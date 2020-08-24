Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є ким і чим пишатися"

Президент України Володимир Зеленський направив до Кабінету Міністрів лист про заснування двох державних премій імені Бориса Патона та імені Мирослава Скорика.

Про це він сказав у виступі на Софійській площі в Києві з нагоди 29-ї річниці незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цього дня з нами, на жаль, немає двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час. Два великі українці, на жаль, пішли від нас цього року. Це два Героя України - Мирослав Михайлович Скорик і Борис Євгенович Патон. Вони удостоєні високих державних нагород. Вони творили нашу історію і завойовували славу для України у світі. Сьогодні мною направлено в уряд відповідні листи про заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення - Державну премію імені Бориса Патона. І за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва - Державну премію імені Мирослава Скорика", - сказав Зеленський.

Він закликав українців ніколи не забувати, що нам є ким і чим пишатися.

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"Ніколи не забуваймо - нам є ким і чим пишатися. Наша країна має багато скарбів. Особливо - наукових скарбів. У нашої країни багата історія. Особливо - музична історія Незалежності", - додав Президент.

Борис Патон - видатний український вчений у галузі металургії, технології металів, електрозварювання і матеріалознавства, був державним і громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.

Мирослав Скорик - один з яскравих представників сучасного покоління композиторів. Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена "Знак Пошани", нагороджений орденом "За заслуги" I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України. Автор музики до понад 40 художніх фільмів, серед них "Тіні забутих предків". Його твори регулярно виконують в Україні та Європі. Помер Мирослав Скорик 1 червня 2020 року на 82-му році життя.