УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини День Незалежності
1 622 29

Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є ким і чим пишатися"

Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика:

Президент України Володимир Зеленський направив до Кабінету Міністрів лист про заснування двох державних премій імені Бориса Патона та імені Мирослава Скорика.

Про це він сказав у виступі на Софійській площі в Києві з нагоди 29-ї річниці незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цього дня з нами, на жаль, немає двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час. Два великі українці, на жаль, пішли від нас цього року. Це два Героя України - Мирослав Михайлович Скорик і Борис Євгенович Патон. Вони удостоєні високих державних нагород. Вони творили нашу історію і завойовували славу для України у світі. Сьогодні мною направлено в уряд відповідні листи про заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення - Державну премію імені Бориса Патона. І за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва - Державну премію імені Мирослава Скорика", - сказав Зеленський.

Він закликав українців ніколи не забувати, що нам є ким і чим пишатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва відбувається Марш захисників України. ФОТОрепортаж

"Ніколи не забуваймо - нам є ким і чим пишатися. Наша країна має багато скарбів. Особливо - наукових скарбів. У нашої країни багата історія. Особливо - музична історія Незалежності", - додав Президент.

Борис Патон - видатний український вчений у галузі металургії, технології металів, електрозварювання і матеріалознавства, був державним і громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.

Мирослав Скорик - один з яскравих представників сучасного покоління композиторів. Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена "Знак Пошани", нагороджений орденом "За заслуги" I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України. Автор музики до понад 40 художніх фільмів, серед них "Тіні забутих предків". Його твори регулярно виконують в Україні та Європі. Помер Мирослав Скорик 1 червня 2020 року на 82-му році життя.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667) Патон (21) премія (384) Скорик Мирослав (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться" - Цензор.НЕТ 3675
показати весь коментар
24.08.2020 11:59
+9
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 490
показати весь коментар
24.08.2020 12:21
+5
Австрия теж вітає Україну з Днем Незалежності.
Вперше в історії висилає російського дипломата
https://www.krone.at/2216723
показати весь коментар
24.08.2020 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться" - Цензор.НЕТ 3675
показати весь коментар
24.08.2020 11:59 Відповісти
Я йду у сраку хто зі мною?
показати весь коментар
24.08.2020 12:57 Відповісти
Гордящийся
Гордиться можно своими достижениями, а не чужими...
показати весь коментар
24.08.2020 12:03 Відповісти
Наприклад ініціювати розслідування по вагнерівцях про зраду Батьківщини ... А воно, серливе, лякає тих хто території України здавав ... Нагороди *** себе героєм, що не ти у ті страшні роки обісрався у ролі прЗЕдента...
показати весь коментар
24.08.2020 12:51 Відповісти
Всі ці премії,це совок.Нормальні заслужені премії тільки на Заході.
показати весь коментар
24.08.2020 12:03 Відповісти
Любиш цьомать западеньську дупу?
показати весь коментар
24.08.2020 17:04 Відповісти
https://censor.net/user/474346 Цьомають дупи тільки московські педофіли.
показати весь коментар
24.08.2020 17:10 Відповісти
показательно, кого Ишачина Оманская сегодня наградила званием Героя Украины. там его приоритеты.
показати весь коментар
24.08.2020 12:04 Відповісти
Австрия теж вітає Україну з Днем Незалежності.
Вперше в історії висилає російського дипломата
https://www.krone.at/2216723
показати весь коментар
24.08.2020 12:04 Відповісти
Тіко не тобою, Вова Півогірка
показати весь коментар
24.08.2020 12:04 Відповісти
Краще би зробили премію іменем якогось олігарха.Бо тільки олігархи в Україні важливі і фактично керують країною.
показати весь коментар
24.08.2020 12:05 Відповісти
так тебе з лахти ще не звільнили за повний ідіотизм
показати весь коментар
24.08.2020 15:55 Відповісти
https://censor.net/user/428885 Це ж правда.Така нагорода потрібна.
показати весь коментар
24.08.2020 17:12 Відповісти
Пишайся своїм біганням від призову, недомірок.
показати весь коментар
24.08.2020 12:06 Відповісти
А х...ть..,забудь падло о гордости,ты тварь можешь гордится аналом,соснами и прочим дерьмом.Редкий криворожский МУДАК!
показати весь коментар
24.08.2020 12:07 Відповісти
Чим би дурне не бавилось...
показати весь коментар
24.08.2020 12:16 Відповісти
а премия "имени кравчука-фокина и сыны их единоутробной сивухи" будет?
показати весь коментар
24.08.2020 12:16 Відповісти
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 490
показати весь коментар
24.08.2020 12:21 Відповісти
На подходе "стипендия имени Кагановича и "грант Дзержинского"
показати весь коментар
24.08.2020 12:21 Відповісти
Даешь премию клоуна-малоросса!
показати весь коментар
24.08.2020 12:26 Відповісти
Орден Сивохиной подвязки еще учреди.
показати весь коментар
24.08.2020 12:34 Відповісти
Да и позор терпеть тоже есть из-за кого.
показати весь коментар
24.08.2020 12:34 Відповісти
имени Бориса Патона.... Интересно, а Зеленский хоть знает что мост Патона построил Евгений Оскарович Патон, что у Бориса Патона по сути нет никаких фундаментальных технических решений которые были бы приняты в мире? Занимать много лет пост главы НАН Украины и допустить почти полный развал науки это сомнительное достижение.
показати весь коментар
24.08.2020 12:39 Відповісти
такіЖда!! саме за РОЗВАЛ науки в совкові часи Борухом Іфгєнічем і хочуть зробити премію бо воно ж"свой чілавєк"
показати весь коментар
24.08.2020 17:20 Відповісти
Хворий на усі свої члени та органи клован прийшов до влади порадувати клованів усієї планети, перетворивши при цьому нагороди Батьківщини в свої погрємушки.
показати весь коментар
24.08.2020 12:39 Відповісти
Зеленський ініціював заснування премій імені Патона і Скорика: "Нам є, ким і чим пишатися" - Цензор.НЕТ 3764
показати весь коментар
24.08.2020 12:41 Відповісти
З сьогоднішніх подій можна остаточно зафіксувати: - Є незалежна Україна - Є слуги рф які влаштовують собі корпоративи. Це два абсолютно різних світи, і перший знищить другий, бо дибіли вважають себе богами на олімпі.
показати весь коментар
24.08.2020 12:50 Відповісти
Креативно про науку і премію Б.Є. Патона від президента на фоні церкви. Геніально.
показати весь коментар
24.08.2020 14:01 Відповісти
 
 