Ті, хто без бою подарував частину територій, будуть давати свідчення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за здачу українських територій "будуть давати свідчення".

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч, і неважливо, хто атакує - агресор, вірус чи світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, - будуть давати свідчення, а не виголошувати проповіді про патріотизм. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть тільки про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в Космос, і на честь кого назвати побудований корвет. Усіх, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку крану, ласкаво просимо, приєднуйтеся. Іншим велике прохання - не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтеся, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед", - заявив президент.

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