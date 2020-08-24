Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за здачу українських територій "будуть давати свідчення".
Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч, і неважливо, хто атакує - агресор, вірус чи світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, - будуть давати свідчення, а не виголошувати проповіді про патріотизм. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть тільки про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в Космос, і на честь кого назвати побудований корвет. Усіх, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку крану, ласкаво просимо, приєднуйтеся. Іншим велике прохання - не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтеся, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед", - заявив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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але патріот.. (((
брехлива..., відразна...
І що прикметно, її на озброєння взяли зебіли. На Г+Г - вдосталь такого гівна. І на мертвечукових аналах - само собою.
ТАК ТИ Ж ДЕБІЛ ПЕРШИЙ У ТЮРМУ ПІДЕШ ЗА ЗДАЧУ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
КОМІК ВІН КЛОУНОМ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗАВЖДИ.
Кто мешает их освобождать!
Или "сдать без боя" - "зрада", а не отвоевывать свою землю ещё и своим же солдатам запретить это делать - это "перемога"?
Все воно ніби так,та не зовсім..
розбивати цю пропорошенківську демагогію теба за пунктами...
1) ТОргівля з росією продовжувалась..
і навіть вугіля возили з ОРДЛО,допоки "добробати" і учасники АТО не заблокували залізниці..
2)2017
Две компании контролируют экспорт 70% угля из "Л/ДНР" в Европу
Цепочка вывоза угля из ОРДЛО замыкается на двух компаниях Александра и Сергея Мельничуков
Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют все две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. . Первый работает в ЛНР "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.https://biz.liga.net/all/tek/novosti/dve-kompanii-kontroliruyut-eksport-70-uglya-iz-l-dnr-v-evropu
Или это была не территория Украины?
І додав: "А ті, хто "втікав" від повісток в армію, будуть відповідати як дизертири..."
А что касается спросить с Турчинова, то он уже ответил, что сегодняшнее состояние армии многократно превышает то что было во время агрессии в Крыму, и он первый пойдет добровольцем освобождать Крым, если Зе начнет его освобождать силой, но тот почему-то не начинает. С него и нужно спрашивать. А мне военные тогда ответили, что мы можем начать операцию и положить там те 5000 дееспособного состава армии, но главная опасность не в Крыму, а стоит на Северо-Восточной границе и ждет этого, что бы безпрепятственно войти. И кем мы будем ей противостоять после этого? Все что мы должны делать - это тянуть время и проводить мобилизацию. (Пусть Турчинов меня простит, что за него отвечаю.)
Это, млять, Зебелонец такой ваинственный?
Клоун, вали в Ростов!