Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський

В Україні немає "дотаційних" регіонів і "годувальників" - кожен регіон важливий, і тільки так можна побудувати сильну країну.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом, всі 25 регіонів. Всі ми - команда, дрім-тім з кожної області. Це - наша збірна України. Де немає "годувальників" або "дотаційних", бо кожен регіон сильний і багатий. Бо кожен важливий і незамінний. Бо кожен - невід'ємна частина пазла, без якої неможливий малюнок квітучої України", - сказав глава держави.

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За його словами, кожен громадянин має зрозуміти, що Україна різноманітна і багатогранна, де "багато-" - це від слова "багатство". "Багатство України. Тому львівська площа Ринок і харківська площа Свободи, Дерибасівська в Одесі і Яворницького в Дніпрі, Артема в Донецьку і набережна в Ялті - це все Україна. Лавра, Софія, Михайлівський Золотоверхий, Велика ханська мечеть Бахчисарая і синагога в Дніпрі - це все Україна. Полтавські галушки, гуцульський банош, закарпатський бограч, одеський форшмак, львівський сирник і луганський "шахтарський" торт - це все Україна. Карпатські гори і донбаські терикони, Південний Буг і Сіверський Донець, Синевир і Сиваш - це все Україна", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українцям пощастило народитися в Україні, просто не всі ще до кінця це зрозуміли.

"Ми часто говоримо: добре там, де нас немає. А маємо казати: буде добре там, де ми є! Часто запитуємо: де ідеальне місце на землі? А відповідь проста: там, де ти зараз стоїш. Нам пощастило народитися в Україні. Ми просто ще не всі і ще не до кінця це зрозуміли", - сказав він.

"Знаєте, коли почалася російська анексія Криму та війна на Сході, тільки тоді ми почали дбати про власну армію і пишатися своїми військовими. Коли стався коронавірус, тільки тоді ми почали думати про медицину, помічати працю і подвиг лікарів. Коли в Україні горів лісовий вогонь, тільки тоді ми почали цінувати наших пожежників і рятувальників. Почнімо помічати героїв серед нас і цінувати один одного просто зараз, а не колись. "Не тільки тоді", - сказав Президент.

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"Час усвідомити, що нашу незалежність слід захищати щодня і кожному з нас. Комусь - зі зброєю в руках. Комусь з учительською указкою, а комусь - з медичним скальпелем. В open-space IT-офісу, на шахті під землею, на сцені опери, на спортивних аренах або в пшеничному полі - ми всі будуємо незалежну країну. Сьогодні тут ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність. Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури і спорту. і звичайно - це наші військові і захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність", - зазначив він.

Президент також звернув увагу на те, що українців багато що об'єднує, і єдність є навіть у протиріччях: "Ми різні, але - рівні. Ми різні, але - рідні. Ми говоримо різними мовами, щоб розуміти один одного без слів. Ми різної віри, але віримо всі в Україну. Вони хотіли нас розділити, а ми множимося їм на зло. Ми не ангели, але чортам тут не місце. Ми хочемо тиші, яку почує вся Україна! Ми з краю, в якому наша хата, - не скраю. Ми твердо стоїмо на своєму, тому що рухаємося вперед. Можемо іноді - зовсім небагато "гіркої", коли на душі зовсім не солодко. Ми посміхаємося про сумне, ми плачемо від радості. Наша "Мрія" летить до неба, щоб нашу мрію побачив Бог. Ми кладемо праву руку на серце, щоб вирішувати проблеми однією лівою. Ми - українці. Подивися в дзеркало - і ти побачиш там всіх нас. Це - ми. Незалежні. Але все залежить від нас. Зі святом вас, дорогі громадяни! З Днем Незалежності України! Слава Україні!".