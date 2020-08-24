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Новини День Незалежності
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Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський

Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський

В Україні немає "дотаційних" регіонів і "годувальників" - кожен регіон важливий, і тільки так можна побудувати сильну країну.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом, всі 25 регіонів. Всі ми - команда, дрім-тім з кожної області. Це - наша збірна України. Де немає "годувальників" або "дотаційних", бо кожен регіон сильний і багатий. Бо кожен важливий і незамінний. Бо кожен - невід'ємна частина пазла, без якої неможливий малюнок квітучої України", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?"

За його словами, кожен громадянин має зрозуміти, що Україна різноманітна і багатогранна, де "багато-" - це від слова "багатство". "Багатство України. Тому львівська площа Ринок і харківська площа Свободи, Дерибасівська в Одесі і Яворницького в Дніпрі, Артема в Донецьку і набережна в Ялті - це все Україна. Лавра, Софія, Михайлівський Золотоверхий, Велика ханська мечеть Бахчисарая і синагога в Дніпрі - це все Україна. Полтавські галушки, гуцульський банош, закарпатський бограч, одеський форшмак, львівський сирник і луганський "шахтарський" торт - це все Україна. Карпатські гори і донбаські терикони, Південний Буг і Сіверський Донець, Синевир і Сиваш - це все Україна", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українцям пощастило народитися в Україні, просто не всі ще до кінця це зрозуміли.

"Ми часто говоримо: добре там, де нас немає. А маємо казати: буде добре там, де ми є! Часто запитуємо: де ідеальне місце на землі? А відповідь проста: там, де ти зараз стоїш. Нам пощастило народитися в Україні. Ми просто ще не всі і ще не до кінця це зрозуміли", - сказав він.

"Знаєте, коли почалася російська анексія Криму та війна на Сході, тільки тоді ми почали дбати про власну армію і пишатися своїми військовими. Коли стався коронавірус, тільки тоді ми почали думати про медицину, помічати працю і подвиг лікарів. Коли в Україні горів лісовий вогонь, тільки тоді ми почали цінувати наших пожежників і рятувальників. Почнімо помічати героїв серед нас і цінувати один одного просто зараз, а не колись. "Не тільки тоді", - сказав Президент.

Також читайте: Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

"Час усвідомити, що нашу незалежність слід захищати щодня і кожному з нас. Комусь - зі зброєю в руках. Комусь з учительською указкою, а комусь - з медичним скальпелем. В open-space IT-офісу, на шахті під землею, на сцені опери, на спортивних аренах або в пшеничному полі - ми всі будуємо незалежну країну. Сьогодні тут ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність. Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури і спорту. і звичайно - це наші військові і захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність", - зазначив він.

Президент також звернув увагу на те, що українців багато що об'єднує, і єдність є навіть у протиріччях: "Ми різні, але - рівні. Ми різні, але - рідні. Ми говоримо різними мовами, щоб розуміти один одного без слів. Ми різної віри, але віримо всі в Україну. Вони хотіли нас розділити, а ми множимося їм на зло. Ми не ангели, але чортам тут не місце. Ми хочемо тиші, яку почує вся Україна! Ми з краю, в якому наша хата, - не скраю. Ми твердо стоїмо на своєму, тому що рухаємося вперед. Можемо іноді - зовсім небагато "гіркої", коли на душі зовсім не солодко. Ми посміхаємося про сумне, ми плачемо від радості. Наша "Мрія" летить до неба, щоб нашу мрію побачив Бог. Ми кладемо праву руку на серце, щоб вирішувати проблеми однією лівою. Ми - українці. Подивися в дзеркало - і ти побачиш там всіх нас. Це - ми. Незалежні. Але все залежить від нас. Зі святом вас, дорогі громадяни! З Днем Незалежності України! Слава Україні!".

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667)


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Топ коментарі
+25
Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3007
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24.08.2020 11:40
+22
Тебе, Зеня, действительно повезло - в другой более цивилизованной стране тебя бы уже давно списали в унитаз как ****@уна и импотента у власти.
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24.08.2020 11:44
+16
Ну звісно.Наприклад Валерійовичу дуже пощастило.Обкрадає українців,а українці просять добавки.
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24.08.2020 11:42
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Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3007
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24.08.2020 11:40 Відповісти
Бряхня. Один пятух прожил без головы два года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85) https://ru.wikipedia.org/wiki/Майк_(безголовый_петух)
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24.08.2020 12:24 Відповісти
другой живет уже 42
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24.08.2020 12:59 Відповісти
Зеленский , иди нах со своим балаганом и песнями на языке агрессора, вместо празднования Дня Независимости Украины. Идиота кусок.
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24.08.2020 13:57 Відповісти
Ну звісно.Наприклад Валерійовичу дуже пощастило.Обкрадає українців,а українці просять добавки.
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24.08.2020 11:42 Відповісти
нам не повезло що в нас )!(идота при владі
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24.08.2020 11:42 Відповісти
Так самі ж вибрали. Терпіть тепер 5 років... Якщо не втне чого такого Шо екстренно треба буде в ростов їхати
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24.08.2020 11:49 Відповісти
я вибирав????
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24.08.2020 11:50 Відповісти
І я не вибирав. Я це апелюю до тих 73%
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24.08.2020 11:52 Відповісти
кацапа,здрысни.
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24.08.2020 12:06 Відповісти
Зебіл?
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24.08.2020 12:06 Відповісти
Нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5066
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24.08.2020 11:51 Відповісти
А всего-то надо чтобы только пять лет у власти, с постоянным отчетом за свои обіцянки и еще п'ять лет без права выезда бывшего властьимущего и семьи, вывода денег за рубеж. Чтобы какие законы напринимали, какие дороги построили, с этим и жили. Найдутся честные и образованные из миллионов, тогда и за власть никто держатся не сможет.
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24.08.2020 15:51 Відповісти
Терпение, и до тебя дойдет, как же тебе "повезло".
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24.08.2020 11:42 Відповісти
он делится своими открытиями...и для этого ему нужен был год
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24.08.2020 12:18 Відповісти
Зеля радуется, что не попал под раздачу как Лука в Беларуси. Щас бы круги нарезал по Банковой с автоматиком. Так Зеля, еще не вечер,дождешься и ты своего щастя.
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24.08.2020 12:27 Відповісти
ЗЮ ишак перед местными выборами решил оседлать тему патриотизма. Ха-ха.
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24.08.2020 11:42 Відповісти
Це в тій яка приймає з усіх сторін, як ти казав?
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24.08.2020 11:43 Відповісти
Тебе, Зеня, действительно повезло - в другой более цивилизованной стране тебя бы уже давно списали в унитаз как ****@уна и импотента у власти.
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24.08.2020 11:44 Відповісти
Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1441
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24.08.2020 11:58 Відповісти
Зеленський патріотам: «не плутайтесь під ногами

Зеленський патріотам: «не плутайтесь під ногами. Не заважайте будувати Україну».
Ганебний виступ на День Незалежності.
Джерело: https://krainanews.co.ua/ Krainanews
Зеленський знову говорить про минулі вибори, про «мір», а не перемогу. І найгірше - це просто переходить на відверте хамство щодо українських патріотів та всіх хто голосував за Порошенка.
Він досі так нічого і не зрозумів. Не в Порошенку справа. Не в «тих хто програв», а в тому, що він відчуває себе президентом не України, а якось ефемерної малоросії.
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24.08.2020 11:44 Відповісти
зеленське взагалі нічого не відчуває. Це просто кукла для зачитки чужих текстів.
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24.08.2020 11:51 Відповісти
ПНХ, тупая гундосина !
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24.08.2020 11:46 Відповісти
А еще нам повезло иметь такого президента "мы просто еще не все и не до конца это поняли, - Зеленский"
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24.08.2020 11:46 Відповісти
ну да кому то повезло кому то не повезло! АХМЕТОВУ повезло в какой стране ще можно так нагло и безцеремонно грабить граждан! а какому то учителю пенсионеру или колхознику пенсионеру не повезло потому что им каждый день приходится решать вопрос купить пожрать или лекарства или заплатить тарифы (которые нарисовал АХМЕТОВ)!!
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24.08.2020 11:48 Відповісти
еще бы тебе не повезло - Где еще в мире найти 73% дебилов голосующих за персонаж сериала
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24.08.2020 11:49 Відповісти
Не треба узагальнювати. ЗЕ-малорос ніколи не зрозуміє, що таке Україна.
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24.08.2020 11:49 Відповісти
Може шось почало доходити. Іноземці приїжджають - і за тиждень починають розуміти, що Україна - це круто
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24.08.2020 11:50 Відповісти
тобі пощастило народитися в Україні, та не пощастило бути українцем
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24.08.2020 11:51 Відповісти
Дякую, 73% зебілів... Дуже дякую
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24.08.2020 11:51 Відповісти
День Независимости по-зеленски , это когда менты оцепили Софиевскую площадь в радиусе километра, чтобы холопы не мешали гундосому сцарю топтаться по флагу Украины !!
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24.08.2020 11:55 Відповісти
Українцям дуже не пощастило, що поруч із нами народись такі як ти, які не розуміють що таке Україна, її історія, багатовікова боротьба.

Український часопис
@falledlenin

Вибачте, пане @ZelenskyyUa, але "Шлепали шлепки" на державному відзначенні Дня Незалежності України мене принижує.
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24.08.2020 11:56 Відповісти
Впопуредники теж так верещали...
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24.08.2020 11:56 Відповісти
Да что ж у тебя Украина ассоциируется исключительно с кулинарно- суповым набором? Истории совсем не знаешь!
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24.08.2020 11:56 Відповісти
Чучело,українці завжди гордилися своєю Батьківщиною,підтримували її своєю щоденною працею та своїми досягненнями,шанують її державність та при необхідності стали на захист.І тільки отаке квартальне чмо зі своїми ватними приспішниками весь цей час відкрито глузувало та принижувало Україну,і як обісцяний пацюк ховалося від повісток воєнкома.Не тобі ,фуфєл ти зелений,когось повчати,тринди в тринду Лєнці або єрмаку свої лекції.
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24.08.2020 11:59 Відповісти
Шмыгалям повезло родиться в Украине. Немцы не дадут им воровать так как дали украинцы.
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24.08.2020 12:00 Відповісти
Сразу видно, как он далек от Украины. Я вот без него разберусь в своем отношении к Украине. А он до сих пор не понял, что такое Украина, поэтому размышляет, хорошо это или плохо - родиться здесь, может все-таки в россии было лучше родиться...
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24.08.2020 12:05 Відповісти
а всей вате повезло,тем,кто родился не на раиське
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24.08.2020 12:05 Відповісти
Найголовніший Закон України, який терміново потрібно ухвалити: 1) в паспортах має бути позначка етнічної приналежності; 2) право бути обраним на державні посади мають лише етнічні українці; 3) право обирати мають лише етнічні українці.
Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест і при ньому розвиток України (геть в усіх галузях) був на рівні тодішніх найрозвинутіших країн Західної Європи.
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24.08.2020 12:05 Відповісти
Зеленського обрали етнічні українці.
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24.08.2020 16:41 Відповісти
Это ты прикурок не понимаешь,и никогда не поймёшь что такое Украина!!!
Твой куриный обдолбленный мозк не в состоянии это понять.
Вали уже нахрен,не позор страну,чучмо.
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24.08.2020 12:07 Відповісти
Це все казочки для зебілів.От закриють восени на карантин Україну,тоді і подивимось,чи стануть всі краще жити.
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24.08.2020 12:07 Відповісти
Буба Зельсторский завязуй с коксом!!!Твои вып...ы "совсем" тебя не палят!!!
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24.08.2020 12:08 Відповісти
Да уж, им действительно повезло. В нормальной стране сидели бы, а Корее, например, червей кормили бы.
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24.08.2020 12:10 Відповісти
писать хорошие тексты уже научились...
и читать с бумажки тоже.
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24.08.2020 12:10 Відповісти
Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 690Нам пощастило народитися в Україні, ми просто ще не всі і не до кінця це зрозуміли, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3183
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24.08.2020 12:10 Відповісти
А чё? Похоже! Один в один!
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24.08.2020 12:49 Відповісти
Казалось бы кому как не Зеленскому об этом должно бы знать.. Кем бы он был родись и живя в Беларуси или РФерии включая профессию помноженную на ( пардон) национальность, ярко выраженную внешность.. и т.д., а тут цельный президент, со своим карманным правительством, премьером, ген прокурором, монобольшинством в парламенте, партии созданной под себя любимого и набранного из всех щелей под бренд опять такие его почитателей .. Но такое ощущение что именно он этого до сих пор и не осознал, к сожалению. В смысле собственной отдачи ( как долга) за свое удачное место рождения.
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24.08.2020 12:12 Відповісти
Так не здавай таке ДИВО, як УКРАЇНА!
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24.08.2020 12:14 Відповісти
ВИ ЦЕ КОМУ?
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24.08.2020 12:55 Відповісти
зеленому
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24.08.2020 13:56 Відповісти
Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей.

...
Серйозно? Він так і сказав? "Когда в Украина горел лесной огонь"?
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24.08.2020 12:17 Відповісти
Там гораздо интереснее:
"Когда произошел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украина горел лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей"
Источник: https://censor.net/n3215506

На человеческом языке это означает: "Пока жареный петух в ж*пу не клюнет "бубочку", "бубочка" не почешется".
Сейчас одиннароТ как вломит "бубочке" на переговорах (где Кравчук-дедок переговаривает), так у "бубочке" в башке и просветлеет.
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24.08.2020 12:52 Відповісти
Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Уже вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга. Вскоре вернутся не только остальные заробитчане-украинцы но и отозвавшиеся на призыв Зеленского граждане других стран.В это верят 75 % избирателей Украины.
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24.08.2020 12:18 Відповісти
Добре що ти, падло поняв !!!
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24.08.2020 12:21 Відповісти
Не много ли этого зесранца в ленте? Цензор каждое лицемерное слово отдельной новостью выдает.
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24.08.2020 12:21 Відповісти
Но не всем повезло вовремя уехать.
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24.08.2020 12:21 Відповісти
ТИ САМ, ПАДЛЮКО, ДОСІ НЕ РОЗУМІЄШ, ЩО В УКРАЇНІ МЕШКАЄШ, А НЕ У Малоросії... Блазень фєдєрастовий...
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24.08.2020 12:32 Відповісти
Это ты, погань и сволота этого не понял.
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24.08.2020 12:42 Відповісти
Вовік, краще б твоя мамарімма зробила свого часу аборт!
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24.08.2020 12:47 Відповісти
Нам всем повезло!
Прошло чуть больше 2-х недель, после того, как рванули "удобрения" в Бейруте, а уже впал в кому "the rocket man", то бишь северокорейский хомячок Ким.
"https://www.theaustralian.com.au/world/kim-jongun-in-coma-sister-kim-yojong-taking-charge/news-story/dd20aea6e12fb0f91eee0a064d5a56fa Kim 'in coma, sister taking charge'
Former S Korea presidential aide makes the claim after Kim Jong-un said he would transfer some powers to his sister."

Мне кажется, что до конца года не одного только Кима мы увидим в коме.
Мадуро приготовиться.
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24.08.2020 12:48 Відповісти
Таки да, но они этого так и не поймут. Не дано.! А те кто поняли, уже давно прикупили себе хатынки в Европе и США, и счастливо живут в Украине.
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24.08.2020 12:48 Відповісти
И не наезжайте на Зеленского, он хороший и не виновен, что его выбрали. Теперь должен отдуваться.
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24.08.2020 12:51 Відповісти
Ну не повезло ему, мы ему сочувствуем.
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24.08.2020 12:52 Відповісти
Єднайтеся!Волайте про патріотизм і звинувачуйте всіх політичних супротивників в зраді,особливо з наближенням виборів.Побільше зради!Бо ті,хто втратив владу або ті, хто пролетів повз "депутатство" і посади - вам є справжні патріоти і захисники народу, мови,віри і,головне- дарувальники дешевого газу, безкоштовного світла ,підвищення зарплат, пенсій, стипендій, пільг.Хто як не вони краще знають,як лохів охмурювати?А Порох вже готує повстання в Одесі-йому продовжити справу розпочату при проголошенні Незалежності - стати трьохкратним мільярдером на всю Україну-є понад усе!Він памятає (про себе правда)-тут ще красти тай красти-роботи-непочатий край!
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24.08.2020 13:28 Відповісти
Марення?
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24.08.2020 16:43 Відповісти
Конечно вам повезло! Где еще в мире...в цивилизованом мире позволят так жарить страну!
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24.08.2020 12:51 Відповісти
Из-за того что вам повезло, нам не повезло.
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24.08.2020 13:06 Відповісти
"Шахтерский торт"- это что? Впервые слышу..
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24.08.2020 13:09 Відповісти
чотири рази уклоніст став сміливим, погрожує...де ти хлопче був в 14? в Московії гарстролював нікчема.
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24.08.2020 13:44 Відповісти
Особенно некоторым
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24.08.2020 14:00 Відповісти
Як казали мудреці древнього Китаю, той хто сидить по вуха в лайні, запаху не відчуває.
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24.08.2020 14:12 Відповісти
Он подчеркнул, что украинцам повезло родиться в Украине, просто не все еще до конца это поняли.

После "порноактрисы,эбонитовых палочек, термоса" и тд...очень сомнительно,что вы господин Президент это уже поняли, или поймете вообще.Лицемер !!!
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Коли бачу або чую цю картонну дурилку, відчуваю особисте приниження. Як було при Януковичу...
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24.08.2020 16:27 Відповісти
первый это зеленский
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24.08.2020 19:41 Відповісти
25 регионов это как?
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24.08.2020 21:16 Відповісти
Одним пощастило народитися в Україні, другим не пощастило, що в Україні родилося таке Гівно як ти. Ліпше б твоя мама міх ріпи родила.
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25.08.2020 09:30 Відповісти
 
 