічєнія", без бою здають рашистам та сепарам території, рясно политі кров'ю наших захисників. Хтось їх уже відвоював , повернувши Україні, а шмаркля дарує їх ворогу. Так КОГО ТРЕБА СУДИТИ?
показати весь коментар
25.08.2020 09:04 Відповісти
Зедурачьё уверено,что их клоун будет на троне вечно. Часики тикают,и отвечать придется не только вашему тупому предводителю,но и вам.
показати весь коментар
24.08.2020 22:40 Відповісти
Ох и ****. А чего ж ты, Вова, не пошел не отдавать территории?
показати весь коментар
24.08.2020 23:04 Відповісти
А ті, хто ухилявся від призову до ЗС України під час агресії, будуть давати показання?
показати весь коментар
25.08.2020 09:07 Відповісти
Так ти, Кідар Зелений, перший в очереді. Слава нації!
показати весь коментар
25.08.2020 09:27 Відповісти
Уклонист что-то говорит о патриотизме???

Клоун, вали в Ростов!
показати весь коментар
25.08.2020 09:28 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ ЖЕ К ОБОРОНЕ УКРАИНЫ НЕ ГОТОВИЛ ЗНАЧИТ ХОТЕЛ СДАТЬ УКРАИНУ ПУЙЛУ.
показати весь коментар
25.04.2023 14:01 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ЗА СОТНИ ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ НИВЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ.
показати весь коментар
25.04.2023 14:03 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ ЗА ВСЁ ЧТО НАТВОРИЛ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ , ОН ВИНОВЕН ЗА СОТНИ ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ , ЗА ТО ЧТО ТЯГАЛИ ГЕНЕРАЛОВ СОЛДАТ ОФИЦЕРОВ ПЕРЕД ВОЙНОЙ , КОГДА ДАЛ ПРИКАЗ НЕ СТРЕЛЯТЬ В ОТВЕТ ПО ФАШИСТКИМ ОККУПАНТАМ ОЧЕНЬ МНОГО ПОГИБАЛО СОЛДАТ .
показати весь коментар
25.04.2023 14:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 